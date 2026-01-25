Premium|Kautilya Arthashastra: कौटिल्याच्या तत्त्वज्ञानाचा आधुनिक भू-राजकारणावर प्रभाव

श्रीराम कुंटे kunteshreeram@gmail.comजागतिक भू-राजकारणावर सर्वांत जास्त प्रभाव पाडणाऱ्या काही विचारवंतांबद्दल आज आपण जाणून घेऊ या. तसं केल्याने या ज्ञानशाखेची मूलभूत तत्त्वं काय आहेत, त्यातले महत्त्वाचे सिद्धांत कोणते, यांसारख्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतील. भारतात कधीही राजकीय आणि भू-राजकीय तत्त्वज्ञानाची आखणी झाली नाही असं आपल्याला आपल्या न्यूनगंडामुळे वाटत असतं. पण हे शक्य आहे का, याचा विचार करा. पाश्चात्त्य संस्कृती रांगत होत्या त्या वेळी आपली संस्कृती पूर्ण भरात होती. आपल्याकडे मोठमोठी साम्राज्यं, नियोजनबद्ध शहरं होती..या शहरांमधून जगाशी व्यापार होत होता. त्यामुळे साहजिकच भारतीय साम्राज्यांकडे राजकीय तत्त्वज्ञान, अर्थव्यवस्था, भू-राजकारणाचं भान आणि प्रशासनव्यवस्था या सगळ्यांची माहिती होती. सर्वसाधारणपणे आपण भारतीय माहितीचं शास्त्रात रूपांतर करण्यात कमी पडतो. एक भारतीय विचारवंत मात्र याला अपवाद होता. त्याने साम्राज्यांच्या नियोजनाचं शास्त्र बनवलं.विष्णुगुप्ताचे नियोजनसाधारणपणे तेवीसशे वर्षांपूर्वीच्या या विचारवंताचं नाव होतं विष्णुगुप्त. त्याला आपण आर्य चाणक्य किंवा कौटिल्य म्हणूनही ओळखतो. त्याच्या महानतेचा अंदाज घ्यायचा असेल तर क्षणभर विचार करा. त्याच्या काळात इंटरनेट, सायबर हेरगिरी, व्यवस्थापनाचं शिक्षण, सिनॅरिओ प्लॅनिंगसारखे सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम्स, आर्थिक तज्ज्ञ, वगैरे काहीही नव्हतं. तरीही त्याने अर्थशास्त्र या पुस्तकात भू-राजकारणाबरोबरच राजकीय तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि प्रशासनाबद्दल मूलभूत विचार मांडले आहेत. हे विचार अगदी आजही आधुनिक भू-राजकारणाला दिशा दाखवतात. त्याचं आणखी एक वेगळेपण म्हणजे तो केवळ पुस्तकी चर्चा करणारा तत्त्वज्ञ नव्हता तर ती तत्त्वं प्रत्यक्षात आणून एका नवीन साम्राज्याची उभारणी, रक्षण आणि विस्तार करणारा कर्मयोगी होता..मंडल सिद्धांतत्याच्या मंडल सिद्धांतानुसार सख्खे शेजारी नेहमीच नैसर्गिक शत्रू असतात. शेजाऱ्यांचे शेजारी हे आपले मित्र असू शकतात. थोडक्यात शत्रूचा शत्रू आपला मित्र असू शकतो. भौगोलिक अंतर वाढलं की सत्तेचा प्रभाव कमी होतो पण शत्रुत्व त्यापेक्षाही कमी होतं. आज भारत आणि पाकिस्तानात शत्रुत्व आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात शत्रुत्व आहे. पाकिस्तानवर दबाव ठेवण्यासाठी भारत अफगाणिस्तानशी मैत्री वाढवतोय. चीनचं भारताशी शत्रुत्व आहे. भारताचं पाकिस्तानशी शत्रुत्व आहे म्हणून चीन पाकिस्तानशी मैत्री जोपासतोय. क्वाड हा भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचा गट हा आधुनिक मंडल सिद्धांतच आहे.विजिगीषू सिद्धांतप्रत्येक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र हे विजिगीषु म्हणजेच आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करणारं राष्ट्र असतं. अर्थात त्यासाठी सतत युद्धं करावी लागत नाहीत. राजनयिक किंवा डिप्लोमॅटिक ताकद वापरता येते. आपल्या शत्रूंचा अप्रत्यक्षपणे काटा काढता येतो. आर्थिक आणि सामरिक ताकद मिळवता येते. अनेक व्यापारी संघटना, लष्करी संघटना, जागतिक बँकेसारख्या संस्थांद्वारे अमेरिकेने उभी केलेली जागतिक व्यवस्था हे विजिगीषू सिद्धांताचं उत्तम उदाहरण आहे..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.युद्ध - सर्वांत वाईट पर्यायकौटिल्य युद्धाचा पुरस्कर्ता होता असा एक लोकप्रिय समज आहे. प्रत्यक्षात सर्वांत आधी साम म्हणजे वाटाघाटी, मग दाम म्हणजे आर्थिक प्रलोभनं मग भेद म्हणजे शत्रूमध्ये फूट पाडणं, मनोवैज्ञानिक दबाव आणणं आणि सगळे पर्याय संपले की दंड म्हणजे युद्ध करावं असं कौटिल्य सांगतो. आजच्या भाषेत राजनैतिक वाटाघाटी म्हणजे साम, आर्थिक निर्बंध म्हणजे दाम, माहितीचं युद्ध म्हणजे भेद आणि लष्करी कारवाई म्हणजे दंड.हेरगिरी - राज्याचा कणाराज्याचं सगळ्यात परिणामकारक हत्यार म्हणजे हेरगिरी. ज्या राजाकडे हेर नसतात तो आंधळा असतो. राजाने नेहमीच शत्रूच्या गोटात आपले हेर पेरले पाहिजेत. प्रजेच्या मनाचा सतत कानोसा घेतला पाहिजे. अगदी आपल्या मित्रांवरही सतत लक्ष ठेवलं पाहिजे आणि हेर म्हणून धर्मगुरू, व्यापारी, कलाकार यांचा वापर केला पाहिजे.अर्थशास्त्र - सत्तेचा पायाराज्याचा खजिना राज्याच्या अस्तित्वाचं कारण असतो. लष्करी ताकद आर्थिक ताकदीमुळे येते. व्यापारी मार्ग राज्याची महत्त्वाची मालमत्ता असतात. आजचं भू-अर्थकारण बघितलं तर आर्थिक निर्बंध हत्यारांसारखे वापरले जातात. पायाभूत सुविधा प्रभाव वाढवण्यासाठी वापरल्या जातात. चीन आर्थिक प्रगतीवर भर देतो. बेल्ट अँड रोड या नव्या व्यापारी मार्गाची आखणी करतो. म्हणजे तो व्यवहारात कौटिल्याची तत्त्वंच वापरत असतो..कौटिल्य कालसुसंगतचआजच्या बहुपेडी जगात एकच महासत्ता नाहीये. राष्ट्रांचे मैत्री करार तात्कालिक आहेत. नैतिकतेची ताकद कमी झालीय. शीतयुद्ध संपल्यावर आदर्शवादी जगाची कल्पना केली गेली पण प्रत्यक्षात जग कौटिल्याने भाकीत केल्याप्रमाणेच आहे. देशांमधला अविश्वास, शत्रूला घेरण्याचे डावपेच, वाढती सायबर हेरगिरी, चीनची आर्थिक रणनीती या सगळ्या गोष्टी बघितल्यावर कौटिल्य दोन हजार वर्षांनंतरही कालबाह्य झालेला नाही हे लक्षात येतं.मनोविज्ञान आणि दिशाभूलचीनमध्ये सून त्सु नावाचा रणनीतिज्ञ होऊन गेला. युद्ध न करता मिळवला जातो तो विजय सर्वांत मोठा, हा त्याचा प्रसिद्ध सिद्धांत. त्याच्या 'द आर्ट ऑफ वॉर' या पुस्तकाने सर्वच चिनी राज्यकर्त्यांना प्रभावित केलंय. त्याच्या मते लष्करी ताकदीपेक्षाही दिशाभूल, मानसशास्त्राचा अभ्यास आणि अचूक वेळ ही जास्त प्रभावी असते. चीन सर्वच राष्ट्रांबरोबर मनोवैज्ञानिक युद्ध खेळतो. तिबेट, तैवान आणि क्षिनजियांगबद्दल धादांत खोटी कथ्यं रचतो. आपल्या जागतिक राजकारणातल्या गरजांनुसार भारताबरोबर सीमावाद उकरून काढतो. भारताला सतत दबावाखाली ठेवतो. या सगळ्यांमागे सून त्सुची प्रेरणा आहे..Premium|The Last Jew in Vinnitsa : इतिहासाच्या पोटातलं गुपित; आल्फ्रेड महान - सागरी महासत्ताअमेरिकन नौदल अधिकारी आणि इतिहासकार आल्फ्रेड महान याच्या १८९० च्या 'द इन्फ्लुएन्स ऑफ सी पॉवर अपॉन हिस्टरी' या पुस्तकातले विचार आजही महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या मते सागरी महासत्ता असल्याशिवाय राष्ट्रं महासत्ता बनू शकत नाहीत आणि त्यासाठी भौगोलिक स्थान, सोयीची बंदरं, नौदलात दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची मानसिकता य 