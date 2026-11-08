L.N Tallur Artist : निश्चितता संपल्यावर कलेचा उगम होतो ...

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comप्रत्यक्ष कलाकृती निर्माण करत शिल्पकार आणि रचनाकार एल. एन. तल्लूर शिकले नाहीत, तर इतरांना कलानिर्मिती करताना पाहून आपल्यात काही बदल केले. बडोद्याला शिकत असताना निरनिराळ्या विभागांतील स्टुडिओत जाणे आणि सहाध्यायांशी चर्चा करणे अशी त्यांनी सवय ठेवली.जिथे निश्चितता संपते तिथे कलेची सुरुवात होते असे कलाकार एल. एन. तल्लूर मानतात. पुराण कथा व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कोणतेही क्षेत्र असो, वर्तमान हे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शिल्पकार आणि रचनाकार एल. एन. तल्लूर हे तोच तोचपणा नाकारतात मग तो राहण्याचा असो की विचारांचा. ते राहतात काही काळ कर्नाटकाच्या किनाऱ्यावरील गावात तर अन्यथा दक्षिण कोरिया या देशात. त्यांचे कलात्मक कामही कधी शिल्पकला तर कधी इन्स्टॉलेशन किंवा रचना शिल्प आणि काही वेळा डिजिटल माध्यमावर. हे सारे पुराणे, म्युझियम संस्कृती आणि नवीन तंत्रज्ञान यांच्याशी ते अनपेक्षित पद्धतीने जोडतात. तरी त्यांच्याशी संवाद साधताना पटकन लक्षात येते, की त्यांना प्रेरणा मिळते ती कीर्तीच्या ध्यासामुळे नव्हे तर त्यांच्या चौकस वृत्तीमुळे. त्यामुळे बहुतेक ते बोलायला सुरुवात करतात त्याचा कलेशी संबंध नसतो. ‘स्वास्थ्य मिळाले म्हणजे खेळ खल्लास!’ त्यांच्या राहण्यासंबंधी फक्त ते सांगत नाहीत तर त्यांच्या विचारसरणीविषयी..रुपेरी कवच आणि नवीन मूर्तीते कुंदापूरमधील बालपणातील एक आठवण सांगतात. कुंदापूर हे कर्नाटकाच्या समुद्र किनाऱ्यावरील एक लहान गाव. तल्लूर हसतात ते स्वतःच्या आठवणीबद्दल साशंक आहेत म्हणून. ''दरवेळी मी कुठलीही आठवण सांगताना ती काहीशी बदलत जाते.'' “पण आठवण काढताना ती जशी घडली तशी नसेलही.” त्या संदर्भात ते सांगतात बालपणातील एक आठवण. एक श्रीमंत कुटुंब त्यांच्या खेड्यातील मंदिरातील एका मूर्तीसाठी चांदीच्या कवचाची व्यवस्था करतात. ते गावात येते वार्षिक उत्सवाच्या काही आधी. तेव्हा लक्षात येते की त्यांचे माप चुकले आहे. मूर्तीपेक्षा ते बरेच मोठे आहे. म्हणून ते कुटुंब थोडा अधिक खर्च करायचे ठरवते आणि ते कवच नीट बसेल अशी मूर्ती घडवून घेते. ''ही हकिकत मला कायम आठवते. त्यांच्या शिल्पकथा, संपत्ती, भक्तिभाव ह्या सर्वांशी संबंध आहे.'' तल्लूर म्हणतात. त्यांच्यासाठी ही कथा फक्त त्या देवस्थानाविषयी नाही. त्यांना आकर्षिणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्राशी ह्या गोष्टींचा संबंध आहे. शिल्पकला, कर्मकांड, आर्थिक व्यवसाय, श्रद्धा आणि उत्स्फूर्तता हे सारे आपण समजलो तितके वेगवेगळे नाहीत.अस्थिरतेचा रियाजमैसूरला शिक्षण संपवून त्यांना बडोद्याला फॅकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्समध्ये पेंटिंग शिकायला जायचे होते. पण ते पोचले संग्रहालय शास्त्र (म्युझिऑलॉजी) विभागात. त्यानंतर त्यांनी एक पूर्ण वर्ष चोलामंडल येथील आर्टिस्ट व्हिलेजमध्ये काढले. इथे कलावंतांच्या कल्पनारम्य रोमँटिक आयुष्याबद्दल भ्रम दूर झाले आणि वास्तवाचे भान आले. ''कलावंतांचे आयुष्य खरोखर कसं असतं ते मी पाहत होतो.'' तिथे त्यांना शिकवणारे ज्येष्ठ कलाकार कसे वागत ते कधी विसरू शकत नाहीत. यश मिळाले तर पुन्हा पुन्हा त्याप्रमाणे करण्याचा धोका निर्माण होतो. ते म्हणाले,‘कलाकाराची अशी विशिष्ट शैली निर्माण झाली की मी अस्वस्थ होतो. जेव्हा अशी स्वस्थता येते तेव्हा सारं संपलेलं असतं,’ असे त्यांना वाटते. असे कृतक समाधानी आयुष्य टाळणे हेच त्यांचे स्वत:च्या जीवनाचे ब्रीद ठरले..Premium|Master Dinanath Mangeshkar : स्वप्नांचा मृत्यू झाल्यामुळे, जीवनाचा मृत्यू होत नसतो.कामाआधीचे निरीक्षणप्रत्यक्ष कलाकृती निर्माण करत तल्लूर शिकले नाहीत तर इतरांना कलानिर्मिती करताना पाहून. बडोद्याला शिकत असताना निरनिराळ्या विभागातील स्टुडिओत जाणे आणि सहाध्यायांशी चर्चा करणे अशी त्यांनी सवय ठेवली. इतर कलावंत कसे ठरवत होते हे ते पाहत असत. ‘ते जे काम करत त्याच्याविषयी त्यांच्यापेक्षा मला माहिती जास्त असे,’ असे ते गमतीने म्हणत. इतरांना काम करताना पाहिल्यामुळे त्यांना आपल्याला रस कशात आहे, ह्या प्रक्रियेसंबंधी त्यांना लक्षात येत असे. तर काय टाळावे हेही लक्षात येत असे. इतकेच नव्हे तर कामापासून दूर राहिल्याने अधिक स्पष्टपणे विचार करता येतो हे त्यांच्या लक्षात आले. याच कुतूहलापायी ते म्युझियमच्या कामात रस घेऊ लागले. जमवलेल्या वस्तूकडे ऐतिहासिक अवशेष म्हणून न पाहता त्यांना महत्त्व कसे प्राप्त झाले आणि काळानुसार हे सर्व कसे बदलत गेले याकडे ते लक्ष देत. अजून देखील पुरातत्त्व संग्रहातील वस्तूंकडे किंवा समकालीन शिल्पांकडे पाहताना ते केवळ अचेतन पुरातन वस्तू म्हणून पाहत नाही तर भूतकाळ आणि वर्तमान यात संवाद साधणारे दुवे मानतात.दुहेरी जीवनप्रवासतल्लुर यांचे आयुष्य या देशाबाहेरही गेले. इंग्लंडमध्ये लीडस्ला शिक्षण घेतल्यावर त्यांना दक्षिण कोरियात जायची संधी प्राप्त झाली. ते तिथेच कोरियन पत्नीसोबत राहतात आणि तिथेच कामही करतात. दरवर्षी ते न चुकता कुंदापूरला येऊन काही काळ राहतात. अशी व्यवस्था त्यांना छान जुळते. मोठ्या शहरात राहिल्याने नको तितका माहितीचा भडिमार होतो. दोन्ही ठिकाणी शांत जागी राहिल्याने ते दोघांपासून अंतर ठेवू शकतात. ते कोरियात असताना तेव्हा भारताची आठवण काढत असतात. हिंदुस्थानात परतले की कोरियाचा विचार करतात. त्यामुळे त्यांचे मन हे तल्लख राहते असे त्यांना वाटते. ''प्रत्येक जागा ही इतरांच्या नजरेतून पाहता येते.'' कोणत्याही एका परिस्थितीच्या किंचित बाहेर राहणे हे तल्लूर यांच्या सृजनशील प्रकृतीला आवश्यक झाले आहे..कथा प्राचीन : प्रश्न नवीनत्यांच्यावर जरी भारतीय दृश्यपरंपरेचा खोलवर प्रभाव आहे तरीही त्यांना पुराण कथात त्या अर्थाने खास रस नाही. ''पुराणे ही फक्त जुन्या कथा सांगण्याची एक पद्धत आहे.'' त्यांना रस आहे त्या कथांचा आजचा संदर्भ काय याच्यात. अलीकडेच त्यांनी तयार केलेले ''वराह'' हे शिल्प घ्या! यात ‘वराह’ हा विष्णूचा अवतार. ते शिल्प मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय ह्या म्युझियममध्ये पाहायला मिळेल. त्याचा त्यांनी आजकालच्या डेटा मायनिंगशी संबंध लावला आहे. मूळ कथेत जग हे अंधारात दिसेनासे होते. ते पुन्हा पाहायाचे असते, तल्लूर यांना अचानक असे डिजिटल विश्व दिसू लागते. जिथे माहिती ही शोधून काढावी लागेल आणि समजून घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे किन्नर हे विचारांसारखे अतिजलद फिरू शकतात या समजाचा ते इंटरनेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आधुनिक तंत्राशी लावतात. ''या पुराणांचा चित्ररूप देण्यासाठी मी उपयोग करत नाही. त्यातून वर्तमान समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो.'' हाच दृष्टिकोन बाळगून ते नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारतात. बहुतेक कलावंतांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची आवड असते किंवा भीती. तल्लूर या तंत्राकडे विचार करण्याचा एक वेगळा मार्ग मानतात. ''तंत्रज्ञानातील प्रत्येक नवीन बाब ही कलावंतासाठी नवे प्रश्न निर्माण करते,'' ते म्हणतात. तंत्रज्ञान हे अंतिम साध्य नसते. त्यांना रस आहे तो मानवी प्रतिभेला निरुपयोगी न बनवता तिला वेगळे रूप देणाऱ्या तंत्रज्ञानातील नवीनतेला. शिल्प, ब्राँझ किंवा ओली माती हे जसे कलेचे माध्यम आहे तसेच हेही एक. त्यांच्या कामाला तात्त्विक बैठक आहे खरी, तरीही ते ब्राँझ, ओली माती आणि दगड यांवर काम करतच असतात. अलीकडे यात डिजिटल कलाकृतींचीही भर पडली आहे. त्या प्रत्येक कलाकृतीमागे कहाणीही आहे आणि त्यांच्या मर्यादाही आहेत. हे सारे साहित्य निर्जीवपणे कल्पना करत असते असे न मानता ते त्यांचे नैसर्गिक गुणधर्म आणि सांस्कृतिक संदर्भ यांनाही कलाकृतीचे स्वरूप ठरवू देतात. ''प्रत्येक सामग्रीला स्वतःचा असा इतिहास असतो. काम सुरू करण्यासाठी तो समजून घ्यावा लागतो.''अनिश्चिततेतही आनंदतल्लूर यांच्या बऱ्याचशा कामात दर्शकांनाही फक्त पाहत राहण्याऐवजी आत ओढून घेतात. ‘पॅनिक रूम'' शीर्षकाचे इन्स्टॉलेशन (रचना शिल्प) पाहिले तर गोणी ठेवल्या आहेत असे साधेसुधे वाटते. दर्शक आत जाऊन एक बटण दाबतात तेव्हा खोलीभर हवा भरून पाहणारा कैद होतो. वरवर पाहता हा एक खेळ आहे पण एकूणच निश्चिती हा भ्रम आहे हे सारे लक्षात आणून देणारा. दुसऱ्या एका इंस्टॉलेशनमध्ये गोल फिरणारी चक्रे, ओली माती गॅलरीच्या भिंतींवर उडवतात. या हालचाली काळजीपूर्वक योजलेल्या आहेत. म्हटले तर ते अपघाती वाटे पण पाहणारे मुलांच्या उत्सुकाने पुढील अपघाताची वाट पाहतात. ‘लोक ताबा कधी सुटेल याची वाट पाहतात.'' तल्लूर यांचे निरीक्षण..पूर्णविराम नाहीचतल्लूर यांची कारकीर्द पाहिली तर लक्षात येते की ते ज्या सामग्रीवर काम करतात ते बदलत राहते. दगडाऐवजी ब्राँझ, म्युझियम मधील संग्रह आणि संगणकावरील कार्यप्रणाली यातील संवाद, पुरातन पुराण कथा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा संकर, भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील दुवा, हे सगळे खरे पण त्यामागील प्रेरणा तीच आहे. कुतूहल... औत्सुक्य! स्वतःची अशी खास शैली घडवण्यात किंवा एकदा यश मिळाले म्हणून पुन्हा तसेच करावे यात त्यांना रस नाही. नवीन काही हातात घेतले की ते अपरिचित क्षेत्रात जातात आणि चौकटी बाहेरील शोध घेतात. त्यांच्याशी बोलताना लक्षात येते, की बदल हाच मुळी प्रेरणादायक ठरतो. फक्त एका जागेकडून दुसऱ्या नव्हे तर इतिहास, तंत्रज्ञान आणि कल्पनाशक्ती यांच्याही पलीकडे. बहुतेक कलावंतांसाठी यश ही स्थैर्याची पहिली पायरी असते. तल्लूर यांनी जाणीवपूर्वक तो विचार टाळला आहे. त्यांना अस्थिरता हीच हवीशी वाटते. अनिश्चितता हे साध्य नव्हे तरी निश्चितता आली की औत्सुक्य संपते. ते सुरुवातीलाच स्पष्ट करतात, की ‘जम बसवला की खेळ खल्लास!'' तल्लूर यांच्यासाठी निश्चितता संपली की कलेचा उगम होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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