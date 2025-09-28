सनील गाडेकर-editor@esakal.comडॉ. अनंत सरदेशमुख यांचे ‘उद्योग यशोगाथा’ हे पुस्तक सध्याच्या व्यावसायिक आणि उद्योजकीय जगतातील प्रेरणादायी अनुभवांचा समृद्ध खजिना आहे. सरदेशमुख यांनी गेल्या अनेक वर्षांच्या उद्योग व उद्योगसंघटना ह्या क्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारे हे पुस्तक लिहिले असून, वाचकांना उद्योगांचे वास्तव, संधी आणि आव्हाने यांचे सखोल चित्रण पाहायला मिळते..पुस्तकात लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांच्या विविध यशोगाथा या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. केवळ यशाची बाह्य झळाळी नव्हे, तर त्या मागचा संघर्ष, नवकल्पनांचे प्रयोग, जोखीम घेण्याची मानसिकता आणि व्यवस्थापनाची भूमिका यांनाही लेखकाने प्रामाणिकपणे उलगडले आहे. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ प्रेरणादायी कथासंग्रह न राहता उद्योजकतेच्या प्रक्रियेवरील एक अभ्यासपूर्ण संदर्भग्रंथ ठरते. सकाळ माध्यम समुहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांची प्रस्तावना या पुस्तकाला लाभली आहे..Premium|Natakwala : एका नाटकवाल्याचे आत्मकथन .सरदेशमुख यांची भाषाशैली साधी, प्रवाही, पण मार्मिक आहे. उदाहरणांची तंतोतंत मांडणी व त्या त्या घटनेतील व्यक्तिमत्त्वांचे संक्षिप्त पण प्रभावी वर्णन वाचकांना गुंतवून ठेवते. उद्योगधंद्यातील बाजारपेठेचे बदलते स्वरूप, तंत्रज्ञानाचा प्रभाव, शाश्वतता व सामाजिक जबाबदारी यांवरही लेखकाने स्वतंत्रपणे प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ विद्यमान किंवा भावी उद्योजकांसाठीच नाही, तर व्यवस्थापनशास्त्र शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, संशोधकांसाठी व धोरणकर्त्यांसाठीही उपयुक्त ठरते..पुस्तकाच्या अनुक्रमणिकेवर नजर टाकली तर विषयांची विविधता स्पष्ट दिसते. पहिल्या प्रकरणात ‘यश - कल्पना - ऊर्जा - सक्षम संजीव करे जीवन!’ या शीर्षकातून कल्पकतेची व सकारात्मक ऊर्जेची भूमिका लेखक सांगतात. दुसऱ्या प्रकरणात ‘नवनिर्माणातून भरारी घेणारा, ४० हजार कोटींचा वेगळा आयटी उद्योग’ यामधून आयटी क्षेत्रातील नवसंधींचा वेध घेतल्याचे दिसते. तसेच, ‘केपीआयटी’चा प्रवास मांडण्यात आला आहे. ‘वेड लावले या वडीने!’ या लेखातून ‘चितळे बंधूं’ची वडी आणि तिची गोडी उलगडून सांगितली आहे. ‘एक असाही स्वातंत्र्यसैनिक!’च्या माध्यमातून ‘सिप्ला’चे ख्वाजा अब्दुल हमीद यांचे कार्य उलगडले. या सर्व प्रकरणांतून समाजकार्य व प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे..कथा एका उद्योजक लढवय्याची!’द्वारे ‘मॅरिको’ कंपनी, ‘कृषी-कन्या : कृषकांची वैद्य!’द्वारे ‘कॅन बायोसिस’ या नवकल्पक उद्योजकांचा प्रवास दाखवला आहे. ‘फुले ती येती देवघरी!’ या प्रकरणातून दोन तरुणींची नवकल्पना असलेला उद्योजगतेचा प्रवास प्रेरित करणारा आहे. पुढील ‘निद्रा व्यवस्थापन : सुख-शय्या निर्मिती!’मध्ये झोप व स्वास्थ्य व्यवस्थापन उद्योगाची उदाहरणे दिली आहेत. ‘वेकफिट’ या सर्वांत कसे कार्यरत आहे याची माहिती यात देण्यात आली आहे. ‘यशोगाथा एका इव्हेंटजॉलिस्ट’चीमधून आयटीतील स्टार्टअप ‘विझिटेक’च्या संस्थापकांची कल्पकता नेमक्या शब्दांत मांडली गेली आहे. शेवटी ‘अभिप्राय’ व ‘माझी शिफारस’ यांतून दोन तज्ज्ञांनी लेखक आणि पुस्तकाविषयी आपले मत मांडले आहे..Premium|Natakwala : एका नाटकवाल्याचे आत्मकथन .विशेष म्हणजे, लेखकाने कथांमधून ‘शिकण्यासारखे धडे’ स्वतंत्रपणे मांडले आहेत. हे धडे वाचकाला आत्मपरीक्षण व कृतीसाठी प्रेरित करतात. पुस्तकाचा एकंदर आशय सकारात्मक आहे; केवळ यशाची गोडी नाही, तर अपयशातून शिकण्याची गरज यावरही सरदेशमुख भर देतात. ‘उद्योग यशोगाथा’ हे पुस्तक प्रेरणा, माहिती आणि मार्गदर्शन या तिन्ही अंगांनी समृद्ध आहे. उद्योग क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, तसेच आर्थिक-सामाजिक घडामोडींमध्ये रस असलेल्या सामान्य वाचकांसाठीही हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.