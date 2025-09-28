इलहामला मिळाली वाढदिवसाची भेट

सप्तरंग

इलहामच्या वाढदिवसाला मिळालेल्या पन्नास रुपयांच्या नोटेमुळे तयार झालेला रंगीबेरंगी खिसा तिला अपार आनंद देतो. ही कथा लहानांच्या उत्सुकतेपासून मैत्री, प्रेम आणि सहृदयतेच्या संदेशापर्यंत पोहोचवते.
सकाळ वृत्तसेवा
गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.com

आजचा दिवस हा सगळ्यांत आनंदाचा दिवस होता. कारण? कारण आज आपल्या इलहामचा वाढदिवस आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळे जण वाढदिवसाला काय भेट देतील, याची तिला प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, तिच्या बाबांनी तिला खरोखरच मोठं सरप्राइज दिलं! त्यांनी तिला काय दिलं माहितीय? पन्नास रुपयांची एक कोरी करकरीत नोट! इलहामचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

