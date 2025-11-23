Marathi Boli

सोन्याचं दिवस येवदेत आमच्या बोलीला!

संगमेश्‍वरी बोलीभाषेची वैशिष्ट्ये, तिच्या इतिहासाचा शोध आणि आधुनिक काळातील तिचे अस्तित्व जपण्याचे प्रयत्न यांचा सखोल आढावा. बोलीतील शब्दसंपदा, व्याकरण, म्हणी आणि लोककलांमधील जतन याचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेख.
‘‘व अन्नानू! मुंबयसनं कदी आलाव? बरं हायस ना?’’

‘‘मी बराय. तू कुटं निगालास? बापूस बरा हाय ना?’’

‘‘केल्डी लय झालीत वो. झो जीव नको केलानी हाय. तात्या बरं हाय्त. वाय्च दम कोंड्तो अदीमदी.’’

‘‘वय झालं ना रं आता. आम्च्या दाजीसंगातचं तं.’’

‘‘त पन खरंच वो.’’

‘‘गोवलातला मावला कसा हाय रं?’’

‘‘बाबीमामा ना? बरा हाय. आला व्हत रैवारी!’’

