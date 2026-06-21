Yoga For Kids : गोष्टी, खेळ आणि योगातून मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा मंत्र

मनोज पटवर्धन - saptarang@esakal.comआज बारावा आंतरराष्ट्रीय योग दिन (२१ जून). दर वर्षी जगातल्या १८० हून अधिक देशांतील योगप्रेमी योगासने करून हा दिवस साजरा करतात. आरोग्य, चैतन्य आणि आनंदाने परिपूर्ण व समृद्ध आयुष्य जगायचे असेल, तर त्यासाठी ‘योग ही एकमेव आदर्श जीवनशैली आहे’ हे आता सर्वांना मनापासून पटले आहे. याच योगशास्त्राचे बीज मुलांच्या मनात लहानपणीच कसे रुजवता येईल, त्यांना योगासनांच्या सरावाकडे कसे वळवता येईल, याविषयी शिक्षक, पालक गांभीर्याने विचार करताना दिसतात. काळाची ही गरज ओळखून ‘योग फॉर किड्स’ हे पुस्तक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. भूषण पटवर्धन यांनी सहज, सोप्या इंग्रजीत लिहिले आहे. या पुस्तकाचा मराठी आणि हिंदी भाषेतील अनुवादही उपलब्ध झाला आहे. या माध्यमातून अतिशय सुंदर पुस्तक सकाळ प्रकाशनाने योगप्रेमी पालकांना उपलब्ध करून दिले आहे. पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच पटवर्धन यांनी पुस्तकामागील त्यांची भूमिका मांडली आहे. ती लक्षात घेऊनच पुढे त्यांच्या सहलेखिका ईहा कुलकर्णी यांनी मांडणी केल्याचे दिसते. मुलांचे भाबडे, निष्पाप, निरागस जग योगासाठी अगदी अनुकूल असते. हे लक्षात घेऊनच या पुस्तकाची भाषा मुलांच्या मानसिकतेला अनुसरून सोपी, साधी व तरीही प्रभावी अशीच असल्याचे जाणवते. महत्त्वाचे म्हणजे, पुस्तक सहज-सोपे करताना योगशास्त्रातल्या संकल्पनांशी सुसंगतता राखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे जाणवते..New Marathi Book Reviews : सामाजिक भान आणि आधुनिक विचार मांडणाऱ्या चार महत्त्वाच्या पुस्तकांचा परिचय.‘योग फॉर किड्स’ पुस्तकातील विवेककाका, रवी आणि तारा या पात्रांच्या संवादातून आपण कधी या पुस्तकाच्या योगमय अंतरंगात शिरतो, ते वाचकाला कळतदेखील नाही आणि मग सुरू होते एक रम्य योगयात्रा! आपल्यात असणारी ऊर्जा व एकाग्रता वाढवण्यासाठीचे साधे-सोपे व्यायाम यात देण्यात आले आहेत. कला, क्रीडा, चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज योगप्रेमी व्यक्तींच्या गोष्टी, मजेशीर खेळ, चांगल्या दैनंदिन सवयी, प्रयोग अशा नानाविध गोष्टी या पुस्तकात जागोजागी आढळतात. फुटबॉलपटूंच्या गळ्यातला ताईत रोनाल्डो, क्रिकेटप्रेमींचं दैवत असलेला विराट कोहली... ही मंडळी एकाग्रता आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी योगाचा कसा उपयोग करतात, याची माहिती पुस्तकातून आपल्याला समजते.‘सूर्यनमस्कार म्हणजे सर्वांगसुंदर व्यायाम’ असे मानले जाते. सूर्यनमस्काराविषयीची माहिती वाचताना हा फक्त व्यायाम नाही, तर सर्वोच्च अशा शक्तीची, चैतन्याची ती साधना आहे हे आपल्याला लक्षात येते. योग हा विषय फार प्राचीन आहे. अर्जुन हिंगोराणी आणि सरिवा टिल्लू या विद्यार्थ्यांनी केलेले पुस्तकाचे सहलेखन हे पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य! कदाचित त्यामुळेच पुस्तक वाचताना त्यातला ताजेपणा, उत्सुकता आणि संवादात्मक भावना ही सध्याच्या (जेन अल्फा, जेन झेड) पिढीशी उत्तमरीत्या जोडली जाते आहे. पल्लवी व्यवहारे यांनी सर्जनशील चित्रे, रचना आणि दृकश्राव्य कथाकथनाने पुस्तक छान नटवले आहे..मुलांसाठीची पुस्तके ही सहसा फक्त मुलांनीच वाचावीत अशा अपेक्षेने लिहिली जातात. हे पुस्तक मात्र लहानांबरोबरच पालकांनाही तितकेच आकर्षक वाटणारे आणि आनंद देणारे आहे. पुस्तक मुलांना आवडावे, त्यांनी ते परत परत वाचून कृती करावी, यासाठी भरपूर रंगीत चित्रे आहेत. पुस्तकाच्या निर्मितीचा दर्जा उत्तम आहे. भारतीय परंपरेतील कालातीत असे योगज्ञान आणि देशाचे भविष्य असलेल्या आजच्या पिढीची कल्पनाशक्ती यांना साधणारा एक अभिनव पूल अशा शब्दात या पुस्तकाचे वर्णन करता येईल. योगदिनाच्या निमित्ताने हे पुस्तक पालकांनी आपल्या मुलांना बक्षीस दिले तर त्यांच्यासाठी ती सर्वोत्तम भेट ठरू शकेल, असा विश्वास वाटतो.पुस्तक : योग फॉर किड्सलेखक : प्रा. भूषण पटवर्धन, ईहा कुलकर्णी, सरिवा टिल्लूप्रकाशक : सकाळ प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३६, मूल्य : ५९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.