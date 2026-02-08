Premium|India US Trade Agreement: भारत-अमेरिका व्यापार करार; द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय

डॉ. सुनील देशमुख, saptrang@esakal.comभारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ व्यावसायिक करार नाही; तर सहकार्याच्या भूमिकेतून दीर्घकालीन सामाईक समृद्धी निर्माण करण्यासाठी दोन लोकशाही राष्ट्रांमधील धोरणात्मक जुळवणूक आहे. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, जागतिक व्यापारव्यवस्थेतील बदलत्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा या दृष्टिकोनातून घेतलेला वेध... .भारत आणि अमेरिका यांच्यात फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला जाहीर झालेला व्यापार करार हा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा करार संपूर्ण मुक्त व्यापार करार (एफटीए) नसला, तरी भारतीय निर्यातीवर लागू होणाऱ्या अमेरिकेच्या परस्पर शुल्कांची (रेसिप्रोकल टेरिफ) कमाल मर्यादा १८ टक्क्यांवर निश्चित करणे ही अलीकडच्या काळातील व्यापारातील अडथळे कमी करणारी महत्त्वाची पायरी आहे. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, जागतिक व्यापारव्यवस्थेतील बदलत्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. आज जागतिक व्यापार बहुपक्षीय आदर्शांपेक्षा द्विपक्षीय, धोरणात्मक आणि काही प्रमाणात उदारीकरणाकडे झुकत आहे. अमेरिका-भारत करार हीच वस्तुस्थिती अधोरेखित करताना दिसतो..Premium|US Economy Collapse : अमेरिका पतनाच्या उंबरठ्यावर....वास्तववादी मर्यादापारंपरिक मुक्त व्यापार करारांप्रमाणे हा करार व्यापक नाही. तो जाणीवपूर्वक मर्यादित आणि व्यवहार्य स्वरूपाचा आहे. अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवरील शुल्क मर्यादित ठेवण्याचे मान्य केले असून, त्याच्या बदल्यात भारताने ऊर्जा, संरक्षण आणि नागरी विमानवाहतूक या उच्च-मूल्य क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेकडून आयात वाढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. काही कृषी व औद्योगिक उत्पादनांचाही यात समावेश आहे. हा आराखडा दोन्ही देशांतील राजकीय व आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन आखण्यात आला आहे. अमेरिकेसाठी हा करार व्यापारातील असमतोलाची चिंता मिटवण्याची शक्यता असून, ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत करणारा आहे. भारतासाठी निर्यातीतील स्पर्धेला वाव देणारा आहे.शुल्कातील स्थिरतागेल्या काही वर्षांत वस्त्रोद्योग, रत्न व दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ या क्षेत्रांतील भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकी बाजारात अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला आहे. अनेक वेळा गुणवत्ता असूनही, धोरणात्मक शुल्कवाढीमुळे भारतीय उत्पादने स्पर्धेत मागे पडली. आता १८ टक्के शुल्क मर्यादेमुळे धोरणात्मक स्थिरता निर्माण झाली आहे. जागतिक खरेदीदारांसाठी ही स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण कमी नफ्यात काम करणाऱ्या उद्योगांसाठी काही टक्के शुल्कातील फरकही फार मोठा परिणाम करणारा ठरतो. त्यामुळेच उद्योगक्षेत्रातून मागणी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..India EU FTA : खुशखबर ! कार्सच्या किमती आणखी कमी होणार; भारताच्या 'या' डील नंतर कार खरेदी करणाऱ्यांची होणार चांदी.क्षेत्रनिहाय परिणामया कराराचा थेट फायदा कामगारप्रधान आणि मध्यम-मूल्य उत्पादन क्षेत्रांना होण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योगात, विशेषतः कापूसआधारित उत्पादनांमध्ये, भारताची क्षमता तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त असून ती पुन्हा वापरता येईल. रत्न व दागिने उद्योग हा शुल्कबदलांबाबत अत्यंत संवेदनशील समजला जातो. मात्र, आता त्यालाही अमेरिकी बाजारातून वाढीव मागणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. वाहन क्षेत्र, औद्योगिक यंत्रसामग्री आणि अभियांत्रिकीतील वस्तू यांसारख्या क्षेत्रांनाही फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी अमेरिकी दर्जा, प्रमाणपत्रे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ही क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने त्याचा देशांतर्गत आर्थिक परिणाम व्यापक ठरू शकतो.कृषी क्षेत्रभारताच्या कोणत्याही व्यापार चर्चेत कृषी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे ठरते. या करारातही भारताने मूलभूत कृषी हितसंबंधांचे संरक्षण निश्चित केले आहे. अमेरिकी कृषी उत्पादनांना मर्यादित आणि टप्प्याटप्प्याने प्रवेश देण्यात आला असून, मुख्य अन्नधान्य व दुग्धउद्योग सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. ही भूमिका भारताच्या व्यापार धोरणातील बदल दर्शवणारी असून, यामुळे हळूहळू उदारीकरणाकडे वाटचाल होऊ शकते.आयात वचनबद्धता व ५०० अब्ज डॉलरमाध्यमांमध्ये भारताची अमेरिकेकडून होणारी आयात दीर्घकालीन कालावधीत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते अशा चर्चा झाल्या आहेत. ही आकडेवारी बंधनकारक नसली तरी, ऊर्जा, संरक्षण आणि विमानवाहतूक क्षेत्रांतील भारताच्या वाढत्या गरजांचे संकेत देणारी आहे. अल्पकालीन दृष्टिकोनातून या आयातींमुळे व्यापार तूट वाढू शकते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता संरक्षणक्षमता आणि नागरी विमानसेवा विस्तार यामुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळू शकते..Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.रुपयाला मिळणार बळकरार जाहीर झाल्यानंतर भारतीय रुपयांत डॉलरच्या तुलनेत मजबुती दिसून आली. निर्यातवाढ, भांडवली प्रवाह आणि परकीय गुंतवणुकीच्या अपेक्षांमुळे बाजारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र, आयात वाढीमुळे हा प्रभाव काही अंशी संतुलित होईल. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य स्थिर आणि मर्यादित प्रमाणात मजबूत राहण्याची शक्यता आहे.आर्थिक वाढीवरील परिणामबहुतांश अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारताच्या 'जीडीपी' वाढीत १५ ते २५ बेसिस पॉइंट्सची भर पडू शकते. हा आकडा मोठा वाटत नसला, तरी व्यापार करारांचे खरे लाभ दीर्घकालीन आणि अप्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे गुंतवणूक निर्णय, पुरवठा साखळी स्थलांतर आणि उत्पादकतेतील वाढ होऊ शकते.अमेरिका विरुद्ध युरोपियन युनियनभारत-युरोपियन युनियन करार हा व्यापक, तांत्रिक आणि नियामक स्वरूपाचा आहे. त्यात वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि मानकांचे सुसूत्रीकरण समाविष्ट आहे. त्याउलट अमेरिका-भारत करार वेगवान, लक्ष्यकेंद्रित आणि धोरणात्मक आहे. हे भारताच्या बहुआयामी व्यापार धोरणाचे द्योतक आहे..भू-राजकीय पार्श्वभूमीजागतिक व्यापार आता केवळ कार्यक्षमतेवर नव्हे, तर विश्वास आणि धोरणात्मक सुसंगतीवर आधारभूत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-भारत करार हा भारताला विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून अधोरेखित करतो. या दृष्टीने तो महत्त्वाचा ठरतो.निष्कर्षफेब्रुवारी २०२६ मधील अमेरिका-भारत व्यापार करार हा निव्वळ मोठ्या घोषणांच्या यादीपेक्षा दिशादर्शक सुधारणेच्या दृष्टीने केलेला एक प्रयत्न आहे. तो स्पर्धात्मकतेला वाव देणारा आहे. हा करार बाजारातील विश्वास वाढवतो आणि धोरणात्मक वास्तवाशी सुसंगत असलेल्या आर्थिक सहकार्याची चौकट उभी करतो. कराराचे यश हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल हे निश्चित. मात्र, त्याचप्रमाणेत ते निर्यातवाढ, आयात व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत सुधारणा या तिन्ही घटकांच्या समतोलावरही अवलंबून आहे. अशा प्रकारच्या वास्तववादी करारांकडेच भविष्यातील व्यापाराचे सूत्र राहील असा विश्वास वाटतो.(लेखक 'इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंट्स (आयएमए), यूएसए'चे माजी अध्यक्ष आहेत.) 