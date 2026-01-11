Indian kitchen: स्वयंपाकघरातील आठवणींचा सुगंध

प्रणव सखदेवएखाद्या कथा-कादंबरीची लेखनप्रक्रिया आणि स्वयंपाक यांत एक समान धागा आहे. अनुभव आणि नेणिवेचा मेळ घालत, कष्टा-सरावानं, प्रसंगी संयमाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होत होतच एकेक कलाकृती तयार होते. लेखकाच्या असो किंवा स्वयंपाक करणाऱ्याच्या... ‘हाताची चव’ महत्त्वाची!मी तिसरी-चौथीत असल्यापासून एक आठवण माझ्या मनात घट्ट रुतून बसली आहे... शाळेकरता मी डोळे चोळत चोळत उठलो आहे आणि पहाटेच्या अर्ध्यामुर्ध्या अंधार-प्रकाशात नाकात शिरलाय तो आई करत असलेल्या गरमागरम पोळ्यांचा खमंग, स्मोकी गंध. मग त्यापाठोपाठ आलं घातलेल्या चहाचा गोडसर, तिखट सुवास... आमच्या तीनशे स्क्वेअर फुटांच्या ब्लॉकमधल्या लहानशा स्वयंपाकघरात आई एक पोळी लाटतेय, त्याच वेळेस दुसरी भाजतेय आणि कढईतली भाजीही ढवळतेय... तिचं हे मल्टिटास्किंग चालू असताना तिच्या बांगड्यांची मंद किणकिण ऐकू येतीये... आणि मग ऐकू येतोय, दही घुसळताना होणारा रवीचा आवाज किंवा भाज्या चिरताना होणारा सर्र-सर्र किंवा कुर्र-कुर्र आवाज... आमच्या स्वयंपाकघराबाहेरच्या लहानशा जागेत जमिनीवर बाबा बसले आहेत... ते भराभरा भाजी चिरताहेत... किंवा ताक घुसळत आहेत... रवीचा आणि त्यांचा वेग एकलय झालाय... फार क्वचित वेळा मी त्या दोघांना सकाळच्या वेळेस काहीही न करता बसलेलं किंवा लोळत असलेलं पाहिलं आहे. .शाळेच्या कँटीनमधून मुलांना जेवणखाण मिळायचे दिवस अजून यायचे होते आणि बाहेर जाऊन हॉटेलिंग करण्याला बहर यायचा होता, तेव्हाचा हा काळ. त्या वेळी कल्याणात तर एकच चांगलं, मोठं हॉटेल- खरंतर रेस्तरां होतं. नंतर आणखी एक सुरू झाल्यावर त्यांच्यात तुंबळ स्पर्धा जुंपली. आणि मग आमच्या घरी कुणाचा वाढदिवस असेल तेव्हा या रेस्तरांमध्ये जायचं की त्या, अशा चर्चा रंगू लागल्या.मॅगीने स्वयंपाकघरात स्थान मिळवलं होतं, पण इतर रेडी-टू-इट अन्नपदार्थ उंबरठ्यापाशी उभे ठाकले होते. त्यांना रोजच्या आहारात स्थान पटकवायला थोडा अवधी होता. त्यामुळे शाळा, कॉलेज किंवा नंतर नोकरी करू लागल्यावर घरून डबा घेऊन यायचं, हा संस्कार माझ्यावर अगदी खोलवर झाला. बाबांना स्वयंपाकघरातली कामं करताना पाहून स्वयंपाक हे कर्म केवळ कुण्या एका विशिष्ट लिंगभाव असलेल्या व्यक्तीचं आहे असं कधीही वाटलं नाही. रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी किंवा वाढदिवसाला घरी पावभाजी, डोसा, सँडविच असले नेहमीपेक्षा वेगळे पदार्थ करण्याचा जन्मसिद्ध हक्क जणू बाबांनाच आम्ही बहाल केला होता! .माझ्या बाबांना स्वयंपाकाची आवड कशी, कुठून लागली हे मला सांगता येणार नाही, पण कदाचित मुंबई आसपासच्या उपनगरातला वेळेचा रेटाच असा असावा की सकाळी लवकर, वेळेत लोकल ट्रेन पकडायची असेल तर भराभर कामं आवरणं अनिवार्य होतं. बाबांना तेव्हा वसईला म्हणजे कल्याणवरून सुमारे दीड-दोन तासांचा प्रवास करून ऑफिसला जावं लागत असल्याने असेल, पण आई जेव्हा रोजचा स्वयंपाक करत असायची, तेव्हा ते अशी आजूबाजूची कामं तिला करून द्यायचे. पण हेही तितकंच खरं, ते ही कामं आनंदाने, मनापासून करायचे आणि त्यासाठी लागणारी कौशल्यंही त्यांनी आत्मसात केली. म्हणजे- पावभाजीच्या गाड्यांवर मिळणारी पावभाजी घरी जशीच्या तशी करण्यासाठी त्यांनी विविध ठिकाणच्या पावभाज्या चाखल्या होत्या आणि त्यामागचं रहस्य हुडकून काढलं होतं. किंवा विविध प्रकारचे तवे, डोशाच्या पीठाची कन्सिस्टन्सी वापरून त्यांनी कुरकुरीत पेपर डोसा तयार करण्याचं तंत्र शोधून काढलं आणि त्यावर हुकूमतही मिळवली.परिणामी पुरुष असूनही मला स्वयंपाकाची आवड आपोआपच लागली. मी अशी अनेक घरं पाहिली आहेत, आणि अशी घरं आजही आहे, जिथे जेवण वाढून घेणं, अगदी पाणी देणं, चहा देणं असली साधी कामंही घरातले पुरुष करत नाहीत. पुरुष तर सोडा लहान लहान मुलगेही मोठ्या बहिणींना ती करायला सांगतात. मग स्वयंपाक करणं वगैरे तर दूरचीच गोष्ट राहिली. (आठवा, ग्रेट इंडियन किचन! कुठल्याही गोष्टीचा रोज रतीब घातला तर वैताग तर येणारच ना! पुरुषांनो जरा घरातल्या बायकांना विश्रांती द्या, स्वयंपाक करा संपूर्ण आवरासावरीसह!). .माझी स्वयंपाकाची आवड उत्तरोत्तर अधिक प्रगल्भ झाली ती लिहू लागल्यावर. कारण हळूहळू मला स्वयंपाक आणि लेखन- खासकरून मी करत असलेलं कथा-कादंबरीचं लेखन यांच्यात खूप साम्य आढळून आलं. स्वयंपाकाचा पाया रसायनशास्त्रात आहे. कोणते पदार्थ एकमेकांत मिसळून काय क्रिया-प्रक्रिया होतात, त्यातून कशी चव निर्माण होते हे जाणून घेण्यासाठी अणूरेणूंचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरज नसली, तरी यातल्या काही बाबी परंपरागत ज्ञानातून आपल्यापर्यंत पोचतात. उदाहरणार्थ, ओला अंजीर आणि दूध हे कॉम्बिनेशन वाईट असतं. त्याने दूध कडू होतं. किंवा चिकन डबल मॅरिनेट केलं तर छान मऊसर, ओलसर शिजतं. बेकिंग करताना प्रमाण चुकवून चालत नाही. पण केवळ हे तांत्रिक किंवा शास्त्रीय ज्ञान असून भागत नाही, तर त्याला कल्पकतेचीही जोड द्यावी लागते.समजा कांदे-टोमॅटो, मसाले, पनीर आणि मटार असे साधे जिन्नस दिले तर ते एकत्र मिसळून, शिजवून काहीतरी पदार्थ तयार होऊ शकतोच. पण कांदा-टोमॅटो शिजवून त्याची पेस्ट केली आणि ती शिजवून ग्रेव्ही तयार केली, तर वेगळी चव लागते. तेच कांदा-टोमॅटो बारीक चिरून त्याचा दाटसर रस्सा केला तर त्याची चव बदलते. कारण पेस्ट आणि चिरलेला कांदा-टोमॅटो यांचा पोत वेगळा असतो. या रस्सा किंवा ग्रेव्हीला कोळसा किंवा नारळाच्या करवंटीची धुरी दिली तर त्याची चव आणखी खास होते. तेलावर परतून सोनेरी केलेलं पनीर ग्रेव्ही किंवा रश्शात घातलं, तर भाजीची चव जास्त खुलते. मसाले नीट परतले नाहीत, तर ते कच्चट राहतात. चव बिघडते. आणि ते जळले तर कडवट चव जिभेवर रेंगाळते. अगदी कसुरी मेथीसारखा साधा घटक मसाले परतताना घातला तर वेगळा खमंगपणा येतो. किंवा पदार्थ तेलाऐवजी पांढरं लोणी किंवा साजूक तुपात केला तर त्याला चांगला गंध, चमक आणि चव येते. एवढंच नाही, तर स्वयंपाक करणाऱ्याची मनःस्थिती जशी असेल त्याप्रमाणेही त्या पदार्थाच्या चवीत बदल होतात. स्वयंपाकी कल्पक असेल पान ६ वर. 