फुटबॉलच्या घसरत्या रँकिंगचे वर्तुळ

प्रत्येक संघ एखाद्या मोठ्या स्पर्धेसाठी तयारी करीत असतो; पण कधीकाळी मोठा आशावाद निर्माण करणाऱ्या भारतीय फुटबॉलमधील हवाच आता कमी झालीय.
शैलेश नागवेकर

भूतलावरचा सर्वात लोकप्रिय खेळ म्हणजे फुटबॉल. परदेशातील फुटबॉलचे कोट्यवधी चाहते भारतात सापडतील; पण याच खेळात भारताची सध्या होत असलेली पिछेहाट एकूणच भारताच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी नामुष्की असणारी आहे. जिथून सुरुवात झाली तेथेच पुन्हा जाण्याची स्थिती ओढवलीय. सर्वात प्रतिष्ठेची समजली जाणारी आयएसएल बंदच झालीय. विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवणे हे आता स्वप्नाच्याही पलीकडचे आहे. २०२७मध्ये होणाऱ्या एएफसी आशिया अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी पात्रताही मिळवता आली नाही. आता पुढील काही वर्षांत डोळ्यासमोर ठेवावे असे उद्दिष्टच राहिलेले दिसत नाही.

