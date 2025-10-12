हिंसक शांतिदूत

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.comसुपरहीरो मालिकांच्या अथांग बाजारात ‘पीसमेकर’ ही मालिका उठून दिसते. कारण ती स्वतःला ‘पीसमेकर’ ही मालिका प्रचंड विसंगत स्वरूपाची वाटते. त्यात हिंसा आहे, विकृत विनोद आहे; पण त्याचवेळी एक प्रकारची करुणाही आहे. गन प्रेक्षकांना हसवतो, धक्का देतो; पण त्याचवेळी विचार करायला भाग पाडतो. सुपरहीरो कथानकांच्या चौकटीत राहून पॉप कल्चर, समाज आणि राजकारण यांचं बहुपातळी चित्रण करतो..कधीही फार गंभीरपणे घेत नाही. ती आपल्या सुरुवातीच्या अविश्वसनीय ओपनिंग डान्स सीक्वेन्सपासूनच एक विशिष्ट सूर लावते. जणू प्रेक्षकांना ठणकावून सांगते, की इथे प्रचंड हिंसा, क्रूरता नि गलिच्छ भाषा असणार आहे; पण त्यातून विनोद आणि भावनिक गुंतवणूकही तयार होणार आहे. आणि हीच लेखक-निर्माणकर्ता जेम्स गनची खासियत आहे. त्याच्या चित्रपटांप्रमाणेच या मालिकेतही तो पुष्कळ विनोद, गाणी, पॉप कल्चर आणि बिनधास्त भाष्यएकत्र करून सुपरहीरो विश्वाला काही वेगळं रूप देतो.जेम्स गनचं विनोदाचं भान हे ‘पीसमेकर’चं प्रमुख आकर्षण आहे. तो केवळ संवादातून हशा पिकवत नाही, तर पात्रांच्या विसंगतींमधूनही विनोद जन्माला घालतो. क्रिस स्मिथ पीसमेकर (जॉन सीना) या नायकाची मूळ ओळखच अशी आहे, की तो जगात शांती निर्माण करण्यासाठी काहीही करेल; मग कितीही लोकांची हत्या करावी लागली तरी बेहत्तर! ही मूळच्याच पातळीवर विसंगत असलेली कल्पना गनने इतक्या चोखपणे हाताळली आहे, की पात्र हास्यास्पदही वाटतं आणि गंभीरही. अशा रीतीने तो नायकाच्या ढोंगी नैतिकतेचा भांडाफोड करताना अमेरिकन समाजाच्या आत्मप्रतिमेवर टोलाही देतो..गनच्या कथनशैलीतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘बँड ऑफ मिसफिट्स’ ही रचना. ‘गार्डियन्स ऑफ द गॅलक्सी’ असो किंवा ‘द सुसाइड स्क्वॉड’ गन नेहमीच अक्षरशः समाजाबाहेर फेकलेल्या, अपयशी किंवा अनेक स्तरांवर उद्ध्वस्त लोकांना एकत्र आणतो आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं अपारंपरिक कुटुंब तयार करतो. ‘पीसमेकर’मध्येही हीच चौकट आहे. सरकारी मोहिमेसाठी एकत्र आलेली ही टीम म्हणजे एकमेकांवर विश्वास न ठेवणारी, वैयक्तिक दुःखं आणि कमतरता घेऊन फिरणारी माणसं आहेत; पण हळूहळू ही माणसं आपापल्या जखमा उघड करतात आणि एकमेकांशी जोडली जातात. या प्रक्रियेतूनच गन ‘हीरोइझम’ची संकल्पना उलगडतो. ‘हीरोइझम’ एखाद्या परिपूर्ण व्यक्तीची देणगी नसून चुकलेल्या, उद्ध्वस्त व्यक्तींच्या धडपडीमधून घडणारी गोष्ट आहे, असा त्याचा ठाम दृष्टिकोन या मालिकेतून दिसतो.संगीताचा वापर हा गनच्या सिनेमांचा आणि मालिकांचा जिव्हाळ्याचा भाग आहे. ‘पीसमेकर’मध्ये १९८०-९०च्या दशकातील ग्लॅम रॉक, मेटल बँड्सची गाणी मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळतात. ही गाणी केवळ पार्श्वसंगीतापुरती मर्यादित राहत नाहीत, तर पात्रांच्या भावविश्वाचा अविभाज्य भाग बनतात. पीसमेकरचा स्वतःचा स्वभाव, त्याचा बेताल आत्मविश्वास आणि नाजूक भावनिक कोपरे या गाण्यांतून उलगडतात. याशिवाय मालिकेतील संवादांत पॉप कल्चरचे सतत येणारे संदर्भ दिसतात. कधी बॅटमॅन, सुपरमॅन किंवा अॅक्वामॅनसारख्या हीरोंवर टीका आणि गडद विनोद असतात, तर कधी चित्रपट, संगीत आणि मालिकांवरील बारकावे चर्चिले जातात. यामुळे पात्रं खरीखुरी, आपल्यासारखी वाटतात. सुपरहीरो असूनही ते साध्या प्रेक्षकांप्रमाणे पॉप कल्चरवर चर्चा करतात, वाद घालतात आणि त्यातून विनोद निर्माण होतात..Pune News: Murlidhar Mohol यांना पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारी आणि राजकारणावर प्रश्न विचारताच बोलणे टाळले | Sakal News.‘पीसमेकर’ फक्त विनोदी किंवा अॅक्शन मालिका नाही. ती अमेरिकन समाजाचा आणि विशेषतः अमेरिकन राजकारणाचा आरसा आहे. पीसमेकरचं पात्र हे एका प्रकारे अमेरिकेचं प्रतीक आहे. तो राहतो त्या ट्रेलरवर अमेरिकन राष्ट्रध्वजाचे रंग आहेत. अमेरिकेशी अनेक अर्थांनी जोडला गेलेला बॉल्ड ईगल त्याचा जिवलग मित्र आहे. स्वतःला शांततेचा दूत समजणारा पीसमेकर हा माणूस प्रत्यक्षात हिंसा आणि रक्तपातातूनच शांतता निर्माण करतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची हीच विसंगती नाही का? जगभर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य पसरवण्याच्या नावाखाली लढलेली युद्धं, हत्याकांडं आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष ही या मालिकेच्या पार्श्वभूमीला घट्ट जोडलेली छटा आहे. गन या पात्राला विनोदी आणि करुण बनवतो, पण त्यामधूनच तो अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या ढोंगी चेहऱ्यावर प्रकाश टाकतो.मालिकेत राजकीय भाष्य आणखी एका पातळीवर आहे. पीसमेकरच्या वडिलांचं पात्र (रॉबर्ट पॅट्रिक) ही गोष्ट अधोरेखित करतं. श्वेत वर्चस्ववादी, वांशिक द्वेषाने भरलेला हा पिता म्हणजे अमेरिकन समाजाच्या काळ्या छायांचं रूप आहे. पीसमेकरला आपलं नायकत्व सिद्ध करताना सतत या वारशाशी संघर्ष करावा लागतो. हा संघर्ष केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक आणि ऐतिहासिक आहे. अमेरिका आपल्या भूतकाळाशी लढते आहे, त्यातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करते आहे, या दृष्टीनेही त्याकडे पाहता येतं..या सर्व घटकांमुळे 'पीसमेकर' ही मालिका प्रचंड विसंगत स्वरूपाची वाटते. त्यात हिंसा आहे, विकृत विनोद आहे; पण त्याचवेळी एक प्रकारची करुणाही आहे. गन प्रेक्षकांना हसवतो, धक्का देतो; पण त्याचवेळी विचार करायला भाग पाडतो. सुपरहीरो कथानकांच्या चौकटीत राहून तो पॉप कल्चर, समाज आणि राजकारण यांचं बहुपातळी चित्रण करतो. 'पीसमेकर'चं मोठं यश म्हणजे ती मालिका एका सुपरहीरोची गोष्ट राहात नाही. ती अमेरिकेच्या आत्मप्रतिमेवर भाष्य करणारी, तिची बलस्थाने, हिंसा आणि अंतर्गत विरोधाभासांचं विडंबन करणारी प्रभावी कलाकृती बनते. त्यामुळे जेम्स गनची ही निर्मिती फक्त मनोरंजनापुरती मर्यादित न राहता पॉप कल्चर आणि राजकीय वास्तव यांचा संगम घडवणारा अमेरिकन आरसा ठरते.. 