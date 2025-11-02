सप्तरंग

वेग, संगीत आणि मानवी मर्यादांचा नाद

जोसेफ कोझिन्स्कीचा 'एफ१' हा केवळ एक रेसिंगपट नसून, तो वेग, शांतता, यंत्र आणि मानवी अस्तित्त्वातील लयबद्ध संवाद दाखवणारा, तांत्रिक कौशल्यापेक्षा मानवी भावनांना महत्त्व देणारा सिनेमा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अक्षय शेलार

जोसेफ कोझिन्स्कीचा ‘एफ१’ हा सिनेमा स्पर्धा किंवा तांत्रिक कौशल्यापलीकडचा आहे. तो एका नादाचा, एका लहरीचा, एका श्वासाचा सिनेमा आहे आणि कदाचित म्हणूनच तो शेवटी रेसिंगपट कमी, तर मानवी अस्तित्वाचा ताल आणि नाद असलेला एक सिनेमा बनतो.

