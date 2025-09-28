सप्तरंग

समृद्ध उद्योगविश्‍वाचा प्रेरणादायी धांडोळा

डॉ. अनंत सरदेशमुख यांचे ‘उद्योग यशोगाथा’ पुस्तक उद्योगविश्वातील प्रेरणादायी यशोगाथा आणि व्यावसायिक संघर्ष यांचे सखोल चित्रण करते. हे पुस्तक केवळ यशाची झळाळी नाही, तर नवकल्पना, जोखीम व व्यवस्थापनाच्या शिक्षणाचा खजिना देखील आहे.
Business Success

Business Success

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सनील गाडेकर-editor@esakal.com

डॉ. अनंत सरदेशमुख यांचे ‘उद्योग यशोगाथा’ हे पुस्तक सध्याच्या व्यावसायिक आणि उद्योजकीय जगतातील प्रेरणादायी अनुभवांचा समृद्ध खजिना आहे. सरदेशमुख यांनी गेल्या अनेक वर्षांच्या उद्योग व उद्योगसंघटना ह्या क्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारे हे पुस्तक लिहिले असून, वाचकांना उद्योगांचे वास्तव, संधी आणि आव्हाने यांचे सखोल चित्रण पाहायला मिळते.

Loading content, please wait...
Business
Book
saptarang
Study
entrepreneurship education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com