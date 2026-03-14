सप्तरंग

Mani Kaul Dhrupad Documentary : मणी कौल यांचा 'ध्रुपद' लघुपट: भारतीय शास्त्रीय संगीताचा अमूल्य ठेवा

Indian Classical Music Films : भारतीय समांतर चित्रपटांचे अध्वर्यू मणी कौल यांची दृश्यगाथा! 'ध्रुपद' लघुपटाच्या माध्यमातून उलगडलेला भारतीय शास्त्रीय संगीताचा प्राचीन वारसा आणि डागर बंधूंची साधना; संगीताच्या इतिहासाची पानं उघडणारा एक अद्वितीय अनुभव.
esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

प्रभा जोशी

मणी कौल यांचं नाव भारतीय समांतर चित्रपटांच्या प्रवाहामध्ये आदराने घेतलं जातं. वेळ आणि अवकाश याचा प्रयोगशील उपयोग आणि प्रभावी दृश्य रुपकं वापरत मणी कौल विषय-आशयाचा एक पट मांडतात. ‘ध्रुपद’ या लघुपटात त्यांची ही वैशिष्ट्ये अगदी ठळकपणे दिसतात.

ध्रुपद हा प्राचीन; परंतु आजही प्रवाही असलेला भारतीय शास्त्रीय संगीताचा एक पुरातन आविष्कार आहे. ध्रुपद गायन-वादनाची ही परंपरा आज क्षीण झाली आहे, असं वाटलं तरी त्यातील सत्व आणि अभिजातता अद्याप टिकून राहिली आहे. भारतीय संस्कृती आणि इथलं तत्त्वज्ञान याचा सगळा गाभा आशयातील सखोलता आणि विषयाच्या सूक्ष्मतेमध्ये आहे. ‘ध्रुपद’ गायन-वादनातून तेच शोधण्याचा, साकार करण्याचा प्रयत्न होतो.

भारतीय शास्त्रीय संगीत विचाराचं मूळ सामवेद गायनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विकसित होत नवोन्मेषी रूप धारण करत पुढे आलं. ध्रुपद गायन आणि वादन हा त्यातला एक मध्यवर्ती आणि महत्त्वाचा टप्पा होता आणि आजही तो मूळ रूपात परंपरेशी नातं सांगत टिकून आहे. या ऐतिहासिक गायन शैलीवर आधारित ‘ध्रुपद’ हा लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनसाठी सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक मणी कौल यांनी १९८२ मध्ये बनवला.

Loading content, please wait...
Films
cinema
music
Documentary Filmmaking

