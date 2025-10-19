राणीने जिंकला डाव!

दिलीप ठाकूरglam.thakurdilip@gmail.comबरोबर तीस वर्षे झाली या गोष्टीला. त्या नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी नवीन चित्रपटाचा हाऊसफुल्ल गर्दीतील पहिला खेळ सुटला रे सुटला की एक पडदा चित्रपटगृहांमधून बाहेर पडणारा जनसामान्य चित्रपट रसिक आपली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देतच बाहेर पडत असे. ‘राजा’ चित्रपटाला मिळालेली प्रतिक्रिया अशीच होती आणि तो डाव राणीने जिंकला होता.इंद्रकुमार व अशोक ठाकरिया निर्मित व इंद्रकुमार दिग्दर्शित ‘राजा’ (१९९५) हा नावावरून नायकप्रधान मसालेदार मनोरंजक चित्रपट. चित्रपटात आपण काय, किती नि कसं दाखवायचं हा दिग्दर्शकाचा अधिकार; पण चित्रपट रसिकांना काही वेगळे दिसू व आवडू शकते. तो त्यांचा अधिकार. कारण त्यांनी रांगेत उभं राहून तिकीट काढून पडद्यावरच्या विश्वात मन रमवले आहे. ‘राजा’ चित्रपट त्यांनी असाच आवडीने एन्जॉय केला. ‘राजा’ पाहत असतानाच आपण ‘रानी’ (अर्थात राणी)चे दीवाने कधी झालो, हे त्यांना समजलंच नाही आणि पिक्चर संपून बाहेर पडताना अनेक जण म्हणाले, ‘‘हा ‘राजा’ नाही, ‘राणी’ चित्रपट आहे. माधुरी दीक्षित छा गयी. ती भाव खाऊन गेली. तिच्या बहारदार नृत्यासाठी पुन्हा एकदा नक्कीच ‘रानी’ पाहील...’’ .अनेक वर्षे तरी नवीन चित्रपटाच्या मुख्य चित्रपटगृहातील पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या खेळाची रसिकांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया अतिशय महत्त्वाच्या मानल्या जात असत. त्यावरून नवीन चित्रपटाच्या यशापयशाचे आडाखे बांधले जात. राज कपूर अभिनित व दिग्दर्शित ‘मेरा नाम जोकर’ (१९७०)च्या अशाच पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या खेळाच्या उलटसुलट प्रतिक्रियांची कायमच चर्चा आजही होतेय.पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या खेळाच्या चित्रपट रसिकांच्या सकारात्मक प्रतिसादानुसार ‘राजा’ रौप्यमहोत्सवी यशस्वी चित्रपट ठरला, हे वेगळे सांगायला नकोच. पण ‘राजा’ अर्थात शीर्षक भूमिका (टायटल रोल) साकारलेल्या संजय कपूरचे काय झाले? चित्रपट रसिकांनी त्याला अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. या चित्रपटाच्या यशाचा त्याला अजिबात फायदा झाला नाही. चित्रपट सुपरहिट ठरला रे ठरला, त्यातील कलाकाराला करारबद्ध करण्यासाठी चित्रपट निर्मात्यांची रांग लागते, हा चित्रपट स्वीकारू की तो असे गोंधळून जायला होते. चाहतावर्ग भरभर वाढत जातो. हा या चित्रपटसृष्टीतील अलिखित नियम सगळ्यांनाच लागू होत नाही. काही कपूर, खान, खन्ना, आनंद यांना त्यांच्या चित्रपटाच्या यशाचा काहीच फायदा झाला नाही, हादेखील फिल्मी इतिहास आहे. .‘राजा’ चित्रपटात माधुरी दीक्षितने चांगलीच बाजी मारली. संजय कपूरच्या अडखळत चाललेल्या वाटचालीला यशाचा कौल मिळावा म्हणून त्याला आघाडीच्या अभिनेत्रींचा नायक करणं आवश्यक होतं. हे एक व्यावसायिक धोरण. माधुरी दीक्षित सुपर स्टार. ती कायमच व्यावसायिक वागली. इतकी की, सेटवर पाऊल टाकल्यावर दिग्दर्शकाच्या सूचना शांतपणे ऐकून घेणार आणि छायाचित्रणकाराकडून आज लेन्स कोणती आहे? फ्रेम कशी लावलीय? आपण पडद्यावर कशा नि किती दिसणार आहोत हे औपचारिक गप्पांत समजून घेणार. पूर्वी चित्रपटाच्या सेटवर चित्रीकरण रिपोर्टिंगसाठी आम्हा सिनेपत्रकारांना आमंत्रित करण्यात येत असे. त्यात हे बारकावे लक्षात येत. चित्रपटाचे जग जेवढे आणि जसे झगमगाटी व लखलखीत दिसते, तेवढेच ते मेहनती व सतत नवीन गोष्टी शिकवणारेही आहे. फक्त शिकण्याची इच्छा हवी. माधुरी दीक्षितमध्ये ती कायमच दिसली. एखादी व्यक्ती उगाच यशस्वी ठरत नाही. माधुरी दीक्षितने ‘राजा’ची पटकथा समजून घेतली आणि नाना पाटेकरऐवजी दुसरा पर्याय सुचवला आणि ती भूमिका परेश रावलला मिळाली, हा त्या काळातील गाजलेला किस्सा. .‘राजा’ चित्रपट आपलासा करण्यात माधुरी दीक्षित खणखणीत यशस्वी कुठे नि कशी ठरली? अगदी संजय कपूरचाही विसर पडावा. तो हुकमाचा पत्ता होता, ‘राजा’तील लोकप्रिय गीत संगीत आणि बहारदार नृत्य. माधुरी दीक्षित नृत्यासाठी अफाट मेहनत घेते, हे दिग्दर्शक एन. चंद्रा यांच्या खास आमंत्रणावरून वांद्रे येथील मेहबूब स्टुडिओत ‘तेजाब’ (१९८८)च्या ‘एक दो तीन चार...’ गाण्याच्या चित्रीकरणाच्या वेळी प्रत्यक्षात अनुभवले. आजही एन. चंद्रा याच गाण्याच्या चित्रीकरणाच्या आठवणींच्या गप्पा रंगतात. सरोज खान यांनी दिलेल्या प्रत्येक स्टेप्स माधुरी दीक्षितने आत्मसात करून जबरा मेहनतीनं हे नृत्य साकारले. त्या नृत्यात आजूबाजूला असलेल्या गर्दीत माधुरी दीक्षितने आपल्या छायाचित्रणकार बाबा आझमीच्या सूचना पाळल्या. ‘तेजाब’ माधुरी दीक्षितच्या ‘एक दो तीन चार’ गाण्यासाठी जास्त लक्षात राहिला.‘राजा’ प्रदर्शित होईपर्यंत माधुरी दीक्षितच्या खात्यात अनेक लोकप्रिय गाणी वाढत गेली. तिच्या रुपेरी पडद्यावरील उत्स्फूर्त नृत्यासाठी चित्रपटाचे तिकीट काढावे, असा एक विश्वास निर्माण झाला. ही तिची मोठीच मिळकत. ‘राजा’ची गाणी समीर यांनी लिहिलेली व त्यांना संगीत नदीम श्रवण यांचे. यातील गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. त्या गाण्यांनी एक पडदा चित्रपटगृह ते यूट्युब चॅनेल असा प्रवास करत माधुरी दीक्षितच्या नृत्याला सतत दाद दिली आहे. ‘नजरे मिली दिल धडका’, ‘किसी दिन बनूगी मै राजा की रानी’, ‘अखिया मिलो कभी’, ‘फूल मागू ना करार मागू’, ‘जा सजना तुझको भूला’, ‘तुम्हे अगर प्यार से...’ अशी एकूण दहा गाणी. माधुरी दीक्षितला चौफेर मनसोक्त मनमुराद नृत्यासाठी भरभरून संधी. संजय कपूर फार भांबावलेल्या अवस्थेत वा अवघडल्यासारखा दिसतो बघा. .साक्षात पडद्याभर माधुरी दीक्षित असताना आजूबाजूला लक्ष जाईल? आपण स्वतः नृत्य एन्जॉय करायचं आणि रसिकांनादेखील त्याचा आनंद द्यायचा अशी भावना. आपण रसिकांच्या आनंदासाठी काम करतोय, ही भावना आपले काम जास्त चांगले करते. अभिनय प्रशिक्षण वर्गात हे शिकवत नसावेत. ती एक वृत्ती आहे. .माधुरी दीक्षितने मधु गरेवाल ही भूमिका सहज साकारलीय असे पडद्यावर तरी दिसले. संजय कपूरचा ‘राजा पतंगवाला’ बाजूला पडला. माधुरी दीक्षितने हे अनेकदा केले. ते कळत नकळत झाले असावे. एन. चंद्रा दिग्दर्शित ‘तेजाब’ (१९८८)ची तिची मोहिनी, राजीव रॉय दिग्दर्शित ‘त्रिदेव’ (१९८९)ची दिव्या माथूर, सुभाष घई दिग्दर्शित ‘राम लखन’ (१९८९)ची राधा शास्त्री, राकेश रोशन दिग्दर्शित ‘किशन कन्हैया (१९९०)ची अन्जू, इंद्रकुमार दिग्दर्शित दिल (१९९०)ची मधु मेहरा, इंद्रकुमार दिग्दर्शित ‘बेटा’ (१९९२)ची सरस्वती ‘सुरु’, सुरजकुमार बडजात्या दिग्दर्शित ‘हम आपके है कौन’ (१९९४)ची निशा चौधरी... ही यादी वाढत जाईल...दिग्दर्शक इंद्रकुमारच्या दिल, बेटा (धक धक करने लगा) या चित्रपटातीलही गीत संगीत आणि नृत्यात माधुरी दीक्षित ‘छा गयी थी’. त्याचीच हॅट्ट्रिक माधुरी दीक्षितने ‘राजा’ चित्रपटात पूर्ण केली. ‘राजा’ने डाव मांडला होता; पण राणीने डाव जिंकला.(लेखक ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.