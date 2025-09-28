इलहामला मिळाली वाढदिवसाची भेट

गौरी देशपांडे- gaurisdeshpande1294@gmail.comआजचा दिवस हा सगळ्यांत आनंदाचा दिवस होता. कारण? कारण आज आपल्या इलहामचा वाढदिवस आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळे जण वाढदिवसाला काय भेट देतील, याची तिला प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, तिच्या बाबांनी तिला खरोखरच मोठं सरप्राइज दिलं! त्यांनी तिला काय दिलं माहितीय? पन्नास रुपयांची एक कोरी करकरीत नोट! इलहामचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. .याआधी तिला कोणीही कधीही एवढे पैसे दिले नव्हते! म्हणजे अगदी ईदला ‘ईदी’ म्हणूनसुद्धा नाही. तिला त्या नोटेचं भारी अप्रूप वाटत होत, पण लगेच तिला काळजीही वाटू लागली. आपण हे पैसे सुरक्षित कुठे आणि कसे ठेवायचे, याचा ती विचार करू लागली.‘‘कुठे ठेवूया? शाळेच्या दैनंदिनीत?’’‘‘नको!’’‘‘माझ्या कपाटात?’’‘‘नाही!’’‘‘मग आपल्या खोलीतल्या फडताळावर?’’‘‘उंहूं! नाही!’’.बंडूचे ब्रेन रॉट.तिच्या मनासारखी एकही जागा तिला सापडली नाही. ती सापडेपर्यंत तिने ती नोट हातातच काळजीपूर्वक धरून ठेवायची असं ठरवलं. तिच्यासाठी वाढदिवसाचा जो नवीन झगा तयार होता तो घालून बघतानासुद्धा तिने ती नोट आपल्या चिमुकल्या हातात एकदम घट्ट धरून ठेवली होती. तो सुंदरसा झगा घातल्यानंतर आरशात दिसणाऱ्या स्वतःच्या छबीकडे ती अगदी कौतुकाने पाहत होती. तिने स्वतःला खालून वरपर्यंत आणि मग वरून खालपर्यंत न्याहाळलं..‘‘आयडिया!’’तिला एक भन्नाट कल्पना सुचली आणि ती घराच्या बाहेर धावली. धावत धावत पुढे जाताना तिला वाटेत दिसला एक गुलाबजामविक्रेता! त्याला मागे टाकून ती पुढे गेली. मग तिला वाटेत लागली मक्का मशीद! तिलासुद्धा मागे टाकून ती गजबजलेल्या कपड्यांच्या आणि चपलांच्या छोट्या छोट्या दुकानांपर्यंत येऊन पोहोचली, पण तिथेही ती थांबली नाही. ती दुकानेसुद्धा तिने ओलांडली आणि ती येऊन पोहोचली सलमा चाचींच्या दुकानात. सलमा चाची संपूर्ण हैदराबादमध्ये, स्त्रियांचे कपडे शिवणाऱ्या सगळ्यात उत्तम शिंपी होत्या. तशी ख्यातीच होती त्यांची! इलहामने धापा टाकत चाचींना सांगितलं की, काही तरी महत्त्वाची गोष्ट ठेवण्यासाठी तिला आपल्या झग्याला एक खिसा शिवून हवा आहे!.अच्छा! तर ही होती इलहामच्या ‘आयडियाची कल्पना’! चाचींनी हसून इलहामकडे पाहिलं आणि खिसा बनवून द्यायला होकार दिला. त्यांनी हेही विचारलं की, तिला झग्याशी मिळता-जुळता पिवळा रंग हवाय की, अनेक रंगांचा मिळून रंगीबेरंगी खिसा हवाय? त्यावर इलामने एक क्षणही न दवडता म्हटलं ‘‘रंगबेरंगी!’’ चाचींकडे बेगम बाजारातून आणलेल्या कापडांचे किती तरी तुकडे होते. त्या तुकड्यांचा छान रंगीत खिसा इलहामसाठी शिवायचा असं त्यांनी ठरवलं. इलहाम त्या खिश्याच्या कल्पनेनेच खूश झाली. तिने उभ्या-उभ्याच तिच्या सुंदर झग्याची एक बाजू वर उचलून धरली. चाचींनी बारकाईने त्या झग्याकडे पाहिलं. ते कापड कसे आहे? त्याची शिवण कशी आहे? याचा अंदाज घेतला आणि मग त्यांच्याकडे असलेल्या अनेक कापडाच्या तुकड्यांच्या ढिगाकडे त्या वळल्या. त्यांनी इलहामला म्हटलं, ‘‘तुला याचे पैसे द्यावे लागतील हां बाळा!’’.‘पैसे? ते तर खूप आहेत माझ्याकडे. तुम्ही फक्त मला इथे एक छानसा, छोटासा, सुंदर खिसा लावून द्या.’’ तिच्याजवळच्या पन्नास रुपयांच्या नोटेकडे हसून पाहिलं. मग चाचींनी लगेच कामाला सुरुवात केली. किती सफाईदारपणे काम करत होत्या सलमाचाची! त्यांचा वेगही चांगला होता. त्यांनी थोडसं इथे कापलं, थोडसं तिथे कापलं. मग एकदा इकडे एक टाका घातला, तिकडे एक टाका घातला. आणि काय आश्चर्य? खिसा तयारसुद्धा झाला!सगळ्या रंगांच्या कापडांनी बनलेला तो आकर्षक खिसा बघून इलहाम एकदम खूश झाली! मग ती पटकन स्टुलावर जाऊन बसली. चाचींनी खिसा आणून तिच्या झग्याला शिवून टाकला.सगळं काम पूर्ण झाल्यावर चाची म्हणाली, ‘‘याचे पन्नास रुपये झाले.’’.‘‘काय? पन्नास रुपये?’’खिसावाल्या झग्यामुळे इलहामच्या चेहऱ्यावर उमटलेलं हसू एका क्षणात पुसलं गेलं. इलहामचा हिरमुसलेला तरीही गोड चेहरा, बोलके डोळे रेखाटलेत तिष्या माल्या यांनी. ही कथा आहे आफताब युसूफ शेख यांची आणि मराठीत अनुवाद केलाय अन्योक्ती वाडेकर यांनी. हे पुस्तक तुलेखा प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे..वाढदिवसाच्या दिवशी म्हणजे आजच पन्नास रुपये मिळाले होते. ते सगळे आता या खिशासाठीच द्यावे लागणार असा विचार करून इलहामला खूप वाईट वाटलं. चाचींनी एकदा खिसा नीट पाहिला. सगळे टाके तपासून पाहिले. बाहेर आलेले काही धागेदोरे कापून टाकले आणि मग त्या म्हणाल्या, ‘‘जा मज्जा कर!’’.‘‘छे! कसली मज्जा? ज्यासाठी खिसा तयार केला ते पैसे तर संपून गेले.’’ दुकानाबाहेर पडताना इलहामचे डोळे पाणावले. तिने दुकानाच्या बाहेर दिसणाऱ्या भव्य चारमिनारकडे पाहिलं आणि मग तिथून जवळच असलेल्या दुकानात बांगड्या विकणाऱ्या तिच्या बाबांची तिला आठवण झाली. त्यांनी प्रेमाने आपल्याला दिलेले सगळे पैसे संपून गेले, ही गोष्ट तिच्या मनाला खात होती. उदास झालेल्या इलहामने नाराजीने आपल्या रिकाम्या खिशाला स्पर्श केला, पण हे काय? रिकामा नव्हताच तो खिसा!.दुष्ट इच्छांनी शिकवला निकला धडा.काय होतं त्यात? अहो, तीच तिची पन्नास रुपयांची कोरी-करकरीत नोट! इलहामला आश्चर्याचा धक्का बसला. ती खूप खूप खूश झाली. तिच्या मनात सलमा चाचींचा प्रेमळ, मायाळू, हसरा चेहरा तरळून गेला. आपल्या एखाद्या छोट्याशा कृतीने कोणाला तरी एवढा आनंद मिळत असेल, तर अशी संधी कोणीच कधीच सोडायला नको, नाही का? सलमा चाचींनी इलहामला ‘बेस्ट’ भेट दिली होती वाढदिवसाची - मायेची, सहृदयतेची जाणीव! अशाच प्रकारे पुढे चालत राहतात चांगल्या गोष्टी. आता जेव्हा इलहाम मोठी होईल - चाचींच्या वयाची, तेव्हा तीसुद्धा एखाद्या चिमुरडीच्या चेहऱ्यावर असंच हसू यावं यासाठी काही तरी करेल आणि मग ती चिमुरडी अजून कोणासाठी तरी असंच करेल! हे चक्र सुरूच राहील....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.