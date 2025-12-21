Premium|Stock market forecast 2025 : शेअर बाजाराची धडधड वाढली; अमेरिकेतील हालचाली आणि रुपयाची घसरण; येत्या वर्षात काय असेल गुंतवणुकीचे गणित?

हर्ष काबरायेत्या वर्षातील आर्थिक आशा, धोके आणि संभाव्य उलथापालथी या सगळ्याचा गुंतवणूकदारांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जगभर लक्ष ठेवून सावधानता बाळगणे हाच उपाय आहे. बँका आणि गुंतवणूक संस्थांच्या अंदाजांवर आधारित संभाव्य परिस्थितीचे विश्लेषण.व र्ष २०२५ सरताना गुंतवणूक विश्वातील अनेकांकडून ‘भविष्यवाणी’ ऐकू येण्याचे दिवस सुरू आहेत. बँका आणि गुंतवणूक संस्थांचे धोरणकर्ते सध्या यातच गुंतलेत. त्यांपैकी अनेकांच्यात एक अल्लड आशावाद दिसतो. अर्थव्यवस्था वाढेल, चलनवाढ आटोक्यात राहील, २०२६ मध्ये समभागांचे दर नवीन उच्चांक गाठतील... बहुतेक तज्ज्ञांच्या मते भविष्य उजळ आहे. मात्र यामुळे २०१९ ची आठवण डोकावते. त्या वर्षाच्या अखेरीससुद्धा असाच आशावाद होता. मग अनपेक्षितरित्या कोरोना आला. सर्व अंदाज सपशेल फसले. तसे धोके नेहमीच असतात. काही छुपे, तर काही प्रकट. काही तज्ज्ञ ते कबूल करतात. एक जरी उलटा घाव बसला, एक जरी धोका प्रत्यक्षात उतरला, तर बाजाराची सोनसळी चमक क्षणात काळवंडू शकते.आपला शेअरबाजार इतर शेअरबाजारांप्रमाणेच आहे. जगात कुठेही वारे फिरले की आपल्याकडे पानगळ सुरू होते. अमेरिकेत एखादी भुवई उंचावली की दलाल स्ट्रीटवर धडधड वाढते. हा चालू महिनाच पाहिला, तर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने होत असलेल्या विक्रीचा दबाव, रुपयाचे अवमूल्यन व त्यामुळे वाढलेला आयातखर्च, तसेच जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेत यांमुळे भारतीय शेअर बाजार प्रामुख्याने मर्यादित चौकटीतच हालचाल करत राहिला आहे. त्यामुळे काही जागतिक धोके आणि सावधानतेच्या इशाऱ्यांकडे अधिकच लक्ष देणे आवश्यक आहे..Premium|PSU Bank Stock Valuation : साडेसाती संपली तरी शनी वक्रीच?.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा फुगा‘लोखंड गरम असतानाच हातोडा मारावा,’ या उक्तीनुसार गेल्या काही आठवड्यांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) सगळ्यांचा भर आहे. पण प्रश्न असा की हा एक फुगाच आहे का? अनेकांना असे वाटू लागले आहे की काही प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांचे समभाग अनाठायी वाढलेत. किंमतींमधील अलीकडची घसरण आणि महाकाय ‘हायपरस्केलर्स’चा (डिजिटल मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्या प्रचंड मोठ्या जागतिक कंपन्या) कोसळलेला आत्मविश्वास ही एक धोक्याची घंटा आहे आणि ती मूळच्या शंकेकडे बोट दाखवते.मुख्य धोका ‘शॅडो बँकिंग’, खासगी कर्जबाजार आणि ‘क्रिप्टो’ संपत्तीमधून येतो. हे सगळे क्षेत्र जवळजवळ कोणत्याही सक्षम देखरेखीशिवाय चालते. यात भर म्हणून फसवणूकविरोधी आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायदे नीट अंमलात आणले जात नाहीत. परिणाम असा, की गैरव्यवहारांना मोकळे मैदान मिळते आणि गुन्हेगारी पैशांचा प्रवाह अधिक ‘कायदेशीर’ वाटणाऱ्या मार्गाने आत येऊ लागतो..अमेरिकन मंदीचे सावटअमेरिकेतील अलीकडील आर्थिक आकडेवारीवरून त्या अर्थव्यवस्थेची गती हळूहळू कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते. बेरोजगारी वाढत असून ग्राहक खर्च करताना आखडता हात घेत आहेत. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कनीतीने अनिश्चितता वाढवली आहे. संपूर्ण आर्थिक वाढ ही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या जोरावर सुरू आहे. व्याजदर कपात उपयोगी ठरली असती, पण चलन फुगवटा अजूनही तीन टक्क्यांवर ठाण मांडून बसला आहे. व्याजदरांत जास्त कपात केली, तर महागाई अजून भडकू शकते. उच्च व्याजदरांचा ताण सामान्य ग्राहकांवर येतो. अनेक जण कर्जात बुडाले आहेत. महाग वस्तू आणि मोठे व्याजदर त्यांचे आयुष्य अवघड करीत आहेत. म्हणूनच अमेरिकन अर्थव्यवस्था वरवर मजबूत दिसत असली तरी आतून कमकुवत होत चालली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेत मंदीची ४५ टक्के शक्यता आहे. अशी मंदी आली, तर शेअरबाजाराचा पाया हादरेल. १९५० पासून आतापर्यंतच्या पाहणीत दिसून येते की अमेरिकन मंदीमुळे सरासरी घसरण ३० टक्क्यांच्या आसपास असते.सैल कायदे, देखरेख यंत्रणेचा अभाव, मोकाट प्रणाली यांमुळे अमेरिकेची मोठ्या आर्थिक धक्क्याला तोंड देण्याची क्षमता कमी झाली आहे. व्याजदर कपात करण्याची मुभा महागाईने मर्यादित केली आहे. ‘बेलआउट’सारखी मदत निवडकांना राजकीय पसंतीनुसार दिली जाण्याची भीती आहे..लोकानुनयाचा उद्रेकअमेरिकन अर्थव्यवस्थेची ढासळती अवस्था ही न्यूयॉर्कमधील डाव्या विचारसरणीचे लोकानुनयी उमेदवार जोहरान ममदानी यांच्या यशाची पायाभरणी होती. वाढ होत आहे पण तिचा लाभ फक्त काही जणांपर्यंत पोहोचतो. एका गटाची समृद्धी वाढतेय, दुसऱ्याचा कणा मोडतोय. केवळ मध्यम आणि उच्च वर्ग खर्च करत आहेत. राजकारण्यांच्या धोरणांमुळे पैशांचा प्रवास तळाकडून शिखराकडे- म्हणजे आधीच पैसा असलेल्यांकडे होतो. याचा विनाशव्यवस्था म्हणता येईल. याचा नुसता डाव्या लोकानुनयींना नव्हे, तर उजव्या लोकानुनयींनाही फायदा होत आहे. दोन्ही टोकांची धोरणे अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकतात. अनेक विश्लेषणांत असे सांगितले जाते, की अशा प्रकारच्या प्रशासनात आर्थिक वाढीत लक्षणीय घट होते. काही वर्षांत उत्पादन १० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरू शकते. डावा आणि उजवा- दोन्ही टोकांचा लोकानुनय गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत करतो.करयुद्धउजव्या राजकारणाचे उदाहरण म्हणून अमेरिकेकडे पाहता येईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारात शिरून शुल्कांची भलीमोठी भिंत उभी केली आहे. एप्रिलमध्ये त्यांनी जवळजवळ सर्व देशांवर नवे आयातशुल्क लावण्याची घोषणा केली. बाजार अक्षरशः थरथरले. गुंतवणूकदारांनी हातचे गमावले. पण काही दिवसांनी धूळ खाली बसली. काही देशांनी नमते घेतले आणि ते ट्रम्प यांच्या मर्जीपुढे नतमस्तक झाले. कंपन्यांनीदेखील शुल्काचा संपूर्ण भार अद्याप ग्राहकांवर ढकललेला नाही. अमेरिकेच्या प्रचंड आर्थिक वजनामुळे उर्वरित जगाने प्रतिकार करण्याचे धाडस केले नसले, तरी ही स्थिती कायम अशीच राहील असे अजिबात नाही. अमेरिकेची ही रणनीती उलटी फिरली तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया डळमळू शकेल..Premium|Portfolio underperformance reasons : शेअर बाजार तेजीत, मग तुमचा पोर्टफोलिओ 'कोमात' का?.लष्करी उलथापालथजगाचे जणू एकेक करून तुकडे होत आहेत, पण भविष्यात एखादा मोठा भडका उडू शकतो. चीन व तैवान यांच्यामधील पट्ट्यात असलेले जुने तणाव एखाद्या क्षणी लष्करी पातळीवर उसळू शकतात. अशा वेळी अमेरिकेने सैन्य पाठवले नाही तरी कठोर निर्बंधांची छाया ओढवू शकते. चीन अशा वेळी प्रयत्न करेलच आणि चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या बाजारातील आपले सामर्थ्य जगासमोर दाखवलेही आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी तैवानबाबत केलेल्या एका विधानामुळे जपान आणि चीनमधील तणावाला पुन्हा एकदा धार चढली आहे. याच वेळी रशिया युक्रेनपलीकडे जाऊन बाल्टिक प्रदेशाकडे मोहरा वळवू शकतो. आज हे सगळे अर्थव्यवस्थेच्या बाहेरचे भासत असले तरी उद्या परिस्थिती फिरू शकते.अमेरिकी ‘फेडरल रिझर्व्ह’वरील ताणबाह्य धोके तर आहेतच, पण आतल्या जोखमीही तितक्याच आहेत. अमेरिकी मध्यवर्ती बँक अर्थात फेडरल रिझर्व्हवरचा संभाव्य राजकीय दबाव. यावर्षी ट्रम्प यांनी फेडरल रिझर्व्ह- अर्थात अमेरिकेतल्या चलनधोरण नियंत्रक संस्थेच्या गव्हर्नर लिसा कुक यांना पदावरून हाकलण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. त्यांच्या घरकर्जाच्या कागदपत्रांवर संशय उपस्थित करून बनावटपणाचा ठपका ठेवला. कुक यांनी आरोप फोल ठरवत ट्रम्प यांना कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत. ट्रम्प यांच्या कुक यांच्याबाबतच्या निर्णयाला न्यायालयाने मान्यता दिली आणि ‘फेड’चे अध्यक्ष जिरोम पावेल यांनी पद सोडले, तर तेथील रिक्त जागा ट्रम्प यांच्या निष्ठावंतांकडे जाऊ शकतील. तिथे ट्रम्प समर्थकांचे वर्चस्व होईल..कर्जसंकटअटलांटिक प्रदेशात देशांनी घेतलेले कर्ज परत न करू शकण्याची (sovereign debt crisis) छाया गडद होत आहे. या वर्षीच पॅरिसमधील राजकीय कोंडीने रोखेबाजारात खळबळ माजवली. २०२७ मध्ये फ्रान्सची अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. गुंतवणूकदार जरा जपूनच पावले टाकतील. फ्रेंच रोख्यांचे उत्पन्न दर हाताबाहेर गेले, तर युरोपीय मध्यवर्ती बँकेला बाजारात उतरावे लागेल. ती रोखे खरेदी करेल. पण त्यातून चलन फुगवटा पुन्हा उसळी घेईल अशी तीव्र शंका आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या कर्जाचा प्रश्न आहेच. अलिकडच्या काळात गुंतवणूकदारांची सोन्याला पसंती, ही याचीच एक खूण आहे. हे असेच होत राहिले, तर अमेरिका व डॉलरच्या स्थानाला धक्का लागू शकतो.‘स्टेबलकॉइन’‘स्टेबलकॉइन्स’ म्हणजे डिजिटल नाणी. त्यांची किंमत एका ठराविक चलनाशी- बहुतेक वेळा डॉलरशी जोडलेली असते. म्हणून त्यांचे दर अचानक वरखाली होत नाहीत. डॉलरची पकड घट्ट राहावी म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने ‘जिनिअस ॲक्ट’ आणला. हा कायदा स्टेबलकॉइनचे नियंत्रण करतो. या डिजिटल नाण्यांच्या साह्याने सीमापार आर्थिक व्यवहार सोपे होतात. अंदाजे २ अब्ज डॉलर मूल्याचे स्टेबलकॉइन सध्या बाजारात फिरत आहेत. त्यांना सुरक्षित मालमत्तेचा आधार लागतो- विशेषतः अमेरिकी ट्रेझरी रोखे आणि बँक ठेवी यांचा. पण त्यामुळे फसवणूक किंवा तफावत पूर्णपणे रोखली जाते असे नाही. एखाद्या मोठ्या स्टेबलकॉइनला झटका बसला तर सरकारी रोख्यांचे दर कोसळतील. व्यापारी बँकांतील तरलतेवर परिणाम होईल..खासगी कर्जनिधी‘फर्स्ट ब्रॅण्ड्स’ आणि ‘ट्रायकलर’ या दोन कंपन्यांची दिवाळेखोरी धक्कादायक आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी पैसा उचलला तो ‘प्रायव्हेट क्रेडिट’ म्हणजे खासगी कर्जनिधीतून. हे निधी गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करतात आणि कंपन्यांना कर्ज देतात. पण नक्की कोणाला किती देणार, हे स्पष्ट नसते. विशेषतः अमेरिकी बँका या व्यवहारात किती गुंतल्या आहेत हे पूर्णत: माहिती नाही. त्यामुळे २००८ च्या पुनरावृत्तीची भीती वाटणे साहजिक आहे. धुक्यातील प्रवास कधीही सुरक्षित नसतो. हे सारे जागतिक धोके सध्या फक्त अंदाज असले, तरी अनुभवातून असे सांगता येते की एक गोष्ट कोलमडू लागली की भीतीची भावना पसरू लागते. शेअर बाजार याला अपवाद नाही. त्यामुळे वाढीव सावधगिरीला पर्याय नाही. 