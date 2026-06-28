Premium|AI Technology Stack : एआयच्या पाच स्तरांमध्ये भारतासाठी मोठी संधी नेमकी कुठे दडली आहे?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comॲप्लिकेशन्स आणि एजंट्सच्या स्तरावर भारताला मोठी संधी आहे. कारण इथे प्रचंड सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स, मोठी बाजारपेठ आणि कमी विकास खर्च आहे. जसं भारतानं मोबाइल ॲप्स आणि आयटी सर्व्हिसेसमध्ये यश मिळवलं, तसं यश एआय ॲप्लिकेशन्समध्येही भारत मिळवू शकतो. थोडक्यात सांगायचं तर एआयचा हा पाच थरांचा केक पाहिला तर अमेरिका जवळजवळ प्रत्येक थरात आघाडीवर आहे. चीन काही थरांमध्ये, विशेषतः मॉडेल्स आणि ॲप्लिकेशन्समध्ये तसंच चिप्समध्ये अमेरिकेला जोरदार आव्हान देत आहे.एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सन हुआंग अनेकदा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) उद्योगाला ‘पाच लेअर्सचा केक’ किंवा ‘एआय स्टॅक’ म्हणून समजावतात. ही कल्पना खूप उपयोगी आहे, कारण एआय म्हणजे फक्त ‘चॅटजीपीटी’ किंवा एखादा ‘चॅटबॉट’ नाही. त्यामागे चिप्सपासून ते अंतिम वापरकर्त्यापर्यंत अनेक थर असतात. एखाद्या मोठ्या लग्नाच्या केकप्रमाणे खालचा थर मजबूत नसेल तर वरचे सुंदर थर उभेच राहू शकत नाहीत.सगळ्यात खालचा थर म्हणजे चिप्स. ‘एआय’ची खरी ताकद इथे असते. पूर्वी संगणकांमध्ये सीपीयूज (सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट्स) महत्त्वाचे होते, पण ‘एआय’साठी ‘जीपीयूज’ (ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट्स) अधिक उपयुक्त ठरले कारण ते अतिशय जलद आणि समांतर तऱ्हेनं प्रोसेसिंग आणि मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेशन्स करू शकतात. त्यांची गरज ‘एआय’च्या ‘चॅटजीपीटी’ सारख्या मॉडेल्सना लागते. आज एनव्हिडिया ही अमेरिकन कंपनी या क्षेत्रात जवळजवळ मोनॉपोली मानली जाते. तिचे एच हंड्रेड, बी हंड्रेड आणि इतर जीपीयूज जगभरातल्या एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देतात. पण ती एकटी नाही. एएमडी, इंटेल आणि गुगल यांच्या चिप्स, तसंच चीनमध्ये हुवावे आणि कॅम्ब्रीकॉन यांच्यासारख्या कंपन्या अमेरिकन निर्बंधांनंतर स्वतःची ‘एआय’ चिप्स विकसित करत आहेत..Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?.संगणकीय डेटा सेंटर्सत्याच्या वरचा थर म्हणजे डेटा सेंटर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर. फक्त चिप्स विकत घेऊन काम संपत नाही तर त्यासाठी हजारो-लाखो जीपीयूज एकत्र जोडून प्रचंड संगणकीय डेटा सेंटर्स उभी करावी लागतात. आज मायक्रोसॉफ्ट, गुगल क्लाउड, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि ओरॅकल या कंपन्या जगातली सर्वांत मोठी एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर्स उभारत आहेत. चीनमध्ये अलीबाबा क्लाउड, टेंसेन्ट क्लाउड आणि बायडू एआय क्लाउड मोठी भूमिका बजावत आहेत. या थरावर प्रचंड पैसा खर्च होतो. एका आधुनिक एआय डेटा सेंटरची किंमत अनेक अब्ज डॉलर्स असू शकते. त्यामुळे अमेरिका यात खूप पुढे आहे. अमेरिकेकडे जगातली सर्वांत मोठी क्लाउड नेटवर्क्स, सर्वाधिक जीपीयूज आणि सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे.तिसरा थर म्हणजे फाउंडेशन मॉडेल्स. हे एआयचे ‘मेंदू’ असतात. लाखो-कोट्यवधी दस्तऐवज, असंख्य पुस्तकं, वेबसाइट्स आणि इतर प्रचंड माहितीवर प्रशिक्षण दिलेली ही विशाल मॉडेल्स असतात. इथे ओपन एआय, अँथ्रोपिक, गुगल डीपमाइंड, मेटा एआय आणि एक्स एआय यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. चीनमध्ये डीपसीक, अलीबाबाचं क्वेन मॉडेल, बायडूचं अर्नि आणि टेंसेन्ट यांची मॉडेल्स विकसित होत आहेत.गेल्या काही वर्षांत चीननं या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. विशेषतः डीपसीकनं कमी खर्चात उच्च दर्जाची मॉडेल्स तयार करून जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यामुळे अमेरिकेचं पूर्ण वर्चस्व आता आव्हानात आलं आहे.चौथा थर म्हणजे ‘एआय’ ॲप्लिकेशन्सचा. सामान्य लोक प्रत्यक्ष वापरतात ती उत्पादनं याच थरात येतात. उदाहरणार्थ चॅट जीपीटी, मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट, क्लॉड, जेमिनी इत्यादी. आरोग्य, शिक्षण, कायदा, वित्त, ग्राहक सेवा, डिझाइन, प्रोग्रॅमिंग अशा हजारो क्षेत्रांमध्ये एआय ॲप्लिकेशन्स तयार होत आहेत. या ठिकाणी स्पर्धा सर्वांत जास्त आहे. कारण चिप्स बनवायला अब्जावधी डॉलर्स लागतात, पण एखादं ॲप्लिकेशन तुलनेनं कमी भांडवलात बनवता येतं. त्यामुळे हजारो स्टार्टअप्स या स्तरावर उतरले आहेत..ॲप्लिकेशन्सचा विकासपाचवा आणि सर्वांत वरचा थर म्हणजे एआय एजंट्स. आजचा चॅटबॉट मुख्यतः प्रश्नांची उत्तरं देतो. पण एजंट स्वतः निर्णय घेऊ शकतो, अनेक टप्प्यांची कामं स्वतः करू शकतो आणि इतर सॉफ्टवेअर्सशी संवाद साधू शकतो. उदाहरणार्थ प्रवासाचं नियोजन करणं, हॉटेल बुक करणं, ई-मेल पाठवणं, डेटा विश्लेषण करणं किंवा पूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया किंवा बिझनेस प्रोसेस हाताळणं. सध्या ओपन एआय, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अँथ्रोपिक आणि अनेक स्टार्टअप्स या क्षेत्रात काम करत आहेत. अनेक तज्ज्ञांच्या मते पुढची मोठी स्पर्धा एजंट्समध्ये होणार आहे. आता यात भारत कुठे आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. चिप्सच्या क्षेत्रात भारत अमेरिका आणि चीनच्या खूप मागे आहे. भारताकडे एनव्हिडिया किंवा हुवावेसारखी एआय चिप कंपनी नाही. अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर उत्पादनक्षमता जवळजवळ नाहीच. डेटा सेंटर्सच्या बाबतीत भारतात प्रगती होत असली, तरी अमेरिकेच्या तुलनेत ती खूपच लहान आहे आणि ते बरंच आहे. याचं कारण त्यामुळे क्लायमेट चेंजचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेतल्या मोठ्या टेक कंपन्या एका वर्षात जितकी गुंतवणूक करतात, तितकी गुंतवणूक भारतातलं संपूर्ण क्षेत्र अनेक वर्षांत करते. फाउंडेशन मॉडेल्समध्ये भारतानं काही प्रयत्न सुरू केले आहेत, पण अजून ओपन एआय, गुगल किंवा डीपसीक यांच्या तोडीची मॉडेल्स भारतानं निर्माण केलेली नाहीत. भारतीय कंपन्या मुख्यतः विद्यमान मॉडेल्स वापरून ॲप्लिकेशन्स विकसित करत आहेत.मात्र ॲप्लिकेशन्स आणि एजंट्सच्या स्तरावर भारताची संधी मोठी आहे. कारण इथे प्रचंड सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्स, मोठी बाजारपेठ आणि कमी विकास खर्च आहे. जसं भारतानं मोबाइल ॲप्स आणि आयटी सर्व्हिसेसमध्ये यश मिळवलं, तसं यश एआय ॲप्लिकेशन्समध्येही भारत मिळवू शकतो. थोडक्यात सांगायचं तर एआयचा हा पाच थरांचा केक पाहिला तर अमेरिका जवळजवळ प्रत्येक थरात आघाडीवर आहे. चीन काही थरांमध्ये, विशेषतः मॉडेल्स आणि ॲप्लिकेशन्समध्ये तसंच चिप्समध्ये, अमेरिकेला जोरदार आव्हान देत आहे. भारत सध्या खालच्या थरांमध्ये म्हणजे चिप्स, मॉडेल्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये खूप मागे आहे; पण वरच्या थरांमध्ये म्हणजे ॲप्लिकेशन्स आणि एजंट्समध्ये भारताला मोठी संधी आहे. पुढच्या दहा वर्षांत कोणता देश सर्वांत जास्त मूल्य निर्माण करतो हे केवळ चिप्सवर नाही तर या संपूर्ण केकच्या प्रत्येक थरावर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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