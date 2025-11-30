हत्तरसंगचा कुडलसंगम!

हत्तरसंगचा कुडलसंगम!

हत्तरसंग–कुडल येथे भीमा आणि सीना नद्यांचा विरळ असा काटकोनी संगम, चालुक्यकालीन प्राचीन मंदिरे आणि मराठीतील सर्वात जुना शिलालेख यांचा अद्भुत संगम पाहायला मिळतो. स्थापत्य, शिल्पकला आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा मेळ घालणारे हे ठिकाण सोलापूरच्या पर्यटनखजिन्यातील खरे रत्न आहे.
ओंकार वर्तले

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात हत्तरसंग नावाच्या गावाजवळ असलेले कुडलसंगम. या परिसरातील भीमा-सीना नद्यांच्या अद्भुत संगमासह स्थापत्य, शिल्पसौंदर्य, मराठी भाषेतील आद्य शिलालेख, शैव-वैष्णव या दोन पंथांचे मंदिर असे सारेच चकित करणारे आहे. सोलापूर जिल्ह्यात अनेक गोष्टी पर्यटकांना भुरळ घालत असतात. शहरात उभा असलेला भुईकोट किल्ला असो की भक्तीने फुललेली सिद्धेश्वर, पंढरपूर, अक्कलकोटसारखी ठिकाणे असोत, या ठिकाणासाठी आपली एखाद-दुसरी वारी या जिल्ह्यात होतच असते. एवढेच नव्हे तर कडक भाकरी, शेंगा चटणी, वैशिष्ट्यपूर्ण मसाले, चटण्या, लोणची यांनी समृद्ध असलेली इथली खाद्य संस्कृतीही आवर्जून अनुभवण्यासाराखी. याच जिल्ह्यात एका टोकाला असलेले एक ठिकाण मात्र पर्यटनाच्या दृष्टीने काहीसे उपेक्षित राहिलेले आपल्याला दिसते. कुडलसंगम या नावाचे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात हत्तरसंग नावाच्या गावाजवळ हे ठिकाण वसले आहे.

