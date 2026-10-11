Jayasri Burman Paintings : जयश्री बर्मन यांच्या चित्रांत पुराणकथा आणि निसर्गाचे अनोखे विश्व

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.com जयश्री बर्मन यांच्यासाठी पेंटिंग ही कधीही पळवाट नव्हती, तर त्या सौंदर्याकडे सतत निर्देश करत असतात. पुराणकथा, दैनंदिन जीवन यांना सौंदर्यशाली रूप, पुनरुज्जीवन आणि सहनशीलता हे आहे. जयश्री बर्मन यांच्यासाठी पेंटिंग ही खडतर जीवनापासून पळवाट नव्हती तर पुराणकथा, दैनंदिन जीवन यांना सौंदर्यशाली रूप, पुनरुज्जीवन आणि सहनशीलता हे आहे. प्रथमदर्शनी जयश्री बर्मन यांच्या कलाकृती या मंत्रमुग्ध करणाऱ्या मौजमजेच्या वाटतात. स्वप्नवत प्रदेशातून वाहणाऱ्या नद्या, झाडावर किलबिल करणारे पक्षी, फुलझाडे, निसर्गाशी एकरूप होणाऱ्या ललना आणि देवता या उजळ दिसतात. त्यांचे रंग झगझगीत असतात आणि त्यातील भाववृत्ती समाधानी दिसते.परंतु त्यांच्यासोबत काही वेळ बोललात तर वेगळीच गोष्ट ध्यानात येते. त्या तेजस्वी चित्रांमागे फक्त कल्पनेचा खेळ नाही तर विलक्षण चिकाटी आहे. त्या नाट्यमय न होता त्यांना आलेल्या अडथळ्यासंबंधी बोलतात. त्यांना मिळालेल्या यशाबद्दल बोलताना प्रौढीचा वास नसतो. त्यात त्यांच्या कामाबद्दल आत्मविश्वास दिसतो. जयश्री बर्मन यांचे आजच्या कलावंतामध्ये अग्रक्रमाने नाव घेतले जाते. गेल्या तीसएक वर्षांत त्यांची पेंटिंग ही देश-परदेशात सर्वत्र प्रदर्शित झाली आहेत. अनेक महत्त्वाच्या म्युझियममध्ये आणि कलासंग्रहात यांचा समावेश आहे. जर्मनीतल्या मानाच्या बीएनालमध्ये त्यांची चित्रे मांडली गेली आहेत. त्यांना त्यांच्या कलाप्रवासात सुरुवातीलाच केंद्र सरकारचा मानाचा पुरस्कारही मिळाला आहे. त्यानंतर त्या राष्ट्रपती भवनमध्ये निवासी कलावंत म्हणून निवडल्या गेल्या. त्यांच्या कल्पनांची भरारी आर्ट गॅलरींच्या पलीकडे पोचली आहे. त्यांना केंद्र सरकारच्या पोस्टल स्टॅम्पचे काम करता आले आहे आणि इतरत्रही सार्वजनिक ठिकाणाचे काम त्यांनी केले. त्यांची चित्रे म्युझियममध्ये जशी उठून दिसतात, तशीच आघाडीच्या उद्योजकांच्या आणि संग्राहकांच्या आणि विख्यात व्यक्तींच्या संग्रहांतही. असे असूनही त्यांच्याशी बोलताना या उपलब्धींचा क्वचित उल्लेख होतो. त्याऐवजी त्या आपल्या कामाबद्दलच बोलतात..Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?.कलाविश्वातले वास्तव्यजयश्री कलकत्त्यात मोठ्या झाल्या तेव्हा ते एक देशातले महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र होते. साहित्यिक, पेंटर, संगीतकार, रंगकर्मी या सगळ्यांचा त्यांच्या कुटुंबात सतत राबता होता. ‘आमच्या घरात कलाही दैनंदिन जीवनाचाच भाग होती. कोणीही कीर्ती मिळवणे किंवा द्रव्यप्राप्ती यांच्याबद्दल बोलत नसे. सर्व आपापल्या कामाबद्दल बोलत.’ या वातावरणात वाढल्यामुळे त्या नकळत घडत गेल्या. ‘मी काही कलावंत व्हायचे असे जाणीवपूर्वक ठरवलं नाही. पेंटिंग करणे हे सहजपणे जमत गेले.’सतरा वर्षांचा व्यत्ययत्यांचा कलाप्रवास सुरू झाला तो शांतिनिकेतनच्या कलाभवनपासून. उत्साहित वाटावे अशीच ती सुरुवात होती परंतु अचानक घरून ठरलेल्या लग्नामुळे तो उत्साह टिकला नाही. त्यांच्या दुःखी वैवाहिक जीवनामुळे त्यात व्यत्यय आला. त्यानंतरच्या काळात गरज होती ती जबाबदारी स्वीकारण्याची. त्यांच्या तान्ह्या मुलाला वाढवणे, मिळेल ते काम करून घर सांभाळण्यासाठी कमावणे यात त्यांनी अपेक्षिलेले कला क्षेत्रातील करिअर शक्यच नव्हते. तरी एकच गोष्ट थांबली नाही. ‘मी पेंट केलं नाही असा एकही दिवस गेला नाही.’ या सतरा वर्षांचा आढावा घेतला तर त्या कडवट होत नाहीत. त्यांच्या कलाजीवनाला खिळ बसली तरी त्यांचे पेंटिंग कधी थांबले नाही. त्यांनी जेव्हा घटस्फोट घेतल्यानंतर आपल्या व्यवसायाकडे त्या पुन्हा वळल्या, तेव्हा त्यांनी उदास न होता अधिक जोमाने काम करायला सुरुवात केली. हळूहळू जीवन लयबद्ध मार्गावर आले. त्यांनी जेव्हा पेंटिंग हाच आपल्या जीवनाचा मुख्य बिंदू मानून परेश मैती या कलावंताशी लग्न केले, तेव्हा त्यांना सहजीवनाचे समाधान मिळाले. त्या दोघांच्या कलेचे स्वरूप फार वेगळ्या प्रकारचे खरे पण दोघांनाही आपापल्या कामाबद्दल आस्था आहे आणि दोघेही शिस्तीत काम करायचे..स्वतःच्या शैलीचा शोधआंतरराष्ट्रीय प्रवास सुखकर झाला तेव्हा युरोपला सहज जाता आले. व्हॅन गॉग, पॉल गोगॅन आणि प्रबोधन काळातील श्रेष्ठ कलावंत यांच्या कलाकृती प्रत्यक्ष पाहिल्यावर त्यांना परिचित अशा परंपरेतून फार वेगळ्या कलापद्धती लक्षात आल्या. त्यांचे अनुकरण करण्याऐवजी त्या स्वतःच्या सांस्कृतिक जडणघडणीकडे सूक्ष्मपणे पाहू लागल्या. बिकाश भट्टाचार्य, गणेश हलोई, गणेश पाईन यांच्यासारखे ज्येष्ठ कलावंत कठीण प्रसंगी उत्तेजन द्यायला होतेच. पुराणकथा, लोककला आणि नारीसुलभ कल्पना या त्यांनी कुठूनही घेतल्या नव्हत्या तर त्या त्यांचा सहज धर्म होत्या. म्हणता म्हणता त्यांची स्वतःची पृथगात्मक अशी भाषा त्यांना सापडत गेली. पुराणकथा, निसर्ग आणि स्त्रीसुलभ कल्पनाशक्ती यांच्या आधारावर त्यांनी भारतीय परंपरेत रुजलेली आणि तरीही समकालीन दृश्यकलेला साजेशा अशा स्वतःच्या कलाकृती निर्माण केल्या. त्यानंतर देश-विदेशांत त्यांची प्रदर्शने भरली. प्रत्येक प्रदर्शनामुळे त्यांचे नाव पसरत गेले. त्यांच्या कलाकृती महत्त्वाच्या म्युझियममध्ये आणि वैयक्तिक संग्रहात दिसू लागल्या आणि भारतीय संग्राहक विशेषतः त्यांच्या तरल शैलीवर मुग्ध झाले. लोकप्रियता मिळवणे हा काही त्यांचा हेतू नव्हता. ‘पेंटिंगने माझं स्वतःचं समाधान होणं आवश्यक होतं,’ अशी त्यांना जाणीव होती.अजूनही पुराणकथा का?जयश्री बर्मन यांची पेंटिंग इतकी लोकप्रिय झाली याचे एक कारण म्हणजे प्रेक्षकांना काही विशेष ज्ञान बाळगावे लागत नाही. त्या चित्रातील देवता, नदी, पक्षी किंवा फुलझाडे ओळखण्यासाठी त्यांची सर्व माहिती आवश्यक नसते. त्यांना मानसिक, भावनिक प्रतिसाद लगेच देता येतो. त्यानंतर त्यांचा प्रतीकात्मक विचार झिरपतो. रसिक अनेकदा त्यांच्या चित्रांच्या पुराणकथांशी संबंध लावतात पण त्या शांतपणे ते नाकारतात. ‘मी पुराणातील कथा चित्ररूप करत नाही, त्या मला कशा प्रतीत होतात ते मी दाखवते.’ प्राचीन कथा ज्या चित्रित होण्यासाठी वाट पाहत आहेत अशा पुराणकथा नाहीत तर त्यातून निसर्ग, स्त्रीत्व, कणव आणि सृजन यांसारख्या गुणांच्या शोधाला अजूनही चालना मिळते. त्यासाठी शक्तिमातासारख्या देवता यांच्या चित्रांत पुन्हापुन्हा येतात. या काही दूरस्थ प्रतिमा नव्हेत तर लवचीकता, संगोपन आणि जीवनदायी माध्यमे आजूबाजूला दिसतात, त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. नदी ही वाहते, हे वाहत्या नदीचे रूपक आहे. पक्षी प्रतीक बनतो आणि फुले तर पुनरुज्जीवनाचे. ‘रसिकांनी सुंदर चेहरा पाहवा असा माझा उद्देश नाही, त्या पलीकडे त्यांना काहीतरी सापडलं पाहिजे.’प्रकाशमयताएक प्रश्न नेहमीच त्यांना विचारला जातो तुमच्या पेंटिंगमध्ये उज्ज्वल रंग का दिसतात. त्यांचे सरळ सरळ उत्तर ‘माझे दुःख मला इतरांकडे पोहोचवायचं नाही.’ आयुष्य हे साधेसरळ कधीच नव्हते ते त्या मान्य करतात. पण आपली उदासी कॅनव्हासवर मांडावी असे त्यांना कधी वाटले नाही. उलटपक्षी त्यांनी सुंदरतेचे रंग निवडले हे सारे वास्तवापासून दूर पळण्यासाठी नव्हे. सौंदर्य हा सौष्ठवाचा एक पैलू आहे म्हणून. रंग हे काही फक्त सुशोभित करण्यासाठी नसतात तर त्यांच्यात सकारात्मकता असते. त्यांची पेंटिंग्ज ही जीवनातील कठीण प्रसंगाची नोंद घेते. परंतु पाहणाऱ्याला त्यातच शेवटपर्यंत रेंगाळू देत नाही त्यामुळे बहुधा दर्शक भावनावश न होता समाधानी होतो..जितके पाहावे तितके श्रेयस्करजयश्री बर्मन यांच्या कलाकृती पाहत राहिले तर त्यातून नवीन नवीन तपशील दिसून येतात. त्यातील प्रत्येक अलंकार, फुले, पक्षी आणि कपड्यांवरील नक्षी ही भारतीय मिनीएचर्स जनपरंपरांची आणि कर्मकांडाची आठवण जागृत करते. त्यांची संरचना (कोंपोझिशन) ह्या एकावर-एक रंग चढवून दाखवले जातात. त्यामुळे पाहणारा चटकन पाहून मोकळा होत नाही तर सावकाश पाहत राहतो. ‘दर्शकांनी ही चित्रं पुन्हा पुन्हा पाहावी, दर वेळेला त्यांना नवीन काही प्रतीत व्हावे अशी माझी इच्छा आहे.’ पेंटिंगचा आस्वाद सावकाश घ्यायचा हे त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीनुसारच आहे. त्यातील अर्थपूर्णता ही क्षणभरात मांडली जात नाही. ती हळूहळू उलगडत जाते. दर वेळेला नवनवीन नाती दिसू लागतात.प्रक्रिया चालूचबरीच वर्षे यशस्वी झाल्यावर देखील जयश्री या त्याबद्दल क्वचित काही बोलतात. आपले यापुढे काम काय आहे ते सांगत असतात. त्यांचे कुतूहल अजून जागे आहे. त्यांना तरुण कलावंतांचे काम स्पृहणीय वाटते आणि कलावंतांनी शिकणे कधीही थांबवता कामा नये असे त्यांना वाटत राहते.‘मला समजत नाही असे बरेच काही आहे असं मला वाटत राहतं,’ त्या म्हणतात. त्यांची पेंटिंग आपली गुणवत्ता कायम राखून अजूनही प्रगतिपथावर असतात. याचे कारण त्यांचा स्वभाव असावे. त्यांच्या एकूण कार्याकडे पाहता, आपल्याला फक्त एक असा कलावंत भेटत नाही की ज्याने पौराणिक कथांना आधुनिक दृश्यभाषेत मढवले आहे. तर अशी एक कलाकार की जिने आपल्या कलाकृतीतून कारुण्य, सौंदर्य आणि लवचीकता मांडली आहे. जयश्री बर्मन यांच्यासाठी पेटिंग ही कधीही पळवाट नव्हती, तर त्या सौंदर्याकडे सतत निर्देश करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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