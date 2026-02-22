सप्तरंग

Struggle Story : आदर डोळ्यांत ओला झाला!

Struggle of Marathi actors in Mumbai theatre : "तुझ्या पदवीची किंमत मी नाही करायची तर कुणी?" वामन केंद्रे यांच्या एका वाक्याने मिलिंद शिंदेंना दिला नूतन आत्मविश्वास! 'ती फुलराणी' नाटकाच्या तालमी, संगीत आणि पडद्यामागच्या संघर्षाचा रंजक प्रवास.
Struggle of Marathi actors in Mumbai theatre

Struggle of Marathi actors in Mumbai theatre

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com

वामन केंद्रे... ज्या व्यक्तीच्या गावाला साधी एसटीसुद्धा जात नाही, त्या गावातून माणूस येतो आणि देशातल्या रंगभूमीच्या इतिहासातलं महत्त्वाचं पान नव्हे, तर एक प्रकरण बनतो... ती व्यक्ती माझ्यासमोर टेबलाच्या अगदी पलीकडे तीन फुटांवर बसली होती. वामन सर जसजसे मला भेटत गेले, समजत गेले, उमगत गेले तसतसा त्यांच्याविषयीचा आदर डोळ्यांत, मनांत, उरात साठत गेला...

‘ये आत ये’ पुन्हा वामन केंद्रे सरांचा आवाज घुमला. मी दार आणखी ढकलून आत सरकलो. ‘एसी’चा गारवा अंगावर रेलू लागला. सगळे माझ्याकडेच पाहत होते. मी चोरून त्या आयताकृती केबिनवर नजर फिरवली.

Loading content, please wait...
art
Actor
marathi actor
motivational story

Related Stories

No stories found.