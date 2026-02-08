हृद्य शब्दांत मांडलेली जिवलगांची स्मरणयात्रा

- सुनीता टिल्लू, editor@esakal.comहृद्य शब्दांत मांडलेली जिवलगांची स्मरणयात्रा सुप्रसिद्ध कवी हेमंत जोगळेकर यांचे ‘जीवीचे जिवलग’ हे लेखसंग्रहपर पुस्तक वाचकांच्या भेटीस आले आहे. अर्धशतकाच्या लेखनवाटचालीत मराठी साहित्यविश्वातील अनेक दिग्गज व्यक्ती विविध नात्यांनी जोगळेकरांच्या आयुष्यात आल्या - वडीलधारे म्हणून, सन्मित्र म्हणून, पथदर्शक म्हणून, प्रस्तावनाकार, समीक्षक, संपादक, प्रकाशक आणि चाहते म्हणूनही. या लेखनप्रवासात त्या व्यक्ती जोगळेकरांच्या जीवाच्या जवळच्या झाल्या. त्या व्यक्तींचे कृतज्ञ स्मरण करणारे २७ लेख प्रस्तुत पुस्तकात संग्रहित केले आहेत..प्रत्येक व्यक्तीचे गुणवैशिष्ट्य जोगळेकरांनी नेमके टिपले आहे व त्याविषयी ओघवत्या शैलीत स्वतःचे अनुभव मांडले आहेत. निरपेक्ष स्नेह करणारे सन्मित्र निरंजन उजगरे, जोगळेकरांमधील तरल भावकवित्वाची शक्ती ओळखणारे बा. भ. बोरकर, मराठी वाचकांची अभिरुची घडवण्यात यशस्वी झालेले संपादक पु. आ. चित्रे, जोगळेकरांच्या कवितेचा आत्मा ओळखणाऱ्या विजयाबाई राजाध्यक्ष, कवितेचे पहिले समीक्षक प्रा. रमेश तेंडुलकर इतरांच्या टीकेकडे लक्ष न देता स्वतःच्या कवितेच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवण्याचा मौलिक सल्ला देणाऱ्या विद्याताई बाळ; प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचे काव्यसमीक्षक विद्याधर पुंडलीक, जोगळेकरांच्या विडंबन कवितांना व्यंग्यचित्रांचा सर्जक चेहरा देणारे व्यंग्यचित्रकार वसंत सरवटे; ‘तुमची कविता खणखणीत बंद्या रुपयासारखी आहे’ अशी दाद देणारे आनंद यादव, मर्मस्पर्शी रसिकतेने कवितेतील वैज्ञानिक दृष्टिकोन उलगडून दाखवणारे श्री. बा. रानडे अशी काही स्मरणे अत्यंत ह्रदयस्पर्शी उतरली आहेत. लेखनातील हृद्यता हे महत्वाचे वैशिष्ट्य अनेक लेखांमधून प्रत्ययाला येते..मनस्वी, प्रखर, मानी व्यक्तिमत्त्वाची कवयित्री रजनी परुळेकर यांच्या स्वभावातील आस्थापूर्ण छटेचे दर्शन घडवणाऱ्या दोन प्रसंगांचा जोगळेकरांनी त्यांच्या ‘शोकांतिकेची नायिका रजनी परुळेकर’ या लेखात अंतर्भाव केला आहे. ‘स्त्रीवादी कवितेची लाट यायच्या आधीपासून प्रखर स्त्रीवादी कवितेची सुरुवात करणारी, पण पुरुषद्वेष्टी नसलेली कवयित्री’ अशा शब्दांत जोगळेकरांनी रजनी परुळेकरांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे..‘कवितेचा दीपस्तंभ’ म्हणून उभे केलेले ज्येष्ठ कवी शंकर वैद्य यांचे व्यक्तिमत्त्व मनाला स्पर्शून जाते. बऱ्यापैकी मोठ्या कालखंडात, अत्यंत उत्कट- तरल भाववृत्तीच्या कविता लिहूनही, कवितेवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या आणि त्या प्रेमापोटी काही कविताविषयक पुस्तकांची संपादने करणाऱ्या वैद्य सरांच्या कवितेची समीक्षकांकडून म्हणावी तशी कदर केली गेली नाही अशी खंत जोगळेकरांनी व्यक्त केली आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींप्रमाणे जोगळेकरांच्या कवितेवर आणि खुद जोगळेकरांवरही मनापासून प्रेम करणारे चाहते प्रा. आरोसकर यांच्यावरील लेख मुळातून वाचवा इतका मनस्पर्शी आहे..जोगळेकरांच्या लेखनावर पाडगावकर, बोरकर, विजया राजाध्यक्ष, अनुराधा पोतदार, श्री. पु. भागवत अशा अनेक दिग्गजांनी, संपादक- प्रकाशकांनी प्रसिद्धीची मोहर उमटवली, पण या कौतुकाने जोगळेकर हुरळून गेले नाहीत. त्यांच्या लेखनात या व्यक्तींविषयी भावविवशतेचा गहिवर किंवा आंधळ्या गौरवाचा सूर आढळत नाही. तसेच, स्वतःचे कौतुक स्वीकारताना ते खोटा विनयही बाळगत नाहीत. या लेखांमधून त्यांच्या अलिप्ततेचे आणि आत्मीयतेचे एकात्म दर्शन घडते. तसेच, ४०- ५० वर्षांपूर्वीचे अनेक प्रसंग सूक्ष्म तपशिलांसह लिहिल्याने त्यांच्या तल्लख स्मरणशक्तीची साक्ष पटते. हे लेख वाचताना आपल्यासमोर साधारण १९७५ नंतरच्या चारेक दशकांचा कालपट उलगडतो..ज्येष्ठ समीक्षक रा. ग. जाधव यांनी जोगळेकरांना सावध केल्याचेही जोगळेकरांनी तितक्याच सहजतेने मांडले आहे. रा. ग. जाधव यांचे उद्गार इथे ठेवणे उचित ठरेल. ते म्हणतात, ‘‘Your poems please too much. The poet in you may succumb to this pleasure trap. Be on watch please.’’ आपल्या कवितेला प्रसन्नतेच्या आहारी न जाऊ देण्याचा हा इशारा जोगळेकरांनी पुढे आयुष्यभर लक्षात ठेवल्याचे दिसून येते.स्वतःच्या संकोची स्वभावामुळे आनंदाचे काही क्षण गमावल्याची, योग्य वेळी योग्य कृती न केल्याने काही व्यक्तींच्या भेटी कायमच्या राहून गेल्याची खंतदेखील जोगळेकरांनी प्रामाणिकपणे व्यक्त केली आहे. लेखांची शीर्षके - हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावा इतकी मनोवेधक, चपखल, त्या व्यक्तीचे खास गुणवैशिष्ट्य निर्देशित करणारी आहेत. उदा. आनंदाचा धबधबा अनंत भावे. अस्सल कवी विंदा, मातृहृदयी अनुराधा पोतदार, प्रेममूर्ती शांता शेळके, स्त्रीमुक्तीच्या अग्रणी विद्या बाळ इ..लोकांना हसवणं - पर्यायानं आनंदी करणं हे जीवनध्येय मानलेल्या, लेखनाखेरीज इतर गोष्टी सुनीताबाईंवर सोपवून लहान मुलाप्रमाणे निर्भ्रांत राहणाऱ्या, लोकांनी बहाल केलेल्या सांस्कृतिक नेतेपदाचा कधीही गैरफायदा न घेतलेल्या पुलंविषयी जोगळेकरांनी आपल्या दीर्घ लेखात भरभरून लिहिले आहे. पुलंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आणि त्यांच्या विनोदी लेखनाची प्रेरणा जोगळेकरांना विडंबन कवितेच्या वाटेवर घेऊन गेल्याचे त्यांनी निःसंकोचपणे मान्य केले आहे. जोगळेकरांच्या ‘होड्या’ या पहिल्या कवितासंग्रहातील ‘तेव्हा ना’ या कवितेमुळे डोळ्यांतून पाणी आल्याचे पुलंनी जोगळेकरांना पत्रातून कळवले होते. ते पत्र लेखाच्या शेवटी समाविष्ट करून जोगळेकरांनी पुलंच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले आहे..जीवीच्या जिवलगांबाबत लिहिताना केलेले अनुभवांचे स्मरण म्हणजे फक्त लेखकाच्याच नव्हे तर, लेखकासोबत एका काळाचा अदमास घेऊ पाहणाऱ्या वाचकाच्या जगण्यालाही संजीवनी देणारे हे ‘स्मरणसंजीवन’ आहे, असे म्हणावेसे वाटते.पुस्तकाचे नाव : जीवीचे जिवलगलेखक : हेमंत गोविंद जोगळेकरप्रकाशक : वर्णमुद्रा पब्लिशर्स, शेगावपृष्ठे : १५२ मूल्य : ३७५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.