Indian Chintz : विणकरांच्या पाठीवरचे वळ

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comभारतीय चिंट्झच्या कापडाचा उज्ज्वल इतिहास गेल्या लेखात आपण जाणून घेतला. भारताच्या दक्षिणेकडच्या कोरोमंडल किनाऱ्यावर अशी एक अद्वितीय वस्त्रकला अस्तित्वात होती की जिने सतराव्या शतकात पूर्ण युरोपची बाजारपेठ काबीज केली होती. इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, हॉलंड, सारे पश्चिम युरोपमधले दर्यावर्दी, वसाहतवादी देश भारतीय चिंट्झच्या शोधात भारतात येऊ लागले होते. भारतीय वस्त्रकलेला ही जगाने दिलेली पावती होती. चिंट्झ बनवणारे भारतीय कलाकार कलेत इतके निष्णात होते की युरोपीय मागणीनुसार ते कापड बनवून देत असत, तेही हाताने रंगवून, किंवा अगदी अल्पकाळात युरोपियन लोकांना हवे तशा डिझाईनचे लाकडी ब्लॉक्स बनवून. आज बिझनेस स्कूल्समध्ये मार्केट फोर्सेस, सप्लाय आणि डिमांड, कस्टमर सॅटिसफॅक्शन वगैरे मोठमोठे शब्द वापरून जे शिकवले जाते ते सगळे भारतीय वस्त्र कारागिरांना सतराव्या शतकात माहिती होते, नव्हे, ते सगळे ते आचरणात आणत होते..वसाहतवादी देशांचा प्रवेशह्या काळात भारत खरोखरच ‘सोने की चिडिया’ होता. ह्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकट्या भारताचे योगदान सुमारे पंचवीस टक्के होते. मसाले आणि भारतीय कापड, ह्या दोन मजबूत स्तंभांवर तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता. पण मग असे काय घडले की पुढच्या अवघ्या शंभर वर्षांमध्ये भारताची आर्थिक बाबतींमध्ये इतकी घसरण झाली? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आपल्याला रॉय मॉक्सम यांचं The Theft of India: The European Conquests of India, १४९८-१७६५ हे पुस्तक वाचावं लागेल. ह्या पुस्तकात मॉक्सम ह्यांनी पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, फ्रेंच आणि डॅनिश या युरोपीय वसाहतवादी देशांनी वास्को डी गामाच्या भारतातील आगमनापासून ते प्लासीच्या लढाईनंतर बंगालवर ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता स्थापन होईपर्यंतच्या अडीचशे वर्षांत भारतात कसा चंचुप्रवेश केला, आधी व्यापार कसा वाढवला आणि अखेर अनिर्बंध सत्ता कशी प्रस्थापित केली, याचा इतिहास पुराव्यानिशी मांडलेला आहे.भारतीय कापडाची लोकप्रियताअत्यंत भरभराटीत असलेल्या भारतीय वस्त्रकलेला ब्रिटिश साम्राज्याने जाणीवपूर्वक, अन्याय्य कायद्यांच्या बळावर, पद्धतशीरपणे संपवलं. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्ती होऊन ऐशी वर्षे होत आली तरी हा विदारक तरीही खरा इतिहास आपल्याला अजूनही फारसा शिकवला जात नाही. सतराव्या शतकाच्या मध्यावर इंग्लंडमध्ये भारतीय कापडाचं आणि त्यातही चिंट्झचं अनिवार वेड होतं. रॉबिन्सन क्रुसो ह्या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक डॅनियल डिफो याने भारतीय चिंट्झबद्दलची आपली चिडचिड व्यक्त करताना लिहिलं होतं की भारतीय कापड ‘आपल्या घरांत, कपाटांत, शयनगृहांत घुसलं; पडदे, उशा, खुर्च्या आणि अखेर बिछानेसुद्धा कॅलिको किंवा भारतीय कापडाचेच आहेत’, इतकं चिंट्झ इंग्लंड मध्ये लोकप्रिय होतं. वर्ष १७०० पर्यंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातल्या एकूण निर्यातीत कापडाचा वाटा पाऊणपेक्षा जास्त होता, आणि त्यातला सर्वात मोठा हिस्सा बंगाल आणि मछलीपट्टणचा होता. इंग्लंडकडे जाणारा हा कापडाचा ओघ इतका प्रचंड होता की त्यामुळे इंग्लंडमधले लोकरी आणि रेशीम वस्त्र निर्माण करणारे उद्योजक हादरले होते. आपला धंदा बुडतो आहे या भीतीने त्यांनी ब्रिटिश संसदेचे दार ठोठावले..Premium|India West Asia Relations : पश्चिम आशियात भारताचे राजनैतिक संतुलन; दोन हजार वर्षांच्या परंपरेचा प्रभाव आजही कायम.कायद्याने घातलेली बंदी१७०१ मध्ये इंग्लंडच्या संसदेने कायदा पास केला की पर्शिया, चीन आणि भारतातून आयात करण्यात येणारं विणलेलं, रंगवलेलं किंवा छापील कापड ब्रिटन मध्ये कोणालाही वापरता येणार नाही. ते फक्त पुनर्निर्यातीसाठी कोठारात बंद ठेवायचं. इंग्लंडमध्ये हे कापड वापरणाऱ्या व्यक्तीवर दोनशे पौंडांचा जबरदस्त दंड लागू केला गेला. लंडनमधल्या व्ही. अँड ए. संग्रहालयाच्या ज्येष्ठ क्युरेटर रोझमेरी क्रिल यांनी आपल्या भारतीय चिंट्झवरच्या पुस्तकात ह्या कायद्याचा उल्लेख केला आहे. तरीही ब्रिटिश लोक चोरून हे कापड काळ्या बाजारात विकत घेत होते. १७०१चा कायदा पुरेसा ठरला नाही म्हणून वर्ष १७२१ मध्ये ब्रिटिश संसदेत त्याहून कडक कायदा केला गेला, ज्यामुळे भारतीय चिंट्झ इंग्लंडमध्ये आणणंच बेकायदेशीर ठरवलं गेलं. कॅलिको अॅक्ट ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेले हे कायदे तब्बल १७७४ पर्यंत ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात होते.क्रिल लिहितात की या बंदीमुळे त्या काळात लंडनमध्ये स्त्रियांच्या अंगावरची भारतीय चिंट्झची वस्त्रंदेखील हिंसक जमावाने फाडून काढली होती. हा कायदा १७७४ मध्ये उठवला गेला कारण त्या वर्षी यांत्रिक प्रगतीमुळे इंग्लंडला स्वतःचं सूत कातता आणि कापड विणता येऊ लागलं. हा योगायोग नव्हता. स्वतःचं तंत्रज्ञान हाती आल्यावरच ब्रिटनने भारतीय कापडावरची बंदी उठवली, पण त्याआधी ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी भारतीय रंग तंत्रज्ञान आणि डिझाईन्स चोरून इंग्लंडला नेण्याची खबरदारी घेतली होती.गुमास्ता पद्धतीचे जोखडएकीकडे इंग्लंडने स्वतःचे तंत्रज्ञान हाती आल्यानंतर तिथल्या वस्त्र उद्योजकांना भारी सवलती देणे सुरु केलेआणि त्याचबरोबर तोपर्यंत भारतात चांगलेच बस्तान बसवलेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतीय विणकरांची पिळवणूक सुरु केली. भारतातल्या विणकराच्या मानगुटीवरचा बोजा वाढवला गेला. प्लासीच्या लढाई मधल्या निर्णायक विजयानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगालच्या विणकरांशी थेट व्यवहार बंद करून गुमास्ता नावाचे स्थानिक सावकार-दलाल मध्ये आणले. हे गुमास्ते विणकरांना आगाऊ रक्कम कर्जाऊ देत आणि त्या बदल्यात त्यांचा संपूर्ण माल अत्यंत कमी किमतीत हिसकावून घेत. मॉक्सम स्वतःच्या शब्दांत लिहितात. गुमास्ते स्वतःचा फायदा काढून तो माल मग ईस्ट इंडिया कंपनीला विकत.युरोपच्या बाजारपेठेत भारतीय कापड सोन्याच्या भावात विकले जात होते पण ते कापड बनवण्यासाठी तासनतास हातमागावर घाम गाळणाऱ्या विणकरांना आणि ते कापड रंगवणाऱ्या कारागिरांना त्याचा काडीचाही फायदा होत नव्हता हे मॉक्सम यांचं निरीक्षण आहे..ईस्ट इंडिया कंपनीकडून लूटगरीब भारतीय विणकर आणि कारागीर पोटाला चिमटा घेत अप्रतिम दर्जाचे कापड बनवत होते, पण त्या मालाच्या जोरावर गब्बर होत होते ते गुमास्ते आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे लोक. खुद्द ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता ज्यांनी बंगालवर बसवली त्या रॉबर्ट क्लाईव्हने स्वतः लिहून ठेवलंय की ''such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption, and extortion was never seen or heard of in any country''. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तब्बल पाउंड ३७ लाख ७० हजार ८३३ इतकी रक्कम केवळ बंगालमधून कमावली, तीही अशा काळात जेव्हा सर्वसाधारण बंगाली कुटुंबाचं उत्पन्न दर महिन्याला फक्त दोन पाउंड पेक्षाही कमी होतं. हा तपशील नुसता आकड्यांचा तपशील नाही; तो तत्कालीन भारतीय विणकराच्या उघड्या पाठीवरचा वळ आहे.१७७४ मध्ये कॅलिको कायदे मागे घेतले गेले पण भारतीय कापडावरचा बोजा मात्र उतरला नाही. इतिहासकार रजत रे यांच्या अभ्यासानुसार, भारतीय कापडावर १८०३ साली २७ ते ५९ टक्के आणि १८१३ साली ७१ ते ८५ टक्के इतकं आयात शुल्क आकारलं जात होतं आणि त्याच काळात यंत्रमागावर बनलेलं ब्रिटिश कापड मात्र भारतात जवळजवळ करमुक्त पाठवलं जात होतं. जेव्हा १८९४ मध्ये महसुलाच्या गरजेपोटी भारतात आयात शुल्क लावावं लागलं, तेव्हा मँचेस्टरच्या दबावाखाली भारतीय कापड गिरण्यांवर तितकंच उत्पादन शुल्क लादलं गेलं, जे पुढे १९२५ पर्यंत कायम होतं. एका बाजूला ब्रिटिश वस्त्रोद्योगाला संरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय वस्त्रोद्योगाला दंड हे दुटप्पी वसाहतवादी धोरण योगायोगाने घडलेलं नव्हतं, ते ठरवून राबवलेलं होतं. या अन्याय्य धोरणाचे अत्यंत विदारक परिणाम भारतीय कापड उद्योगावर झाले. एकट्या ढाका शहराची लोकसंख्या, जी ढाक्याच्या मलमलीच्या वैभवाच्या काळात दीड लाखांच्या घरात होती, ती एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांतच घसरून जेमतेम तीस हजारांवर आली. भारताचे तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंक यांनी १८३४-३५ साली इंग्लंडला पाठवलेल्या अहवालात लिहिलं आहे की ''ही दुर्दशा व्यापाराच्या इतिहासात तुलनाहीन आहे. विणकरांची हाडं भारताच्या मैदानांवर पांढरी होऊन पडली आहेत’. हे शब्द एका वसाहतवादी इंग्रज प्रशासकाचे आहेत, कोणा भारतीय राष्ट्रवाद्याचे नव्हे.तरीही आपण सुदैवी आहोत की भारतीय वस्त्रकलेवर इतके आघात होऊनदेखील ही कला अजून अस्तित्वात आहे. अगदी आजही आंध्रच्या श्रीकालहस्ती आणि मछलीपट्टणममध्ये मोजके कारागीर भारतीय चिंट्झ बनवत आहेत. ब्रिटिश साम्राज्य इतिहासजमा झाले, पण भारतीय वस्त्रकला मात्र आजही जिवंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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