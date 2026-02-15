Premium|India vs Pakistan Match: भारत-पाकिस्तान सामना: कोलंबोच्या प्रेमदासा मैदानावर आज रंगणार

मोठेपणाचा आव आणून जगाचे लक्ष चुकीच्या कृतीसाठी आपल्याकडे वळवून घेऊन पोट भरल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतासमोरचा सामना खेळायला तयार झाले आहे. जर तरच्या चर्चा मागे पडल्या आहेत आणि आता आज म्हणजेच १५ फेब्रुवारीला बहुचर्चित भारत-पाकिस्तान लढत कोलंबोच्या प्रेमदासा मैदानावर रंगणार आहे..गेल्या रविवारच्या ‘सप्तरंग’मधील लेखाचा शेवट मी पाकिस्तान संघ भारतासमोरचा सामना खेळेल, असा विश्वास व्यक्त करून केला होता. अगदी तसेच झाले आहे. मोठेपणाचा आव आणून जगाचे लक्ष चुकीच्या कृतीसाठी आपल्याकडे वळवून घेऊन पोट भरल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतासमोरचा सामना खेळायला तयार झाले आहे. दोन वेळा पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आपण आपली भूमिका बदलणार नाही, असे जगजाहीर करून मग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मारलेली पलटी आयसीसी आणि बीसीसीआयला बरेच काही शिकवून गेली आहे. अगोदरच विश्वास कमी होता आणि आता तर उरल्यासुरल्या विश्वासाला तडा गेला आहे. आता जरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपण आयसीसीला झुकायला भाग पाडल्याच्या वल्गना करत असले तरी भविष्यात त्याचा फटका पाकिस्तान क्रिकेटला या ना त्या रूपाने सहन करावा लागणार आहे.रेंगाळलेल्या या वाह्यात प्रकरणात आयसीसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयम ठेवला आणि संवादाची दारे उघडी ठेवली. पाकिस्तान बोर्डाला आपण करत असलेल्या कृतीत दम नसल्याचे कळत होते आणि मोठ्या कारवाईपासून बचाव करायला पुढे करत असलेल्या नियमांचे पाठबळ नसल्याचे समजत होते. सबळ कारण नसताना आपण भलतीच लढाई वेगळाच आव आणून लढत असल्याचे कळत असून अहंकार मध्ये येत होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला आणि स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाचे हक्क भल्यामोठ्या रकमेला विकत घेतलेल्या भारतीय कंपनीला अडचणीत टाकायचा तो प्रयत्न होता. पाकिस्तान भारतीय संघासोबत खेळल्याने मोठा आर्थिक फायदा होतो, याचा अवाजवी मोठेपणा पाकिस्तान बोर्डाला मिरवायचा होता..Premium|India vs Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या कुरापती; बांगलादेशला फूस लावून स्पर्धेतून बाहेर.जेव्हा नियम काय सांगतात, याचा खरा अंदाज त्यांना लागला तेव्हा पलटी मारायची प्रक्रिया चालू झाली. मग उगाच आढेवेढे घेऊन आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला न्याय मिळवून द्यायला आम्ही लढत असल्याच्या फुशारक्या चालू राहिल्या. नानाविध शर्ती-अटी ठेवत चर्चा चालू झाली. इम्रान ख्वाजा या आयसीसीच्या कायदेतज्ज्ञ पदाधिकाऱ्याने कुशलतेने संवाद साधत उगाच तयार केलेला गुंता अलगद सोडवला. आयसीसीच्या अखत्यारीत असलेल्या गोष्टींना मान्यता देताना द्विपक्षीय मुद्द्यांना ठामपणे बाजूला ठेवण्यात आले.हे सगळे बुद्धिबळ चालू असताना पाकिस्तान संघ पहिल्याच सामन्यात हरता हरता वाचला. दुसरीकडे कागदावर कमजोर दिसणाऱ्या संघांनी कमाल कामगिरी करून दाखवताना प्रेक्षकांची मने तर जिंकलीच वर नामांकित संघांना विजय मिळवायला घाम फोडला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या वर्तणुकीपेक्षा नेपाळ, नेदरलँड्स, अमेरिका संघांच्या लढतीची सकारात्मक चर्चा जास्त रंगली. नेपाळ संघाने इंग्लंडसारख्या तगड्या संघाला पहिल्याच सामन्यात वानखेडे मैदानावर दिलेल्या लढतीचा पुरेपूर आनंद प्रेक्षकांनी लुटला. वानखेडे स्टेडियमवरच्या त्या सामन्याला ज्या संख्येत नेपाळी प्रेक्षक हजर होते आणि त्यांचा आवाजी पाठिंबा सगळेच चकित करून सोडणारे होते. टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला जास्त रंगत चढत नसल्याच्या बातम्यांना पूर्णविराम मिळाला. भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यातील चुका सुधारत दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवून कोलंबोचा रस्ता पकडला. अजून एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे वेस्ट इंडीज संघाला लय सापडली जेव्हा त्यांनी चांगला खेळ करत इंग्लंडला पराभूत केले. म्हणजेच विश्वचषक योग्यवेळी रंगू लागला..Viral Video: पाकिस्तानने ICC ला गुडघे टेकायला लावले? मोहसीन नक्वीच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला पाहा, उत्तर मिळेल.विश्वचषकासारखी स्पर्धा ज्या देशात भरवली जाते त्याच्या पर्यटनाला जोरदार चालना मिळते. नामिबिया, आयर्लंड, नेपाळ आणि अमेरिकेचे भरपूर क्रिकेटवेडे प्रेक्षक स्पर्धेचा आनंद घेण्याच्या निमित्ताने भारत आणि श्रीलंकेचा दौरा करत आहेत. भारतात थंडी ओसरू लागली असली तरी अजून हवा बऱ्यापैकी चांगली आहे. श्रीलंकेतही हवामान चांगले आहे. परदेशी पर्यटकांसाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे भारत श्रीलंकेत फिरायला भरपूर जागा आहेत आणि त्यामानाने खर्च कमी आहे. त्याचाच फायदा घेत पर्यटक मैदानावर गर्दी करतात आणि सामना नसताना स्थानिक जेवणाबरोबर भटकण्याचा आनंद घेताना दिसले. सोशल मीडियावर ज्या खाद्य स्थळांबद्दल चांगले अनुभव मांडले गेले त्यांची या पर्यटनात चांदी झाली.जर तरच्या चर्चा मागे पडल्या आहेत आणि आता आज म्हणजेच १५ फेब्रुवारीला बहुचर्चित भारत-पाकिस्तान लढत कोलंबोच्या प्रेमदासा मैदानावर रंगणार आहे. वरकरणी शंकांचे निरसन झालेले दिसत असले तरी सर्व काही आलबेल आहे, असे अजिबात नाहीये. आयसीसीच्या काही पदाधिकाऱ्यांना दिल्लीत ओझरते भेटले असताना भविष्यात असा प्रकार घडू नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याचे विचार चालू झाल्याचे समजले. विचार इतकाच होता, की चुकीचे वागणाऱ्या व्यक्तीच्या पहिल्याच कृतीला ठणकावले नाही तर तीच चूक परत परत होण्याची शक्यता बळावते. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी बऱ्याच वेळा चुकीच्या वर्तनाचे नो बॉल टाकले त्याला भारतीय सेनादलाने टोलवले आहे..थोडा सामोपचार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या बाबतीत भारतीय सरकारने केला आणि दुर्दैवाने त्याचे परिणाम चांगले नव्हे तर भयानकच झाले आहेत. दिल्या गेलेल्या संधीचे मोल ठेवण्यापेक्षा त्याची माती करायला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने प्रयत्न केले आहेत. चालू टी-२० विश्वचषकाच्या बाबतीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने परिस्थितीचा घेतलेला गैरफायदा कोणी विसरणार नाहीये. भविष्यात परत असा प्रकार हाताळण्याची वेळ येऊन नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.पुढील आठवड्यात साखळी स्पर्धा संपून सुपर-८ फेरी चालू होणार आहे. दर्दी क्रिकेट रसिकांच्या दृष्टीने खरा टी-२० विश्वचषक तेव्हाच चालू होणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे झाले तर दुसऱ्या फेरीत २२ फेब्रुवारीला भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेसमोर, २६ तारखेला ऑस्ट्रेलियासमोर तर १ मार्चला वेस्ट इंडीजसमोर खेळणार आहे. साखळी स्पर्धेतील सामने खूप रोमहर्षक किंवा तुल्यबळ संघात नव्हते तरी भारतीय प्रेक्षकांनी सामन्याला गर्दी केली होती. पुढील सामने दर्जेदार संघांसमोर होणार असल्याने अगोदर असलेल्या उत्साहाला अजून उधाण येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 