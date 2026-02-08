द लकी अली फिनॉमेनन

‘...मी त्याचा आवाज आधीही ऐकला होता. तेव्हाही मला ते आवडलं होतं, पण ‘भिडलं’ नव्हतं. नंतरच्या ‘टीनएजीय’ परिस्थितीत मात्र काही तरी वेगळंच वाटू लागलं. त्या ‘वाटण्याला’ लकी अलीच्या आवाजाने, त्याच्या गाण्यांनी ‘रिप्रेझेंट’ केलं!’ मध्यंतरी मला मित्राने लकी अलीचा एक व्हिडिओ पाठवला. त्यात तो गोव्यातल्या कोणत्यातरी रिसॉर्टमध्ये तरुणांसोबत जॅमिंग सेशन करत होता. तोच आवाज, तोच स्वर आणि तोच कूल, विस्कटलेला बेफिकीर असा लुक... .माझं मन धावत भूतकाळात गेलं. सातवीतला मी. कोणत्यातरी म्युझिक चॅनलवर लकीच्या ‘सिफार’ या अल्बममधल्या ‘देखा हैं ऐसे भी’ या गाण्याचा व्हिडिओ लागला होता... पाठीवर सॅक, त्यात गिटार घेतलेला लकी अली, त्याला भेटणारी टॅरोकार्ड रीडर तरुणी, मग देहविक्रय करणारी मुलगी, रुढ सिक्स्टीसिक्स, बसमधला प्रवास, शुष्क कोरडा प्रदेश आणि मध्येच दिसणारा रेड इंडियन पुरुष. या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर लकीचा खर्जातला, दर्द नि कारुण्याची किनार असलेला अनोखा आवाज. ‘देखा हैं ऐसे भी किसीको ऐसेही... प्यार रहे उन के लिए, जो ढूँढें वो उन को मिले...’मी एकटक तो व्हिडिओ पाहत होतो आणि ते गाणं ऐकत होतो. मला ते पुन्हा ऐकायचं होतं, पण तेव्हा युट्युब नव्हतं किंवा ओटीटीसारखं स्ट्रीमिंग नसल्याने मागे-पुढे करण्याची सोय नव्हती. त्यानंतर मग सारखं मी टीव्हीवर चॅनेल सर्फिंग करत कुठल्या म्युझिक चॅनलला लकीचं गाण लागलंय का हे शोधू लागलो..एकदा ते गाणं ऐकताना अचानक माझी ट्युब पेटली. मी त्याचा आवाज आधीही ऐकला होता!मी राहायचो त्या वसाहतीत माझ्या वयाच्या मुलांपेक्षा कॉलेजवयीन दादांमध्येच जास्त खेळायचो. कारण होतं माझं क्रिकेट-वेड. क्रिकेट हा तेव्हा माझा जीव की प्राण होता. आणि वसाहतीत माझ्या वयाची मुलं कमी असल्याने मी मोठ्या मुलांच्यात माझं क्रिकेटचं वेड पूर्ण करायचो. असंच एकदा त्या दादांपैकी एकाच्या वॉकमनचे हेडफोन्स मी त्याच्या नकळत कानात घातले होते तेव्हा मला हा आवाज ऐकू आला होता. लकी अलीचा... ‘ओ सनम, तेरे प्यार की कसम...’ हे ते गाणं होतं. तेव्हा मला ते आवडलं होतं, नाही असं नाही. ते ‘भिडलं’ नव्हतं. तेव्हा मी सातवीच्या वयातल्यासारखं त्याकडे खेचला गेलो नव्हतो. मी ऐकलं आणि नंतर सोडून दिलं होतं... पण आता ‘सिफार’नंतर मला ‘ओ सनम’ही पुन्हा पुन्हा ऐकावंसं आणि पाहावंसं वाटू लागलं. मग मी लकी अलीची जी काही गाणी आली होती, ती सगळी शोधून काढून ऐकू लागलो. (‘कहो ना प्यार है’ या हृतिक आणि अमिशा यांच्या सिनेमातल्या ‘क्यू चलती हैं पवन’ हे गाणं तर मी किती वेळा ऐकलं होतं!).मी तेव्हा नुकताच वयात येऊ लागलो होतो. पायांवर केस येत होते, ओठांवर मिसरूड फुटू लागलं होतं. आवाज घोगरा होत होता. इतके दिवस अजिब्बात नको वाटणाऱ्या वर्गातल्या मुली आता हव्याशा वाटू लागल्या होत्या. त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा पाहावंसं वाटू लागलं होतं. टीव्हीवर चित्रपटांची गाणी लागली की त्यातल्या हिरॉइन्सचे डान्स पाहत राहावेसे वाटू लागले. अचानकच काहीतरी बदल होत होते- ते शारीरिक तर होतेच, पण मानसिकही होते. मनात खळबळ होत होती. केऑस माजला होता. एकीकडे नको नको वाटत होतं, दुसरीकडे हवंहवंसंही वाटत होतं. एकीकडे नवे बदल खेचत होते, दुसरीकडे विकर्षणचा झोनही तयार होत होता. आपलं काही चुकलंमाकलं तर... असं वाटून भीती, लज्जा आणि स्वतःबद्दल तिरस्कार अशा विविध भावनांचा कल्लोळ मनात दाटला होता..आणि अशा एका विचित्र, गोंधळलेल्या मनःस्थितीत असताना हे सारं मोकळं करायला कुठलीही अशी स्पेस नव्हती. माझ्या वयाचे मित्र याच फेजमधून जात होते. तर कॉलेजमधले दादा त्यांच्या विश्वात रममाण असायचे. ते कुठलं माझं काही ऐकून घेणार? आणि घरी आईबाबांशी काही बोलायचं, तर त्यांना वेगळंच काहीतरी वाटायचं अशी भीती वाटायची. या सगळ्यामुळे टिपिकल ‘टीनएजीय’ परिस्थिती निर्माण झाली होती. भांबावलेपण, गोंधळ, तुच्छता, मध्येच नकारात्मक भावना, अचानक सकात्मक भावना. छान वाटणं, मग उदास, मग निराश वाटणं. ऊन-सावलीचा खेळच जणू!मला वाटतं, या सगळ्याला लकी अलीच्या आवाजाने, त्याच्या गाण्यांनी रिप्रेझेंट केलं. माझ्या आणि कदाचित माझ्या पिढीतल्या टीएनजर्सना, वयात आलेल्या, येऊ घातलेल्या मुलांच्या कोवळ्या, नाजूक भावनांना स्वर देण्याचं काम लकी अलीने केलं. (आणि आजही तो व्हायरल होतो याचं कारण तेच असावं.).तो आवडण्यामागे आणखीही एक कारण होतं. त्याच्या गाण्यांचे व्हिडिओ. ‘ओ सनम’मध्ये इजिप्तमधले पिरॅमिड्स, त्याच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या घटना, प्रेमातली ताटातूट किंवा ‘देखा हैं ऐसे भी’ गाण्यातला अमेरिकेतला रूट सिक्स्टीसिक्स, टॅरो कार्ड रीडर, रेड इंडियन इत्यादी दृश्यं, हे सारं त्या नुकत्याच उदारीकरण झालेल्या काळात ताजं आणि नवं होतं. (किंवा उदारीकरणामुळेच माझ्यापर्यंत ते वाहत आलं होतं.) निदान माझ्यासारख्या कल्याणसाख्या उपनगरात राहणाऱ्या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय मुलासाठी तर ते फारच अभिनव होतं. तोवर चित्रपटांमधली गाणी पाहायचो, आवडायचीही ती. कुमार सानूचा काळ ओहोटीला लागला होता, सोनू निगम उदयाला आला होता. पण ही लकीची गाणी, पार्श्वभूमीला व्हिडिओतून चालणारी एक गोष्ट आणि ती गोष्ट घडते ती ठिकाणंही परकीय, अनोखी आणि एक्झॉटिक होती. चित्रपटात गायक पार्श्वभूमीला असतो. पण या व्हिडिओंमध्ये मात्र गायक स्वतःच नायक- हिरो होता. हेही कुठेतरी आवडलं आणि रिलेटही झालं. हा प्रेयसीसाठी तळमळणारा एकटा किंवा गिटार घेऊन अमेरिकेतल्या वाळवंटी प्रदेशात भणंगासारखा फिरणारा लकी अली मीच आहे असं मला कित्येकदा वाटलं आहे. मी तेव्हा ज्या उदास, एकाकी मनःस्थितीतून जात होतो, त्या मनःस्थितीचा चेहरा आणि आवाज लकीचाच होता याची खात्रीच तेव्हा पटली!....मी भूतकाळातून परत आजमध्ये आलो. मित्राने पाठवलेला व्हिडिओ परत पाहिला. त्यानंतर मला त्याचे आणखीही व्हिडिओ दिसू लागले. अल्गोरिदमने मी लकीचा चाहता आहे हे बहुधा लगेच ओळखलं. मी ते सगळे परत पाहिले आणि खरंच अगदी मनापासून सांगतो, त्या वयात मनाच्या ज्या तारा छेडल्या गेल्या होत्या, त्याच तारा पुन्हा छेडल्या गेल्या. आता टीनएजचा टप्पा ओलांडून गेल्यानंतरही... का?.पौगंडावस्था ही जडणघडणीची, उलथापालथीची अवस्था असते. त्या वेळी आपण जे पाहतो, वाचतो, ऐकतो, त्याचे ठसे आपल्या मनावर कायम राहतात. आपल्या मनात याअर्थी पौगंडावस्थेतलं एक मूल कायम निवासाला असतं. जसजसे आपण मोठे होतो, तशी त्यावर काळाची, अनुभवांची, मोठं होण्याची पुटं चढत जातात. त्याखाली ते पोरगं दबलं जातं. हळूहळू त्याचा हात आपल्या हातातून सुटतो. पण ते मूल तिथेच राहतं. ते जाणार तरी कुठे ना? दबलेलं, दडवलेलं. अनुभवांचं ओझं सांभाळत वाकलेलं. नि कधीतरी एखादा असा आवाज पुन्हा ऐकू येतो... आणि एका क्षणात हे सारं दडपलेपण आणि ओझं झुगारून ते मूल उसळी मारून मनाच्या पृष्ठभागावर येतं.माझ्यासाठी या पोराच्या आवाज आहे तो लकी अलीचा! बहुतेक तुमचाही तोच असेल... किंवा कदाचित दुसऱ्या गायकाचा असेल... हो ना? जमल्यास कळवा मला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.