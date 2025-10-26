सप्तरंग

सर्वनाशी युद्धाचा विविधांगी विचार

‘युद्ध नाकारणारे जग’ या पुस्तकात कार्ल वॉन क्लाउटविट्झच्या विचारांपासून शीतयुद्धापर्यंत, आणि आधुनिक शस्त्रास्त्र स्पर्धेपर्यंतचा प्रवास उलगडला आहे.
War and Peace

War and Peace

सकाळ वृत्तसेवा
मधुबन पिंगळे- editor@esakal.com

‘युद्ध हा राजकारणाचाच एक भाग असून, राजकीय उद्दिष्टे अन्य मार्गांनी साध्य करणे शक्य नसेल, तर युद्धाचा वापर करण्यात येतो,’ अशा आशयाचे विधान जर्मनीचा महान लष्करी सिद्धांतकार कार्ल वॉन क्लाउटविट्झ यांनी केले होते. मानवी संस्कृती विकसित होत असल्यापासून युद्ध हा इतिहासाचा अविभाज्य भाग झाला आहे.

