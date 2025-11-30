सप्तरंग

आशियाई अन् ऑलिंपिक खेळांमध्ये ठसा!

जागतिक बॉक्सिंग करंडक ही स्पर्धा नोव्हेंबर महिन्यात ग्रेटर नॉएडा येथे पार पडली. या स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी तब्बल २० पदकांची लयलूट केली.
Asian and Olympic Games

Asian and Olympic Games

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.com

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी बॉक्सिंग, तिरंदाजी व नेमबाजी या आशियाई व ऑलिंपिकमधील खेळांच्या महत्त्वाच्या अन् प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये पदकांची लयलूट केली. या स्पर्धांमधील कामगिरीचा भारतीय खेळाडूंना २०२६मधील आशियाई स्पर्धा व २०२८मधील ऑलिंपिकमध्ये फायदा होऊ शकणार आहे. खेळांच्या मैदानावर प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवल्यामुळे भारतीय खेळाडूंचा आत्मविश्वास दुणावला.

Loading content, please wait...
Olympic Games
Asian Games

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com