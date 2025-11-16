अनाहूत पाहुण्यांच्या मेजवानीची धमाल

गौरी देशपांडे gaurisdeshpande1294@gmail.com मायबोलीपलीकडची अक्षरे‘‘नाझनीन!’’ मकबूल बट्टनं घरात शिरल्याबरोबर बायकोला हाक मारली. नाझनीन गडबडीने बाहेर आली. तिच्या कानातले - लांब चांदीचे झुमके रुणझुणत होते. ती आत त्यांच्या मुलांना - फिरदोस आणि फाहिमाला झोपवत होती. तलावाकाठी मकबूल आणि त्याच्या कुटुंबाचं लहानसं लाकडी घर होतं. तलावाच्या काठी भव्य चिनार वृक्ष तलावाच्या पाण्यात प्रेमळपणे बघत उभे होते. आज मकबूलला घरी यायला फारच उशीर झाला होता. त्याची हाक ऐकून नुकतीच झोपलेली मुलं डोळे चोळत चोळत बाहेर आली. त्याने अर्धवट झोपेत असलेल्या आपल्या मुलांना प्रेमानं जवळ घेतलं..‘‘मला उशीर झालाय खरा, पण बघ तरी मी काय आणलंय!’’ असं नाझनीनला म्हणत, मकबूलनं त्याच्या जाड, लांब निळ्या फेरनच्या चुण्यातून एक वर्तमानपत्रात बांधलेले पुडकं बाहेर काढलं. मकबूलनं ते बाहेर काढेपर्यंत फाहिमा, फिरदोस आणि नाझनीन मोठ्या उत्सुकतेने पाहत होती. त्याने त्यांची ही उत्सुकता फारशी ताणून न धरता हळूच त्या पुडक्याला गुंडाळलेली दोरी सोडली आणि ते उघडलं. आहा! नाझनीनचे डोळे चमकले! पण तिच्या हातातली गोष्ट फिरदोस आणि फाहिमाला दिसतच नव्हती. मग नाझनीननं तिचे हात खाली घेतले आणि मग मुलांनी पाहिलं तर काय! त्यात होती मोठी, गोल वांगी- जांभळ्यावर पांढऱ्या रेषा असलेली - ताजी आणि रसरशीत! नाझनीनच्या मनात किती दिवसांपासून एक खास पदार्थ खायची इच्छा होती - मर्झवांगन कुर्मा!.Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...दुसऱ्या दिवशी सकाळी स्वच्छ सूर्यप्रकाश होता. नेहमीप्रमाणे फाहिमा व फिरदोस यांनी गरम ताजा रोट्या नूनचायमध्ये बुडवून खाल्ल्या आणि ते मित्रांसोबत शाळेत जायला पळाले. मकबूलनं आज घरी लवकर यायचं ठरवून टाकलं, कारण त्याला आजचा जेवणाचा खास बेत ठाऊक होता ना! आजची नाझनीनच्या स्वयंपाकघरातल्या गडबडीला तिच्या गुणगुणन्याची साथ मिळाली होती. अगदी मन लावून ती सगळी कामं करत होती..मर्झवांगन कुर्मा! कोवळ्या वांग्यांचा स्वादिष्ट खास काश्मिरी पद्धतीचा रस्सा! वांगी धुवायची, लांबलांब चिरायची, हळद-मीठ लावून बाजूला ठेवायची, मग गरम पाण्यात चिंच भिजत टाकायची, मिरची, बदाम, बडीशेप आल्याबरोबर बारीक वाटायची, मग दुसरीकडे कढईत तेल घालून ती चुलीवर चढवायची, वेलची-दालचिनी फोडणीला घालायची, मग मसाला घालायचा, खमंग वास येईपर्यंत खरपूस भाजायचं, मंद गॅसवर मर्झवांगन् शिजवत ठेवायचं. झालं! आहे काय, नाही काय! कुर्म्याचा असा काही सुगंध पसरला की, नाझनीनची शेजारीण - नीलिमाला चव घेण्यावाचून राहवलंच नाही!.बघता बघता संध्याकाळ झाली. मुलं परत यायची वेळ झाली होती. वाळत घातलेले कपडे घरात आणायला नाझनीन बाहेर अंगणात जात होती, तेव्हा दोन पुरुष तलावाकडून येताना तिला दिसले. अरेरे! शब्बीर अली आणि जावेद खान! तिला ते दोघेजण अजिबात या वेळी घरी यायला नको होते. हो! एकदा आले की, जायचं नावच घेत नसत ते दोघं. ती चटकन घरात गेली आणि आधी तिने कुर्म्याचं अजूनही गरम असलेलं भांडं एका जाड कपड्यात बांधलं, एका फळीला अडकवून टांगून ठेवलं! ती घडवंची वरून खाली उतरली नाही तोच तिच्या कानी शब्बीरचा आवाज आला, ‘‘वारे छाक? कशा आहात तुम्ही?'' तिला चांगलंच ठाऊक होतं की, त्यांना नेहमीप्रमाणे आयतं जेवण हवंय, पण आज काहीही झालं तरी, तिने त्यांना जेवायला घालणार नाही - म्हणजे तसा प्रयत्न तरी नक्की करणार असं मनाशी ठरवलं. .त्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकावं म्हणून ती त्या दोघांना म्हणाली, ''आज मकबूलना यायला उशीर होणार आहे.'' त्यावर त्या दोघांनीही त्याची वाट बघण्याची तयारी दाखवली. आता पुढे काय करायचं याचा नाझनीन विचार करत असतानाच मुलं धावत आली आणि म्हणाली, ''अम्मी, एवढा छान वास कसला येतोय?'', ''अम्मी, आज अब्बू लवकर येणार होते ना?'' अर्र! नाझनीनला काय करावं कळेचना. तिने डोळे मिचकावून मुलांना खुणावलं, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. जावेद आणि शब्बीरला तर काहीच फरक पडला नव्हता. त्यांनी एव्हाना नूनचायचा सातवा कप संपवला होता! तेवढ्यात मकबूल अगदी उत्साहाने घरात आला, पण जावेद - शब्बीरला बघता क्षणी त्याचा सगळा उत्साह मावळला. इकडे हे दोघं मात्र अगदी उल्हासित झाले होते. .जावेद म्हणाला, ''अरे वा, छान तू आलास की! आता आमही तुमच्याबरोबरच जेवायला बसू!'' खरं तर, नाझनीन आणि मकबूल वाईट माणसं नव्हती. कंजूषही नव्हती. त्यांना घरी पाहुणे आलेलं, त्यांचं आदरातिथ्य करणं आवडायचंच, पण असे यजमानांचा जराही विचार न करणारे अनाहूत पाहुणे आल्यावर करणार काय? कशीबशी शांडांची जुळवाजुळव करत मकबूल म्हणू लागला, ''नाही म्हणजे, तुम्ही थांबला असता तर आम्हालाही आनंद झाला असता... पण आज पुरेसा मर्झ...'' त्याचं बोलणं पूर्ण होण्याअगोदर नाझनीनला जोरात खोकल्याची उबळ आली. आपली अम्मी खोकते आहे हे पाहून फिरदोसही तिची नक्कल करत खोकू लागला, पण बिचाऱ्या नाझनीनला माहीत नव्हतं की, जावेद आणि शब्बीरला इकडे आज काय जेवण आहे ते आधीच ठाऊक होतं! म्हणून तर गरम-गरम भात आणि त्याच्यावर मर्झवांगन कुर्मा खायची ही संधी ते काहीही झालं तरी सोडणार नव्हते..अचानक जावेदनं टणाटणा उड्या मारायला सुरुवात केली. काय झालं असा सगळ्यांनाच प्रश्न पडला. त्याच्या उड्या थांबेचनात, तेव्हा नाझनीननं त्याच्यासाठी पाणी आणून दिलं, पण हे काय? त्याने तर आता आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. हा सगळा प्रकार बघून मुलं रडायला लागली. जावेद जोरजोरात डोकं हलवत होता आणि आता तर त्याने डोळे फिरवले! ''मझ्झू ऽऽऽऽ मझ्झू ऽऽऽ मझ्झू ऽऽऽ!'' असा शंभर मधमाश्या घोंगवल्यासारखा त्याचा आवाज येत होता. ही गमतीशीर गोष्ट म्हणजे एक काश्मिरी लोककथा आहे. हे पुस्तक लिहिलंय संध्या राव यांनी. यातली वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र श्रीविद्या नटराजन यांची आहेत. विशेष म्हणजे, कथेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी पोषक ठरावीत म्हणून ही चित्रे पारंपरिक काश्मिरी भरतकामांच्या नक्षीवर आधारलेली आहेत. .या गोष्टीचा मराठी अनुवाद स्नेहलता दातार यांनी केला असून, हे पुस्तक तुलिका प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. असा सगळा गोंधळ सुरू असतानाच एकाएकी शब्बीरने त्याला जावेद असं का वागतोय? ते लक्षात आल्याचं सांगितलं. सभ्भीरच्या म्हणण्यानुसार मर्झवांगनचं मोठं भूत जावेद मियाँच्या अंगात शिरलं होतं आणि आता त्याला मर्झवांगन कुर्मा 