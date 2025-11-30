आशियाई अन् ऑलिंपिक खेळांमध्ये ठसा!

- जयेंद्र लोंढे, jayendra.londhe@esakal.comगेल्या काही दिवसांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी बॉक्सिंग, तिरंदाजी व नेमबाजी या आशियाई व ऑलिंपिकमधील खेळांच्या महत्त्वाच्या अन् प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये पदकांची लयलूट केली. या स्पर्धांमधील कामगिरीचा भारतीय खेळाडूंना २०२६मधील आशियाई स्पर्धा व २०२८मधील ऑलिंपिकमध्ये फायदा होऊ शकणार आहे. खेळांच्या मैदानावर प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवल्यामुळे भारतीय खेळाडूंचा आत्मविश्वास दुणावला..जागतिक बॉक्सिंग करंडक ही स्पर्धा नोव्हेंबर महिन्यात ग्रेटर नॉएडा येथे पार पडली. या स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी तब्बल २० पदकांची लयलूट केली. यामध्ये नऊ सुवर्ण, सहा रौप्य आणि पाच ब्राँझपदकांचा समावेश होता. या स्पर्धेतील भारतीय महिला खेळाडूंचा वरचष्मा वाखाणण्याजोगा ठरला. मीनाक्षी, निखत झरीन, प्रीती, जास्मीन, परवीन, अरुंधती चौधरी, नूपुर या महिला खेळाडूंसह सचिन व हितेश या पुरुष खेळाडूंनी सुवर्णपदक पटकावत भारताचा झेंडा रुबाबात फडकवला..गेल्या काही काळामध्ये बॉक्सिंग या खेळाचा पाय खोलात गेला होता. भारतातीलच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील बॉक्सिंगचे भवितव्य अंधारात होते. जागतिक बॉक्सिंग संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर हा खेळ रुळावर येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ग्रेटर नॉएडा येथे झालेली स्पर्धा खेळाडूंच्या क्रमवारीसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. यामध्ये भारतीय खेळाडूंनी सरस प्रदर्शन करीत आगामी स्पर्धांसाठी आपण सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे..बांगलादेशमधील ढाका येथे आशियाई तिरंदाजी स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेमध्ये भारतीय तिरंदाजांनी एकापेक्षा एक असे अचूक बाण सोडले. भारताने या खेळातील दादा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण कोरियाला मागे टाकले. ही बाब लक्षणीय ठरली. भारताने या स्पर्धेमध्ये सहा सुवर्ण, तीन रौप्य आणि एका ब्राँझपदकाची कमाई केली. दक्षिण कोरियाला या स्पर्धेमध्ये दोन सुवर्ण, चार रौप्य आणि चार ब्राँझपदकांची कमाई करता आली..भारतीय खेळाडूंनी आशियाई तिरंदाजी स्पर्धेमधील पुरुषांच्या रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियाच्या खेळाडूंवर मात करीत तब्बल १८ वर्षांनंतर सुवर्णपदक पटकावले. अतनू दास, राहुल व यशदीप भोगे या तीन खेळाडूंनी भारताला ऐतिहासिक पदक मिळवून दिले. धीरज बोम्मादेवरा व अंकिता भकत या भारतीय खेळाडूंनी रिकर्व्ह वैयक्तिक प्रकारात दक्षिण कोरियन खेळाडूवर मात करीत सुवर्णपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. ही कौतुकास्पद बाब होय.इजिप्त येथील कैरो येथे जागतिक नेमबाजी स्पर्धा खेळवण्यात आली. या स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी तीन सुवर्ण, सहा रौप्य आणि चार ब्राँझपदके पटकावली. या स्पर्धेमध्ये सम्राट राणा याने पुरुषांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल व सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. सांघिक प्रकारात त्याच्यासोबत वरुण तोमर व शरवनकुमार हे खेळाडू होते. तसेच रवींदर सिंग याने ५० मीटर पिस्तूल या प्रकारात भारताला तिसरे सुवर्णपदक मिळवून दिले. याशिवाय या स्पर्धेतील ऐश्वर्य सिंग, अनीश भानवाला, ईशा सिंग, गुरप्रीत सिंग, इलावेनिल वालारिवन यांचीही कामगिरी छान होती..प्रेरणादायी कामगिरीने आशा वाढलीमहाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग संघटनेचे महासचिव भरतकुमार व्हावळ यांनी जागतिक बॉक्सिंग करंडकातील भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक करताना म्हटले, की आपल्या देशातील खेळाडूंनी जागतिक स्पर्धेमध्ये २० पदकांवर मोहर उमटवली. हे प्रदर्शन खरोखरच प्रेरणादायी ठरले आहे.आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहा ते सात पदके पटकावण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ऑलिंपिकमध्ये स्पर्धा अधिक असते. त्यामुळे मी आताच काही याबाबत मत व्यक्त करणार नाही. पुढील वर्षभरात आणखीनच चित्र स्पष्ट होईल. पण ऑलिंपिकमध्येही पदके पटकावण्यात यश मिळेल याचा विश्वास आहे..वैयक्तिक प्रकारातील यश मोलाचेऑलिंपियन आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते संजीवकुमार सिंग यांनी भारतीय तिरंदाजांच्या ढाका येथील आशियाई स्पर्धेतील कामगिरीबाबत आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, की बांगलादेशातील आशियाई स्पर्धेमध्ये दक्षिण कोरियाने आपला ब संघ उतरवला होता. पण त्यांचा ब संघही तेवढाच तोलामोलाचा असतो.त्यामुळे भारताची या स्पर्धेतील कामगिरी काबिल ए तारीफच ठरली आहे. मुळात भारतीय खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक प्रकारातही दक्षिण कोरियाच्या खेळाडूला पराभूत करीत पदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. हे नसे थोडके. या स्पर्धेतील यशामुळे भारतीय तिरंदाजांचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल. यामुळे आगामी काळात दक्षिण कोरियाच्या अ संघाला पराभूत करण्याचा विश्वासही भारतीय तिरंदाजांमध्ये निर्माण झाला असेल..कंपाउंड मिश्र प्रकारामुळे संधी२०२८मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या ऑलिंपिकमध्ये भारतासह जगभरातील तिरंदाजांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या मानाच्या स्पर्धांमध्ये रिकर्व्ह या तिरंदाजीच्या प्रकारासह कंपाउंड प्रकाराचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय तिरंदाजांना रिकर्व्हसह कंपाउंड मिश्र प्रकारातही पदक पटकावण्याची संधी मिळणार आहे. आगामी ऑलिंपिकमध्ये भारतीय खेळाडूंकडून तिरंदाजीतील पहिले पदक पटकावण्यात आल्यास आश्चर्य वाटायला नको..भारत नेमबाजीत प्रगतिपथावरभारतीय नेमबाजी रायफल संघाच्या मुख्य प्रशिक्षिका दीपाली देशपांडे यांनी इजिप्तमधील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील खेळाडूंच्या कामगिरीबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की आपला देश नेमबाजी या खेळामध्ये १९९४पासून सातत्याने प्रगती करताना दिसत आहे. टप्प्याटप्प्याने आपले नेमबाज एक पाऊल पुढे टाकत आहेत. यापुढील वर्षांमध्येही आपले नेमबाज उत्तुंग झेप घेण्यात यशस्वी होतील..पुढील जागतिक स्पर्धेत आणखी चुरसदीपाली देशपांडे आवर्जून म्हणाल्या, की आशियाई स्पर्धेमध्ये चीन व कोरिया या दोन देशांतील खेळाडूंसोबत तीव्र स्पर्धा असते. इजिप्तमधील जागतिक स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंना अव्वल दर्जाची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आशियाई स्पर्धेसाठीच्या आत्मविश्वासात कमालीची वाढ झाली असेल. ऑलिंपिकसाठीच्या पात्रतेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. पुढील वर्षी होत असलेल्या जागतिक स्पर्धेपासून सुरुवात होऊ शकते. त्यामुळे या जागतिक स्पर्धेमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुरस दिसून येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.