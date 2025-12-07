Premium|Khanderi Island Fort : खांदेरीवरील सागरी संघर्षाचे नाट्य

१६७२मधील निष्फळ प्रयत्नानंतर शिवाजी महाराजांनी १६७९मध्ये खांदेरी बेटावर जलदुर्ग उभारणीचे कार्य नव्या रणनीतीसह राजकीय सावधानतेने आरंभिले. त्यावेळी सिद्धीचे आरमार सूरतेत हिवाळा काढत असल्याने आणि मध्य पावसाळ्याचा नैसर्गिक आडोसा उपलब्ध असल्यामुळे इंग्रज आणि पोर्तुगीज यांच्या हस्तक्षेपाचा संभव तुलनेने कमी राहील, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. चौल येथे मराठ्यांचे मनुष्यबळ आणि साहित्य एकवटत असल्याची माहिती मुंबईत पोहोचताच इंग्रज प्रशासनाच्या चिंतेची पातळी वाढली. सुमारे २७ ऑगस्टला मिळालेल्या या वार्तेनंतर त्यांनी खांदेरीवरील मराठ्यांनी चालविलेल्या दुर्गबांधणीच्या प्रयत्नांना पायबंद घालण्याचे नियोजन सुरू केले..मराठा आरमारप्रमुख मायनाक भंडारी १५० सैनिक आणि चार तोफा घेऊन खांदेरीवर उतरला. मुंबईच्या डेप्युटी गव्हर्नराने त्यास बेट सोडण्यास सांगितले; परंतु आपल्या स्वामींचा—शिवाजी महाराजांचा आदेश मिळाल्याशिवाय मी जाणार नाही या त्याच्या ठाम आणि न झुकणाऱ्या उत्तराने इंग्रजांच्या संभ्रमात भर पडली. चौलाच्या हवालदाराने ही वार्ता रायगडावर पोहोचविताच शिवाजी महाराजांनी परिस्थितीचे राजकीय गांभीर्य ओळखले. इंग्रजांनी तत्काळ तीन ‘शिबाडे’—लहान पण गतिमान युद्धनौका—खांदेरीकडे पाठवून मराठा पुरवठा जहाजांना परतवून लावण्याची योजना आखली; मात्र त्यांनी स्वतःला प्रथम बलप्रयोग न करण्याची सावध मर्यादा घातली. याउलट सूरत कांउन्सिलाने अधिक कठोर भूमिका घेत, मराठे हट्टाने बांधकाम सुरू ठेवतील किंवा सिद्धी त्यांचा संरक्षक म्हणून उभा राहील, तर ‘रिव्हेंज’ आणि ‘हंटर’ या फ्रिगेट्ससह इंग्रज आरमाराने खुले युद्ध करण्याची तयारी ठेवावी, अशी सरळ आज्ञा पाठविली.या तणावपूर्ण वातावरणात पोर्तुगिजांनी सावधपणे आपली भूमिका आखली. चौलाच्या कॅप्टनाकडून मिळालेल्या अहवालात शिवाजी महाराजांच्या दोन हजार सैनिकांचे आगमन आणि आणखी मोठ्या सेनेच्या येण्याची चर्चा यांचा उल्लेख होता. सिद्धीही आपल्या बारा गॅलिओट सज्ज करीत असल्याचे समजत होते. सुरुवातीला पोर्तुगीजांनी आपल्या दोन फ्रिगेट्स आणि दोन गॅलिओट खांदेरीकडे धाडण्याचा विचार मांडला; मात्र इंग्रज आधीच हस्तक्षेपासाठी उतरत असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तातडीने तटस्थतेचा मार्ग स्वीकारला. शिवाजी महाराजांशी केलेली तहबद्धता अबाधित ठेवत इंग्रजांना पुरवठा करणे आणि तरीही मराठा योजनांना हानी होणार नाही, असे सूक्ष्म संतुलन साधणारी त्यांची रणनीती विशेष उल्लेखनीय ठरली.या सर्व हालचालींच्या केंद्रस्थानी खांदेरी हे छोटेसे बेट एक व्यापक सागरी संघर्षाचे प्रतीक बनले. इंग्रज, पोर्तुगीज, सिद्धी आणि मराठे—या सर्व शक्तींच्या महत्त्वाकांक्षा तेथे एकत्र भिडल्या; आणि या संपूर्ण प्रसंगातून शिवाजी महाराजांची सागरी दृष्टी, राजनैतिक दूरवर्तनशीलता आणि पश्चिम किनाऱ्यावर प्रभावी वर्चस्व स्थापन करण्याची अद्वितीय क्षमता उत्कटपणे उलगडून आली..Premium|Vasota Fort trek: वासोटा किल्ल्याचा इतिहास, शिवकाळातील स्वराज्यद्रोह्यांचा तुरुंग.मराठा ताफ्याची रणधोरणी चपळाईमुंबई उपसागरात ४ सप्टेंबर, १६७९पासून सुरू झालेली इंग्रजांची नाकेबंदी ही मराठ्यांच्या धैर्य, कुशलता आणि अथक बांधकामशक्तीची परीक्षा ठरली. एन्सिन ह्यूजेस याने दिलेल्या पहिल्या वृत्तानुसार, बेटावर उतरलेल्या मराठा कामगारांनी अल्पावधीतच झोपड्या उभारून उतरणीच्या महत्त्वाच्या जागी मातीत–दगडातले बुरूज बांधून चार ते सहा तोफा बसविल्या. इंग्रजांनी सुरुवातीस पुरवठा करणाऱ्या नौका परतवून लावल्यामुळे काही दिवस पुरवठा खंडित झाला; तरीही मराठ्यांचे बांधकाम अबाधितपणे सुरू राहिले. १३ सप्टेबराला ‘रिवेन्ज’ फ्रिगेट कॅप्टन मिन्चिन याच्या नेतृत्वाखाली पोहोचताच नाकेबंदी अधिक कडेकोट झाली; परंतु मराठा मचवे आणि हलक्या नौका रात्रीत वेगाने जात बेटावर आवश्यक ती रसद पोहोचवत राहिल्या. इंग्रजांच्या तक्रारीनुसार, या चपळ नौकांच्या चालीसमोर त्यांच्या जड जहाजांचे काहीच चालत नव्हते.१९ सप्टेंबराला लेफ्टनंट थॉर्पच्या अविचारी केलेल्या उतरणीच्या प्रयत्नाचा परिणाम इंग्रजांसाठी घातक ठरला. मराठ्यांनी क्षणात प्रत्युत्तर-मारा करून एक शिबाड जप्त केले, तर थॉर्प, ब्रॅडबरी आणि वेल्च ठार झाले; अनेक सैनिक कैद किंवा जखमी झाले. या एकतर्फी अपयशानंतर मिन्चिन याने स्पष्ट नमूद केले की, केवळ तोफगोळ्यांच्या माऱ्याने ही दृढ तटबंदी ढासळविणे अशक्य आहे. दरम्यान बेटावर मराठ्यांचे काम रात्रंदिवस सुरूच होते—जणू शत्रूच्या छायेतही त्यांची जिद्द मंदावणे शक्य नव्हते..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.सप्टेंबरअखेरीस दौलतखान खांदेरीकडे गतीने सरकतोय अशी खात्रीलायक बातमी मुंबईत येऊन धडकताच मुंबई कांउन्सिल सावध झाली आणि नाकेबंदी पथकाला १ ऑक्टोबरापासून माघारी बोलावून नवी योजना आखण्यात आली. काही दिवसांनी, ७ ऑक्टोबराला, ‘रिवेन्ज’, दोन गुराबा, तीन शिबाड आणि दोन मचवा असा एकत्रित ताफा घेऊन—एकूण १८८ सैनिकांसह—कॅप्टन रिचर्ड केग्विन याच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांनी पुन्हा नाकेबंदी सुरू केली. या ताफ्याची समुद्री रचना मजबूत असली तरी, मुख्य उद्दिष्ट असे होते की, मराठ्यांचा पाणी आणि रसदेचा पुरवठा पूर्णपणे तोडून टाकणे. मुंबई कांउन्सिलाच्या मते बेटावरील पाण्याची टंचाई गंभीर असल्यामुळे, कडक नाकेबंदीने मराठ्यांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले जाईल.तथापि वास्तव वेगळेच होते. ८ ऑक्टोबराला इंग्रजांचा ताफा खांदेरीजवळ पुन्हा उभा राहिल्यानंतरही, रात्रीच्या वेगवान चाली, कुशल तटबंदी आणि अढळ मनोबल यांच्या बळावर मराठे नाकेबंदी छेदत राहिले. १० ऑक्टोबराला दौलतखान येत असल्याची बातमी मिळताच इंग्रजांची काळजी अधिक गडद झाली, शिवाय आता खांदेरीसमोरील संघर्ष एकट्या इंग्रजांशी मर्यादित न राहता सिद्धीच्या आरमाराच्या हस्तक्षेपाने अधिक गुंतागुंतीचा आणि धोकादायक वळण घेऊ शकत होता..मुंबईवर घोंगावणारी सागरी धोक्याची छायामुंबईवरील वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर इंग्रज कांउन्सिलची चिंता दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालली होती. नाकाबंदी पथकासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ गेल्याने उरलेली सेना नगण्य होती; त्यामुळे तत्काळ सैनिकांची भरती करून संरक्षणाचा आधार मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. याच दरम्यान, मुख्य भूमीवर मराठे सैन्य जमवित असल्याची वार्ता आणि त्यांनी पोर्तुगीज प्रदेशातून सैन्यप्रवेशाचा मार्ग मागितल्याची माहिती कांउन्सिलापर्यंत पोहोचली. पोर्तुगीजांनी ही मागणी नाकारली आणि त्यामुळे मुंबईवर होऊ शकणाऱ्या मोठ्या भूआक्रमणाचा धोका काहीसा कमी झाला. मात्र समुद्रामार्गे लहान नौकांनी अचानक हल्ला होऊ शकतो, या भीतीने इंग्रजांनी तातडीने आणखी शिबाडे भाड्याने घेतली आणि पोर्तुगीज प्रदेशात मराठे घुसखोरी करतील या शक्यतेविरुद्ध तयारी सुरू ठेवली.या चिंताग्रस्त वातावरणात सुंदरजी प्रभू नावाचा शिवाजी महाराजांच्या निकटच्या सेवकांपैकी एक मनुष्य दीनवेषात मुंबईत शिरताना पकडला गेला. चौकशीत त्याची उत्तरे टाळाटाळीची, विसंगत आणि चुकीची ठरल्याने गुप्तहेरगिरीचा संशय दृढ झाला आणि त्यास कारागृहात डांबण्यात आले. याच बैठकीत काही गरीब स्थानिकांना क्षुल्लक वेतनावर गुप्तचर म्हणून मुख्य भूमीकडे पाठविण्याचा निर्णयही झाला. दरम्यान खांदेरीवरील संघर्ष अधिक तीव्र होत गेला. दौलतखानाच्या नेतृत्वाखालील तुकडी १५ ऑक्टोबराला इंग्रजांच्या दृष्टिस पडताच त्यांनी आपली जहाजे उथळ पाण्यात सुरक्षितस्थळी नेली. पुढील दोन दिवसांत मराठ्यांचा संपूर्ण ताफा नागाव खाडीत स्थिरावला. मराठा नौकांची चपळता आणि वेग लक्षात घेता, इंग्रजांच्या जड जहाजांना एकत्र राहणे भाग पडत होते; अन्यथा त्यांच्यावर तुकड्या-तुकड्यांनी विनाशकारी हल्ला ओढविला असता. त्यामुळे नाकाबंदी सैल पडली आणि मराठ्यांचे आरमार रात्रीच्या अंधारात खांदेरीकडे सतत पुरवठा पोहोचवीत राहिले.१८ ऑक्टोबराला त्या ताफ्याने इंग्रजांच्या तुकडीवर अनपेक्षित झडप घातली. मराठ्यांनी वाऱ्याचा आधार घेतला, वल्हवांना जोर दिला आणि अचानक वेग वाढवित तोफांचा वर्षाव केला; इंग्रजांना नांगर काढण्याची किंवा तोफा वळविण्याचीही मुभा मिळाली नाही. परिणामी इंग्रजांची जहाजे दक्षिणेकडे अस्ताव्यस्त पळू लागली. डव्ह नावाची भाड्याची गुराब मराठ्यांच्या वेढ्यात अडकली; तिच्या पाठीमागील भागात तोफा नसल्याने प्रतिकार क्षीण झाला. तोफगोळ्यांनी माणसे पडताच इंग्रज अधिकारी-सैनिक पळून गेले आणि अखेर पंधरा मिनिटांच्या असहाय्य प्रतिकारानंतर तिने ध्वज खाली केला.लढाईची निर्णायक घडी मात्र रिव्हेंजवर आली. मराठ्यांनी ती शरण येत असल्याचा समज करून तिच्यावर झपाट्याने हल्ला चढवला; परंतु शत्रू अगदी पिस्तुलाच्या अंतरावर येईपर्यंत हल्ला न करण्याच्या शिस्तबद्ध आदेशामुळे इंग्रजांना निर्णायक लाभ मिळाला. रिव्हेंजने अचानक स्टर्न-चेस तोफांनी, पार्ट्रीज आणि ब्लंडरबसने जबर मारा चढविला; त्यामुळे मराठ्यांची काही जहाजे बुडाली; आणि उरलेले ताफे नागावाच्या दिशेने पळून गेले. या चकमकीत इंग्रजांनी डव्हसह वीस युरोपीय गमाविले. इंग्रजांनी अशी नोंद केली की, मराठ्यांचे शंभराहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले तर अनेक जखमी झाले. पुन्हा एखदा जोरदार नाकाबंदी करण्यासाठी इंग्रजांनी नव्या जहाजांची जोडणी केली; तरीही खांदेरीवरील मराठा सैन्य पाय रोवून उभे राहिले.मराठ्यांच्या आरमाराने वेगवान आणि चपळ हालचाली केल्यामुळे ऑक्टोबर १६७९मध्ये मुंबईला त्यांचा असणारा धोका अधिक तीव्रतेने जाणवू लागला. इंग्रजांनी नाकाबंदी पथकासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हलविल्याने मुंबईत केवळ नगण्य सैन्य उरले होते; त्यामुळे अतिरिक्त टोपासी भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच वेळी मुख्य भूमीवर मराठ्यांनी सैन्य एकत्र केले असल्याच्या वार्ता येऊ लागल्या; परंतु पोर्तुगीजांनी त्यांच्या प्रदेशातून मार्ग देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने मोठ्या लष्करी कारवाईची भीती काहीशी कमी झाली. तरीसुद्धा मराठे समुद्रामार्गे लहान नौकांद्वारे अचानक सैन्य उतरवू शकतील, या संभाव्य धोक्याने मुंबई कांउन्सिल जागरूक होती..Premium|Shivaji Maharaj Padmadurg Fort history : राज्याभिषेकानंतरचा झंझावात .सामरिक चढाओढमराठा जहाजांनी डव्हला अर्धचंद्राकृती वेढ्यात पकडल्यावर तिचे दुर्बलत्व त्वरित प्रकट झाले. गुराब अरुंद असल्याने मागील भागात तोफा नव्हत्या आणि बंदूकांनी मारा करण्याची क्षमताही मर्यादित होती. काही तोफगोळे आणि गोळ्यांच्या सलामीनेच दोन माणसे ठार झाली आणि हे पाहताच लष्करी नावाड्यांनी जीव वाचविण्यासाठी समुद्रात उड्या मारल्या. डव्हचा कमांडर मौलिव्हरर याने रिव्हेंजला साहाय्याची हाक दिली; परंतु खांदेरी आणि मुख्य भूमीमधील उथळ पाण्यामुळे रिव्हेंज हलू शकत नव्हती. ‘‘शत्रूला थोडा वेळ थोपवा; आम्ही सुटताच साहाय्याला येऊ,’’ असा निरुपाय संदेश तिने पाठवला.दरम्यान दोन मचवा काहीही साहाय्य न करता डव्हजवळून निसटून गेल्या. अखेरीस डव्हने आपला ध्वज खाली केला आणि मराठ्यांनी जहाजावर चढाई करण्यापूर्वीच मौलिव्हरर याने प्रतिकार व्यर्थ ठरेल या भीतीने शस्त्रे खाली ठेवण्याचा आदेश दिला. आता रिव्हेंज एकटी उरली. इंग्रजांनी पाल मागे घेतलेली पाहून मराठ्यांनी त्यास शरणागतीचे लक्षण समजले आणि तिच्या भोवती दोन डझन गुराब उभा करीत हल्ला चढविला. तथापि केग्विन आणि मिन्चिन यांनी आपल्या माणसांचे मनोबल दृढ करीत ‘‘मूर्तिपूजकांच्या हातात पडणे हे ख्रिश्चनांस लांच्छन ठरेल’’ अशी जाणीव करून दिली आणि गोळीबाराची खूण मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. मराठे चढाईस येताच रिव्हेंजने अचानक मागील तोफा आणि ब्लंडरबसचा मारा केला. या अनपेक्षित प्रहाराने मराठे छिन्नविछिन्न झाले; काही जहाजे बुडाली, तर काही नागावाकडे पळाली.या झटापटीत डव्ह मराठ्यांच्या ताब्यात गेली आणि तिच्या तोफा खांदेरीच्या बचावासाठी उतरविण्यात आल्या. इंग्रज कैद्यांशी मराठ्यांनी योग्य वर्तन केले आणि त्यांना पत्रव्यवहाराची मुभा दिली. मुंबई कांउन्सिलाने सुरतेस कळविले की, मराठ्यांची काही जहाजे बुडाली असून प्रचंड मनुष्यहानी झाली आहे. परंतु डव्हसह २० युरोपीय गमाविणे मुंबईसाठी गंभीर धक्का होता आणि शहरातील इंग्रज मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवू लागली. या लढतीचा गडगडाट मुंबईतही ऐकू गेला. मराठा सैन्य मुख्य भूमीवर जमल्याने मुंबईला तातडीचा धोका निर्माण झाला आणि इंग्रज ताफ्याला मजबुती करण्यासाठी तत्काळ उपाय राबविले गेले. ‘फॉर्च्युन’, दोन शिबाडे आणि नवे सैनिक भरती करून ताफा दहा जहाजांपर्यंत वाढविण्यात आला. कांउन्सिलास विश्वास होता की, या नवीन भारतीमुळे कॅप्टन केग्विन मराठा ताफ्याला सक्षमपणे तोंड देईल आणि खांदेरीवरील नाकेबंदी अधिक काटेकोर राखली जाईल.तथापि मराठ्यांनी आपल्या चपळाईचा उत्कृष्ट उपयोग केला. केग्विनने मराठ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शिबाडे परत पाठविण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता; याच संधीचा फायदा घेत मराठ्यांनी रात्रीच्या अंधारात खांदेरीमध्ये प्रवेश मिळविला. त्यांचे होड्यांवर चालणारे वेगवान गट इतके चपळ होते की, इंग्रजांना त्यांचा पाठलाग करणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे केग्विनला त्यांना थेट रोखणे नव्हे, तर सापळ्यात पकडण्याचे नवे धोरण आखावे लागले..खांदेरीभोवती इंग्रजांची कोंडी२६/२७ ऑक्टोबराच्या रात्री केग्विनने नागावच्या नदीमुखाशी शिबाडांनी घाव घातला; परंतु मराठा बोटी उत्तरेस वळल्याने तो निष्फळ ठरला. दुसऱ्या दिवशी मराठ्यांच्या एकोणीस छोट्या बोटी दक्षिणेकडून येऊन सहजपणे नागाव नदीत शिरल्या. या सततच्या पुरवठ्यामुळे मुंबई कांउन्सिल अधीर झाली. २७ ऑक्टोबराच्या पत्रात तिने केग्विनला कठोर शब्दांत लिहिले की ‘‘शत्रू रोज बेटास साहाय्य पोहोचवितो ही गोष्ट अत्यंत क्लेशदायक आहे.’’केग्विनकडे मात्र योग्य प्रकारच्या जलद नौका नव्हत्या. नागाव मार्ग बंद केला, तरी मराठे इतर वाटांनी खांदेरीला पुरवठा करीत राहिले. ३१ ऑक्टोबराला ‘हेक्टर’ ही गुराब अनुपयुक्त असल्याने परत पाठवावी लागली आणि ताफा केवळ नऊ नौकांवर आला. त्याला मुंबईकडून गॅलिओट्स मिळाव्यात, हीच एक आशा होती. त्याच रात्री त्याने पुन्हा नदीमुखाशी सापळा लावला, परंतु मराठा ताफा चपळाईने बचावून गेला.मुंबई कांउन्सिल आता नवे पर्याय विचारात घेऊ लागली—नुसती नाकाबंदी करून थकून जाण्यापेक्षा नागाव नदीतील शत्रूच्या नौकांवर हल्ला चढवून त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा आक्रमक मार्ग अधिक फलदायी ठरेल का, असा प्रश्न तिने उभा केला. परंतु सुरत कांउन्सिलाची भूमिका भिन्न होती. १८ ऑक्टोबराच्या पत्रात तिने शिवाजी महाराजांच्या वाढत्या शक्तीबद्दलची गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि कंपनीकडून पुरेसा खर्च होत नाही, अशी निराशाही दर्शविली. तिने बेटाची स्थिती, अंतर आणि इंग्रजांचा दावा कोणत्या आधारावर आहे, याविषयी अधिक तपशील मागविले. २४ ऑक्टोबराच्या पत्रात सुरत कांउन्सिलाने वाढत चाललेल्या खर्चाबाबत—नवे सैनिक, नवी नौका, हरविलेली जहाजे, आणि त्यावर मराठ्यांनी थेट मुंबईत उतरण्याचा धोका—प्रश्न उपस्थित केले. पावसाळा आला की, इंग्रजी ताफा मागे हटेल आणि मराठ्यांना बेट बळकट करण्यास मोकळीक मिळेल, या भीतीने सुरतेने ठरविले की, नव्या निर्देशांपर्यंत तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा..या नव्या धोरणात तीन गोष्टी ठरल्या१) एखाद्या योग्य दूतामार्फत शिवाजी महाराजांकडून ‘मानाने आणि योग्य वेळी’ सुटका करून घ्यावी परंतु ती माघार वाटू नये; ती ‘मैत्रीची कृती’ भासली पाहिजे.२) गरज भासल्यास वसईतील पोर्तुगीज कॅप्टन-जनरलाचे साहाय्य मागावे.३) तेही निष्फळ ठरल्यास सिद्दीचा ताफा पुढे येईल, त्या वेळी नियोजनपूर्वक—‘तहाने नव्हे तर योजनेने—मागे हटावे.’२४/२५ ऑक्टोबराच्या रात्री आलेल्या ‘हंटर’ फ्रिगेटसह काही सैनिक मुंबईकडे पाठविण्याचे ठरले. त्याच वेळी शिवाजी महाराजांचे एक सौजन्यपूर्ण पत्र प्राप्त झाले, जे त्यांच्या शांतताप्रिय भूमिकेचे लक्षण मानले गेले. ३१ ऑक्टोबराला या पत्रावर चर्चा करून शिवाजी महाराजांना सुसंस्कृत उत्तर पाठविण्याचे ठरले. महाराजांशी पत्रव्यवहार करताना खांदेरीवरील त्यांच्या हक्कास पुष्टी मिळेल अशी कोणतीही भाषा टाळावी, असेही निर्देश दिले.सिद्दी इंग्रजांना एकटे पाडण्याचा राजकीय डाव खेळत असल्याने शिवाजी महाराजांशी लवकर समेट होणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष सुरतेने काढला. मुंबई मात्र निराश होती; तरीही सुरत कांउन्सिलाने डिसेंबरात आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला. दरम्यान, १८ नोव्हेंबराच्या पत्रात सुरत कांउन्सिलाने कंपनीस कळविले होती की, नाकाबंदी अपयशी ठरली आहे; एक शिबाड आणि गुराब नष्ट झाले असून जोर राहिलेला नाही. मोठ्या युरोपीय जहाजांनी हल्ला चढविल्यास चार–पाच दिवसांत बेट पडेल; 