Rohit-Virat 2027 World Cup : ‘रो-को’विरुद्ध गंभीर-आगरकर नवा सत्तासंघर्ष?

आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात विराटने शतक केले; पण ड्रेसिंग रूममध्ये रोहितने आनंद व्यक्त करताना उच्चारलेले शब्द त्याच्या ओठांच्या हालचालींवरून नेमके कोणते होते, याचा अर्थ सर्वच जण लावत होते. एकूणच रोहित-विराट आता प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करताहेत; पण लढतायत मात्र गंभीर-आगरकर यांच्याशी, असे चित्र भारतीय क्रिकेट वर्तुळात तयार झालेय. .भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या दोन जोड्यांची सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे, एक आहे मैदानावरची आणि दुसरी आहे मैदानाबाहेरची. 'रो-को' अर्थात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्याभोवती भारतीय क्रिकेट फिरत होते आणि आजही ते केंद्रस्थानी आहेत. चर्चेत असलेली दुसरी जोडी म्हणजे गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली एकत्रित खेळताना दिसत आहेत, पण गंभीर आणि आगरकर एकत्र दिसत नसले तरी त्यांना एकत्रितपणे टार्गेट केले जातेय. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक, तर अजित आगरकर निवड समितीचे मुख्य आणि ते टार्गेट व्हायला कारण म्हणजे रोहित आणि विराटच आहेत. असा हा एक वेगळा फेरा सध्या भारतीय क्रिकेटभोवती फिरत आहे. त्यात आता स्पष्टवत्ते आणि समोर माईक असो वा नसो बेधडक बोलणाऱ्या रवी शास्त्री यांनी उडी मारली आहे. आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशातील कसोटी मालिकेतील दारुण पराभव सर्वांसाठीच वेदना देणारा ठरला. भले त्या वेळी आणखी एक महान खेळाडू सुनील गावसकर यांनी प्रशिक्षक या नात्याने गंभीर यांना दोष देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका घेतली; पण आता जी जबाबदारी गंभीर सांभाळत आहे, ती जबाबदारी रवी शास्त्री यांनी समर्थपणे पेलली आणि भारतीय संघात आक्रमक वृत्तीची बिजे रोवली. ‘आरे’ला ‘कारे’ करण्याची धमक निर्माण केली होती. त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक पद आणि त्याची असलेली जबाबदारी शास्त्री यांना चांगलीच ज्ञात आहे. त्यामुळे त्यांनी भारतीय संघाच्या सध्याच्या अपयशाबद्दल गंभीर यांचे थेट नाव घेतले नसले तरी जोरदार टीका केली. आता तर त्यांचा नवा स्फोटक पॉडकास्ट प्रसिद्ध होत आहे, पण त्या अगोदर शास्त्री यांनी ऑडी कारशिवाय काय कमवले, असा एक प्रश्न गंभीर यांनी एका मुलाखतीत उपस्थित करून शास्त्री यांना डिवचले..या सर्व वादाची पार्श्वभूमी आहे, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे २०२७च्या विश्वकरंडक स्पर्धेतील स्थान निश्चित असेलच असे नाही, असे गंभीर यांनी केलेले विधान. विराट कोहली हा शास्त्री यांचा अत्यंत लाडका आणि मुलासारखा शिष्य होता. २०२७च्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्या वेळी विराटचे वय ३९ तर रोहित शर्माचे ४० वर्ष असणार आहे. प्रशिक्षक म्हणून गंभीर यांनी आणि निवड समितीचे प्रमुख म्हणून अजित आगरकर यांनी त्यांच्या या वयाचा विचार करून त्यांचे स्थान निश्चित नसेल, असा विचार केला असावा; पण वयाचे बंधन सर्वच खेळाडूंना लागू होत नाही. विराटसाठी तर नाहीच नाही. रोहितनेही आपले वजन कमालीचे कमी केलेय. फिट आणि फाईन अशी ही जोडी आहे. त्यामुळे लगेचच दोन वर्षांच्या आत ते 'म्हातारे' होतील असे नाही. त्यामुळे महत्त्वाचा निकष फॉर्मवर असतो. सध्याचे चित्र पाहता हे दोघेही खेळाडू संघातील इतर खेळाडूंच्या तुलनेत अधिक धावा करत आहेत.रोहितला केवळ मुंबईतच नव्हे तर सर्वत्र 'मुंबईचा राजा... रोहित शर्मा' असे संबोधले जाते. विराटला तर 'किंग कोहली' म्हणून विशेषण दिले जाते. या दोघांची लोकप्रियता कमालीची आहे. सचिन तेंडुलकरनंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता या दोघांनाच मिळत आहे. टी-२० विश्वकरंडक संघातील सर्व खेळाडूंनी एकत्रितपणे मिळवला, हे सत्यच आहे, पण मुंबईत मरिन लाइन्स येथे निघालेली विजयी मिरवणूक अभूतपूर्व होती. भारतात क्रिकेट सर्वस्व आहे आणि रोहित-विराटसारखे खेळाडू यांना दैवत्व दिले जाते. मुंबई इंडियन्सने रोहितला दूर करून त्याचे कर्णधारपद हार्दिक पंड्याला दिले होते, त्या मोसमात हार्दिकला प्रेक्षकांनी सळो की पळो करून सोडले होते. निवड समितीचे प्रमुख म्हणून आगरकर यांना भविष्याचा विचार करून नवोदितांनाही संधी देण्याचा मार्ग तयार करण्याचा अधिकार आहेच. त्याचबरोबर अंतिम संघाची व्यूहरचना तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य प्रशिक्षक या नात्याने गंभीर यांची आहे; पण त्याच वेळी निकालही सकारात्मक लागणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. आपला प्रत्येक निर्णय आणि घेतलेली भूमिका विनाकारण आकसातून घेतलेली नसावी इतकेच. रोहित-विराट कसोटीतून निवृत्त झाले. नवा संघ तयार केला; पण त्यातून विश्वास निर्माण झाला नाही. धरसोड वृत्ती, फलंदाजीच्या क्रमवारीतील अनाकलनीय बदल यामुळे आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतही व्हाइटवॉश स्वीकारलाच. रोहित आणि विराट यांच्यावर आकस दाखवला जातोय, हा समज तमाम भारतीय क्रिकेट रसिकांचा झालाय. या दोघांची देहबोली तसेच गंभीर यांच्याशी नसलेला संवाद हे सामन्याच्या वेळी दाखवण्यात येणाऱ्या थेट प्रक्षेपणातून दिसून येते. आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात विराटने शतक केले; पण ड्रेसिंग रूममध्ये रोहितने आनंद व्यक्त करताना उच्चारलेले शब्द त्याच्या ओठांच्या हालचालींवरून नेमके कोणते होते, याचा अर्थ सर्वच जण लावत होते. एकूणच रोहित-विराट आता प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करताहेत; पण लढतायत मात्र गंभीर-आगरकर यांच्याशी, असे चित्र भारतीय क्रिकेट वर्तुळात तयार झालेय..हे दोघेही खेळाडू केवळ एकदिवसीय प्रकारात खेळतात. त्यामुळे आता काही दिवसांत सुरू होणाऱ्या विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय स्पर्धेतील काही सामने ते खेळणार आहेत. कारण निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाचा तसा फतवा आहे. एका अर्थी हे चांगलेच आहे. कितीही मोठे खेळाडू असले तरी राष्ट्रीय स्पर्धेत काही सामने तरी खेळायला हवेच. अशा प्रकारेच त्या त्या संघातील नवोदित खेळाडूंना मोठा अनुभव मिळू शकतो. रोहित आणि विराट जेव्हा जेव्हा मैदानात उतरणार, तेव्हा तेव्हा गंभीर-आगरकर टार्गेट होत राहणार हे नक्कीच. 