Premium|Indian Army Martyr Stories : लान्सनायक राजकुमार महतो; वीरगाथेची प्रेरणादायी कहाणी

मेजर मोहिनी गर्गे - कुलकर्णी'देखणा देहान्त तो जो सागरी सूर्यास्तसा... अग्नीचा पेरून जातो रात्रगर्भी वारसा!' एका सैनिकाचं बलिदान, समर्पण इतरांमध्ये लढण्यासाठी प्रचंड मोठी शक्ती जागृत करतं. मग त्यांचं रणक्षेत्र कितीही वेगळं असू दे! एका सैनिकाबरोबर सात जन्मांच्या गाठी बांधल्या गेल्या की, संपूर्ण आयुष्यच जणू एक युद्धकथा होऊन जातं. अत्यंत संघर्षाच्या या कथा विलक्षण स्फूर्तिदायी, पण तितक्याच हळव्याही असतात. लान्सनायक राजकुमार महतो आणि त्याची पत्नी जया यांची ही गोष्ट अशीच चित्तथरारक, पण हृदयस्पर्शी आहे. १९९७-९८ चा काळ! रांचीमधलं मासू नावाचं छोटं गाव. रस्ते, शाळा, रुग्णालयं एवढंच काय, पण वीजही पोहचलेली नव्हती. कोवळ्या वयातली जया, एका सैनिकाशी लग्नं करून इथे आली. वडिलांनी अतोनात कष्ट करून तिला दहावीपर्यंत शिकवलं होतं. पुढे शिकण्याची दुर्दम्य इच्छा तिच्या मनात होती, पण प्रचंड भीतीही! कारण तिच्या बहिणांचं लग्नानंतर जे काही झालं, ते विदारक होतं! भोवतीच्या किर्र अंधारात आशेचा एक किरण मात्र होता, तो म्हणजे तिला मनापासून आवडलेला, हक्काचा फौजी - लान्सनायक राजकुमार महतो! राजकुमार एका गरीब आदिवासी शेतकरी कुटुंबातला. खडतर परिस्थितूनच तो घडला आणि सैन्यात भरती झाला. जयाला खूप शिकवायचं असा त्याचा दृढ निश्चय होता. तिला शिक्षिका झालेलं त्याला बघायचं होतं..कष्टमय जीवनअप्रतिम फुटबॉल खेळणारा हा तगडा जवान लग्नानंतर '१२ जाट रेजिमेंट'मध्ये पश्चिम बंगालला रुजू झाला. पुढे काही काळाने युनिट सियाचीनमध्ये तैनात झाली, अत्यंत खडतर अशी रणभूमी! इकडे गावाकडे जया पडेल ती कामं करत होती. तिथे प्रचंड पाणीटंचाई होती. घरातली सर्व कामं करत असताना ती शिकण्याचं स्वप्नं बघत होती. तिने महाविद्यालयात प्रवेश घेतलाच. जमेल तसं, शक्य तेव्हा ती महाविद्यालयात जात असे. सुट्टीवर आल्यावर राजकुमार तिला पाणी भरण्यापासून, ते सायकलवर बसवून बसपर्यंत सोडण्यापर्यंत प्रत्येक कामात मदत करत असे. त्यामुळे होणारी निर्भर्त्सनाही सोसूनही!मातृत्त्वाच्या कळा आणि शिक्षणाचा ध्यासहाल-अपेष्टेत जगणाऱ्या जयाच्या नणंदेने अंधश्रद्धेच्या विळख्यात अडकलेल्या समाजामुळे एक दिवस आत्महत्त्या केली याचा जयाच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. तिने तिथून वेगळ्या जगात जायचं ठरवलं. पोटात बाळ घेऊन ती काही काळ आई-वडिलांकडे गेली. बारावीसाठी १२०० रुपये एवढी फी भरणंही तिच्यापुढे डोंगरएवढं आव्हान होतं. कुणीही आर्थिक मदत करायला तयार नव्हतं. राजकुमारपर्यंत पोहोचता येईना. अखेरीस कुणा नातेवाईकाला तिची दया येऊन त्याने थोडी मदत केली आणि तिने फी भरली. आपल्या बाळाला सन्मानपूर्वक आयुष्य देण्याचा तिचा निर्धार किती मोठा होता. कठीण परिस्थितीत जानेवारी १९९८ मध्ये तिला मुलगा झाला. सुदैवाने, त्याला बघायला राजकुमार सुट्टी काढून येऊ शकला. याच दिवसांमध्ये जयाने बाळाला त्याच्याकडे सोपवून बारावीची परीक्षा दिली. शरीरात प्रचंड थकवा असूनही तिने जिद्द सोडली नाही. पुढे जयाने रांचीला मुलींच्या महाविद्यालयात बी.एस्सी.ला प्रवेश घेतला. ती मसू इथे सासरी परतली. प्रचंड घरकाम, बाळ पाठीशी बांधून शेतावरचे काबाडकष्ट करत ती पुन्हा आयुष्याला भिडली, पण शिक्षणाचा ध्यास कायम होता..कमांडो राजकुमारउत्कृष्ट सेवेमुळे राजकुमार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड’मध्ये (एनएसजी) जाण्यासाठी निवडला गेला. दहशतवादाला भक्कमपणे तोंड देण्यासाठी १९८४ साली स्थापन झालेली ही महत्त्वपूर्ण संरक्षणसंस्था. अत्यंत खडतर असं प्रशिक्षण प्रावीण्यासह उत्तीर्ण करून राजकुमार ५२ व्या स्पेशल ‘ॲक्शन ग्रूप’मध्ये तो काश्मीरला तैनात झाला. दहशतवादी कारवायांमुळे प्रचंड तणावात तीन वर्षे काढल्यानंतर काही काळ त्याच्या ‘१२ जाट युनिट’मध्येच तो होता. मात्र, काही दिवसांतच ‘५ राष्ट्रीय रायफल्स’मध्ये त्याची नेमणूक झाली, मग पुन्हा काश्मीर! याच काळात कंदहार अपहरण, संसदेवर हल्ला अशा घटनांमुळे सशस्त्र कारवायांमध्ये तो प्रत्यक्ष सहभागी होता.संदेसे आते है...लग्नानंतर अकरावीपासून शिक्षण सुरू करत, दोन मुलांना वाढवत जया २००२ मध्ये पदवीधर झाली. मसूमधली पहिलीच पदवी घेतलेली ही महिला! मात्र, अडचणी संपत नव्हत्या. २००३ मध्ये राजकुमारचे वडील गेले, तेव्हा तिला फार कठीण काळ सोसावा लागला. तरीही तिचं पदव्युत्तर शिक्षण सुरू झालं. नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा होती. ४ जून २००४ ची सकाळ! अचानक राजकुमारचा कुठून तरी फोन आला. फौजी फारच खूश होता. त्याने तिला फोन करून त्याच्या बढतीची बातमी दिली. मुख्य म्हणजे, तो ७ जून रोजी येणार असल्याचंही त्याने जयाला सांगितलं! त्या सुंदर सकाळी ती मनातून अगदी मोहरून गेली..'ऑपरेशन गांदरबल'या काळात 'एनएसजी'च्या एकामागून एक मोहिमा सुरू होत्या. रक्तबीज राक्षसाप्रमाणे एक गेला की दुसरा आतंक वाढतच होता. हीच ती वेळ-गांदरबल भागात एके ठिकाणी लष्करे तोयबा या दहशतवादी संघटनेचे दोन दहशतवादी लपल्याची खात्रीलायक बातमी मिळाली. या विषारी सापांना ठेचण्यासाठी युनिट सज्ज झालं. दहशतवाद्यांच्या ठिकाणाला घेरण्यात आलं. आता राजकुमारने पुढे जायचं आणि मागून त्याला कंपनी कमांडरने कव्हर द्यायचं असं ठरलं. मात्र, जसा राजकुमार पुढे सरसावला, तसं तो स्थिर होण्याआधीच काही सेकंदांत समोरून गोळ्यांचा वर्षाव सुरू झाला. राजकुमारनेही गोळ्या झाडल्या, मात्र तो गंभीर जखमी झाला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या या कमांडोला तिथून २५ किलोमीटरवर असलेल्या श्रीनगरच्या लष्कराच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, उपयोग झाला नाही. प्राणांचं बलिदान देऊन हा वीर जवान मृत्यूशय्येवर विश्रांती घेत होता. त्याचं वय होतं, अवघं २९ वर्षे! दुसऱ्याच दिवशी राजकुमारच्या साथीदारांनी त्या दोन्ही दहशतवाद्यांना ठार मारलं आणि आपल्या लाडक्या भावाला श्रद्धांजली वाहिली.वीरपत्नी जयाचा संघर्षआयुष्याचा भक्कम आधार असलेला राजकुमार एकटाच पुढे निघून गेल्याने जयावर आभाळ कोसळलं! ती निराशेच्या गर्तेत बुडाली. मात्र, त्याच वेळी राजकुमारचा एक साथीदार तिला भेटायला आला आणि या देवदूताने तिला भानावर आणलं. तो म्हणाला, ‘‘तुला राजकुमारने एवढं शिकवलं ते कशासाठी? असं रडत बसण्यासाठी?’’ या परखड शब्दांमुळे ती सावरली. तिची नजर पडली, तिला आलेल्या एका पत्रावर. ‘आर्मी वाइफ वेलफेअर असोसिएशन’ने जयाला सांत्वनपर ते पत्रं लिहिलं होतं. तिने त्यांना उत्तर लिहिलं, मदतीची मागणी केली आणि परिस्थितीच पालटली. ही संस्था सैन्य अधिकाऱ्यांच्या आणि सैनिकांच्या कुटुंबासाठी कल्याणकारी योजना राबवते. वीरनारी जया तातडीने त्यांना रांची इथे जाऊन भेटली. तिला वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्यांच्या पत्नीने आधार दिला, मदत केली. स्कूटर घेऊन दिली. पुढच्या शिक्षणासाठी आग्रह धरला. जयाला स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी प्रसंगी वरिष्ठ अधिकारी कठोरही झाले. पुढे जया आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये नोकरी करू लागली.आर्मीच्या परिवाराने तिला मोलाची मदत केली आणि तिने संधीचं सोनं केलं. ती खूप शिकली. तिला झारखंड शासनाकडून पुढे चांगली नोकरी मिळाली. २०१९ साली तिने शासनासाठी ‘ई-कंटेट डेव्हलपर’ म्हणून कामही केलं. मागासलेल्या खेड्यातली एक सामान्य आदिवासी स्त्री ते एक प्रभावी शिक्षिका,एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व हा प्रवास या वीरपत्नीने यशस्वी केला. दोन्ही मुलांना उच्चशिक्षित केलं. रांचीमध्ये तिने स्वतःचं घर घेतलं. गावात प्रतिष्ठा मिळवली. अथक परिश्रमाने जयाने किती तरी मुलींची वाट उजळवली! एक फौजी सीमेवर असीम धैर्याने लढतो आणि वैयक्तिक आयुष्यातही खंबीर आधार होऊन मोठा इतिहास घडवतो, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे लान्सनायक राजकुमार मोहतो!.सैनिकहो तुमच्यासाठी...कधी आक्रमकांच्या क्रौर्याला अपरिमित धैर्याने दिलेलं उत्तर, कधी मृत्यूसमोरही न डगमगणारं तारुण्य, कधी क्षणार्धात येणारं वीरमरण, तर कधी युद्धानंतर वर्षानुवर्षे तग धरून सांधलेल्या जखमा! असे ‘वर्दी’चे किती तरी पैलू या ‘युद्धकथा’ आपल्याला उलगडून दाखवतात. वर्दीच्या आतलं हळवं, जिंदादिल मन, शत्रूचा अतोनात छळ सहन करूनही अभेद्य कसं रहातं? अशी कितीतरी कोडी या कथा आपल्याला घालतात. भूमी -जल- आकाश यांना व्यापून टाकणारं, अमर होणारं सच्चा सैनिकाचं तेजस्वी आयुष्य वेगळ्याच उंचीचं असतं. या राष्ट्ररक्षकांपुढे आपण केवळ नतमस्तक होऊ शकतो! त्यांना ‘सॅल्युट’ करू शकतो.‘युद्धकथे’ची सांगतायुद्धाच्या कथा रम्य असतातच, कारण त्यातला थरार खूप आकर्षक असतो, तो हृदयाचा ठाव घेतो. या वीरगाथा सातत्याने प्रेरणेचा, राष्ट्रनिष्ठेचा एक मोठा स्रोत ठरतात. मनामनात चैतन्य जागवणारा हा अनमोल ठेवा आहे. कधी युद्धामधली अगतिकता, तर कधी शेजारील देशांमुळे आपल्यावर थोपवली गेलेली युद्धाची अपरिहार्यता, अशा अनेक गोष्टीही यातून व्यक्त होतात. हा इतिहास आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे.‘युद्धकथा’ या सदरातून लिहिल्या गेलेल्या विविध प्रकारच्या कथांवर अवघ्या महाराष्ट्राने भरभरून प्रेम केलं. किती एकरूप झाले वाचक या कथांशी! मला प्रचंड संख्येने आलेल्या 'ई-मेल्स'मधूनही हे प्रेम व्यक्त झालं! माजी सैनिकही या लेखनामुळे सुखावले! आपल्या सर्वांचं मन राष्ट्रप्रेमाने असंच भारावलेलं असू दे, इतकंच मी म्हणेन. आपलं शिक्षण, व्यवसाय कोणताही असो, जगण्याचं मुख्य सूत्र मात्र हवं - 'राष्ट्रप्रथम'! या युद्धकथांच्या धुरंधर नायकांना आपल्याकडून हीच मानवंदना! वर्षभर चाललेल्या 'युद्धकथा' या सदराची ही कहाणी सुफळ संपूर्ण! सरतेशेवटी इतकंच,तान कर सीना चलो तुम सिंह की संतान हो ।कौन रोकेगा तुम्हें तुम प्रलय हो, तुफान हो ।।और होंगे देश में तुमसे बड़े तुमसे धनी ।पर रहे यह याद तुम इस राष्ट्र का अभिमान हो।।जय हिंद! 