Digital Business Growth : सोशल मीडियामुळे दुकानदारीत मोठा बदल; डिजिटल प्रमोशन का झाले आवश्यक?

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comएकदा सकाळी काकांचा व्हॉट्सॲप मेसेज : इन्फ्लुएन्सर्स म्हणजे काय असतं रे?मी : सोशल मीडियावरून लोकांना जे प्रभावित करतात असे लोक. म्हणजे लोकांची मतं, कल, खरेदीचे पॅटर्न यांवर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती. ज्यांना काही लाखांत फॉलोअर्स असतात ना ते.काका : थांब, फोनच करतो...काकांना मेसेजिंगपेक्षा थेट फोन करून बोलणं जास्त सोयीचं वाटतं आणि आवडतंही! त्यांचा फोन आला आणि मी लगेच घेतला.काका : अरे तुला माहितीच आहे आमचा सोहम आता दुकानात लक्ष घालू लागलाय. (काकांचं कपड्यांचं दुकान आहे. लेडीज आणि जेन्ट्स वेअर असं दोन्हींचं). त्याच्या मित्राची एक एजन्सी आहे. म्हणजे बिझनेस कसा वाढवायचा वगैरे सल्ले देणारी. त्याने सांगितलं, तुमच्या दुकानाचा ‘डिजिटल रीच’ वाढवायला हवा.मी : अच्छा, आलं लक्षात. म्हणून तुम्ही विचारलंत मला...काका : हो, त्याच्या एजन्सीने आम्हाला सांगितलं, की ते रील नि काय काय असतं ना ते करा. इन्फ्लुएन्सर्सकडून प्रमोशन करून घ्या. वगैरे.मी : चांगलंय. पूर्वीसारखं मार्केट आता राहिलं नाही. मला आठवतं, माझे बाबा एक मोठ्ठा तागा आणायचे आणि ठरलेल्या शिंप्याकडून मला आणि भावाला शर्ट शिवून घ्यायचे – बँडवाले! बाबांना कधीतरी कुणीतरी शर्टपीस दिलेला असायचाच, ते त्यातून शिवायचे. मग तयार कपडे मिळू लागल्यावर दिवाळीच्या आधी, बाबांना बोनस मिळाला की आम्ही एखाद्या दुकानात सहकुटुंब जायचो - घाऊक कपडे खरेदी करायला. मग घरी येताना उसाचा रस किंवा भेळ! मग मॉल आणि तिथला पिझ्झा, बर्गर! पण आता लोक पोस्ट्स पाहून खरेदी करतात. ऑनलाइन ऑर्डर दिली की दोन दिवसांत घरी.काका : मलाही माहीत आहे रे. तुझी काकू करते ना. फेसबुकवर साड्यांच्या पोस्ट्स पाहून तिथून मागवते ती..Childhood Bicycle Memories : पहिल्या सायकलीसाठी केलेली प्रतीक्षा आणि अविस्मरणीय बालपण.मी : व्वा ! आमची पुस्तकंही फेसबुकवरून विकणारे आहेत. क्रमांकसह यादी देतात, किंमत देतात. डिस्काउंटही चांगला देतात. कमेंटमध्ये क्रमांक लिहिले की एकूण रक्कम कळवतात. पुस्तकं घरी आली की पैसे यूपीआय करायचे. झालं!काका : मस्त! आमची एजन्सीशी मीटिंग झाल्या झाल्या मी सोहमला म्हटलं, लागलीच कर. आमच्या दुकानाला जोडलेल्या जुन्या ग्राहकांची अर्ध्यापेक्षा जास्त लाकडं मसणात जायची वेळ आली रे आता, त्यांच्या मुलांचे, नातवंडांचे खरेदीचे पॅटर्न बदलले आहेत. आवडी बदलल्या आहेत. त्यांना आकर्षित केलं पाहिजे.मी : बरोब्बर. काही मदत लागली, कॉपी लिहून द्यायची असेल तर सांगा.काका : सांगीन. पण ऐक ना, सोहम म्हणाला, सोशल मीडिया मार्केटिंग म्हणजे काही काढलं अकाउंट आणि केल्या पोस्ट्स आणि झाला खरेदीचा ओघ सुरू असं नसतं. फॉलोअर्स वाढवावे लागतात, सातत्य लागतं आणि इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्यावी लागते. मग त्याने मला कुठल्यातरी ज्वेलर्सचा व्हिडियो दाखवला. त्यात कोकणातल्या एका गावात राहून तिथलं जीवन, शेतीभाती, चालीरीती, खाद्यसंस्कृती इत्यादींचे सुंदर व्हिडियो टाकणारी एक गोड मुलगी होती. मी तिचे व्हिडियो कितीदातरी पाहतो. छान असतात, डिसेंट एकदम.मी : मग तुम्हीही असंच निवडा ना कुणीतरी.काका : अरे, पण मी या इन्फ्लुएनर्सच्या मानधनाचे आकडे ऐकले आणि हादरलोच ना! माझा चेहरा पाहून सोहम चिडला आणि म्हणाला, बाबा, बिझनेस वाढवायचा असेल ना पैसे टाकावा लागतो. पैसा टाकला तरच परत येतो आणि वाढतो. मग तो तरातरा निघूनच गेला. म्हणून तुला फोन केला!मी : काका, मला बिझनेसमधलं काही कळत नाही. पण जे वाचलंय, त्यानुसार सोहमचं म्हणणं बरोबर वाटतं..काका : असेलही रे, पण मी इतकी वर्षं टुकीने धंदा केला. गुणवत्ता सांभाळली, ग्राहकाला नीट सेवा दिली. तुमच्या भाषेत कन्व्हेन्शनल बिझनेस! दिवाळी-दसरा आला की एक छोटी जाहिरात द्यायची. बाकी सगळा धंदा गुडविलवर. अनेक चढउतार पाहिले, पण तरून गेलो तो सचोटीमुळे, प्रामाणिकपणामुळे. त्यामुळे एकदम असं काही नवं पाहिलं, ऐकलं की टरकायला होतं.मी : काका, मी समजू शकतो. पण तुमच्या काळी आत्तासारखेच इन्फ्लुएन्सर्स होते. तुम्ही मला एकदा सांगितलं होतं ना की एक मोठे लेखक तुमच्याकडून नेहमी उन्हाळी बंडी घेऊन जायचे आणि त्यांनी त्यांच्या एका व्याख्यानात का लेखात तुमच्या दुकानाची स्तुती केली आणि तुमच्या दुकानात गर्दी झाली ते! किंवा पेपरमधली जाहिरात हाही ब्रँडिंगचाच एक प्रकार. पण आता काळ बदललाय.काका : अगदी मान्य आहे. म्हणून तर मीटिंग केली ना एजन्सीबरोबर. पण... पैसा आणि कन्वर्जन... वगैरे म्हटलं की मला शंका...मी : काका, पारंपरिक जाहिराती आता तितकीशी परिणामकारक नाही हे आता तुम्हीही मान्य कराल.काका : अरे पूर्वी लोक जाहिरातीची कात्रणं घेऊन यायचे. आता ती बघतात तरी का अशी शंका येते.मी : आता लोक मोबाइलवर पडीक असतात. आपण दिवसाचे सातही दिवस चोवीस तास इंटरनेटमध्ये असतो. जाणिवेत तर असतंच, पण नेणिवेतही इंटरनेट घुसलंय आपल्या. कळतही नाही इतकं. त्यामुळे या नव्या माध्यमांतून लोकांपर्यंत जाणं जास्त प्रभावी ठरतं. समजा एक लाख फॉलोअर्स असतील कुणाचे, तर तुम्ही त्या फॉलोअर्सच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोचता. कधीकधी त्यापेक्षाही जास्त. ते तुमच्या कौशल्यांवर आधारित आहे. शिवाय त्या इन्फ्लुएन्सर्सना एकनिष्ठ असा फॉलोअर्सचा वर्ग असतो, तो कन्व्हर्ट होतो. म्हणून फॉलोअर्स जितके जास्त तितकं मानधनही जास्त! फक्त इन्फ्लुएन्सर्स नीट निवडा की झालं.काका : ते सोहम पाहीलच. पण तुझ्याशी बोलून बरं वाटलं बघ. सोहमला गो अहेड तर मी आधीच दिलाय. मी धंदा करायला सुरुवात केली तेव्हाही असे प्रभाव टाकणारे लोक होते. पण त्यांच्या लहरीवर, आवडनिवडीवर अवलंबून असायचं ते. आता इन्फ्लुएन्सर्सना मानधन देऊन काम करून घेता येतं. थोडक्यात, सदासर्वकाळ सर्वांत प्रभावीइन्फ्लुएन्सर एकच - पैसा! नाही का!‘बरोब्बर’, असं म्हणत मी आणि काका हसू लागलो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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