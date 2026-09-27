Premium|Lata Mangeshkar : लता मंगेशकरांच्या आठवणीतून उलगडला बहिणींच्या संघर्षाचा भावस्पर्शी प्रवास

भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या ९७ व्या जयंतीदिनी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान व ‘सकाळ माध्यम समुहा’च्या वतीने ‘लतादीदी ..आशाताई’ हा संगीतमय कार्यक्रम आज (रविवारी) पुण्यात होत असून याच कार्यक्रमात लता मंगेशकर व आशा भोसले पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. यानिमित्ताने पंडितजींनी आपल्या दोन्ही बहिणींच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...दिवा लावायला गेलो, तो प्रकाशच हाती आला.तंबोरा मिळवायला बसलो, तो स्वरच हाती आले.दीदीकडे बंदिश शिकायला बसलो, तो,स्वरमाउलीच हाती आली.आणि शिव शिवाही हाती आले.शिव हे पुरुषवाचक,आणि शिवा हे स्त्रीवाचक. असं अद्वैतच !देवीने अंगाची आटणी करून,आपल्या पतीचा उदय केला.पतीने आपल्या अंगाचा संकोच करून,आपल्या पत्नीची प्राणप्रतिष्ठा केली.वाऱ्याबरोबर वाऱ्याची गती.सोन्याबरोबर सोन्याची झळाळी,तशी शक्त्ती मध्ये शिव आणि शिवातच शक्ती.हा शिव-शिवा, अ-ऊ-म- रूपी ओंकारावरआरूढ झाली.आणि एखादी गर्भरेशमी, बुट्टेदार पैठणीउलगडावी, त्या प्रमाणे हे विश्व उलगडले..Premium|Digital Fence and Relationships : तंत्रज्ञानाच्या 'महाजालात' अडकलेला मानवी जीव; घराघरांत निर्माण झालेली ही 'चिरशांतता' नेमकी काय सुचवतेय?.त्या गूढ विश्वात,एकच खोली, चुणमातीच्या, खडबडीत भिंतीची.खालून सरळ वर येणारा जिना,त्या खोलीत यायचा, जिना चढून आले की सरळखोलीत प्रवेश, दार, कडी, कुलूप काही नाही.मुक्त प्रवेश. पण चोर कधीही वर चढून यायचेनाहीत. घर बघूनच त्यांना कळायचे की आतझोपलेले सारे जीव, दारिद्रयातचजन्मले आणि आता दारिद्र्यातच शांत, श्रांत झोपघेत आहेत.खोलीला एकच खिडकी. मळकट गंजलेल्यालोखंडी गजाची. त्या खिडकीवर, उदास, भकास,अतीतातून जळत आलेला, जुने दिवसआठवत, धुरकट श्वास सोडत,लटकलेला, एकटा, एक कंदील.खोलीच्या उजव्या हाताला एक लांब गच्ची, घरमालकत्या गच्चीला कौतुकाने हवेशीर टेरेस म्हणायचे.तुळशीच्या झाडाची कुंडी ठेवलेली, ती टेरेस,पोळणाऱ्या उन्हाची गच्ची म्हणजे,दोन लांबच लांब गंजलेले पत्रे.खोलीच्या एका बाजूला पडदा सोडून, स्वयंपाक घरअसं नाव दिलेला एक आडोसा. दोन-चार भांडी,बरण्या असलेला,दुपारची वेळ, रणरणते उन्ह. गच्ची नामकपत्रा, त्या उन्हाने तापलेला. त्याचे उष्ण श्वासथांबवयाला गच्चीला दरवाजा किंवा पडदानाही. सारे वातावरण तप्त, मरुभूमीसारखं,तप्त, शुष्क, कोरडं, निर्मम.त्या खोलीत मी एका मळकट पथारीवरपहुडलेला. अंगात ताप, पायात वेदना, पण चक्कजागा. कोणालाही शंका येणार नाही, की हा जागाआहे. इतका ग्लानीने मरगळलेला, गाढ झोपेतअसल्यासारखा..अंगावरच्या मळकट पांघरुणावर सूर्याचेतप्त श्वास झेलत, त्या रात्रभर भगभगलेल्याजुनाट कंदिलाकडे किलकिल्या डोळ्यांनीपाहणारा. बालपणातच कठोर नियतीचेघाव सोसल्यामुळे बालपण हरवून बसलेला,अंगणात गमले मजला संपले बालपण माझेखिडकीवर धुरकट तेव्हा कंदील एकटा होतातोच एक मंद हळवासा बोलवाऱ्यावर झुळकत आला. तो अळुमाळु बोलतानपुऱ्याच्या गंधारासारखा निनादला.मधुर, मंजूळ, मधाळ, सुरेल, करुणामयआश्वासक आवाज कानावर पडला.‘‘माई, मीना, आशा, मी काय सांगते तेनीट ऐका. आज रक्षाबंधन, संध्याकाळी बाळलाराखी बांधायची आहे आणि बाळ तर तापानेफणफणून झोपला आहे.त्याला उगाच उठवू नका, आशा! गुजरीतूनभगव्या रंगाच्या सुती चार राख्या आण.त्या भगभगीत सोनेरी, लाल, निळ्या राख्याआणू नकोस आणि बाबांच्या तंबोऱ्यासाठीहीदोन भगव्या राख्या आण.’’‘‘पण लता! तो लक्ष्मी दुकानदार पैसेमागणार. मागच्या उधारीसाठी तो खूप बोलला होता.आता तो उधार देणार नाही.’’आशाताई ताडकन म्हणाली.दीदी (लता मंगेशकर) हसून म्हणाली.‘‘अग! आज राखीपौर्णिमा, ती कायसाजरी करायची नाही? एकुलता एक लहानभाऊ!तोही अपंग, आजारी, आपण चार बहिणी,त्याचा हात काय आज रिकामा ठेवायचा?त्याला ओवाळून, कुंकू लावून, त्याच्याहातावर राखी बांधायची. तंबोऱ्यांना राखीबांधायची. बाबा सांगायचे, लतोबा !आज रक्षाबंधन, तंबोरे आपले खरे रक्षक,आपले गुरू, त्यांना प्रथम राखी बांध.’’‘‘लता ! तू म्हणतेस ते खरे आहे ग.पण हे सारे सण, ते साजरे करणारे मालक(मा. दीनानाथ ) आज नाहीत. तू कसेबसेचार पैसे कमवतेस. त्यात कुठले सण? कुठले वार?आणि कसला आनंद? त्यात बाळ सततआजारी. त्याला चालतायेत नाही, खेळता येत नाही, अपंगच म्हण नापण त्याला बघायला एकही नातेवाईक येत नाही,मालकांचा एकही शिष्य येत नाही..Premium|A Journey Through Childhood : भुकेने शरीर मरते, भिक्षेने मन मरते...!.बावीस खोल्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या घरात,तुझे बाबा (मालक) एकाच खोलीत राहायचे.आणि दुसऱ्या खोलीत आपण सारे.उरलेल्या वीस खोल्या, नातेवाईक, शिष्य,गावाकडचे अनोळखी मित्र यांनी भरलेल्याअसायच्या. रोज पन्नास पानांची पंगत उठायची.पण आज ते सारे कोठे आहेत?उपकाराची कुणा आठवणशिते तोवरी भुते अशी म्हणजगात भरले तोंडपुजेपणधरी पाठीवरी शरामावळत्या दिनकराजो तो वंदन करी उगवत्याजो तो पाठ फिरवी मावळत्यारीत जगाची ही रे सवित्यास्वार्थ परायण परामावळत्या दिनकरासाऱ्या जगाने आपल्याकडे पाठ फिरवली आहे.आता कसले सण, आणि कसले उत्सव? राहू दे!आजची राखी पौर्णिमा,पुढच्या वर्षी बघू." आई उदासपणे म्हणाली.‘‘माई ! धीर धर, तूच जर अशी हातपाय गाळूलागलीस तर आम्ही काय करायचे?बाबा जसे रक्षाबंधन करायचे. तसेच आजहीआपण रक्षाबंधन करू आणि जो पर्यंतमी आहे, तो पर्यंत हे रक्षाबंधन असेच उत्तमपणेसाजरे होत राहील. ए माये! अग! तू का चिंताकरतेस? मी आहे ना !’’एक अशक्त, तोंडावर देवीचे व्रण असलेली.सावळी, साधारण दिसणारी, काळे लांबच लांब केसअसलेली. पण पार्वतीच्या तेजस्वीआणि सीतेच्या करुणमय डोळियांसारखी.१३ वर्षांची लता आईला धीर देत होती.कुरुक्षेत्रावर युद्धाच्या ऐन दिनी, ऐन क्षणी,अर्जुन मोहवश होऊन हतबद्ध झाला.त्या क्षणी भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाकडेज्या नजरेने पाहिले होते.ते अगणित लावण्यमय तेज पुंजाळलेलेविद् गदु दिव्य डोळे, ती दिठी, ती द्वष्टी,ती नजर, दीदीला त्या क्षणी लाभली होती.आई काहीतरी सांगणार होती तोच,करने गये थे उससे तगॉफुल का हम गिलाकी एक ही निगाह, किं हम खाक हो गये(‘‘ तुला म्हणायचे तरी काय आहे?’’असे विचारण्यासाठी आईने तोंड उघडलेतोच तिने एक नजर. केवळ एक कटाक्षआमच्याकडे टाकला, आम्ही समजायचेकाय ते समजलो आणि जागच्या जागीबस् खाक झालो.)डोळा द्वष्टीचा गेला पाहिजेतव मितरी पालटु जालाआणि दीदीच्या डोळ्यात ती अलौकिक दृष्टी त्याभगवंताची दिव्य दृष्टी ठाकली होती.जी वर्तमान, भविष्याला कवेत घेत होती,भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला मोहमुक्तकरण्यासाठी भगवद्गीता सांगताना साऱ्याविश्वाला कवेत घेतले होते..Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.तसे त्या क्षणी दीदीने सारे मंगेशकर कुटुंबआपल्या कवेत घेतले होते.तो बोल मंद हळवासाआयुष्य स्पर्शुनी गेलापण तो मंद बोल, लोप पाऊन,त्या हळव्या बोलात आता एक निर्धार आलाहोता. पण दीदी हळुवारपणे म्हणाली.‘‘माई ! लक्ष्मीपूजनाला तू चांदीचे रुपयेपूजेला ठेवायचिस, त्या रुपयांची नाणी आतापर्यंत२५ झाली असणार !त्यातलं एक नाणं आशाला दे. ती उधारीचुकवून, राख्या विकत आणेल आणि चार नाणीबाळला दे आणि राखी बांधल्यावर बहिणींना भेटद्यावी लागते. ते त्याला आतापासून शिकू दे .’’‘‘लता ! ते लक्ष्मीपूजनाचे पैसे आहेत.देवीचे पैसे मी देणार नाही. देवीलक्ष्मी नाराजहोईल. कोप होईल तिचा."आई घाबरून म्हणाली,‘‘माई ! लक्ष्मीदेवीचा कोप होणार नाही.उलट ती प्रसन्न होईल. आपण सारे दारिद्रयबाजूस सारून परत एकदा नव्या उमेदीनंउभे आहोत. हे पाहून लक्ष्मीदेवी प्रसन्नचहोईल. चल लवकर ती नाणी दे.’’दीदी निर्धाराने म्हणाली, तिच्या आवाजातइतका आत्मविश्वास होता, की आईपटकन उठली आणि तिने ती चांदीची नाणीदीदीला दिली.इतक्या वेळ निर्धाराने, आत्मविश्वासानेबोलणारी दीदी, ती नाणी बघताच, हातातघेताच, स्तब्ध झाली, हळवी झाली, अतीतातहरवली.ती सांगलीची चाळ, ते बलवंत संगीत नाटक कंपनीचेकलाकार.ते पांढरे स्वच्छ धोतर नेसलेले, भगवा सदरा घातलेलेबाबा, ते दिग्गज संगीत गुरुजन, अनेक शिष्य,सगेसोयरे, अनेक चाहते,मिठाई, फुलजड्या, फटाके, हार फुलेघेऊन, सजून धजून उभे असलेले.सारी चाळ दिव्यांनी झगमगते आहे.हातात पाटल्या, गळ्यात चंद्रहार, नाकात हिऱ्याचीनथ घातलेली गोरीपान सुंदर,सौभाग्य सुंदरू श्रीमती माई म्हणजे आईहातात पूजेचे ताट घेऊन उभी आहे.महालक्ष्मीच्या पुढे बाबा चांदीची नाणीओळीने ठेवित आहेत.एखाद्दा चित्रपटासारखे ते दृश्य दीदी, आई,आशाताई, मीनाताई, यांच्या नजरेसमोरदिसले, तरळले, तरंगले आणि विरले, आणि असेहरपले, की दीदीला इतक्या वेळ दाबून ठेवलेला तोहुंदका आवरता आला नाही,आणि मग साऱ्यांचे अश्रुबंद तुटले,कोसळतील सरींवर सरीलहरींवरती उठती लहरीअश्रुंची गर्दी भारीअवकाशे तुडुंब सगळी.रोने से और इष्कमे बेबाक हो गयेधोये गये हम ऐसे किं बस् पाक हो गये(त्या स्मरणात. त्या आठवात, त्या दुःखातआम्ही असे रडलो आणि रडून, रडून आम्हीअसे असहाय झालो, शक्तिहीन, अबल झालो कीत्या अश्रुंजलात, त्या अश्रुगंगेत असे असे धुतलेगेलो. असे असे न्हाले गेलो. असे असेभिजलो, की बस्स पवित्र होऊन गेलो, की बस्स पाकझालो.)दीदीला मीनाताई बिलगली, मीनाताईलाआशाताई बिलगली, आशाताईला उषाताईबिलगली आणि अश्रूंनी भिजलेल्या उशीलामी झोंबाटलो.अश्रूंची गर्दी भारी, सुकलेली विश्वे भिजली.आणि त्या अश्रुकल्लोळात,इतक्या वेळ असहाय, अबल झालेलीआई, मा. दीनानाथांची धर्मपत्नी माईताडकन उठली. तिरस्काराने म्हणाली.‘‘कुणाची मुलं तुम्ही? अरे मालक दोन दोनदिवस उपाशी राहून, श्रीमंगेश मंदिराचे भले मोठेआवार झाडून, धुवून, तासन् तासनगारा वाजवून, दोनतीन मैलांचा डोंगर पारकरून, गाणे शिकून, रियाज करून, संध्याकाळीघरी यायचे. पण कष्टाने, भुकेने रडायचे नाहीत.कंपनीचा लिलाव झाला. सारे भागीदार,सारे कलाकार, गायक ,कामगार, शिष्य,सहकारी मालकांना एकटे सोडून गेले. शेवटूनजाणारा कलाकार चंद्रकांत गोखले अडचणीत होते,त्या अवस्थेतही मालकांनीहातातली शेवटची अंगठी त्याला काढूनदिली आणि ‘‘ही अंगठी विक, जे पैसे येतील, त्यातप्रथम जेवून घे. मग विश्रांती घेऊन, घरी जा.’’ असाउपदेशही केला.त्या मालकांची तुम्ही मुलं आणि आजरक्षाबंधनाच्या दिवशी रडता?उठ आशा! हे नाणं घे आणि मागचासारा हिशेब पूर्ण करून सहा राख्या घेऊनये. थोडे चुरमुरे आणि सहा कंदी पेढे पण घेऊन ये.’’बिचारी फक्त नऊ वर्षाची आशाताई,डोळे पुसत पुसत, हुंदके देत देत,‘ते भीषण उन्ह कपाळी’ गात गात, तप्त उन्हातमातीत, पळत पळत राख्या आणायला गुजरीत गेली.बराच वेळ आई, मीनाताई, दीदी बोलतबसले. आशाताईची वाट बघत होते.दिवस हळूहळू निववू लागला. निमायला आला,भगभगत्या सूर्यकिरणांवर रजनीनेआपली नक्षत्रांची बुटी असलेली चांदिण्यांची नक्षील्यालेली काळी पैठणीहळूहळू पांघरायला सुरुवात केली असावी.भगभगता सूर्यप्रकाश आता त्या खिडकीवरील,कंदिलासारखा धुरकट झाला.आणि घामाने डबडबलेली, दमलेली,धाप लागलेली आशाताई, रक्षाबंधनाच्यापूजेची सारी सामग्री घेऊन आली.तशी सांजही आमुच्या दारीयेऊन थबकली होतीशब्दातून अर्थ वगळताअर्थातून शब्द वगळता(ती रात्रीतून उतरली होतीकी दिवसाला स्फुरली होती?)(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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