Indian Cricket Review 2025 : काय कमावलं... काय गमावलं..?

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.com२०२५ हे वर्ष भारतीय क्रिकेटसाठी यशाच्या शिखरावर नेणारे तसेच पिछेहाटही करणारे आणि स्टार कल्चरला पूर्णविरामही देणारे ठरले. महिलांनी मात्र प्रथमच विश्वकरंडक जिंकून घेतलेली गगनभरारी नवा इतिहास रचणारी ठरली.कोणत्याही वर्षाची सुरुवात होते तेव्हा नवनवे संकल्प तयार केले जातात. ध्येय आणि उद्दिष्टही निश्चित केली जातात, अशा इच्छा अपेक्षा कमी-जास्त प्रमाणात पूर्णही होत असतात; पण कधी कधी जानेवारीत सुरू झालेला प्रवास डिसेंबर संपता संपता वेगळ्याच वळणावर गेलेला असतो आणि वर्षाच्या शेवटी मागे वळून पाहिल्यावर काय ठरवले, काय झाले, असा गूढ प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा मन काहीसे दुःखी झालेले असते; पण जे मिळाले त्यात अधिक वाढ करण्याची इच्छाशक्ती बाळगणाऱ्या आणि पुढच्या वर्षाचा संकल्प नव्याने तयार करणाऱ्या लढवय्यास योद्धा समजला जातो. हे तत्त्व केवळ खेळाबाबतच नव्हे तर सर्वसामान्य जीवनासही लागू पडते..रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली चॅम्पियन्स करंडक जिंकून भारताने पाठोपाठ दुसरा आयसीसी करंडक जिंकला. त्यानंतर सूर्यकुमार नेतृत्व करत असलेल्या संघाने आशिया करंडकही निर्विवाद वर्चस्व मिळवून पटकावला. हे झाले व्हाईटबॉल क्रिकेटमधील यश; पण त्याच वेळी क्रिकेटचा आत्मा असलेल्या कसोटी प्रकारात झालेली पिछेहाट चिंताजनक ठरली. कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत सध्या भारतीय संघ सहाव्या स्थानी आणि तेही पाकिस्तानच्या मागे आहे. हाच संघ कसोटी अजिंक्यपदाच्या पहिल्या दोन स्पर्धांत अंतिम सामना खेळला होता. गतवेळेस अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरला नाही आणि यावेळी तर आता सहाव्या क्रमांकावर आहे. सचिन तेंडुलकरनंतर भारतीय क्रिकेटचे सर्वात लाडके आणि सर्वाधिक चाहते असलेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कसोटीतील निवृत्तीसाठी २०२५ हे वर्ष लक्षात ठेवले जाईल.या सरत्या वर्षाचा फेब्रुवारी महिना आठवू या. दुबईतील चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेची तयारी सुरू झाली होती. रोहित शर्मा पुन्हा एकदा आपल्या यशस्वी नेतृत्वाचा ठसा उमटण्यास सज्ज होत होता. वास्तविक ही स्पर्धा पाकिस्तानमध्ये होणार होती; पण भारताच्या विरोधामुळे तिचे नियोजन अमिरातीकडे देण्यात आले होते. भारतीय संघाने पूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहून करंडक जिंकण्याचा पराक्रम केला. अंतिम सामन्यात आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली असता रोहित शर्माने न्यूझीलंडविरुद्ध निर्णायक ७६ धावांची खेळी केली. सामन्यात सर्वोत्तम आणि अजिंक्य कर्णधार असे भव्यदिव्य यश मिळवल्यानंतर भारतीय संघ पुढचा एकदिवसीय सामना खेळणार तेव्हा रोहितला कर्णधारपदावरून दूर करण्यात आले. असा बदल होईल, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नसेल; पण २०२७चा विचार करून २०२५मध्येच असा बदल होणे सर्वांनाच कोड्यात टाकणारे होते. केवळ कर्णधारपदच नव्हे तर रोहित शर्मासह विराट कोहलीचेही संघातील स्थान डळमळीत करण्यात आले; पण कसलेल्या या खेळाडूंनी नंतरच्या सर्व सामन्यांत त्यांच्याविषयी असा विचार करणाऱ्या सर्वांनाच चपराक देणारी कामगिरी केली आणि वर्षाअखेर आपली महती कायम ठेवली..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .फेब्रुवारीत हे यश मिळवल्यानंतर जुलैतील इंग्लंड दौऱ्यासाठी संघ निवड होण्याच्या दोन दिवस अगोदर रोहित आणि विराट यांनी पाठोपाठ निवृत्ती जाहीर केली. केवळ भारतीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठीही तो धक्कादायक निर्णय होता; पण थोडा बारकाईने विचार केला तर २०२३मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध व्हाईटवॉश स्वीकारताना रोहित आणि विराट यांचे अपयश लक्षात घेतल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातीलही हरपलेली लय या पार्श्वभूमीवर या दोघांना कसोटीतून निवृत्ती घ्यायला लावली जाऊ शकते, याचे संकेत मिळत होते; पण एक मात्र खरे, की २०२५साठी जानेवारीत संकल्प करत असताना मध्येच आपल्या कसोटी कारकिर्दीला पूर्णविराम मिळेल, असा विचार या दोघांनीही केला नसेल.रोहित आणि विराट यांच्या अनुपस्थितीतही इंग्लंड दौऱ्यात २-२ अशी मिळवलेली बरोबरी स्फूर्तीदायी होती. तरीही काही चुका झाल्या नसत्या तर ही मालिका जिंकता आली असती. मोहम्मद सिराजने अथक आणि झुंझार प्रयत्न करून अंतिम कसोटीत निसटता विजय मिळवून दिला नसता तर ही मालिका १-३ अशी गमावलीही असती. त्यामुळे बरोबरीचे समाधान की पराभव टळल्यामुळे सुटकेचा निश्वास याचाही विचार व्हायला हवा. असो, पण शेवटी २-२ या बरोबरीची रेकॉर्ड बुकमध्ये नोंद झाली; पण गेल्या दोन दशकांत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपल्या देशात खेळताना मालिका गमावली नव्हती, तेथे ०-२ असा व्हाईटवॉश स्वीकारण्याची आलेली नाचक्की कसोटीत गेल्या काही वर्षांत रोहित आणि विराट यांनी मिळवून दिलेला प्रभाव आता निस्तेज करणारा आहे. हे अपयश इतके मोठे आहे, की या कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही अंतिम फेरी गाठणे कठीण होणार आहे. कारण अगोदर न्यूझीलंडने आणि आता दक्षिण आफ्रिकेने भारताला भारतात हरवण्याचा फॉर्म्युला उघड केला आहे..महिलांसाठी अविस्मरणीय वर्षएकदिवसीय किंवा टी-२० कोणत्याही प्रकारात विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपदाच्या उंबरठ्यावरून परतावे लागलेल्या भारतीय महिलांनी या वेळी विजेतेपदाचे माप ओलांडलेच. ते सोपे नव्हते. आव्हानांचा डोंगर होता. मध्येच पाय घसरून पडण्याचीही स्थिती अनुभवली; परंतु तेथून अखेर फिनिक्स भरारी घेतलीच. सर्व काही जुळून येत होते. प्रतीका रावल ही सलामीवीर जायबंदी होते काय आणि जिला संघातून अगोदर वगळले होते त्या शेफाली वर्माला अनपेक्षितपणे स्थान मिळते काय आणि तीच अंतिम सामन्यात स्फोटक खेळी करते काय... तसेच अनुभवसंपन्न असतानाही एका सामन्यासाठी वगळण्यात आल्यानंतर बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वाघिणीसारखी जेमिमा रॉड्रिग्ज लढते काय... हे सर्व योगायोग नव्हते ते विधिलिखित होते. अर्थात अपार कष्ट आणि मेहनत करावीच लागले ती केली म्हणूनच भारतीय महिला जग्गजेत्या ठरल्या. म्हणूनच २०२५ हे भारतीय महिलांसाठी सुवर्णवर्ष समजले जाईल. यावर समाधान मानून चालणार नाही. कारण आता स्पर्धा प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा स्वतःबरोबर असणार आहे. येथून पुढे विश्वविजेते म्हणून खेळ करावा लागणार आहे. नव्या वर्षात काही महिन्यातच इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत आपले वर्चस्व अधोरेखित करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 