New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

महाबळेश्वर पर्यटनमहाबळेश्वर, वाई, प्रतापगड.. हा परिसर निसर्गसौंदर्याची देणगी लाभलेला असून, पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. देश-विदेशातून लोक या भागात फिरण्यासाठी येतात. मात्र, फिरायला जाताना त्या भागाची संपूर्ण माहिती अचूक बारकाव्यांसह मिळवायची असेल, तर जगदीश लांजेकर लिखित 'महाबळेश्वर पर्यटन' हे पुस्तक खूप उपयुक्त आहे. महाबळेश्वर, वाई, पांचगणीचा इतिहास आणि तेथील प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या भागातील उपाहारगृहे, निवास व्यवस्था, महत्त्वाच्या संस्था, उत्सव, स्थानिक लोकजीवन यांचीही माहिती देण्यात आली आहे. वैशिष्ट्य : उपयुक्त संदर्भसूची, संपर्क क्रमांक, नकाशा व छायाचित्रांचा समावेश. प्रकाशक : विद्यादीप प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १४४ मूल्य : २०० रु..स्पर्शिकाकवी सुदर्शन पनतोडे यांच्या मराठी व हिंदी-उर्दू कवितांचा संग्रह - 'स्पर्शिका' हा वाचकांच्या भेटीस आला आहे. दैनंदिन जीवनातील विविध विषयांपासून सामाजिक प्रश्नांपर्यंत विविध मुद्द्यांची मांडणी करणाऱ्या कवितांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे. त्यांच्या कविता नवरसांचा आविष्कार करणाऱ्या आहेत. ओनामा, स्थितप्रज्ञ, कधीतरी, अंकुर, संधी, मर्मभेद... या तत्त्वचिंतनात्मक कवितांपासून प्रदूषण, कवडसा अशा सामाजिक आशयाच्या कविताही पनतोडे यांनी लिहिल्या आहेत. ''कोणत्याही समस्येचं मूळ शोधून त्यावर माझ्यापरीने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न मी या कवितांच्या माध्यमातून केला आहे..'' अशी भूमिका स्वीकारून पनतोडे यांनी काव्यलेखन केले आहे.प्रकाशक : शब्दशिल्प प्रकाशन, नागपूरपृष्ठे : १२८ मूल्य : १८५ रु..New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग.ऐन बहरात कैफ कहरात'ऐन बहरात कैफ कहरात' या कथासंग्रहातून प्रेमरंगाच्या विविध छटांचे मनोज्ञ दर्शन लेखक महादेव मोरे यांनी घडवले आहे. विफल प्रेमातून सफलता घडवण्याची किमया या कथांतून दिसते. जीवनातील सकारात्मकता, आशावाद लेखक काही कथांतून दाखवतो. काय करावे, कुठे जावे हे कळेनासे होते, तेव्हा माणूस आधार शोधतो. असे हे सकारात्मक आधाराचे मार्गदर्शक थांबे प्रत्येकाच्या वाट्यास यावेत, म्हणून जीवनाची धडपड करणारे नायक-नायिका या कथांतून दिसतात. 'अखेर', 'पारध', 'शेंगा', 'खोंबारा' या ग्रामीण बाजाच्या जिवंत कथा वाचकाला वास्तवतेकडे नेतात.वैशिष्ट्य : आत्मनिवेदन शैलीमुळे कथा जास्त प्रभावी व प्रत्ययकारी वाटतात.प्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : १२० मूल्य : २२० रु..ओरिजिन ऑफ स्पेसीजचार्ल्स डार्विन हे निसर्गाचे अभ्यासक, भू-विज्ञानशास्त्रज्ञ व जीवशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या 'ओरिजिन ऑफ स्पेसीज' या पुस्तकाचा अनुवाद डॉ. धनंजय केसकर यांनी केला आहे. जीवांच्या सर्व जाती या एकाच पूर्वजाच्या वंशज आहेत, हा त्यांचा सुप्रसिद्ध सिद्धांत विज्ञानाची पायाभूत संकल्पना आहे. जीवसृष्टीच्या भौतिक परिस्थितीचा परस्परसंबंध याविषयीचे विचार मांडणारा सिद्धांत या पुस्तकातून ते मांडतात. गुंतागुंतीचे व क्लिष्ट असे जातींचे एकमेकांवरील, तसेच सभोवतालच्या परिस्थितीवरील किंवा वातावरणावरील परस्परावलंबन या पुस्तकातून उघड होते. हे पुस्तक काळाच्या ओघात सर्व कसोट्यांना उतरले आहे व मनुष्याच्या उत्क्रांतीसंबंधी शास्त्रीय स्पष्टीकरण देण्यात अग्रगण्य ठरले आहे.वैशिष्ट्य : मूळ इंग्रजी पुस्तकातील शास्त्रीय माहिती, निरीक्षणे आणि चर्चा शास्त्रीय परिभाषेत, पण सोप्या शब्दांत मांडण्याचा प्रयत्न.प्रकाशक : गोयल प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : ३७६ मूल्य : ४९९ रु..उत्थानबुद्ध, धम्म, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या विषयांनी किशोर कासारे यांच्या 'उत्थान' या लेखसंग्रहाचा बहुतेक अवकाश व्यापलेला आहे. विवेकी समाजनिर्मितीसाठी 'मानवी कल्याण' याचाच प्राधान्यक्रमाने विचार केला गेला पाहिजे असे प्रतिपादन कासारे आपल्या लेखनातून करण्याचा प्रयत्न करतात. आज समाज नैतिक मूल्यांपासून कसा दूर जात आहे आणि एक विकृत व्यवस्था अस्तित्वात कशी येत आहे हे दाखवून देतानाच, यावर उपाय म्हणून काय व्हायला हवे तेही ते सांगतात. सामाजिक समस्यांसह दैनंदिन जीवनातील हलक्या-फुलक्या विषयांवरही कासारे यांनी या संग्रहात लेखन केलं आहे.वैशिष्ट्य : तब्बल ६३ विविध विषयांवरील आशयघन लेखन.प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १८२ मूल्य : ३६० रु..