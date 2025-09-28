मार्जारोपनिषद

गिरीश कुलकर्णी - writetogpk@gmail.com‘‘तुला मन आहे का रे टाइमपास?’’असावं. कारणं अनेकदा मी शिणलो असता तू न बोलावता येतोस. मऊ अंग घासतोस आणि विसावा होतोस. मागच्या महिन्यात तू आठ दिवस गल्ली जागवत ओरडत होतास. समजावून सांगितलं, रागावून पाहिलं. शेवटी तर धपाटा घालायची तयारी केली तरी तू बधला नाहीस. अखेर तू कर्कश ओरडून जिला बोलावत होतास ती आली आणि तुझं ओरडणं थांबलं. नंतर तासभर तुम्ही दोघं कुठेतरी लुप्त झालात आणि नंतर तुझ्या इच्छेचंच रूप असलेली ती मैत्रीण तर गायबच झाली. तरी तू मात्र नेहेमीसारखा निर्विकार स्कूटरच्या सीटवर बसून राहिलास. हे कसं साधलं तुला? हट्टानं आपल्या मनासारखं घडवून आणायला दुसऱ्यांना भाग पाडायचं आणि मन भरलं की झाल्या प्रकाराची आठवणही न ठेवता मन निश्चल करून बसायचं. हे अवघड आहे रे..माझं मन सतत चिडतं, दुखावत राहतं. मी लहान असताना बरं का, आम्ही भाड्यानं राहायचो त्या वाड्यात एक कोपराभर फरशीचं अंगण होतं. त्यावर केवळ मालकांच्या मुलांना खेळण्याची परवानगी होती. एकदा मालकाच्या मुलाचा सोबती आला नव्हता तर त्यानं मला चेंडू टाकायला बोलावलं. मी हरखून गेलो. तो जोरात चेंडू मारायचा आणि मला नुसतीच धावाधाव करावी लागत होती. तरीही मी भान हरपून रमलो होतो. इतक्यात मुलाचा काका म्हणजे धाकटे मालक ॲाफिसमधून सायकलवरून आले. ते मिलिटरी अकाउंट्स मध्ये होते. .साधे क्लार्कच होते पण ॲाफिसच्या नावातल्या मिलिटरीमुळे सगळे त्यांना घाबरत असत. त्यांनी मला बखोटं धरून खेचलं आणि ताडकन मुस्कटात भडकावली. मग मला खेचत आमच्या खोलीसमोर नेऊन माझ्या वडिलांच्या अकर्तृत्वाचा, दारिद्रयाचा उद्धार केला. हे सगळं घडत असतानाच मालकाच्या मुलाचा खेळगडी आला आणि दोघं आनंदाने ओरडत खेळत राहिले. नंतर बाबांनी मला जवळ घेतलं. समजावलं. म्हणाले, ‘‘धाकट्या मालकांना हापीसातले अधिकारी खूप त्रास देतात. त्यामुळे तो लवकर चिडतो. विसरून जा सगळं.’’ मालकाच्या मुलाला जमलं विसरायला. मला त्यानेच खेळायला बोलावलं होतं, हे सांगायचंही तो विसरला. मी मात्र धरून ठेवतो रे सगळं. खूपच अडगळ आहे मनात..Premium| Entertainment in life: आयुष्यात मनोरंजन की मनोरंजनात आयुष्य?मनोरंजन आणि वास्तव यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे.डोळे मिटा!आत पाहा!तुमची जीभ स्थिर ठेवा!दोन्ही बुबुळं स्थिर करा.श्वासाकडे लक्ष द्या.आपण आत जाणार आहोत..मी पुन्हा सूचना ऐकल्या.सूचनेबर हुकूम ते ते करत गेलो. खरं म्हणजे प्रयत्न करत होतो. साधत नव्हतं नीट. जीभ स्थिर झाली तर बुबुळं फिरत होती आणि त्यांना स्थिरता दिली तर जीभ वळवळत होती. ‘‘आपण खूपच चंचल आहोत,’’ असा विचार लाज आणत असताना सूचना कानी पडतच होत्या.श्वासाकडे लक्ष द्या. विचार येतील. येऊ द्या. चांगले, वाईट कसेही विचार आले तरी चालेल. श्वासावरचे लक्ष हलवू नका. आता ओठ कानाकडे खेचा! मी सांगितले तसतसे करत राहिलो.जराशानं मी अंधारातून अवकाशात निघालो. अंधार निरनिराळे आकार घेऊ लागला. मी सावकाश स्मृतींच्या बर्फाचे डोंगर, आठवणींनी भरून धावणाऱ्या आगगाड्या,संचिताचे डोह, आणि वांछिताचे खोल अथांग निळे काळे समुद्र ओलांडून वर वर जाऊ पाहत होतो.‘‘म्यॅंऽऽऽआंव ऽऽऽ, मला सोडून जाऊ नकोस रे...’’ टाइमपासनं तंद्री मोडली.मी म्हटलं, ‘‘व्यत्यय न आणण्याच्या बोलीवर मी तुला माझ्यासमोर बसू दिलंय. तेव्हा तू शांत बस.’’‘‘मला समोर बसायला परवानगी दिली आहेस ना? मग तूही कुठे जाऊ नकोस किंवा मलाही घेऊन चल. तरच आपण समोरासमोर, बरोबर असू.’’टाइमपासनं मिशा पुसल्या आणि तो उगी राहिला.मी म्हटलं, ‘‘मी इथेच आहे. कुठ्ठे जात नाही.’’मग पुन्हा एकदा मी डोळे मिटले, आत पाहिले वगैरे..परत मी निघालो. पटकन दूरचा पल्ला गाठला. ढगांवरून चालताना खाली पाहणे वेगळे होते. हा अनुभव मला नव्हता. विमानातून प्रवास करताना मी पाहत असे खाली, पण ते वेगळं. या विचाराने ढग विरून परत अंधार गडद झाला. पुन्हा लक्ष देऊन श्वास न्याहाळत डोळे स्थिर केले. आता तर जीभही हलत नव्हती.आता अंधारातून उमललेले आभाळ निरभ्र होते. उबदार गारवा होता.दूर खाली रंगीबेरंगी अजस्र आकार आणि गिजबीज रेघोट्या होत्या.‘‘आता बोल. विचार प्रश्न.’’टाइमपास गुरगुरला.‘‘तुला कसं कळलं मला प्रश्न पडलाय ते?’’मी पहिला प्रश्न केला..‘‘कारण तू नेहमीच प्रश्नांकित असतोस. तुला उत्तरं हवी असतात. आयती आणि आवडीची.’’‘‘होय रे. मला उत्तरं हवी असतात. कारण प्रश्न संपत नाहीत. माझ्या प्रत्येक कृतीतून प्रश्न निर्माण होतात. मी विचारपूर्वक कृती करत नाही. उतावीळ, उत्स्फूर्त वागतो. पण त्यामुळे नुसते मूर्ख प्रश्नच नाही तर गैरसमजही निर्माण होतात आणि त्यातून नवे प्रश्न, लड उलगडत राहते. या गुंत्यातून सुटका व्हावी म्हणून ही ॲानलाइन योगाची शिकवणी करतो आहे.’’मला नेमकं काय हवं आहे? असं परवा ब्रम्ह्यानं अचानक विचारलं, तेव्हा माझा नेहमीसारखाच गोंधळ उडाला. वाटलं की जे हवं आहे ते सांगितलं तर तो म्हणायचा की तू स्वार्थी आहेस आणि न सांगावं तर उद्धटपणा! बरं, तेव्हा नेमके विष्णु, महेश माझ्याकडेच पाहत होते. तिघांपुढे मी गांगरून गेलो. बाबा मागे एकदा म्हणाले होते, की दत्ताची आराधना करत जा. म्हणून हल्ली जातो आहे त्या उंबराखालच्या मंदिरात. पण परत तेच होतं. दत्ताला उंबरच का आवडतं? अंजीर का नाही? त्याच्या पुढ्यात कुत्री का? मांजरं का नाहीत? मांजरं ब्रिटिशांनी आणली का? प्राण्यातही ख्रिश्चन, हिंदू असतं?.आता हे काय प्रश्न आहेत का? पण वाट्टेल ते असले तरी पडतात सारखे. ह. ना जोशी मास्तर म्हणायचे की सकस प्रश्न पडू द्या. तेवढेच विचारा.अचानक टाइमपासनं मांडीवर येऊन बैठक घेतली. त्याची नखं मांडीवर ओरखडली. ती कापली पाहिजेत. तो ती कापू देईल? पण अशी कापतात का मांजरांची नखं? या विचारांसरशी अंधार भसाभसा तऱ्हतऱ्हेचे आकार घेत, पांढरा होत मी त्या खाली पसाऱ्यात अडकलो आणि लगेचच घाबरून डोळे उघडले.तर समोर टाइमपास निवांत पहुडला होता. तो हसल्यासारखा वाटला.''असू दे. नाही जमत एकेकाला. मी निदान प्रयत्न तरी करतो आहे. बसल्या जागी ब्रह्मांड फिरायला मी काही कुणी योगी नाही.'' मी डोळे मिटत चिडचिडलो.यावर टाइमपास काहीही बोलला नाही. त्यानं उताण्या पंजानं मिशा पुसल्या आणि तो माझ्याकडे पाहत राहिला..मग एका सावकाश लयीत तो म्हणाला,''तुम्हा माणसांचं अति त्रांगडंय. तुम्हाला स्वतंत्रपणे विचार करता येतो ही तुमची अडचण आहे. या सृष्टीत दडलेली अनूपमेय रहस्ये जाणून घेण्यासाठीच ही विचारशक्ती आपल्याला मिळाली आहे, असा समज करून घेत काही जण प्रश्नांचा पाठपुरावा करत सृष्टीच्या नाशाची बीजं पेरत राहतात. काही जण तत्त्वज्ञान शोधण्यासाठी तर काही निखळ आडमुठा स्वार्थ जपण्यासाठीही ती वापरतात. याहूनही प्रकार आढळतात. मला तरी एकंदरीत मानवी व्यवहारात विचारांवरची ही भिस्त व्यर्थ आहे असेच वाटते. विचारांचे व्यूह केवळ शब्दभ्रम तयार करतात. स्मृती चाळवून झुलणारे त्याच त्या जुनाट भावनांचे हिंदोळे क्षुद्र असतात. आम्ही प्राणी माणसाहून वेगळे आहोत. आम्ही भावनांना प्राधान्य दिले आहे. नैसर्गिक ऊर्मीतून निर्माण होणाऱ्या ताज्या भावना आम्ही जगतो. स्मृतीतल्या प्रसंगांना पुन्हा कढ आणून तयार होणाऱ्या भावनांना मात्र थारा नाही..विचारांनी त्या नियंत्रित करत नाही. स्मृतींचा उपयोग ऊर्मी घडवण्यासाठी होतो. निसर्गात, भवतालात होणाऱ्या बदलानुरूप ऊर्मी बदलत राहतात. आता हे माझेच उदाहरण बघ. मी तुमच्या कुटुंबात मिसळून गेलो आहे. मला माणूस बघताच निर्माण होणारी पूर्वीची तीव्र तिरस्कार भावना आता सौम्य झाली आहे. मात्र हे माझ्या मैत्रिणीस लागू नाही. तिला अजूनही माणूस वस्तीची भीती वाटते. पण म्हणून ती कच्ची आणि मी पक्का असं काही आम्हाला वाटत नाही. कारण आम्ही त्याचा विचार करत बसत नाही. जो तो ऊर्मीनुसार वागतो. उत्स्फूर्त, बेलगाम ! आम्ही विचारांपासून मुक्ती मिळवली आहे. अनुभवाने भावनांमध्ये नैसर्गिक बदल होत असतात. यात मी कर्ता नाही तर केवळ माध्यम आहे. वृक्षादि सजीव आमच्याहून उन्नत आहे 