वस्‍त्र: परदेशींच्या नजरेतून!

भारतीय वस्त्रकलेच्या जन्माचा आपण या आधीच्या तीन लेखांमधून थोडासा आढावा घेतला.
Indian Textiles Through Foreign Eyes A Tale of Colors and Craft

शेफाली वैद्य
भारतीय वस्त्रकलेच्या जन्माचा आपण या आधीच्या तीन लेखांमधून थोडासा आढावा घेतला. भारतीय संस्कृतीचा इतिहास शिकताना सहसा शिलालेख, मंदिरे, नागरी स्थापत्य आणि प्राचीन साहित्य यांचाच आपण अभ्यास करतो.

