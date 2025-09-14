महिमा ठोंबरे-editor@esakal.comलोकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातूनच विविध योजना राबवताना नागरिकांवरच उपकार करत आहोत, असे मिरविणाऱ्या राजकारण्यांच्या काळात सध्या आपण वावरत आहोत. त्यामुळे प्रजेच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून असंख्य लोककल्याणकारी योजना राबवत दातृत्वाचा विलक्षण आदर्श निर्माण करणाऱ्या राजाची कथा, ही आजच्या काळात दंतकथाही वाटू शकते. या प्रज्ञावंत राजाचे नाव आहे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड. त्यांच्या या अद्भुत दातृत्वाच्या उदाहरणाचे महत्त्वाचे दस्तावेजीकरण ‘दानशूर महाराजा सयाजीराव’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने झाले आहे. .बडोदा संस्थानाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या ६४ वर्षांच्या कारकिर्दीतील दातृत्वाचा समग्र आढावा या पुस्तकातून लेखक डॉ. राजेंद्र मगर यांनी घेतला आहे. यमाजी मालकर यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले असून महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाने हा महत्त्वाचा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे..महाराजा सयाजीराव गायकवाड हे काळाच्या पुढचा विचार करणारे राजे होते. समाजाच्या समग्र कल्याणासाठी त्यांनी केवळ भौतिक नाही; तर सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीचाही सर्वांगीण विचार करून सुधारणा केल्या. खासगी, अवास्तव खर्चांची कपात करून उत्पन्न वाढीसाठी राबविलेले धोरण, हे आजही अनेक प्रशासनांसाठी आदर्शवत उदाहरण आहे. वाढलेल्या उत्पन्नातून आणि बचतीतून जमा झालेल्या सर्व रकमेचा उपयोग त्यांनी देणग्या देण्यासाठी केला. थोडेथोडके नाही; तर तब्बल ८९ कोटी रुपयांपर्यंतचे दान त्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत केल्याचे या ग्रंथात नमूद करण्यात आले आहे. तत्कालीन काळाचा विचार करता ही रक्कम अवाक करणारी आहे..महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी मदत केली नाही; असे एकही क्षेत्र सापडत नाही. शिक्षण, साहित्य, ललित कला, ग्रंथालये, सामाजिक संस्था, शेती-शेतकरी अशी ही यादी न संपणारी असल्याचे ग्रंथ वाचताना लक्षात येते. या सर्व देणग्यांच्या अनेक तपशीलवार नोंदी उपलब्ध असल्याने प्रत्येक नोंदीमागील महाराजांचा सखोल विचार देखील ग्रंथातील प्रत्येक प्रकरणात वाचायला मिळतो. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे समग्र पैलू यानिमित्ताने उलगडतात..महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी देणगी देताना केलेल्या पत्रव्यवहारातील अनेक गोष्टी लेखकाने येथे उद्धृत केल्या आहेत. त्यामुळे या दूरदृष्टी असलेल्या राजाची विचारप्रक्रिया समजून घेण्यास वाचकांना मदत होते. .‘माणूस’पणाची जाणीव!.तसेच, महाराजांनी दिलेल्या देणगीतून झालेल्या प्रगतीची आणि त्यांनी राबवलेल्या धोरणांच्या यशापयशाची नोंदही लेखकाने घेतली असल्याने राज्यकारभाराचा समग्र पट या ग्रंथातून समोर येतो. स्वतंत्र भारतातील बहुतांश महत्त्वाच्या संस्थांना आणि समाजधुरिणांना महाराजांनी उदारहस्ते मदत केल्याचे या ग्रंथातून लक्षात येते. काल्पनिक वाटू शकेल; असा हा दातृत्वाचा दुर्मिळ इतिहास या ग्रंथाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. जनकल्याण म्हणजे नक्की काय, हे समजून घेण्यासाठी प्रत्येकाने हा ग्रंथ अभ्यासायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.