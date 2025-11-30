सप्तरंग

काव्याला आवडणाऱ्या फुलपाखरांची गोष्ट

काव्याच्या वर्गातली सगळी मुलं-मुली आज बागेत जाणार होती.
butterfly story

butterfly story

sakal

गौरी देशपांडे
Updated on

मायबोलीपलीकडची अक्षरे

काव्याच्या वर्गातली सगळी मुलं-मुली आज बागेत जाणार होती. बागेत जायची बातमी मिळाल्यावर सगळे खूश झाले आणि उत्साहाने एकमेकांचे हात धरून लैला मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे रांगेत उभी राहिले, पण हे काय? काव्या मात्र एकटीच सगळ्यांपासून काहीशी दूर उभी होती!

Loading content, please wait...
Butterfly
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com