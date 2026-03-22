Premium|India China Relations : अफगाणिस्तानबाबत भारताचे निर्णय अचूक ठरले; राजीव गांधींच्या धोरणांचा प्रभाव

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comभारत आणि चीनचे संबंध नेहमीच चीन, अमेरिका आणि रशिया या त्रिकोणाच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून राहिले आहेत. १९८० च्या दशकात भारताला अनेकदा भू -राजकीय एकटेपण आलं होतं, त्याचा इंदिरा आणि राजीव गांधी यांनी त्यांच्या परीने सामना केला. अफगाणिस्तानबद्दल आपले निर्णय अचूक ठरले.भारतापुढे १९८० च्या दशकात प्रामुख्याने तीन भू-राजनैतिक आव्हानं होती. १९७९ ची इराणमधली क्रांती, कंबोडिया-व्हिएतनाम युद्ध आणि रशियाचं अफगाणिस्तानवर आक्रमण. २५ डिसेंबर १९७९ ला ब्रेझनेव्ह यांनी सोविएत लष्कराची ४०वी तुकडी अफगाणिस्तानात पाठवायचा निर्णय घेतला. यामागे काही भू-राजकीय कारणं होती. १९७८ ला रशियाच्या सीमेवरच्या अफगाणिस्तानातल्या कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता बळकावली. अफगाणिस्तान सेन्टो ही लष्करी संघटना तसंच अमेरिका-चीन युतीपासून मध्य आशियातल्या मुस्लिम बहुसंख्य रशियन प्रांतांचं रक्षण करत होता. १९७९ ला अफगाणिस्तानचा शेजारी इराणमध्ये इस्लामी राज्यक्रांती होऊन खोमेनी सत्तेवर आले. यामुळे पश्चिम आशियात इस्लामी मूलतत्त्ववादी संघटनांना पाठबळ मिळालं. हा इस्लामी मूलतत्त्ववाद मध्य आशियातल्या रशियन प्रांतांमध्ये येण्याची भीती निर्माण झाली. हे होऊ नये म्हणून १९७९ ला तिथे लष्करी हस्तक्षेप करण्यावाचून रशियाकडे पर्याय उरला नाही.रशियाने अफगाणिस्तानात लष्कर पाठवल्यावर त्याला नमवण्यासाठी अमेरिका, पाकिस्तान आणि चीन एकत्र आले. भारतासाठी हा दीर्घकालीन धोका होता. अफगाणिस्तानमधलं कम्युनिस्ट सरकार प्रगतिशील, निधर्मी आणि लोकशाही असलेला अफगाणिस्तान घडवेल आणि त्याचा आपल्याला फायदा होईल असं भारताला वाटत होतं. शिवाय रशियाकडून मदत घेत असल्याने त्याला दुखावणं भारताला शक्य नव्हतं. या पार्श्वभूमीवर १२ जानेवारी १९८० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत रशियाचा निषेध करणारा प्रस्ताव आला. या प्रस्तावाच्या बाजूने १०४ आणि विरोधी १८ मतं पडली. १८ देश अनुपस्थितीत राहिले. त्यात भारत एक होता. त्या दिवसापासून पाश्चात्त्य आणि इस्लामी देशांनी अफगाण प्रश्नावर भारताला वाळीत टाकलं. भू-राजकारण दुधारी तलवारीसारखं कसं असतं, याचा हा धडा होता..पाकिस्तानबाबत अमेरिकेचं दुर्लक्षमागच्या लेखात आपण पाहिल्याप्रमाणे पाकिस्तान अनेकदा नशीबवान ठरलाय. सोविएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण करायच्या फक्त सहा महिने आधी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन दूतावासाला पाकिस्तानी जमावाने आग लावली होती. ६ एप्रिल १९७९ ला जिमी कार्टर यांनी पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंधांची घोषणा करून जागतिक बँकेचं कर्ज थांबवलं होतं. पण सोविएत आक्रमणानंतर कार्टर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झिबिग्न्यु ब्रेझिंस्की यांनी पाकिस्तानचं महत्त्व कार्टर यांना पटवून दिलं. अमेरिकेने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर लष्करी आणि आर्थिक साहाय्य करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या उपयुक्ततेबद्दल अमेरिका एवढी आंधळी झाली होती की तिने १९८० च्या संपूर्ण दशकात पाकिस्तान बनवत असलेल्या अणुबॉम्ब कडे दुर्लक्ष केलं. पाकिस्तानचं नशीब पुन्हा एकदा उघडलं खरं पण त्याचे भयंकर परिणाम भारताला दीर्घकाळ भोगावे लागले. पुढच्या काळात दोन वेळा पाकिस्तान असाच मृत्यूच्या दारातून परत येणार होता. १५ फेब्रुवारी १९८९ ला सोविएत रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली तेव्हा दोन वर्षांनी सोविएत रशियाचंच अस्तित्व राहणार नाहीये यावर कोणीही विश्वास ठेवला नसता..पाकिस्तानची हिंमत वाढलीअफगाणिस्तानातून रशिया बाहेर पडल्यावर निर्माण झालेल्या पोकळीत आयएसआयच्या पाठिंब्याने तालिबानचा प्रवेश झाला. या तालिबानमुळेच ९/११ घडलं आणि २००१ पासून अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये गुंतली. भू-राजकारणात अचूक वेळ महत्त्वाची असते. १९८४ ला ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’अंतर्गत भारतीय सैन्य सुवर्णमंदिरात घुसलं. नेमक्या या वेळेचा फायदा घेऊन झिया उल हक यांनी सियाचिनवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने इंदिरा गांधींनी तो हाणून पाडला. १९७९ च्या इराणमधल्या इस्लामी क्रांतीनंतर इराण आणि इराक मध्ये आठ वर्षांचं युद्ध झालं. इराणला रोखण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी इराकला पाठिंबा दिला. इस्राईल अण्वस्त्रसज्ज असल्याचं उघड गुपित असल्याने इराण, इराक आणि लिबिया उघडपणे अण्वस्त्र बनवायच्या प्रयत्नाला लागले. अफगाणिस्तान युद्धात अमेरिका सौदी अरेबिया आणि कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानांवर अवलंबून राहिल्याने इराण अमेरिकेच्या आणखी विरोधात गेला. आज इराण आणि अमेरिकेत जे शत्रुत्व दिसतंय त्यामागे १९५३ पासूनचा भला मोठा इतिहास आहे. इराणी क्रांती आणि अफगाण युद्धामुळे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन आणि काही धनाढ्य इस्लामी देश सामरिकदृष्ट्या जवळ आले. भारताविरुद्ध आगळीक करायची पाकिस्तानची हिंमत वाढली..Premium|India Russia Strategic Partnership : काळाच्या कसोटीवर उतरलेली मैत्री; आसिआनच्या नाराजीचा फटकापश्चिमेकडे भारताचा सामरिक अवकाश असा आक्रसत असताना पूर्वेकडे भारताची स्थिती फारशी वेगळी नव्हती. एप्रिल १९७५ ला व्हिएतनामचं एकत्रीकरण झाल्यानंतर दोनच दिवसांनी क्रूरकर्मा पोल पॉट याची ख्मेर रुज कंबोडियामध्ये सत्तेवर आली. व्हिएतनामच्या माध्यमातून रशिया आपल्याला घेरतोय असं चीनला वाटलं. त्यामुळे पाहुण्याच्या वहाणेने विंचू मारावा तसं चीनने ख्मेर राजवटीला पाठिंबा दिला. ख्मेरच्या माध्यमातून चीन आपल्याला आव्हान उभं करतोय असं व्हिएतनामला वाटलं. त्यामुळे व्हिएतनामने कंबोडियावर हल्ला करून पोल पॉटची राजवट उलथली आणि हेंग सामरिन याला सत्तेवर आणलं. इंदिरा गांधी यांनी सामरिनला पाठिंबा दिला, त्यामुळे आसिआन, चीन आणि अमेरिका भारतावर नाराज झाले. पुढे एशियन टायगर्स या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्था जपानच्या मदतीने वेगाने प्रगती करू लागल्या तेव्हा आसिआनच्या नाराजीचा अप्रत्यक्ष फटका भारताला बसला. १७ फेब्रुवारी १९७९ रोजी चीनने व्हिएतनामबरोबर युद्ध पुकारलं. फ्रेंच आणि अमेरिकनांना हरवणाऱ्या व्हिएतनामी फौजांनी चिनी सैन्याला सपाटून मार दिला.इंदिरा गांधी १९८० मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यावर भारताकडे असलेले मर्यादित पर्याय लक्षात घेऊन त्यांनी अमेरिकेशी मैत्री करायचं ठरवलं. त्याला काही प्रमाणात यश आलं. पण भारत आणि अमेरिका शीतयुद्ध संपल्यावर आणि १९९१च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आणखी वेगाने जवळ येणार होते. भू-राजकीय डावपेच कसे खेळले जातात आणि धोरणकर्त्यांना किती सावध राहावं लागतं याचं एक उदाहरण बघा... १९८२ च्या उत्तरार्धात सोविएत रशिया अफगाणिस्तानात असल्याचा भारताने फायदा घ्यावा आणि पाकव्याप्त काश्मीर आपल्या ताब्यात घ्यावा, असा सल्ला रशियाने भारताला दिला होता. पण काश्मीरची सीमा अफगाणिस्तानला जिथे मिळते, त्या वाखानमध्ये रशियाचं सैन्य नव्हतं, पण पश्चिम तिबेटमध्ये चिनी सैन्य मात्र होतं. त्यामुळे रशियन फौजा भारताच्या मदतीला येऊ शकणार नाहीत आणि भारतविरुद्ध चाल करणाऱ्या पाकिस्तानी फौजांना चीनचं संरक्षण मिळेल, असं भारताला वाटलं. त्यामुळे हा प्रस्ताव म्हणजे भारताला अफगाणिस्तानच्या प्रश्नात ओढायचा रशियाचा डाव असावा, असा अचूक निष्कर्ष भारताने काढला.३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि राजीव गांधी सत्तेवर आले. भारताच्या भोवतालचं जग संपूर्ण बदललं होतं. कोसळलेला सोविएत रशिया आणि पश्चिम आशियात अडकलेली अमेरिका यांमुळे चीनला आग्नेय आशियात मोकळं रान मिळालं होतं. भारताभोवती श्रीलंका, नेपाळ आणि अफगाणिस्तानमध्ये परिस्थिती ज्वलंत होती. अशा परिस्थितीत बदलत्या जगावर प्रभाव टाकण्यासाठी भारताला जागतिक महासत्तांबरोबर संबंध जोडणं भाग होतं. भारत आणि चीनचे संबंध नेहमीच चीन, अमेरिका आणि रशिया या त्रिकोणाच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून राहिले आहेत. १९९०च्या दशकाच्या शेवटी पूर्व युरोपीय कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीवर सुद्धा दबाव आला होता. रशियाच्या विघटनामुळे चीनच्या मध्य आशियाई सीमेवर अचानक नवे देश निर्माण झाले होते. अमेरिकेबरोबर सत्ता संतुलन करण्यासाठी आणि एक प्रादेशिक सत्ता ही आपली प्रतिमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी चीनला आपल्या शेजाऱ्यांबरोबरचे संबंध सुधारणं गरजेचं होतं. राजीव गांधींनी चीनच्या अपरिहार्यतेचा अचूक फायदा घेऊन चीनला भेट दिली. या भेटीत दोन्ही देशांनी सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून सीमाप्रश्न आर्थिक हितसंबंधांच्या आड येणार नाहीत याची काळजी घ्यायचं ठरवलं. राजीव गांधींचं मोठेपण असं की त्यांच्यानंतर अनेक पक्षांचे पंतप्रधान झाले, पण प्रत्येक पंतप्रधानाने त्यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच वाटचाल केली. राजीव गांधींच्या भेटीनंतर पाच वर्षांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात १९९३ ला सीमेवर शांततेचा करार झाला आणि त्यानंतर २०१३ पर्यंत भारत-चीन सीमा बऱ्यापैकी शांत राहिली. २०१३ नंतर चीन पुन्हा एकदा सीमेबद्दल आक्रमक झालाय, त्याची काही भू-राजनैतिक आणि चीनच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित कारणं आहेत. त्याविषयी आपण पुढे सविस्तर बघू या..चिनी राष्ट्रवादाची छायाराजीव गांधी विचारसरणी किंवा भूतकाळाचे गुलाम नव्हते. म्हणूनच त्यांनी चीनबरोबरच अमेरिकेशीही संबंध सुधारले. श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदीवज सारख्या शेजाऱ्यांना त्यांच्या अडचणीच्या काळात मदत करून त्या देशांमधली प्रतिमा सुधारली. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी भारताला नव्या जगात नेण्यासाठी दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानावर भर दिला. आज भारतातला मध्यमवर्ग सुस्थितीत असण्याला त्यांची धोरणं मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहेत. १९८० च्या दशकात भारताला अनेकदा भू-राजकीय एकटेपण आलं होतं, त्याचा इंदिरा आणि राजीव गांधी यांनी त्यांच्या परीने सामना केला. अफगाणिस्तानबद्दल आपले निर्णय अचूक ठरले. कंबोडिया बद्दलचा निर्णय दीर्घकालीन विचार करता आपल्याला महागात पडला. येणाऱ्या काळातली आव्हानं आणखी मोठी असणार होती. सोविएत रशिया इतिहासजमा होऊन शीतयुद्ध संपणार होतं. भारताला अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार होता. आणि या सगळ्यांवर चीनच्या आक्रमक राष्ट्रवादाची भीतिदायक छाया पडणार होती. 