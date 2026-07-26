Indian Chintz Fabric : ‘चिट’ कापडाचा इतिहास; भारताची जग जिंकणारी वस्त्रक्रांती

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comभारतात आलेल्या पहिल्या युरोपियन व्यापाऱ्यांनी, म्हणजे पोर्तुगीजांनी या कापडाला त्यांच्या भाषेत ‘पिंतादो’ असे नाव दिले. पिंतादो म्हणजे रंगवलेले. हे कापड केरळमधल्या कालिकत ह्या बंदरातून युरोपला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असे, म्हणून त्याला कॅलिकोचे कापड असेही म्हणत. पण ह्या चिंट्झच्या कापडात असे काय होते, ज्यामुळे युरोपीय देशांना ह्या कापडाच्या आयातीविरुद्ध कायदे करावे लागले.जुन्या मराठी साहित्यात ‘चिटाचा परकर पोलका’ हा उल्लेख हमखास येत असे, पण हे चिट म्हणजे काय हे जाणून घेतले तर आपल्या लक्षात येईल की हे साधे कापड नव्हते. अठराव्या शतकात ह्या भारतीय कापडाने पूर्ण युरोप खंडाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकली होती. हे विधान अतिशयोक्त वाटतंय? पण चिट म्हणजेच भारतीय चिंट्झचा इतिहास जाणून घेतला तर आपल्या लक्षात येईल, की हे कापड एकेकाळी भारताची ओळख होतं. इंग्रजी भाषेमध्ये चिंट्झ हा शब्द आला तोच मुळी हिंदीतील छिंट ह्या शब्दावरून. अगदी आजही हिंदीत छिंट म्हणजे शिंतोडा किंवा ठिपका. हिंदीत हा शब्द आला तो संस्कृत भाषेतील चित्र ह्या शब्दावरून. भारतात आलेल्या पहिल्या युरोपिअन व्यापाऱ्यांनी, म्हणजे पोर्तुगीजांनी या कापडाला त्यांच्या भाषेत ‘पिंतादो’ असे नाव दिले. पिंतादो म्हणजे रंगवलेले. हे कापड केरळमधल्या कालिकत ह्या बंदरातून युरोपला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असे म्हणून त्याला कॅलिकोचे कापड असेही म्हणत. पण ह्या चिंट्झच्या कापडात असे काय होते ज्यामुळे युरोपीय देशांना ह्या कापडाच्या आयातीविरुद्ध कायदे करावे लागले, हा इतिहास जाणून घेणे फार उद्बोधक आहे..युरोपीय व्यापाऱ्यांकडून नामकरणलंडनच्या व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युजियमच्या रोझमेरी क्रिल यांच्या “चिंट्झ : इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर द वेस्ट” आणि मॅकआयव्हर पर्सिव्हल यांच्या जुन्या “द चिंट्झ बुक” ह्या १९२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांमधून या वस्त्राचा प्रवास उलगडतो. चिंट्झची मुळे आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या प्रदेशांत रुजलेली आहेत. अगदी सिंधू संस्कृती काळापासून भारतीयांना सुती कापड विणण्याची, ते रंगवण्याची, रंग पक्के करण्याची आणि विविध छापे वापरून ते सुशोभित करण्याची कला अवगत होती, हे आपण ह्या लेखमालेतून आधी वाचलेलेच आहे. भारतात विणलेले सुती वस्त्र हे अगदी दोन हजार वर्षांपूर्वी सुद्धा रोमला निर्यात होत होते. तेराव्या शतकाच्या सुमारास भारतात पट्टचित्र ही कला पूर्ण विकसित झाली. संस्कृतमध्ये पट्ट म्हणजे कापड आणि चित्र म्हणजे चित्रकारी. थोडक्यात सांगायचे तर कापडावर रंगवलेली किंवा छापलेली चित्रे. पुढे इस्लामी आक्रमणानंतर ह्या कलेत अनेक नवीन आकृतिबंध आले. दक्षिणेत गोवळकोंडा सल्तनत आणि उत्तरेत मुघल सत्तेच्या आश्रयाखाली सतराव्या आणि अठराव्या शतकात ही कला परिपूर्णतेला पोहोचली. व्रतपाणी असे संस्कृत नाव असलेली, मूळ धार्मिक चित्रे काढण्यापुरती मर्यादित असलेली ही कला आता कलमकारी ह्या नावाने प्रसिद्ध झाली. फारसी भाषेत कलम म्हणजे लेखणी आणि कारी म्हणजे कारागिरी. जेव्हा युरोपीय व्यापारी भारतात आले, तेव्हा त्यांनी ह्याच कापडाला चिंट्झ असे नाव दिले.ठसे छपाईने बनले जाई कापडचिंट्झचे प्रामुख्याने दोन प्रकार होते, एक म्हणजे हाताने चित्रे काढून त्यात पक्के रंग भरणे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ठसा छपाई किंवा ब्लॉक प्रिंटिंग. ह्या दोन्ही परंपरा आजही आंध्र प्रदेश मध्ये जिवंत आहेत. आंध्र प्रदेश मधल्या मछलीपट्टण ह्या बंदराजवळील पेडाना नावाच्या गावात गेली अनेक शतके चिटाचे कापड ठसे छपाईने बनवले जाते. हवी ती नक्षी सर्वप्रथम सागवानी लाकडाच्या ठशांवर कोरली जाते. ह्या ब्लॉक्सचे डिझाइन नुसार सेट असतात. प्रथम एक पूर्ण ठसा बाह्यरेषांसाठी बनवला जातो आणि चित्रात जितके रंग वापरायचे तितके वेगवेगळे ब्लॉक्स प्रत्येक रंगासाठी बनवले जातात. एका विशिष्ट क्रमाने हे ठसे कापडावर दाबून छापले जातात, आधी पूर्ण बाह्यरेषेचा ब्लॉक काळ्या रंगात बुडवून कापडावर छापला जातो आणि त्यानंतर फिकट ते गडद ह्या क्रमाने इतर ब्लॉक्स वापरले जातात. हे काम फार कौशल्याचे असते. एकाच ब्लॉकची पुनरावृत्ती करताना आकृतीचे कोन आणि रेषा व्यवस्थित एकमेकांना जुळवाव्या लागतात, शिवाय प्रत्येक ब्लॉकला तितकाच दाब द्यावा लागतो. दाब थोडाही कमी जास्त झाला तर डिझाइन बदलू शकतं. ही छपाई होताना बघणं हे आजही जादुई वाटतं. सोळाव्या-सतराव्या शतकातल्या युरोपिअन लोकांनी तर असली छपाई कधीच बघितलेली नव्हती. त्यांच्यासाठी हे कापड खरोखरी अनमोल असणार..Premium|Study Room : स्वयंसेवी संस्थांसाठी परकीय निधी; संधी, नीतिमत्ता आणि देशहिताचा समतोल महत्त्वाचा.निर्मितीची बाबच अनोखीक्रिल यांच्या ग्रंथात अठराव्या शतकातील युरोपीय व्यापारी, वनस्पतिशास्त्रज्ञ आणि धर्मप्रचारकांच्या नोंदींवर आधारित हाताने चित्र काढलेल्या चिंट्झ निर्मितीची सविस्तर प्रक्रिया दिली आहे. हे कापड विणण्यासाठी लागणारे सूत उत्तरेकडून जवळजवळ फिरत्या व्यापाऱ्यांमार्फत बैलगाडीतून कोरोमंडल भागात आणले जात असे, कारण स्थानिक कापूस इतक्या बारीक विणीच्या कापडासाठी योग्य नव्हता. ह्या सुताने विणलेले कोरे कापड प्रथम म्हशीचे दूध आणि हिरड्याच्या गराच्या द्रावणात दोनतीन दिवस भिजवून ठेवले जाई. म्हशीच्या दुधातील स्निग्धता कापड शोषून घेई ज्यामुळे रंग पक्का व्हायला आणि चमकदार दिसायला मदत होई. नंतर लाकडी मुदगलांनी धोपटून कापड गुळगुळीत करून त्यावर बांबूच्या कुंचल्याने लोखंडाच्या गंजाच्या काळ्या रंगाने नक्षी रेखाटली जाई. त्यानंतर हव्या त्या भागात तुरटीचे मॉर्डंट लावून नक्षीच्या रेषा पक्क्या केल्या जात. त्यानंतर मंजिष्ठ्याच्या मुळांच्या लाल रंगात कापड उकळवले जाई, ज्यामुळे तुरटी लावलेल्या भागांत लाल आणि लोखंड लावलेल्या भागांत काळा रंग पक्का होई. निळ्या रंगासाठी मेणाचा वापर रेझिस्ट म्हणून केला जाई आणि कापड निळ रंगाच्या हौदात बुडवले जाई. हिरव्या रंगासाठी निळ्यावर हिरड्याचा थर चढवला जाई.राजवाड्यात वापरह्या संपूर्ण प्रक्रियेत तब्बल सतरा वेगवेगळे टप्पे असत आणि एका यार्ड कापडासाठी आठ ते दहा कारागीर लागत. सर्वांत शेवटी कवडीने घासून कापडाला झळाळी दिली जाई. कवडीच्या पॉलिशमुळे सुती कापडाला देखील रेशमासारखी झळाळी येई. हे कापड युरोपमध्ये इतके मौल्यवान मानले जाई की व्हर्सायच्या राजवाड्यातील स्त्रिया ह्या कापडापासून स्वतःचे उंची गाउन्स बनवत. मच्छलीपट्टणम बंदरातून हजारो वर्षांपासून हे कापड रोम, पर्शिया, अरब प्रदेश आणि आग्नेय आशियाला निर्यात होत असे. नंतर युरोपीय वसाहतवादाची सुरुवात झाली. सोळाव्या शतकात पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश आणि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपन्या भारतात येऊन ह्या कापडाचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार करू लागल्या. बाजारपेठेची मागणी वाढल्यावर अनेक कारागिरांनी मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी हाताने काढलेल्या चित्रांपेक्षा ब्लॉक प्रिंटिंग पद्धतीचा अवलंब करायला सुरू केले. क्रिल यांच्या मते सोळाव्या शतकातील अनेक चिंट्झ कापडांमध्ये ब्लॉक प्रिंटिंग आणि हस्तरेखाटन या दोन्ही पद्धतींचा एकत्रित वापर झालेला दिसतो..पालमपोर आणि जीवनवृक्षयुरोपमध्ये आयात होणाऱ्या चिंट्झच्या कापडात पालमपोर हा सर्वाधिक मागणी असलेला प्रकार होता. हा शब्द फारसी-हिंदी अशा मिश्र पलंगपोश या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. बिछान्यावर अंथरण्याची चादर. युरोपला जाणाऱ्या बहुतेक पालमपोरच्या मध्यभागी एक प्रचंड वृक्ष असे, ज्याला ट्री ऑफ लाइफ असे म्हटले जाई. हा वृक्ष खडकाळ जमिनीत उगवलेला दाखवला जाई, त्याच्या फांद्यांवर फुले आणि फळे एकाच वेळी दिसत आणि भोवती मोर, इतर पक्षी आणि वाघासारखी जनावरे विसावलेली दिसत. जीवन, सुफलता आणि शाश्वततेचे प्रतीक म्हणून कल्पवृक्षाची कल्पना भारतीय परंपरेत आधीपासूनच खोलवर रुजलेली होती, पालमपोर हे त्याचेच एक वेगळे रूप होते. अठराव्या शतकाच्या सुमारास या वृक्षांच्या आकारांत चिनी प्रभाव स्पष्ट दिसू लागला, कारण त्या काळात युरोपमध्ये चिनी भित्तिचित्रांची मोठी फॅशन होती. भारतीय कारागिरांकडून तशीच नक्षी असलेले पालमपोर खास बनवून घेतले जात. यामुळे ट्री ऑफ लाइफचे स्वरूप बदलत जाऊन वृक्षाच्या खोडाचा आकार अधिक नागमोडी झाला आणि आपल्या अस्सल भारतीय रूपापासून तो आकृतिबंध हळूहळू दूर होत गेला. रंगसंगतीही युरोपिअन अभिरुचीनुसार बदलू लागली. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने सोळाशे त्रेचाळीसमध्ये भारतीय कारागिरांना सूचना पाठवल्या, की चिंट्झच्या कापडाचे रंग फिकट आणि नक्षी मध्यभागी असावी. इंग्लिश रंगछटा नावाचे प्रकरण भारतात आले ते तेव्हापासून. सोळावे शतक ते अठरावे शतक हा भारतीय चिंट्झचा सुवर्णकाळ होता. भारतीय कारागिरांकडे इतके काम होते, की ते ऑर्डर्स पुऱ्या करू शकत नव्हते. सतराशे ऐंशीच्या सुमारास भारतातून दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक चिंट्झच्या कापडाचे वार इंग्लंडला निर्यात होत असत आणि तितकेच फ्रान्स आणि नेदरलँड्सला. ह्या काळात जागतिक व्यापारात एकट्या भारताचा वाटा सुमारे पंचवीस टक्के होता. पण मग असे काय घडले, की हा इतका भरभराटीला आलेला भारतीय उद्योग पन्नास वर्षांत पार रसातळाला गेला? ते आपण पुढच्या लेखात बघू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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