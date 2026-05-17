Adhik Maas Guru Pushya Amrit Yog : गुरूचे अलौकिक नक्षत्र भ्रमण; संगणकीय व्हायरसच्या युगात कशी साधाल वैश्विक कनेक्टिव्हिटी?

श्रीराम भट - saptrang@esakal.comसध्याच्या अधिक मासातील गुरूचे होणारे भ्रमण किंवा त्याची होणारी वाटचाल मोठी अलौकिक राहणार आहे. पुनर्वसू नक्षत्रातून आणि पुढे पुष्य नक्षत्रातून होणारे हे अधिक मासातील गरूचे भ्रमण नक्षत्रलोकांतून कनेक्टिव्हिटी साधून देणारेच राहील. अर्थातच गीतेचे मर्म जाणणाऱ्या श्रद्धावंतांनाच. सध्याच्या भयाण कलियुगात माणसाचे घरी आणि दारी भावपर्यावरण सतत बिघडत असते. अर्थातच आपल्या या महान देशातील राजकारणासारखेच. माणसाचे सध्याचे भावनिक अँटिने सध्याच्या अतिप्रसिद्ध संगणकीय युगात भलतीकडेच रोखलेले पाहायला मिळतात आणि मग त्यातून माणसाच्या भावजीवनाला किंवा त्याच्या अंतःकरणाला हा संगणकीय व्हायरस पूर्णपणे व्यापून टाकत असतो. पूर्वी परदेशी फोन करण्यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये जावे लागत असे. परंतु ही सध्याची संगणकीय कनेक्टिव्हिटी रात्रोअपरात्री बिछान्यातच वादळासारखी कार्यरत असते!.पूर्वयुगात या वैश्विक कनेक्टिव्हिटीचे मर्म भगवंतानी विवस्वानाला सांगितले. अर्थातच विश्वसाक्षी सूर्याला सांगितले असेच म्हणावे लागेल. नंतर ते अर्जुनाला अगदी कळकळीने प्रयत्न करून त्याच्या अंतःकरणात ठसवलं. त्या मर्माचे सार हेच आहे, की विशिष्ट अशा केंद्रबिंदूला धरून किंवा अनुसरून हा विश्वाचा व्यापार म्हणा किंवा स्पंदने म्हणा, आवृत्त होऊन संक्रमित होत असतात. अशी ही या विश्वात केवळ सत्तारूप असलेली विश्वातील खरी कनेक्टिव्हिटी साधून घेणे ही मन बाळगणाऱ्या माणसाच्या मनाच्या उन्मेनी अवस्थेशी निगडित आहे. अशी ही केवळ सत्तारूप असलेली विश्वसर्जनयोग्यता विवस्वानाला जाणवून दिली आणि हीच ती विश्वातील राउटरविना असलेली कनेक्टिव्हिटी मनाच्या उन्मनी अवस्थेत अनुभवायला मिळते. नाही तर सध्याची संगणकीय कनेक्टिव्हिटी म्हणजे एक प्रकारचा सायबर क्राइम किंवा एकप्रकारचा व्हायरसच म्हणावा लागेल किंवा तसे त्याला संबोधावे लागेल, असो.

मित्रहो, अध्यात्मशास्त्रात पंचभौतिक प्रपंच बाजूला ठेवून किंवा सारून जेव्हा माणसाचे मन ज्या वेळी उन्मन होते त्या वेळी माणसाचे त्या विश्वाच्या आदिभूत मूळ कनेक्टिव्हिटीशी संबंध जोडला जातो. हीच ती अनंत 'जीबी'ची कनेक्टिव्हिटी होय आणि हाच तो विश्वातील केवळ सत्तारूप असलेल्या सत्याचा साक्षात्कार म्हणावा लागेल. असा हा विश्वातील गुरुत्वाचा साक्षात्कार ज्या वेळी होतो त्या वेळीच तो गुरुपुष्यामृताचे स्नान करतो. असा हा गुरुपुष्यामृतयोग सप्ताहात गुरुवारी साधता येऊ शकतो. तोसुद्धा अधिक मासात आणि ज्येष्ठ महिन्यात. शिवाय सध्या गुरू हा पुनर्वसू या नक्षत्रलोकातील स्वगृही वास्तव्याला असताना तर आपण सर्व गुरूची कनेक्टिव्हिटी साधत अर्थातच गंगास्नान करत आत्मानंदात डुंबूनच जाऊया.