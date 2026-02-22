Struggle Story : आदर डोळ्यांत ओला झाला!

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com वामन केंद्रे... ज्या व्यक्तीच्या गावाला साधी एसटीसुद्धा जात नाही, त्या गावातून माणूस येतो आणि देशातल्या रंगभूमीच्या इतिहासातलं महत्त्वाचं पान नव्हे, तर एक प्रकरण बनतो... ती व्यक्ती माझ्यासमोर टेबलाच्या अगदी पलीकडे तीन फुटांवर बसली होती. वामन सर जसजसे मला भेटत गेले, समजत गेले, उमगत गेले तसतसा त्यांच्याविषयीचा आदर डोळ्यांत, मनांत, उरात साठत गेला...‘ये आत ये’ पुन्हा वामन केंद्रे सरांचा आवाज घुमला. मी दार आणखी ढकलून आत सरकलो. ‘एसी’चा गारवा अंगावर रेलू लागला. सगळे माझ्याकडेच पाहत होते. मी चोरून त्या आयताकृती केबिनवर नजर फिरवली. .‘बस...’ पुन्हा वामन सरांचा आवाज आला. त्यांनी ज्या खुर्चीत मी बसायचंय त्या खुर्चीकडे भुवयांनी निर्देश केले. मीही त्यांच्या समोरची खुर्ची ओढली. तिचा आवाज झाला. मला वाटलं खूप मोठा आवाज आला, म्हणून मीच अंग चोरलं. आम्हा दोघांमध्ये एक आडवा दहा बाय तीनचा टेबल असेल. वामन केंद्रे सरांच्या डाव्या बाजूला टेबलाच्या एका कोपऱ्यावर अमृता सुभाष बसली होती. वामन सरांच्या उजव्या हाताला दोन खुर्च्या सोडून एक व्यक्ती बसली होती. नंतर कळले, ते अनंत अमेंबल होते. अनंत अमेंबल अतिशय मोठे संगीतकार, ज्येष्ठ संगीतकार दिनकरराव अमेंबल यांचे चिरंजीव ज्यांना ‘बेथोविन ऑफ इंडिया’ असे म्हणत असत. हे अनंत अमेंबल कायम पांढरा सदरा आणि पँट परिधान करत. त्या दिवशी वाटलं, की त्यांना मी आवडलो नाही! अतिशय तिरस्कारीत नजरेनं ते माझ्याकडे पाहत होते. नंतरही त्यांनी मला तसं पाहिल्याचं स्मरते. ते माझ्यावर तालमींदरम्यान बऱ्याच वेळा खेकसल्यानं ते माझ्या मनावर राहिलं. ओरखड्यासारखं न पुसता येणारं...‘वाच’... ‘ती फुलराणी’ या नाटकाचं पुस्तक त्यातल्या दगडोबा साळुंखेंचं स्वगत असलेलं पान उघडलेलं माझ्यासमोर सरकत आलं. सरांचा आवाज होता. ‘वाच... दगडोबा साळुंखे वाच...’मी सगळ्यांकडे एकदा नजर टाकली. खाली पुस्तकातल्या पानांकडं पाहिलं. बरंच धुसर होतं. मी अमृताकडे पाहिलं. तिनं डोळ्यांनीच धीर दिला आणि आदल्या दिवशीच तिनं वामन केंद्रे कसे आहेत, त्यांचा ॲप्रोच, पद्धत याबद्दल सांगितलेलं आठवलं. डोळे मोठे केले. शब्द डोळ्यांमध्ये धरण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पूर्ण पॅरेग्राफ संपवला. वर पाहिलं, सगळे शांत होते. दार करकरले..अविनाश नारकर आला, जो या नाटकात अशोक जहागीरदार ही भूमिका करत होता. तो येऊन खुर्चीत विसावला.‘गाणं येतं का?’ वामन सर.मी दिल्लीत शिकलेलं एक बिहारी लोकगीत मला जमेल तसं गायलो.‘उत्तम. आता हेच डोळे उघडे ठेवून गा.’ वामन सर.बारीक खसखस पिकली. पुढचं गाणं मी डोळे उघडे ठेवून गायलो...‘हं... हं...’ वामन सरांनी पाठ खुर्चीवर टेकवली. त्यांनी बाकी सगळ्यांकडे पाहिलं. मी कुठेच पाहत नव्हतो. पाहत असलो तरी दिसत नव्हतं. एक कळत होतं... समोर वामन केंद्रे बसले होते.वामन केंद्रे... ज्या व्यक्तीच्या गावाला साधी एसटीसुद्धा जात नाही, त्या गावातून माणूस येतो आणि मुंबईच्या/महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशातल्या रंगभूमीच्या इतिहासातलं महत्त्वाचं पान नव्हे, तर एक प्रकरण बनतो... ती व्यक्ती माझ्यासमोर टेबलच्या अगदी पलीकडे तीन फुटांवर बसली होती. वामन सर जसजसे मला भेटत गेले, समजत गेले, उमगत गेले तसतसे मी आपल्याला भेटवत राहीनच. बीड जिल्ह्यातल्या केज तालुक्यातल्या दरडगडी या अतिशय छोट्या गावातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ते दिल्ली आणि मग मुंबई, महाराष्ट्र आणि देशातल्या रंगभूमीवरचं अतिशय महत्त्वाचं नाव वामन केंद्रे अनेकांसाठीचं स्फूर्ती, प्रेरणास्थान... मी त्यातलाच एक वाटसरू. त्यांचं बोट धरूनच चालू पाहणारा.‘उद्यापासून तालमींना ये’ वामन सरांचा आवाज घुमला. मी भानावर आलो.‘उद्यापासून तालमीला ये...’.मी थोडा गडबडलो. आता सरांना काय सांगावं, की कालच मी ‘एनएसडी’, ‘एफटीआयआय’ माटुंगा स्टेशनच्या बाजूला लिलावात विकून आलोय, तेही अडीच हजारांत! हे सरांना मी आजतागायत सांगितलं नाही, की मी नोकरीच्या शोधात मुंबईला आलो होतो आदल्या दिवशी. अडीच हजार पगारात काम करायला तयार झालो होतो.काय सांगू सरांना?‘येतोस ना?’ सरांचा आवाज वाढला.‘हो... येतो सर; पण माझी राहायची काही मुंबईत व्यवस्था नाहीये... तर... मी... काहीतरी.’‘आता त्याचं मी काय करू...’ वामन सर.‘नाही सर मी काहीतरी करतो, मला दोन-चार दिवस द्या...’‘पाच दिवस घे. पाच दिवसांनी आला नाहीस तर माणसं घरी पाठवीन...’उपस्थित हसले. वातावरण सैलावलं.बाहेर आलो केबिनच्या. पुन्हा उष्णता जाणवू लागली. राहुल राजळे हा माझा मित्र माझ्यासोबत आला होता. हा माझा मुलाखतीचा प्रसंग चालू असताना तो बाहेर बसला होता. अप्पासाहेब राजळे (तत्कालीन आमदार) यांचा तो मुलगा आणि पाटबंधारे मंत्री (तत्कालीन) बाळासाहेब थोरात यांचा तो भाचा. मैत्रीखातर आला होता.‘यार राहुल राहायचं काय करायचं?’‘बघू काहीतरी करू.’मधल्या चार-पाच दिवसांत त्यानं खटपट करून बाळासाहेब थोरात यांच्या बंगल्यावर माझी राहण्याची व्यवस्था केली. तोही तेव्हा मुंबईत मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करत होता. अतिशय साधे व्यक्तिमत्त्व. राहण्याची अतिशय महत्त्वाची व्यवस्था झाली. मोठं ओझं उतरल्यासारखं झालं.याचं काय चाललेलं असतं कुणास ठाऊक, असं वडिलांचं वागणं सुरू होतं. तालमी सुरू झाल्या. वामन केंद्रे यांच्या तालमी. या बघण्यासाठी लोकांना परवानगी घ्यावी लागे. लोक त्या परवानगीची वाट पाहत ताटकळत बसलेले मी पाहिलेले आहेत.मी रोज जे. मेहता रोडवरून भुपेश गुप्ता भवन, प्रभादेवी इथं तालमींना जाऊ लागलो. ३७ नं. कुर्ला, ३९ नं. सीप्झ आणि ६३ नंबरची चुनाभट्टीकडे जाणारी डबलडेकर बस. माझं विचार करण्याचं हक्काचं स्थान. नाटक तीन अंकी... तालीम रोज पहिल्या वाक्यापासून सुरू होई. सगळ्यांना सगळ्यांचं सगळं पाठ होई. माझा प्रवेश (एन्ट्री) यायला साधारण एक महिना लागला. वामन सरांनी बगलेत खोचण्यासाठी, खांद्यावर घेण्यासाठी एक पिशवी असावी, असं मला सांगितलं आणि त्याचे विविध वापर कसे करायचे हेही सांगितलं. माझी भूमिका सरांनी मुंबईत बांधली...नाटक बसवणं चालू होतं. नाटक म्युझिकल करावं, असं ठरलेलं होतं. गाणी लिहावीत म्हणून सरांनी किशोर कदमला बोलावलं होतं. त्याचा तेव्हा ‘ध्यासपर्व’ नावाचा सिनेमा आला होता. त्याची-माझी बऱ्यापैकी ओळख होती. मी ‘एनएसडी’च्या शेवटच्या वर्षाला असताना ‘गांधी विरुद्ध गांधी’ हे नाटक घेऊन ‘भारंगम’ (वर्ष पहिले) मध्ये सहभागी व्हायला आला होता. तो माझ्याच होस्टेलच्या रूमवर राहायला होता. किशोर, वामन केंद्रे, अविनाश नारकर, अनंत अमेंबल हे गप्पा मारत होते. गाणी कशी असावीत, वगैरे चर्चा सुरू होती. मला... गप्पांचं अप्रूप. कानावर पडे ते मी साठवत असे.‘गांधी विरुद्ध गांधी’मध्ये ‘सालं माझ्या कामाचं कौतुक सगळे करतात; पण साला ××× पुरस्कार काही माझ्या वाट्याला येत नाही...’ असं पुसटसं मी ऐकल्याचं स्मरतंय. हे मी मुंबईत आल्यावर ऐकलेलं पहिलं गॉसिप..Premium|Hridyanath Mangeshkar: ‘रागभंग’ नव्हे, रागानुभव! दीनानाथांची करुण सुरांतली आत्मकथा.तिसरा अंकही बसत आला होता. नेपथ्य, वेषभूषा, प्राथमिक तयारी आता पूर्णत्वाकडे आली होती. रोज तालीम सकाळी ११ ते रात्री ११ अशी चाले. एक दिवस ‘उद्या तालीम उशिरा आहे, तू ४ वाजता ये तालमीला’ असा निरोप मला प्रॉडक्शन मॅनेजरनं दिला. दुसऱ्या दिवशी मी ४च्या तालमीला सवयीनं ३.४५ला पोहोचलो. पाहतो तर काय सगळे माझ्या आधी हजर. सगळ्यांनी कॉस्च्युम परिधान केलेले. एक लगबग होती सगळ्यांच्या वागण्यात. नेहमीपेक्षा जास्त प्रकाश होता हॉलमध्ये. नेहमीपेक्षा वेगळी, नवी माणसंही वावरत होती. त्या दिवशी मोहन वाघही होते. बारकाईनं पाहिलं तर फोटोशूट सुरू होतं. नाटकाची जाहिरात पेपरमध्ये करण्यासाठी जे फोटो काढावे लागतात, त्यासाठीचे फोटो काढले जात होते. मोहन वाघ, वामन सर सूचना करत होते. तसतसे अमृता, अविनाश प्रतिसाद देत होते.‘क्लीक क्लीक’चे आवाज येत होते. प्रकाशझोत चमकत होते. पुन:पुन्हा मग पुन्हा चमकत होते. माझे डोळे दीपत होते. आपले फोटो कधी काढले जातील, असे वाटत होते. (या संदर्भातील माझी आणि मोहन वाघ यांची गोष्ट पुढे येईलच). विचार झटकला. अरे कोण आहेस तू? अजून तुझी सुरुवातही नाही झाली. चल...प्रयोग २७ तारखेला संध्याकाळी ४ वाजता बालगंधर्व पुणे येथे आहे' अशी बातमी आली. सगळ्यांच्या अंगात एक ऊर्जा आली. कामाचा वेग वाढला. लगबग वाढली. दोनच दिवसांनी हॉलच्या एका कोपऱ्यात मोहन वाघ प्रत्येकाशी अगदी वैयक्तिक बोलत होते. ऐकवत होते. रागावत होते. तंबी देत होते. मी कानोसा घेतला तर समजले, की ते 'नाइट' (मानधन. जे नटाला नाटकासाठी प्रत्येक प्रयोगाला मिळते) ठरवत होते.''ए तू ये रे.'' वाघांनी मला बोलावलं.मी निमूट जाऊन त्यांच्यासमोर बसलो.''तुला शंभर रुपये मानधन मिळेल प्रत्येक प्रयोगाला.''''अं?'' मी एकदम चकित झालो.''शंभर रुपये?''''मग किती पाहिजे?'' वाघ.मला काही आकडा सांगता येईना. वाघांसमोर काय बोलावं नवख्यानं. ''फार फार तर १२० रुपये देईन. नाही तर चालता हो.'' निर्वाणीचं बोलले मोहन वाघ.मला करमलं नाही. मीही म्हणालो, ''ठीक आहे.'' उठून वामन सरांकडे गेलो.''सर जातो मी.''''का रे?'' वामन सर.''ते म्हणतायत जास्तीत जास्त १२० रुपये नाइट देईन, नाही तर चालता हो.''वामन सरही चकित झाले. ते जराशा रागानं उठले.''चल इतके कमी. एनएसडी आहेस तू. तुझ्या डिग्रीची किंमत मी नाही करायची तर कुणी?'' असं सर म्हणाल्याचं मला लख्ख आठवतंय.मी बाजूला उभा होतो. जरा दूरच. वामन सर आणि मोहन वाघ आपापसांत चर्चा करत होते. आधी गरमागरम झाली. मग थंडावली. वामन सर माझ्याकडे आले..म्हणाले, ''साडेतीनशे केलीय... आता जास्त ताणू नकोस.'' सगळा आदर डोळ्यांत ओला झाला. कोण करतं एवढं नवख्यासाठी? सरांनी केलं माझ्यासाठी. नाटक रंगीत तालमींकडे सरकत होतं. संगीत अजून यायचं होतं म्हणून वामन सर आणि अमृता यांनीच काही शब्दांना झोके देऊन चाली तयार केल्या होत्या. दोन-तीन गाण्यांच्या. त्यात काही दुरुस्त्या करून त्याच पुढे फायनल झाल्या. अमेंबल यांनी त्याला मस्त संगीत साज चढवला होता. अमेंबल यांनी संगीतबद्ध केलेली दोन गाणी मला गायची होती. मी प्रयत्न करत होतो. शिकत होतो.पुण्याच्या प्रयोगाच्या आधी म्हणजे शुभारंभाच्या प्रयोगाच्या अगदी आधी अमेंबल असं म्हणाले, की ''अमृता आणि मिलिंद नाटकातली पात्रं अनुक्रमे मंजुळा साळुंखे, दगडोबा साळुंखे वाटत नाहीत.''ते दोघे तेच वाटतायत. सरांनी माझ्याकडे पाहिलं. डोळ्यांनीच 'शांत राहा' म्हणाले.अंधार माजला. आता?प्रयोग पुढ्यात होता.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.). 