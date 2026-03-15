New Marathi Book : स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांची अमूल्य शिदोरी: रमेश वाघ यांचे 'जीवनसूत्रे' पुस्तक

बबन गुळवे लेखक, व्याख्याते, कीर्तनकार रमेश वाघ लिखित 'स्वामी विवेकानंदांची जीवनसूत्रे' हे पुस्तक वाचताना वाचकाला एक आगळा-वेगळा आनंद मिळतो. याचं कारण म्हणजे, या वैचारिक पुस्तकातून वाचकाची मानवी जीवनाकडे पाहण्याची सकारात्मक वृत्ती वाढते आणि त्याला वैचारिक ठेवा अनुभवल्याची खात्री पटते. वाघ यांनी या पुस्तकात मानवी जीवन जगताना आपण एखाद्या बालकाप्रमाणे राहावे, आनंदाने जगावे, जीवन दोषमुक्त कसे होईल यावर भर द्यावा याबाबत आपले चिंतन मांडले आहे. जगातील प्रत्येक ध्येयवेड्या व्यक्तीला यशाकडे घेऊन जाणारा मूलमंत्र लेखकाने अतिशय सोप्या भाषेत व शैलीदार लेखनातून उलगडून सांगितला आहे. या पुस्तकात एकूण २१ प्रकरणे असून, पहिलेच प्रकरण आहे - दुसऱ्यांना दोष देऊ नका. हे प्रकरण वाचनीय आहे. यात बेजबाबदार व्यक्ती कशी ओळखायची? हे सोप्या पद्धतीने सांगताना बेजबाबदार व्यक्तींची सहा लक्षणे लेखकाने ठळकपणे व अचूक शब्दांत मांडली आहेत. याच प्रकरणात लेखकाने स्वतःमध्ये जबाबदार वृत्ती कशी निर्माण करायची? यासाठीची सहा मूलतत्त्वेही दिली आहेत. प्रत्येक माणसाने जबाबदारीने का वागायचे? आणि ते का महत्त्वाचे आहे? हे दहा सूत्रांमधून सांगितले आहे..Marathi Book : समर्थ रामदास स्वामींच्या कर्मयोगाचा सखोल अभ्यास करणारे पुस्तक.दुसरे प्रकरण आहे, सुख-दुःख समान माना. यामध्ये वाघ यांनी स्वामी विवेकानंद यांचे मौल्यवान विचार समजावून सांगत सुख दुःख हे जीवनाचे अविभाज्य घटक असल्याचे अचूकपणे नमूद केले आहे. मानवी जीवनातील दुःख कमी करण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेला 'कर्मयोग' किती महत्त्वाचा आहे हे सांगितले आहे. तिसरे प्रकरण आहे, सकारात्मक विचार करा. चौथे प्रकरण आहे, अखंड कर्मयोग करा. असे एकानंतर एक सरस आणि वैचारिक पाठ या पुस्तकात आहेत, जे वाचकाला संस्कारांची अमूल्य शिदोरी देतात. स्वामी विवेकानंदांनी जगभरात भ्रमंती करत अनेक मौल्यवान विचार पेरणारी व्याख्याने दिली. त्यांचा आधार घेत वाघ यांनी वर्तमानकाळातील वास्तवाचे दाखल देऊन त्या त्या गोष्टी पटवून दिल्या आहेत.या मौल्यवान ग्रंथातील काही प्रकरणे अतिशय वाचनीय व लक्ष वेधून घेणारी आहेत. जसे की, तुमच्यातले 'बालक जीवंत ठेवा' हे प्रकरण महत्वपूर्ण आहे. आठवे प्रकरण आहे - सदैव विद्यार्थी बनून राहा. अकरावे प्रकरण खूप मार्मिक असून, धन कमवायचे असेल, तर ते सन्मार्गानेच कमवा असा संदेश अधोरेखित करणारे आहे. स्वभाव बदला, नियमबद्ध जीवन जगा, जीवनात अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घाला, दुराग्रह सोडा, अहंकाररहित परोपकार करा ही प्रकरणेही लक्षवेधक आहेत. हे लेखन करताना लेखकाने केवळ उपदेशाचे डोस न पाजता वाचकाशी संवाद साधला आहे. त्याला सोप्या शब्दांत 'स्वामी विवेकानंदांची जीवनसूत्रे' समजावून सांगितली आहेत. रमेश वाघ यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून अनेक ज्वलंत विषयांनाही ओझरता स्पर्श केला आहे. पुस्तकाचा विषय, आशय, मांडणी आणि भाषा गुणवत्तापूर्ण असली, तरी पुस्तकात शुद्धलेखनाच्या दृष्टीने काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्या वाचताना अचानक दाताखली खडा लागल्यासारख्या जाणवतात. लेखक व प्रकाशक त्या पुढील आवृत्तीत सुधारतील ही आशा आहे..पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरील स्वामी विवेकानंदाचे चित्र वाचकाचे मन शांत करते. या आशयघन पुस्तकाची प्रस्तावना पुण्याचे लेखक व कादंबरीकार विनोद पंचभाई यांनी लिहिली आहे. हे पुस्तक केव्हाही आणि मनाच्या कोणत्याही अवस्थेत वाचायला घेतले, तरी ते वाचकाला कंटाळा येऊ देत नाही हे मला त्याचे वैशिष्ट्य वाटते.एकंदरीत हे दर्जेदार पुस्तक प्रत्येकाने आपल्या संग्रही ठेवावे असेच आहे. एकविसाव्या शतकात स्वामी विवेकानंदांचे विचार व त्यांची आजच्या दृष्टीने केली जाणारी अंमलबजावणी याची सांगड घालण्याचा सोपा मार्ग या पुस्तकातून वाचकांना नक्कीच सापडेल असा विश्वास वाटतो.पुस्तकाचे नाव : स्वामी विवेकानंदांची जीवनसूत्रेलेखक : रमेश वाघप्रकाशक : दुर्वा एजन्सीज, पुणेपृष्ठे : २०८ मूल्य : २५० रु.