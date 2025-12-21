Lionel Messi India Visit : लिओनेल मेस्सीच्या भारत दौऱ्याने फुटबॉलप्रेमींना दिली प्रेरणादायी ऊर्जा

जयेंद्र लोंढेअर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी भारतात आला. त्याला बघण्यासाठी फुटबॉलप्रेमींनी तुफान गर्दी केली. एवढ्या मोठ्या गर्दीतही तो दिसणे, त्याची खेळण्याची शैली प्रत्यक्ष बघणे, त्याचे चकवणे, त्याचे हुलकावणी देणे चाहत्यांना प्रेरणा देणारे होते. मेस्सीच्या या भारतभेटीने लगेच भारतीय ‘फुटबॉल’चे भविष्य यशोशिखरावर जाणार नाही; पण वातावरण निर्मितीसाठी अशा जगज्जेत्याचे येणे प्रेरणादायी ठरले आहे. लियोनेल मेस्सी नावाचा महिमा भारतामध्ये मागील शनिवार ते सोमवार या तीन दिवसांच्या कालावधीत दिसून आला. अर्थात यात नावीन्य असे काही नव्हते. अर्जेंटिनाच्या या महान फुटबॉलपटूच्या प्रेमामध्ये जग न्हाऊन निघाले आहे. त्यामुळे त्याच्या नावाभोवती असलेले वलय हा चर्चेचा विषय नव्हे. .Messi and Revanth Reddy Football Video : लिओनेल मेस्सीने हैदराबादेत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींसोबत खेळला फुटबॉल; हजारो चाहत्यांचा उत्साह शिगेला!.२०११नंतर मेस्सी पहिल्यांदाच भारतात आला तो तब्बल १४ वर्षांनंतर. आता तो विश्वविजेत्या ठरलेल्या अर्जेंटिना या देशाचा खेळाडू आहे. त्यामुळे २०११ व २०२५ या दोन दौऱ्यांत कमालीचा फरक आहे. मेस्सीने या वेळी भारतातील चार शहरांचा दौरा केला. हा एक प्रमोशनल इव्हेंट होता. कोलकाता येथून या प्रवासाला सुरुवात झाली. सेलिब्रिटी, राजकारणी यांच्या गराड्यात मेस्सीच्या कोलकातामधील ‘शो’ला गालबोट लागले. आपल्या लाडक्या खेळाडूच्या दर्शनासाठी हजारो रुपयांची तिकिटे खरेदी करून आलेल्या चाहत्यांना त्याचे दर्शन झालेच नाही. कोलकातानंतर मात्र हैदराबाद, मुंबई व नवी दिल्ली या तीन शहरांमध्ये मेस्सी सोहळा सुरळीत पार पडला.मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी हजारो, लाखो रुपयांची तिकिटे घेण्यासाठी पडलेल्या उड्या, प्रत्यक्षात स्टेडियममध्ये त्याच्या नावाचा होत असलेला गजर अन् जयघोष, आपल्या देशातील राजकारणी, सेलिब्रिटींकडे दुर्लक्ष करीत चाहत्यांकडून मेस्सीला देण्यात येत असलेले प्राधान्य... या सर्व बाबी होणारच होत्या. कारण आतापर्यंत मेस्सीची अन् त्याच्या पायातील जादू फक्त टेलिव्हिजन बघायला मिळत होती. जगभरातील इतरांप्रमाणे भारतातील फुटबॉलप्रेमींसाठीही तो ‘देव’ आहे. आपल्या देवाला प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी ‘भक्तां’कडून या गोष्टी होणे यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही..आता प्रश्न येथे असा निर्माण होतो, की मेस्सीच्या ७२ तासांच्या आतमधील भारत दौऱ्यामधून काय पाहायला मिळाले? भारताला काय मिळाले? मेस्सी याने अफाट मेहनतीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले आहे. अर्जेंटिना व विविध क्लब्ससाठी खेळताना त्याने सर्व काही ‘हाशील’ केले आहे. जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठेच्या करंडकाचा तो मानकरी ठरला आहे. मागील २० वर्षांमध्ये त्याने ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याच्या साथीने फुटबॉलचे मैदान गाजवले आहे. अर्थात रोनाल्डोचा दबदबा आता कमी होत चालला आहे. मेस्सीचे वर्चस्व आजही अबाधित आहे. फुटबॉलच्या रणांगणात खराखुरा सुपरस्टार ठरलेल्या मेस्सीने भारत दौऱ्यामधूनही आपल्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला.मेस्सी खेळाडू म्हणून महान आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे; पण माणूस म्हणूनही तो ग्रेट आहे. याचा प्रत्यय या दौऱ्यातून आला. राजकारणी असो... सेलिब्रिटी असो... खेळाडू असो... लहान मुले-मुली असो... या सर्वांशी तो चेहऱ्यावर हास्य आणून भेटत होता. हस्तांदोलन किंवा गळाभेट करण्याची त्याची पद्धत व्यावसायिक वाटली नाही. ती भावुक वाटत होती. त्यात प्रेमाचा ओलावा होता. त्यामुळे या दौऱ्यात तो ज्या ज्या व्यक्तींना भेटला ती भेट अविस्मरणीय ठरली आहे..महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजय देवगण, टायगर श्रॉफ या मान्यवरांशी तो आपुलकीने भेटला. क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर व भारतीय फुटबॉलचा महानायक सुनील छेत्री यांच्यासोबतची भेट लक्षणीय ठरली. मेस्सी याने प्रमुख व्यक्तींना आपली दहा नंबरची जर्सी भेट दिली. सचिन तेंडुलकरने स्वतःची दहा नंबरची जर्सी त्याला आठवण म्हणून दिली. जर्सीच्या आदान-प्रदान प्रसंगीही मेस्सीच्या चेहऱ्यावरील भाव खूप काही सांगून जात होते. त्याच्या डोळ्यांमधून आत्मियता प्रकर्षाने दिसून येत होती. सचिनने व्यासपीठावर मेस्सीच्या महानतेचे कौतुक केले. मेस्सीला जर्सी भेट देत असताना सचिन त्याच्याशी संवाद साधत होता. तेव्हा फुटबॉलचा हा महान खेळाडू त्याचे शब्द प्रेमाने ऐकताना दिसला. मेस्सी हा अर्जेंटिनात जन्मला असला तरी स्पेनमध्ये क्लब फुटबॉल खेळत असल्यामुळे बहुतांशी आयुष्य तेथेच जगला आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेवर त्याचे प्रभुत्व नाही. सचिन जे काही म्हणाला असेल, ते त्याला भाषा रूपांतर करीत असलेल्या व्यक्तीकडून समजावून घ्यावे लागणार होते. तरीही मेस्सीच्या चेहऱ्यावरील प्रतिक्रिया बोलकी वाटत होती.मेस्सी अन् सुनील छेत्री यांची भेटदेखील लक्ष वेधून घेणारी ठरली. मेस्सी भूतलावरील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू... छेत्री हा भारताचा अव्वल फुटबॉलपटू... खरेतर तुलना होऊच शकत नाही; मात्र वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीची एंट्री झाली आणि सेलिब्रिटी सामना खेळून झालेला छेत्री त्याच्यासमोर आला तेव्हा मेस्सीने त्याच्याशी हस्तांदोलन केले. एवढेच नव्हे तर त्याची विचारपूसही केली. भारतातील महान खेळाडूचा त्याच्याकडून आदर व्यक्त करण्यात येत होता. यात मेस्सीचा मोठेपणा आला.मेस्सीचे मुंबईतील दौऱ्यात वानखेडे स्टेडियमवर स्वागत करण्यात आले. या स्टेडियममध्ये भारतीय क्रिकेट संघाने २०११मध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडक पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. त्यानंतर मेस्सीचे पाय या स्टेडियमला लागले. वानखेडे स्टेडियम पुन्हा एकदा ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार बनले. याप्रसंगी एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो, की मेस्सीने वानखेडे स्टेडियमला पूर्ण फेरी मारली. या फेरीमध्ये तो आपल्या पायाने किक मारून फुटबॉल स्टेडियममध्ये उपस्थित क्रीडाप्रेमींना देत होता. तो फुटबॉल आपल्याकडे घेण्यासाठी रस्सीखेच लागली होती. मेस्सी व चाहत्यांमधील अतूट प्रेम ‘याचि देही याचि डोळा’ अनुभवायला मिळाले..Premium|Ryan Williams Indian Citizen Football : परदेशी ‘भारतीय’ फुटबॉलपटू.मेस्सी भारत दौऱ्यात लहान मुलांसोबतही फुटबॉल खेळला. रिंगण करून त्याने फुटबॉल खेळण्याचा मनसोक्त आनंद घेतला. भारतातील युवा खेळाडूंचे फुटबॉलमधील कसब पाहून मेस्सीही भारावला. लहानग्यांचे कौतुक करण्यातही तो पुढे होता. या संपूर्ण दौऱ्यात मेस्सी याने लुईस सुआरेज व रॉड्रिगो दी पॉल या आपल्या मित्रांनाही समाविष्ट करून घेतले. त्या दोघांनीही इमानेइतबारे मेस्सीला साथ दिली.मेस्सीचा भारतातील सोहळा ब्लॉकबस्टर ठरणार याची कल्पना होती. हा खासगी कार्यक्रम होता. या ‘शो’ने मेस्सीला स्वतःचे ब्रँडिंग करता आले. तीन दिवसांच्या या कालावधीत अर्थकारणही ढवळून निघाले; मात्र हे सर्व होत असताना आयोजक किंवा संयोजकांनी अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना किंवा संबंधितांना दूरच ठेवले. यामुळे पदाधिकारी, आजी-माजी फुटबॉलपटूंमध्ये नाराजी दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.