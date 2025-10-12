सप्तरंग

हिंसक शांतिदूत

लेखक-निर्माता जेम्स गन यांची 'पीसमेकर' ही मालिका विनोदी हिंसा (Dark Comedy), पॉप कल्चरचे संदर्भ आणि भावनिक गुंतवणूक यांचा अनोखा संगम साधत अमेरिकन राजकारण व ढोंगी नैतिकतेवर टीका करणारी एक विसंगत सुपरहीरो कथा आहे.
Peacemaker

Peacemaker

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्षय शेलार - shelar.abs@gmail.com

सुपरहीरो मालिकांच्या अथांग बाजारात ‘पीसमेकर’ ही मालिका उठून दिसते. कारण ती स्वतःला ‘पीसमेकर’ ही मालिका प्रचंड विसंगत स्वरूपाची वाटते. त्यात हिंसा आहे, विकृत विनोद आहे; पण त्याचवेळी एक प्रकारची करुणाही आहे. गन प्रेक्षकांना हसवतो, धक्का देतो; पण त्याचवेळी विचार करायला भाग पाडतो. सुपरहीरो कथानकांच्या चौकटीत राहून पॉप कल्चर, समाज आणि राजकारण यांचं बहुपातळी चित्रण करतो.

Loading content, please wait...
movie
political
cinema
Comedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com