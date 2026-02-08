द लकी अली फिनॉमेनन

सप्तरंग

लकी अलीचा आवाज आणि गाणी पौगंडावस्थेतील गोंधळ, एकटेपणा आणि भावनिक उलथापालथ यांचे प्रतिनिधित्व करणारा सांस्कृतिक अनुभव ठरतो.
‘...मी त्याचा आवाज आधीही ऐकला होता. तेव्हाही मला ते आवडलं होतं, पण ‘भिडलं’ नव्हतं. नंतरच्या ‘टीनएजीय’ परिस्थितीत मात्र काही तरी वेगळंच वाटू लागलं. त्या ‘वाटण्याला’ लकी अलीच्या आवाजाने, त्याच्या गाण्यांनी ‘रिप्रेझेंट’ केलं!’

मध्यंतरी मला मित्राने लकी अलीचा एक व्हिडिओ पाठवला. त्यात तो गोव्यातल्या कोणत्यातरी रिसॉर्टमध्ये तरुणांसोबत जॅमिंग सेशन करत होता. तोच आवाज, तोच स्वर आणि तोच कूल, विस्कटलेला बेफिकीर असा लुक...

