Premium|India China Border Conflict History : ड्रॅगनची कोंडी! अमेरिकेशी वाढती मैत्री आणि 'बीआरआय'ला विरोध केल्याने भारत-चीन संबंधांत तणाव वाढला

श्रीराम कुंटे- kunteshreeram@gmail.comअमेरिकेने भारताशी २००६ आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये महत्त्वाचे लष्करी करार केले. २०१७ ला ‘क्वाड’चं पुनरुज्जीवन झालं. ‘क्वाड’ मधला जपान, पूर्व चीन समुद्र, ऑस्ट्रेलिया इंडो-पॅसिफिक, अमेरिका पूर्व पॅसिफिक आणि भारत हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवू शकतो. त्यामुळे भविष्यात क्वाड चीनची कोंडी करू शकतो. एका पाठोपाठ झालेल्या या घडामोडींमुळे चीन अस्वस्थ होऊ लागला. २०१४ नंतर भारताची तिबेटशी वाढलेली जवळीक, चीनबद्दलची ताठर भूमिका, अमेरिकेशी सुरक्षेबाबत वाढत चाललेले संबंध, क्वाडमध्ये वाढलेला रस आणि ‘बीआरआय’ला विरोध यांतून भारत आपल्याला आव्हान देतोय असं, चीनला वाटू लागलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली. सर्वसाधारणपणे अशा राजशिष्टाचारी कार्यक्रमांमध्ये फारसं काही वेगळं घडत नसतं. हा शपथविधी मात्र अपवाद होता... कारण त्याला तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे पंतप्रधान लोबसांग सांगाय यांनी हजेरी लावली. एवढंच नाही तर मोदींनी शपथविधीनंतर दलाई लामांची जाहीर भेट घेतली. १९५९ पासून भारतातच असलेल्या दलाई लामा आणि तिबेटी जनतेशी भारताचे अतिशय सौहार्दाचे संबंध आहेत. पण तरीही चीनला दुखवायला नको म्हणून भारताने तिबेटशी असलेल्या संबंधांचं असं उघड प्रदर्शन याआधी कधीही केलं नव्हतं. .भारत चीनबद्दल ताठर भूमिका घ्यायला लागला आहे, असा निष्कर्ष परराष्ट्र धोरणाच्या जाणकारांनी काढला. हा निष्कर्ष अचूक होता, कारण पुढे २०१७ ला गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दलाई लामांबरोबर अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली. खरंतर अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असताना आपल्याच भागाच्या भेटीसाठी आपल्याला कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. पण पश्चिम सीमेबद्दल वाटाघाटी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्यासाठी चीन पूर्व सीमेवरचा अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट आहे असं सांगतो. त्यामुळे चीनने या भेटीचा कडाडून निषेध केला. भारत तिबेटमध्ये जाणूनबुजून अस्थिरता निर्माण करतोय , असं चीनला वाटू लागलं. २०१२ ला चीनमध्ये आणि २०१४ ला भारतात राष्ट्रवादी विचारसरणीचे नेते निवडून आले. भारत पुन्हा एकदा सामर्थ्यशाली बनतोय याची जाणीव ठेवून चीनने भारताला बरोबरीने वागवलं पाहिजे, असं मोदींना वाटू लागलं. पण तोपर्यंत चीन सर्वच क्षेत्रांत भारताच्या पाच पट मोठा झाला होता. शिवाय देशांतर्गत राजकारणासाठी चीन आशियातली एकमेव महासत्ता आहे, हे दाखवणं जिनपिंग यांच्यासाठी गरजेचं होतं. त्यामुळे चीनने आपल्याशी बरोबरी करू पाहणाऱ्या भारताला धडा शिकवण्याचं ठरवलं. भारताला धडा शिकवण्यासाठी गेल्या १२ वर्षांमध्ये चीनने अनेक राजनैतिक कुरघोड्या आणि तीन गंभीर लष्करी संघर्ष केले. .Premium|Non-Aligned Movement : नेहरूंनी केली पायाभरणी....पुरवठा साखळ्यांवर गंभीर परिणाम२०१४ला जिनपिंग भारत भेटीवर असतानाच लडाखमधल्या चुमारमध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली. चीनने भारताला दिलेला हा पहिला इशारा होता. चीनच्या बेल्ट अँड रोड (बीआरआय) प्रकल्पाची २०१७ ला परिषद झाली. या प्रकल्पातला चायना-पाकिस्तान-इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जातो. भारत या प्रकल्पात सामील झाला असता तर त्याने पाकव्याप्त काश्मीरवरचा पाकिस्तानचा हक्क मान्य केला, असं झालं असतं. परराष्ट्र धोरण खूप मायावी पद्धतीने आखलं जातं. या प्रकल्पाला भारताचा असलेला विरोध पाहून चीनने या प्रकल्पाला भारत-चीन-पाकिस्तान असं संयुक्त नाव देण्याचा वरकरणी साळसूद प्रस्ताव मांडला. पण सतर्क भारताने हा प्रस्ताव हाणून पाडला. या प्रकल्पामुळे ग्वादार बंदरात चीनचा प्रवेश झाला तर भारताच्या नौदलाला अरबी समुद्रात आव्हान मिळू शकतं. त्याच्या भोवतालच्या देशांशी असलेल्या पुरवठा साखळ्यांवर गंभीर परिणाम होऊन भारत आर्थिकदृष्ट्या एकटा पडू शकतो. जगभरातल्या मोजक्या देशांनीच या प्रकल्पाला जाहीर विरोध करायची हिंमत केली. त्यात भारत होता. भारताचा हा निर्णय अतिशय अचूक होता हे पुढे सिद्ध झालंच. जिनपिंग यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशाने केलेला उघड विरोध चीनला सहन झाला नाही. दलाई लामांची अरुणाचलला भेट आणि भारताचा ‘बीआरआय’ला विरोध यांमुळे चिडलेल्या चीनने त्यानंतर महिन्याभरातच डोकलाम घडवलं. चिनी नेतृत्वाला अजिबात अपेक्षित नसताना भारतीय सैन्य ७३ दिवस चिनी सैन्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभं राहिलं. त्यामुळे आशियात चीनच्या दादागिरीला भारतच उत्तर देऊ शकतो हा संदेश गेला. त्यानंतर मोदी आणि जिनपिंग २०१८ आणि २०१९ ला भेटले. पण दोन्ही देशांमध्ये अनेक विषयांवर मतभेद आणि अहंगंड असल्याने संबंध सुरळीत झाले नाहीत. २०१९ ला भारताने ३७० कलम रद्द केलं. चीनने १९६२ पासून बळकावलेला अक्साई चीन हा लडाखचा प्रदेश आहे हे गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीरपणे सांगितलं. .‘क्वाड’ चीनची कोंडी करेल?२००८ मध्ये अमेरिकेने भारताशी नागरी अणुकरार केला. पण खरंतर वर्ष २००० पासूनच आशियात चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका भारताला जवळ करू लागली होती. अमेरिकेने भारताशी २००६ आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये महत्त्वाचे लष्करी करार केले. २०१७ ला क्वाडचं पुनरुज्जीवन झालं. क्वाड मधला जपान पूर्व चीन समुद्र, ऑस्ट्रेलिया इंडो-पॅसिफिक, अमेरिका पूर्व पॅसिफिक आणि भारत हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवू शकतो. त्यामुळे भविष्यात क्वाड चीनची कोंडी करू शकतो. एका पाठोपाठ झालेल्या या घडामोडींमुळे चीन अस्वस्थ होऊ लागला. २०१४ नंतर भारताची तिबेटशी वाढलेली जवळीक, चीनबद्दलची ताठर भूमिका, अमेरिकेशी सुरक्षेबाबत वाढत चाललेले संबंध, क्वाडमध्ये वाढलेला रस आणि ‘बीआरआय’ला विरोध यांतून भारत आपल्याला आव्हान देतोय असं चीनला वाटू लागलं. तणाव निवळला, पण...स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात किमान चार वेळा जेव्हा भारताने अमेरिका किंवा रशियाच्या जवळ जायचा प्रयत्न केला तेव्हा चीनने सीमारेषेवर कुरापती काढून भारतावर दबाव आणला होता. १९५९ च्या मार्चमध्ये तिबेटमध्ये उठाव होऊन दलाई लामा भारताच्या आश्रयाला आले.स्टालिनच्या मृत्यूनंतर कम्युनिस्ट जगाचं नेतृत्व कोण करणार यावरून चीन आणि रशियामध्ये संघर्ष चालू असतानाच ख्रुश्चेव्ह यांनी फेब्रुवारी १९५९ ला भारताला भेट दिली. त्याच वेळी अमेरिका भारताशी संबंध सुधारायच्या प्रयत्नात असल्याने भारताचे रशिया आणि अमेरिका दोघांशी संबंध सुधारतील अशी चीनला भीती वाटू लागली. त्यामुळे भारताला इशारा देण्यासाठी चीनने लांगजू आणि कोंगका खिंडीत भारताशी चकमकी केल्या. १९८५ ला राजीव गांधींच्या अमेरिका दौऱ्यानंतर भारत आणि अमेरिका जवळ यायची शक्यता निर्माण झाली. त्याच वेळेला पाकिस्तानी सीमेवर भारताचा ऑपरेशन ब्रासटॅक्स हा लष्करी सराव सुरू होता. भारताला इशारा देण्यासाठी चीनने प्रत्यक्ष ताबारेषेवर ऑपरेशन फाल्कन राबवून मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आणलं. पुढे राजीव गांधींनी १९८८ ला चीनचा दौरा करून चीनशी संबंध सुधारल्यावरच परिस्थिती थेट २०१० पर्यंत निवळली. डोकलाम बद्दल सर्वांना माहिती आहेच. यावेळीही अमेरिकेच्या फार जवळ न जाण्याचा भारताला इशारा देण्यासाठी चीनने १५ जून २०२० ला गलवान घडवलं. त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष ताबारेषेवर ४५ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच गोळीबार झाला. डिसेंबर २०२२ मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये चकमकी घडवून चीनने भारताच्या पूर्व सीमेवरसुद्धा आलबेल नाहीये, असा संदेश दिला. ऑक्टोबर २०२४ पासून दोन्ही देशांमधील कमी होणारा तणाव किती दिवस कमी राहील, कोणी सांगू शकत नाही..Premium|India-China Geopolitics : चीनचे उग्र होत जाणारे आव्हान, दुरावणारे शेजारी आणि हिंदी महासागरातील स्पर्धा; भारतासमोर नवा भू-राजकीय कस.तिबेटबद्दल अनुकूल भूमिका घेऊन चीनविरुद्ध ताठर भूमिका घेणाऱ्या मोदींची पाकिस्तानबद्दल सुरुवातीची भूमिका अनपेक्षितपणे दोस्तीचा हात पुढे करणारी होती. त्यांनी २०१४ ला शरीफ यांना आपल्या शपथविधीला निमंत्रण दिलं. एप्रिल २०१५ ला भारताच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तान ‘सीपीईसी’मध्ये सामील झाला. या ‘सीपीईसी’मुळे अरबी समुद्रातलं ग्वादार पाकव्याप्त काश्मीरमधून पश्चिम चीनशी जोडलं जाणार आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी वैयक्तिक संबंधांवर भर देण्यासाठी मोदी २५ डिसेंबर २०१५ ला शरीफ यांच्या वाढदिवसाला अचानक लाहोरला गेले. पण भारताशी संबंध बिघडलेले राहण्यातच हितसंबंध असलेलं पाकिस्तानी लष्कर शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा घालणार हे उघडच होतं. प्रश्न होता तो हे केव्हा होणार याचा. आणि लवकरच तो दिवस उगवला. १८ सप्टेंबर २०१६ ला जैश-ए-मुहंमदने ऊरीच्या लष्करी तळावर हल्ला करून १९ भारतीय सैनिकांना मृत्युमुखी पाठवलं. त्यानंतर दोनच आठवड्यांमध्ये भारतीय सैनिकांनी ताबारेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमधले दहशतवादी तळ उध्वस्त केले. असे सर्जिकल स्ट्राईक्स याआधीच्या सरकारांनीही केले असण्याची दाट शक्यता आहे पण यावेळेस झालेला मोठा बदल म्हणजे मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक्स केल्याचं उघडपणे जाहीर केलं. पण पाकिस्तान बदलला नाही.फेब्रुवारी २०१९ ला जैश-ए-मुहंमदने पुलवामाच्या केंद्रीय राखीव दलाच्या तळावरच्या ४० जवानांना मृत्युमुखी पाठवलं. या वेळी १९७१च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच भारतीय हवाई दलाने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून पाकिस्तानमधल्या बालाकोटमधले जैश-ए-मुहंमदचे तळ उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिलं आणि एक भारतीय पायलट युद्धबंदी बनवला. पुढे भारताच्या राजनयिक प्रयत्नांना यश येऊन त्याची सुटका झाली. ऑगस्ट २०१९ ला भारताने घटनेचं ३७० कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले. पाकिस्तानने याविरुद्ध थयथयाट केला. खूप मोठा काळ काश्मीरमध्ये संचारबंदी, कडक सुरक्षाव्यवस्था असे उपाय राबवले गेले, पण हळूहळू काश्मीरच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली. काश्मीरच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन असलेला पर्यटन व्यवसाय उभारी घेऊ लागला होता. शांत आणि प्रगतिपथावर असलेला काश्मीर भारताच्या मुख्य प्रवाहात आला असता तर काश्मिरी मुसलमानांना भारतात सामील व्हायचं नाहीये, या पाकिस्तानच्या दाव्यात अर्थ उरला नसता. शिवाय २०२५ च्या सुरुवातीपासून संकटात असलेली अर्थव्यवस्था, इम्रान खानच्या अटकेनंतर लष्करी आणि मुलकी व्यवस्थेत सुरू झालेला संघर्ष यांमुळे लष्करावर जनतेचा दबाव वाढत होता. जेव्हा पाकिस्तानी लष्करावर दबाव वाढतो तेव्हा ते भारताविरुद्ध कुरापती करतं. या वेळीही तसंच झालं. २२ एप्रिल २०२५ ला पहलगाममध्ये पहिल्यांदाच पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाला..त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरने अनेक प्रश्न उभे केले. भारतावर सतत असे दहशतवादी हल्ले करण्यामागे पाकिस्तानची रणनीती काय आहे? पाकिस्तान इतका दहशतवादी, अनैतिक असूनही जग एका मर्यादेपलीकडे पाकिस्तानविरुद्ध भारताला साथ का देत नाही? ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान इस्राईल वगळता आपले मित्रदेश म्हणविणाऱ्या देशांनी भारताला साथ का दिली नाही? भारताला विरोध करण्यात चीनला तुर्कीये आणि इराणने का साथ दिली? आपल्या शेजाऱ्यांनी आपल्याला निःसंदिग्ध पाठिंबा का दिला नाही? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करायची वेळ आली आहे का? या टाळता न येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं भू-राजकारण नक्कीच देऊ शकतं. काय आहेत ती? बघूया पुढच्या भागात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.