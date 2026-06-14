Marginalised Voices In Theatre : उपेक्षितांच्या आवाजाला रंगमंचावर स्थान देणाऱ्या नाटकांची परंपरा

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comसमग्रतेचा विचार करणारे नाटक मात्र केंद्र आणि परिघावरील व्यक्ती आणि समाजातील वैविध्यपूर्ण नातेसंबंधांचा साकल्याने विचार करत असते. भारतीय रंगभूमीवर असा विचारी अवकाश वेळोवेळी मांडला गेला आहे. जगभरातल्या नाटकाने परिघावरच्या माणसांना व्यक्त होण्यासाठी अवकाश दिला आहे. एकमेकांना सन्मानाने वागवणाऱ्या समाजात सुसंस्कृततेचा सहयोगी आविष्कार करण्याची आणि तो अनुभवण्याची संधी नाटकाद्वारे मिळत असते.नाटक असा रंगावकाश आहे जिथे एरवी सहज बोलता येत नाही ते बोलता येतं, सहसा दिसत नाही ते दिसतं, आणि ज्यांचे अस्तित्वच नाकारले जाते त्यांना इथे आपली ओळख मिळते. मानवी इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ज्यांना नाकारले गेले किंवा परिघावर ढकलले गेले आहे त्यांना नाटकाने वावर दिला. जगभरातील कष्टकरी माणसं, मनोदुर्बल व्यक्ती, दिव्यांग, दलित, आदिवासी, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्वांसाठी नाटक मनमोकळं बोलण्याची आणि स्वतःचं जग उभं करण्याची जागा बनली आहे. पण हे इतकं सरळ आणि साधं नसतं. कारण, माणसाची ओळख एकच एक नसते. रंग, वय, जात, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, स्थान, या सगळ्यांच्या छेदनबिंदूवर ओळख तयार होते. मागणीप्रमाणे पुरवठा करणाऱ्या मुख्यधारेतील नाटक प्रामुख्याने बहुसंख्यांकांना, उच्च-मध्यमवर्गीय आणि उच्चजातीय समाजघटकांना तसेच पुरुषी दृष्टिकोनाला प्राधान्य देते. असे नाटक ''उर्वरित'' लोकांना सहसा जमेत धरत नाही, किंवा स्वतःच्या सोयीसाठी त्यांना जागा ''देते''. समग्रतेचा विचार करणारे नाटक मात्र केंद्र आणि परिघावरील व्यक्ती आणि समाजातील वैविध्यपूर्ण नातेसंबंधांचा साकल्याने विचार करत असते. भारतीय रंगभूमीवर असा विचारी अवकाश वेळोवेळी मांडला गेला आहे. उदाहरणार्थ, भि. शि. शिंदे यांचे काळोखाच्या गर्भात (१९८१) हे दलितांवरील अत्याचाराला तीव्र नाट्यात्म प्रतिक्रिया देणारे नाटक. अशा नाटकांचा रसरशीत आणि जिवंत नाट्यानुभव देणारी ही दलित रंगभूमी महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित आहे. ही रंगभूमी केवळ मनोरंजनपर नव्हती तर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात थेट उभी राहणारी होती. व्यवस्थेविरुद्ध उभे राहणारे असे नाटक उभे केले ते अहमदाबादमधील 'बुधन थिएटर' ने ‘डी-नोटीफाईड’ म्हणून गुन्हेगार ठरवलेल्या छारा समाजाचे. विख्यात अभ्यासक डॉ गणेश देवी यांनी स्थापन केलेल्या आणि दक्षिण बजरंगे नेतृत्त्व करत असलेल्या या संस्थेने पोलिस-कोठडीत मारल्या गेलेल्या बुधन साबर या आदिवासी तरुणाच्या कथेवर 'बुधन' हे पहिलं नाटक सादर केलं. .Theatre Meaning Beyond Message : नाट्याचा खरा अर्थ: आरशाऐवजी रूपकातून उघडणारी मनाच्या जगाची खिडकी.बदलता समाज आणि व्यक्ती यामधील वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधांचा नाट्यात्म शोध घेणाऱ्या भारतीय परंपरेतील महत्त्वाचे दिग्दर्शक म्हणजे सुनील शानबाग. त्यांनी दिग्दर्शित केलेले रामू रामनाथन लिखित कॉटन ५६ पॉलीएस्टर ८४ हे नाटक मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या जगण्याचं प्रत्ययकारी चित्रण करते. नागेश भोसले आणि कुमुद मिश्रा अशा सशक्त कलाकारांसोबत रंगमंचावर साकारलेले हे नाटक मुंबईतील गिरणगावात घडतं. मुंबईतील गिरण्या आणि त्याभोवतीची सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था याबद्दल सखोल संशोधन करत आणि कामगारांच्या जीवनातील सत्य-कथनांचा आधार घेत कल्पक दृश्यात्मकतेतून आणि गायन-संगीताद्वारे नाटक भारतभरात सादर केले गेले. सादरीकरणाबरोबर, गावोगांवचे प्रेक्षक आणि सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते आणि कलाकार यांच्यामध्ये बदलता समाज, कष्टकरी बांधव आणि कला याविषयीच्या चर्चा नाट्यप्रयोगानंतर घडून आल्या.जात आणि वर्ग यांच्याइतके लिंगाधारित अस्मितेचे मुद्देही तितक्याच ताकदीने रंगभूमीवर मांडले गेले आहेत. विजय तेंडुलकर यांचे मित्र किंवा चेतन दातार यांचे १, माधवबाग यांसारखी नाटके मध्यमवर्गीय समाजातील समलिंगी नातेसंबंधांचे दर्शन ‘काही तरी वेगळं दाखवायचं ’ या हेतूने घडवत नाहीत तर ते सहज जीवनवृत्ती म्हणून नाट्यरूपांतून येते. एखाद्या व्यक्तीची समलिंगी ओळख ‘अपवाद’ नसते तर त्याचे ते ‘अस्तित्व’ असते याचे भान अशी नाटके देतात.परिघावर फेकल्या गेलेल्यांचा शोध घेताना कलाकार भाषा आणि समाजाचा नव्याने शोध घेऊ लागतात. याची विशेष जाणीव मला अमेरिकन नाटककार कारी बार्कले यांच्याबरोबर सहयोगी संशोधन आणि निर्मिती-प्रकल्पाअंतर्गत काम करताना झाली. आम्ही दोघेही नाटक लिहिणारे आणि नाटक शिकवणारे. एकमेकांच्या नाट्यलेखन - प्रक्रिया समजून घेणे, तसेच एकमेकांच्या विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधत आम्ही दोघांनी पुण्यात तसेच क्लीव्हलँडमध्ये नाटके बघितली, नाट्यसंस्थांना भेटी दिल्या आणि नाट्य-कलाकारांशी संवाद साधला. सहयोगादरम्यान, कारीच्या ज्या नाटकाचा मराठी अनुवाद मी केला ते नाटक अलैंगिकतेविषयी आहे, नाटकातली चार पात्रे एकमेकांवर प्रेम करतात, पण त्यांच्यात लैंगिक आकर्षण नाही. नाटकातली पात्रे द्विलिंग-चौकटीपलीकडच्या लिंगओळखीचा पुरस्कार करणारी होती. त्यांच्यासाठी योग्य मराठी रूप शोधताना तीव्रतेने जाणवलं की भाषा हे केवळ संवादाचं साधन नाही, ती ओळख असते. जेव्हा एखाद्या ओळखीला भाषिक रचनेत जागाच नसते, तेव्हा ती ओळखच नाहीशी होते - केली जाते..Indian theatre legacy : डॉ. श्रीराम लागूंची प्रगतिशील रंगपरंपरा; उंबरठ्यावरच्या समतेच्या अवकाशातून भारतीय रंगभूमीला नवसंजीवनी.जगभरातल्या नाटकाने परिघावरच्या माणसांना व्यक्त होण्यासाठी अवकाश दिला आहे. ब्राझीलमधील ऑगस्टो बोआल यांनी 'थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड'च्या रंगभूमीद्वारे प्रेक्षकाला 'स्पेक्ट-ऍक्टर' म्हणून रंगमंचावर आणलं. शेतकरी, कामगार तसेच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांनी रंगमंचाला जवळ करताना नाटकाकडे फक्त कलाकृती म्हणून पाहिलं नाही तर सामूहिकतेतून सादर करण्याची विचारप्रक्रिया मानली. बर्टोल्ट ब्रेश्ट असो किंवा कॅरल चर्चिल अशा थोर नाटककारांच्या कलाकृती तळागाळातल्या माणसांबद्दल बाहेरून बोलण्याऐवजी माणसांच्या नजरेतून जग पाहतात आणि दाखवतात.केंद्राबाहेरचा परीघ फक्त जात, वर्ग किंवा लिंगव्यवस्था यांनीच बांधलेला नसतो. त्यामध्ये, शरीर आणि इंद्रियांच्या आधारे वेगळेपणातून परके ठरवले गेलेले समाज घटकही असतात. अशांसाठी, ब्रिटनमधील नाबील शाबान आणि रिचर्ड टॉमिल्सन या दोन दिव्यांग कलाकारांनी 'ग्रे आय थिएटर कंपनी' ही नाट्यसंस्था १९८० मध्ये स्थापन केली. बहिरे, मुके, शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग आणि न्यूरोडायव्हर्जंट असणाऱ्या कलाकारांना रंगमंचीय अवकाश प्राप्त करून देण्याचं ध्येय समोर ठेवत ग्रे आय ने सर्वसमावेशक रंगभाषा घडवली. दिव्यांगपण ही मर्यादा नाही तर जगाकडे पाहण्याची एक वेगळी दृष्टी आहे हा या रंगभाषेमागचा मूलभूत विचार. इथे, रंगमंचावर दिव्यांग व्यक्तींची उपस्थिती 'विशेष' किंवा 'प्रेरणादायी'म्हणून दाखवण्याऐवजी ती सहज, स्वाभाविक असते हे मला महत्त्वाचे वाटते.पुरुषी व्यवस्थेनं नाकारलेली स्त्रियांची नाटके असोत वा दलित रंगभूमी. गिरणी कामगारांची रंगभूमी असो किंवा बुधन थिएटरची छारा समाजाची कथा. ग्रे आय दाखवत असलेलं दिव्यांग कलाकारांचं नाटक असो वा कारी बार्कलेचे क्वीअर थिएटर. परिघावरचे हे जगणे आणि त्यांचे अविष्कार एकतर सत्तेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्यांना नको असतात, किंवा ते मुख्यधारेतल्या चौकटीत बसत नाहीत, वा बहुसंख्याकांना न झेपणारे वेगळेपण त्यांच्यात असते. मग, परिघाची दखल न घेणं, त्यांना गायब करणं किंवा इतिहासातून पुसून टाकणं असे मार्ग असंवेदनशील समाज शोधत असतात. अशावेळी, धोके पत्करत आपली कला सादर करणारा सजग कलाकार आणि प्रेक्षक संवेदनशील समाज घडविण्यात हातभार लावत असतात. एकत्रितपणे ते सर्वसमावेशक रंगभूमीचा विचार करताना विषयाची मांडणी करतात. त्याचबरोबरीने, ते नाटयगृहे आणि नाट्यगृहाभोवतीचा परिसर पायाभूत सुविधांनी युक्त आणि सहज अॅक्सेसिबल असावा यासाठी झटत असतात..पृथ्वीतलावर आपल्यासारखे न दिसणारे, किंवा आपल्यासारखे न जगणारे सजीव-निर्जीव, व्यक्ती-समाज असतात. विचारी समाज आणि व्यक्ती स्वतःसाठी अनोळखी असलेलं आणि जवळचं वाटत नसलेल्या जगाचा परिचय करून घेण्यास उत्सुक असतात. यातून, मुख्यधारेतला आणि परिघावरचा समाज यांच्यात संवाद घडतो. एकमेकांना सन्मानाने वागवणाऱ्या अशा समाजात सुसंस्कृततेचा सहयोगी अविष्कार करण्याची आणि तो अनुभवण्याची संधी नाटकाद्वारे मिळत असते.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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