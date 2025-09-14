सप्तरंग

अद्‍भुत दातृत्वाचा अनमोल दस्तावेज

महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे दातृत्व, समाजकल्याणासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्यांचा दूरदृष्टी असलेला दृष्टिकोन "दानशूर महाराजा सयाजीराव" या पुस्तकात प्रकटला आहे. त्यांचे योगदान विविध क्षेत्रांमध्ये अद्वितीय होते आणि त्यांनी दिलेले ८९ कोटी रुपये यासंदर्भातील ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून मोलाचे आहेत.
लोकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातूनच विविध योजना राबवताना नागरिकांवरच उपकार करत आहोत, असे मिरविणाऱ्या राजकारण्यांच्या काळात सध्या आपण वावरत आहोत. त्यामुळे प्रजेच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून असंख्य लोककल्याणकारी योजना राबवत दातृत्वाचा विलक्षण आदर्श निर्माण करणाऱ्या राजाची कथा, ही आजच्या काळात दंतकथाही वाटू शकते. या प्रज्ञावंत राजाचे नाव आहे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड. त्यांच्या या अद्‍भुत दातृत्वाच्या उदाहरणाचे महत्त्वाचे दस्तावेजीकरण ‘दानशूर महाराजा सयाजीराव’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने झाले आहे.

