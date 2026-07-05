Marathi New Books : वाचनप्रेमींसाठी खास; कादंबरी, अध्यात्म आणि ललितलेखनाची चार नवी पुस्तके

उंबरठालेखक संजय सपकाळे यांनी आपल्या लेखणीतून मानवी स्वभावाच्या विविध पैलूंचे दर्शन घडवणारी ही कादंबरी लिहिली आहे. या कथेतील पुण्यातील एका प्रतिष्ठित कुटुंबाचा ‘आनंदवन’ हा वाडा केवळ विटा-मातीचा नसून, तो नैतिकतेचा एक अभेद्य गड आहे. पण, आधुनिकतेच्या नावाखाली जेव्हा भ्रष्टविचार घराच्या उंबरठ्यात शिरतो, तेव्हा सुरू होतो भीषण संघर्ष! क्षणभंगुर सुखाच्या मोहापायी भरकटलेला ‘नितीन’, वाड्याच्या अस्मितेसाठी लढणारे ‘आबा’ आणि डिजिटल युगातील ‘हनी ट्रॅप’सारख्या अदृश्य शत्रूशी दोन हात करणारी ‘रिया’... ही केवळ एका कुटुंबाची कथा नाही, तर आजच्या बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचा आरसा आहे. प्रकाशक : जयप्रभा पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : १००,मूल्य : २०० रु..Marathi Book Review : इतिहास, आठवणी आणि कथांचा संगम घडवणारी तीन नवी पुस्तके .कोवळी सकाळप्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्यात सतत आजूबाजूला काही तरी घडत असते. आपण सामान्य माणसे त्यावर दर वेळी व्यक्त होतोच असे नाही; पण त्या घटनांचे बिंब-प्रतिबिंब, साद-पडसाद आपल्या मनावर पडत असतातच. त्यातून मनोमन व्यक्त-अव्यक्त भाव उमटत राहतात. हेच भाव लेखक श्रीराम नानल यांनी त्यांच्या ‘कोवळी सकाळ’ या पुस्तकात टिपले आहेत. हे लेख वाचताना आपल्या मनात एक भावचित्र उमटते. सुमारे २४ लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. यात व्यक्तिचित्रांपासून विचारजागरापर्यंत आणि पर्यटनापासून संतसाहित्यापर्यंत विविध विषयांना स्पर्श करण्यात आला आहे.प्रकाशक : चपराक प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १०४, मूल्य : १७५ रु..अस्मितेच्या शोधात...स्त्री कुठल्या ना कुठल्या नात्याशी कायमची बांधलेली, जखडलेली असते. प्रथम मुलगी, मग पत्नी, नंतर आई, आजी. आयुष्यभर ही नाती सांभाळता सांभाळता तिचे स्वतःचे असे काहीच उरत नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात हळूहळू ह्या चित्रात बदल व्हायला सुरुवात झाली आहे. स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबनी होऊन जमिनीवर पाय घट्टपणे रोवून समाजात वावरू लागल्या. सगळ्यांना तसे उभे राहता आले नाही, हेही खरे! काही अशिक्षित, काही अल्पशिक्षित, पण अस्मितेची जाणीव झालेल्या! स्वतःचा शोध घेण्याच्या प्रवासास निघालेल्या प्रभा या नायिकेची ही कहाणी. ‘अस्मितेच्या शोधात...’ या शीर्षकाखाली लेखक उदय जोशी यांनी ती रंगवली आहे. ती वाचताना कोणत्याही सामान्य स्त्रीला तिच्या आयुष्यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील आणि जगण्याची नवी उमेदही मिळेल, असा विश्वास वाटतो.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ९०, मूल्य : १७५ रु.श्री विष्णुसहस्रनामश्री विष्णुसहस्त्रनाम हे एक प्रभावी स्तोत्र आहे. आपल्या जन्मनक्षत्राच्या चरणाप्रमाणे कोणता श्लोक म्हणावा यासोबतच त्या श्लोकाचे पृथकरण करून बीजनामापर्यंत पोहोचण्याचा सोपा मार्ग व त्याचे मार्गदर्शन या पुस्तकात करण्यात आले आहे. दि. र. कोल्हटकर यांनी प्रचंड अभ्यास व संशोधनातून हा ग्रंथ सिद्ध केला आहे. नक्षत्रचरण श्लोक व बीजनामाचे पठण करून विविध अडणींवर मात करता येते व मनःशांती लाभते असे अनुभव पुस्तकात व्यक्त करण्यात आले आहेत. ‘विष्णुसहस्त्रनामा’चा वेगळ्या पद्धतीने विचार व अभ्यास करण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरणारे पुस्तक.वैशिष्ट्य : आपल्या जन्मनक्षत्राप्रमाणे बीजनाम कसे शोधायचे याबाबतचे कोष्टक व त्याचे मार्गदर्शन.प्रकाशक : बुकगंगा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १८४,मूल्य : ३९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.