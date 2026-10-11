Mahesh Elkunchwar : ‘वाडा चिरेबंदी’च्या ‘विरासत’मधून रंगावकाशाचा नवा अनुभव; नेपथ्यापलीकडचं नाट्यविश्व

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comदिल्लीत काही दिवसांपूर्वी दोन संस्मरणीय दिवस अनुभवले. तिथे, किरण नादर म्युझियम ऑफ आर्टने प्रायोजित केलेला ‘विरासत’ हा विलक्षण नाट्यप्रयोग सादर झाला. प्रख्यात नाटककार महेश एलकुंचवार यांच्या ‘वाडा चिरेबंदी’ या त्रिनाट्यधारेचं हे हिंदी सादरीकरण. ‘वाडा चिरेबंदी’, ‘मग्न तळ्याकाठी’ आणि ‘युगान्त’ ही एलकुंचवारांची नाट्यत्रयी स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेचा आणि माणसांच्या मनातल्या घालमेलीचा वेध घेते. बदलत्या काळात, वेगवेगळ्या पिढ्यांना ही नाटके बदलत्या समाजसंस्कृतीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्यास भाग पाडतात. मराठीत चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी नाट्यत्रयीचं दिग्दर्शन करून आठ तासांचा प्रयोग उभा केला होता. अनुराधा कपूर यांनी २०१३ मध्ये ‘विरासत’चा प्रयोग पहिल्यांदा रंगमंचावर सादर केला होता. मी मराठी प्रयोग-मालिका पाहिली होती. आता हिंदीतील संपादित संहिता-प्रयोग. एकाच नाटकाला वेगवेगळ्या काळात, वेगवेगळ्या रंगावकाशांत नव्याने उभं राहताना पाहणं हा समृद्ध करणारा अनुभव. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या माजी संचालिका अनुराधा कपूर यांनी ‘विरासत’चे दिग्दर्शन केले, तर दीपन शिवरामन यांनी रंगावकाशी मांडणी. प्रयोगासाठी लाकडी चौकटी वापरून वाड्याची रचना उभी केली होती आणि चारही बाजूंनी प्रेक्षक बसले होते.‘वाडा’ नाट्यत्रयीच्या प्रयोगातील ठळक जाणवलेली बाब म्हणजे नाटकाची सृजन-मांडणी. नाटकाची मांडणी म्हटलं, की नेपथ्य आणि रंगावकाशी मांडणी, म्हणजेच सेट आणि सीनोग्राफी, यांच्यात नेमका फरक काय? असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. सामान्यतः नेपथ्य म्हणजे नाटकाची पार्श्वभूमी दाखविण्यासाठी दाखवलेल्या रंगमंचावरच्या वस्तू. उदाहरणार्थ, घर दाखवायचं तर घर उभं करायचं, त्यात घरात असणाऱ्या वस्तू ठेवायच्या. पण रंगावकाशीय मांडणी यापेक्षा अधिक असते. ती नाटकात फक्त काय दिसणार हे ठरवत नाही, तर संपूर्ण अनुभव कसा उभा राहणार हे ठरवते. कलाकार कुठे उभे राहतील, कसे वावरतील, प्रकाश-ध्वनी कसे असतील इथंपासून प्रेक्षकाला हे सारे कसे दिसेल याचा विचार करते. उत्तम रंगावकाशीय मांडणी रंगमंचावर जे दिसते त्या पलीकडच्या विश्वाचे भान करून देते..Premium|Study Room :Epstein Files आणि त्याचा जागतिक परिणाम.उपलब्ध जागांचा वापरनाटकातील मांडणीची मुळं आपल्या लोकपरंपरेतही आहेत. लोकनाट्यातला नट गिरकी घेतो आणि स्वर्गलोकातून भूलोकी अवतरतो, यासाठी वेगळं नेपथ्य लागत नाही. किंवा, ‘‘आरं देवा देवा, केवढा ह्यो मोठा महाल आपल्या राजाचा,’’ असं म्हणत नटाने वर पाहिलं की आपल्या कल्पनेत राजाचा भव्य महाल उभा राहतो. शब्द, देहबोली आणि आवाज यांतूनच प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर दृश्य उभं राहतं. विष्णुदास भावे यांनी १८४३ मध्ये ‘सीता स्वयंवर’ सादर केलं तेव्हा त्यांच्या प्रयोगाची मांडणी सुटसुटीत होती. रंगमंचाचे दोन भाग करून त्यात खुर्च्या मांडून सादरीकरणासाठी अवकाश उभा केला जात असे. या भागांना ‘कचेरी’ म्हणत. कचेरी देवांच्या भूमिकांसाठी किंवा राक्षसांना दाखवण्यासाठी. पुढे मराठी रंगभूमीने खुले-बंदिस्त, फिरते-स्थिर असे विविध प्रकारचे रंगमंच पाहिले. पाचशे वगैरे लोक बसतील इथंपासून ते शंभर-दीडशे प्रेक्षक मावतील, अशा छोट्या, जवळच्या जागाही उभ्या राहिल्या. उपलब्ध जागांचा खुबीने वापर करत सादरीकरणात प्रयोग होऊ लागले. पारंपरिक रंगमंचाच्या पलीकडे जात वस्तू आणि कलाकारांच्या मांडणीतून नेहमीच्या जागेकडे नव्या दृष्टीतून पाहिले गेले. याचं एक उदाहरण : प्रा अनिरुद्ध खुटवड यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील जुन्या इमारती आणि पायऱ्यांचा खुबीने वापर करून दिग्दर्शित केलेला सतीश आळेकर यांच्या ‘महापूर’ या नाटकाचा प्रयोग.व्यक्तिरेखांचा संबंधसिद्धार्थ तांबे लिखित आणि गिरीश पतके दिग्दर्शित ‘जाता नाही जात’ हे आविष्कार, मुंबई निर्मित नाटक वसतिगृहाच्या एका लहान खोलीत घडतं. प्रशिक्षणासाठी एकत्र राहणाऱ्या प्राध्यापकांमधील ताणतणाव जागेत उलगडतात. वसतिगृहातील खोलीपुरतं मर्यादित असलेलं नाटक सुशिक्षित माणसांच्या मनात खोलवर रुजलेल्या जाती, धर्म आणि प्रांताच्या पूर्वग्रहांचा वेध घेत आपल्याला अस्वस्थ करतं. नाटकाच्या मांडणीत व्यक्तिरेखा विशिष्ट जागी कशा वावरतात, एकमेकांपासून त्या किती दूर किंवा जवळ उभ्या राहतात आणि त्यांच्या हालचालींमधून त्यांच्यातले संबंध कसे उलगडतात, हेही महत्त्वाचे असते. अलीकडे मुंबईत शर्मिष्ठा साहा यांनी महात्मा फुले लिखित ‘तृतीय रत्न’ या नाटकाचं नाट्यात्म वाचन केलं. त्यात पारंपरिक रंगमंचीय मांडणी नव्हती, पण भाषा आणि संवादांतून एक सामाजिक चित्र उभं राहिलं. प्रेक्षक ते प्रत्यक्ष दृश्यस्वरूपात पाहत नसले तरी ऐकताना त्यांच्या मनात जातिव्यवस्थेने पिचलेल्या समाजाची दृश्यं तयार झाली. रंगावकाशीय मांडणी केवळ डोळ्यांनी पाहण्याची गोष्ट नाही, ती ऐकतानाही अनुभवता येते. म्हणजेच, रंगमंचाची जागा, नेपथ्य आणि त्या जागेत माणसं कशी वावरतात, यांतून नाटकाचा अर्थ तयार होतो आणि तो थेट असू शकतो किंवा सूचकही..मांडणीतील अर्थवाहीपणामोहित टाकळकर या दिग्दर्शकाने रंगावकाशीय मांडणीत स्वतःची वेगळी शैली घडवली आहे. मराठीबरोबरच हिंदी आणि इंग्लिश भाषांतील नाटकं करणाऱ्या मोहितच्या नाटकात वस्तूंचे रंग, पोत आणि मांडणी यांबाबत भान सूक्ष्म असतं. त्याने दिग्दर्शित केलेल्या ॲलिस बर्च लिखित ‘ॲनाटॉमी ऑफ अ सुइसाइड'' या नाटकात तीन पिढ्यांतल्या स्त्रियांचं आयुष्य एकाच वेळी, एकाच रंगमंचावर घडतं. भूतकाळ आणि वर्तमान यांची सरमिसळ मांडणीतूनच घडते, त्यामुळे भूतकाळ केवळ आठवण न राहता वर्तमानातच घडत असल्यासारखा वाटतो. सूचक आणि देखण्या मांडणीतून दिग्दर्शक म्हणून, संहितेचे स्वतःचे अर्थ मोहित सादर करतो आणि समृद्ध नाट्यानुभव देतो. सर्जनात्मक गरज असते, तेव्हा सजग कलाकारांना सादरीकरणात प्रयोग करून पाहायचे असतात. पण, नाट्यउभारणीसाठी आवश्यक साधनं, आर्थिक पाठबळ आणि नाट्यगृहातील गरजेच्या व्यवस्था मर्यादित असतात. मग, नेपथ्य आणि मांडणीकडे भागवा-भागवी म्हणून पाहिलं जातं. कलाकारांना प्रयोग करण्यासाठी बळ मिळणे महत्त्वाचे असते. रंगमंचावर सादरीकरण करणे हे एकमेव फलित न मानता सादरीकरणाकडे पोहोचण्यासाठी जे संशोधन आणि ज्या प्रक्रिया असतात, त्यांनाही सुसंस्कृत समाजात पाठबळ मिळाले पाहिजे..कसं मांडलं याला महत्त्वउत्तम दिग्दर्शक आणि रचनाकारांसाठी रंगावकाशी मांडणी म्हणजे प्रकाश, ध्वनी, संगीत, वस्तू, हालचाल आणि माणसांमधले नातेसंबंध यांची रचना असते. म्हणून तर, ‘वाडा चिरेबंदी’ नाटकातील शब्द जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच वाड्याचे दृश्यस्वरूप आणि त्यात दिसणारी व्यवस्थाही महत्त्वाची ठरते. याही कारणाने, अशी उत्तम नाटके लिखित भाषेच्या पल्याड जात वेगवेगळ्या काळातील कलाकारांना खुणावतात. शब्दांबरोबर मांडणीद्वारेही नाट्यदिग्दर्शक अभिव्यक्त होत असतो. म्हणूनच नाटकाचा अवकाश केवळ पाहण्याची गोष्ट नाही तर समजून घेण्याचीही गोष्ट आहे. रंगमंचावर काय मांडलं आहे, यापेक्षा ते कसं मांडलं आहे आणि त्या मांडणीतून कोणते अर्थ समोर येतात याकडेही आपण लक्ष द्यायला हवं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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