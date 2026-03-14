Mani Kaul Dhrupad Documentary : मणी कौल यांचा 'ध्रुपद' लघुपट: भारतीय शास्त्रीय संगीताचा अमूल्य ठेवा

प्रभा जोशी मणी कौल यांचं नाव भारतीय समांतर चित्रपटांच्या प्रवाहामध्ये आदराने घेतलं जातं. वेळ आणि अवकाश याचा प्रयोगशील उपयोग आणि प्रभावी दृश्य रुपकं वापरत मणी कौल विषय-आशयाचा एक पट मांडतात. ‘ध्रुपद’ या लघुपटात त्यांची ही वैशिष्ट्ये अगदी ठळकपणे दिसतात.ध्रुपद हा प्राचीन; परंतु आजही प्रवाही असलेला भारतीय शास्त्रीय संगीताचा एक पुरातन आविष्कार आहे. ध्रुपद गायन-वादनाची ही परंपरा आज क्षीण झाली आहे, असं वाटलं तरी त्यातील सत्व आणि अभिजातता अद्याप टिकून राहिली आहे. भारतीय संस्कृती आणि इथलं तत्त्वज्ञान याचा सगळा गाभा आशयातील सखोलता आणि विषयाच्या सूक्ष्मतेमध्ये आहे. ‘ध्रुपद’ गायन-वादनातून तेच शोधण्याचा, साकार करण्याचा प्रयत्न होतो. भारतीय शास्त्रीय संगीत विचाराचं मूळ सामवेद गायनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विकसित होत नवोन्मेषी रूप धारण करत पुढे आलं. ध्रुपद गायन आणि वादन हा त्यातला एक मध्यवर्ती आणि महत्त्वाचा टप्पा होता आणि आजही तो मूळ रूपात परंपरेशी नातं सांगत टिकून आहे. या ऐतिहासिक गायन शैलीवर आधारित ‘ध्रुपद’ हा लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनसाठी सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक मणी कौल यांनी १९८२ मध्ये बनवला..१९६७ मध्ये पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूटमधून पदविका मिळवलेल्या मणी कौल यांचं नाव भारतीय समांतर चित्रपटांच्या प्रवाहामध्ये आदराने घेतलं जातं. वेळ आणि अवकाश याचा प्रयोगशील उपयोग आणि प्रभावी दृश्य रुपकं वापरत मणी कौल विषय-आशयाचा एक पट मांडतात. ‘ध्रुपद’ या लघुपटात त्यांची ही वैशिष्ट्ये अगदी ठळकपणे दिसतात.ध्रुपद शैलीतच एक संथ; परंतु अर्थपूर्ण लय आहे. ही लय लघुपटाच्या पूर्ण मांडणी आणि चित्रीकरणात दिसते. ध्रुपद हा लघुपट त्या अनोख्या गायन वादन प्रकाराबद्दल माहिती देतो. ही माहिती देताना दिग्दर्शक मणी कौल यांनी वर्तमान-भूतकाळ याची एक विलक्षण गुंफण केली आहे.लघुपटाची सुरुवात होते तेव्हा उस्ताद झिया फरीदुद्दीन डागर यांचे गायन आलाप ऐकू येतात. दहा-बारा वर्षं वयाचे बहाउद्दीन डागर रुद्रवीणेवर ते आलाप वाजवत असतात. इथेच फ्लॅशबॅक तंत्राने एक धागा उलगडतो आणि दृश्य पालट होतो. लांबून घोड्याच्या टापांचे आवाज येऊ लागतात. एका भव्य राजवाड्याचे गवाक्ष दिसतात. मुघल काळातील संगीतज्ञ फकीरुल्लाह ग्वाल्हेर किल्ल्याच्या तटावर उभं राहून ग्वाल्हेरचे राजा मानसिंह तोमर यांनी लिहिलेल्या ‘मानकुतूहल’ या ग्रंथाविषयी बोलू लागतात. दूरवर मोरांचा केकारव ऐकू येतो.\\.फकीरुल्लाह नमूद करतात, की ‘राजा मानसिंह संगीताचे मोठे आश्रयदाता आणि संगीतकार होते. ध्रुपद गायकीचे अभ्यासक होते. त्यांच्या दरबारात नायक बक्षू, नायक पांडवीय, नायक कर्ण, महमुद लोहंग असे गायक होते. इतके उत्तम कलाकार एका स्थानी आहेत, हे पाहून मानसिंहाने त्यांच्याकडून रागचर्चा करवली आणि विविध राग रूपं, त्याच्या व्याख्या नोंद करणारा मानकुतूहल हा ग्रंथ लिहिला.’ इथे राजा मानसिंह यांचं घोड्यावर स्वार झालेलं चित्र दिसतं. घोड्याच्या टापा दूरवर फेड आऊट होतात. कॅमेरा किल्ल्याच्या भव्य देखण्या वास्तूमधे फकीरुल्लाहबरोबर फिरत असतानाच फ्लॅशबॅक संपतो.तटावर पहाटेचा प्रकाश पसरतो. गायनाची बैठक दिसते. उस्ताद झिया फरीदुद्दीन डागर आणि आणि झिया मोहिउद्दीन डागर गायन आणि रुद्रवीणावादन करताना दिसतात. जणू त्याच किल्ल्यात राजा मानसिंह यांच्या प्रोत्साहनाने बहरलेल्या गायकीला डागर बंधू अभिवादन करतात. महालाची दालनं, सज्जे, कलाकुसर दाखवणारे दरवाजे या पार्श्वभूमीवर तोडी रागाचे सूर एक वेगळी भावनिर्मिती करतात. परत फकीरुल्लाहच्या रूपात निवेदक अवतरतो. हरिदास यांची वर्णनात्मक कवनं सादर करतो. झिया मोहिउद्दीन डागर ध्रुपद गायकीची नोमतोम समजावून सांगतात..Premium|Arijit Singh: अरिजीत सिंगचा चित्रपट संगीतातून संन्यास: अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार.लघुपट वर्तमान आणि भूतकाळ याची अशी धूसर मांडणी करत पुढे जातो. शेकडो वर्षं आधीच्या कुठल्याही इतिहासात नेहेमीच काही अंश निसटतो किंवा धूसर राहतो. दिग्दर्शक मणी कौल यांच्या मांडणीमागे कदाचित ही भूमिका असावी.लघुपटाचा सूत्रधार ऊर्फ फकीरुल्लाह ही भूमिका अभिनेता आणि गायक विनोद नागपाल यांनी केली आहे. त्या काळी दूरदर्शनवरच्या ‘हमलोग’ मालिकेतून गाजलेला हा अभिनेता वेशभूषा, रंगभूषा आणि विषयावरील पकड यामुळे खरोखरीच इथे एक कालातीत पात्र म्हणून लक्षात राहतो.हा लघुपट केवळ ध्रुपदाचीच नाही तर भारतीय संगीताच्या प्राचीन इतिहासाची पानं उघडतो. फकीरुल्लाह तटावर फिरत असताना हळूहळू कॅमेरा मागे टेकड्या आणि वृक्षराजीमध्ये संथपणे फिरतो. पक्ष्यांचं गुंजन ऐकू येतं. जणू संगीताचा उगम निसर्गातून झाला, असं सुचवलं जातं. दुरून लोकसंगीताचे सूर ऐकू येतात. लोकगीत गायक दिसतात. आदिम काळापासून लोकसंगीत होतं. पुढे नगररचना, राजा, प्रजा असं लोकजीवन सुरू झाल्यावर वेगळा अधिक प्रगल्भ संगीत विचार सुरू झाला. मग कवन, नाट्यशास्त्र, राग संगीत उदयाला येऊ लागलं असा इतिहास फकीरुल्लाहच्या निवेदनातून येतो. उपनिषद, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर अशा आदय ग्रंथांचा उल्लेख होतो. त्यातली लिपिबद्ध पानं दिसतात..परत किल्ला, त्याची नक्षीदार वेलबुट्टी चित्र काढलेल्या कमानी दिसतात. मागे ध्रुपदाचे सूर ऐकू येऊ लागतात आणि कॅमेरा उस्ताद झिया फरीदुद्दीन डागर यांच्यावर स्थिरावतो. आधी पाहिलेल्या- ऐकलेल्या सगळ्या दृश्यांचा परिणाम मनावर ठसवणारी अस्सल ध्रुपद गायकी उस्तादजी गाऊ लागतात.याच क्रमाने पुढे पखवाज वादन, रुद्रवीणा वादन, गायन याचे सुश्राव्य आविष्कार घडत राहतात. उस्ताद झिया फरीदुद्दीन डागर आणि उस्ताद झिया मोहिउद्दीन डागर यांचे चिंतनशील विचार ऐकता येतात. स्वरांमधला श्रुती विचार, प्राचीन रागांचं सौंदर्यबोध याची सोदाहरण मांडणी ते करतात तेव्हा किती पुरातन आणि अर्थपूर्ण संगीत वारसा आपल्या देशाला लाभला आहे, याची पदोपदी जाणीव होते. संस्थानं लयाला गेली आणि राजाश्रय संपल्यावर अनेक ध्रुपद घराणी लयाला गेली. काही ख्याल गायनकडे वळली, काही तंत वादनाकडे गेली, असं अखेरीस हे दोन डागर बंधू सांगतात तेव्हा काळ जुनं संपवतो नवं घडवतो, याची जाणीव होते; पण त्याचबरोबर जुनी परंपरा प्राणपणाने टिकवणारी मोजकी ध्रुपद घराणी आठवतात. त्यात डागर परंपरा महत्त्वाची हे लक्षात येतं.हा लघुपट त्यातील ऐतिहासिक लोकेशन्स आणि कॅमेरामन विरेन्द्र सैनी यांनी तिथलं कलासक्त दृष्टीने केलेलं चित्रीकरण यामुळेही अविस्मरणीय बनला आहे. ग्वाल्हेरमधील राजा मानसिंह तोमर यांच्या राजवाड्यापासून प्रवास सुरू होतो आणि अखेरीस विसाव्या शतकातल्या मुंबईतील नव्या जुन्या इमारतींवरून कॅमेरा संथपणे फिरत धीर गंभीर ध्रुपद आणि त्यात मिसळलेले समूहस्वर ऐकवत संपतो तेव्हा मधल्या एक तास दहा मिनिटांमध्ये जे ऐकलं, पाहिलं आणि अनुभवलं त्याचा आनंद मनात भरून राहतो.लघुपटात दिग्दर्शक मणी कौल यांनी ग्वाल्हेर, मांडू, दिल्ली, जयपूर, फतेहपूर सिक्री इथल्या ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये चित्रीकरण केलं ते केवळ लोकेशन सुंदर आहेत म्हणून नाही तर या शहरांमधे पूर्वी देशाच्या सांगीतिक प्रवासाच्या पाऊलखुणा उमटल्या आहेत म्हणूनही केलं आहे. पूर्ण लघुपटात सेपिया टोनच्या जवळ जाणारी एक सुंदर रंगछटा कायम ठेवली आहे. त्यातून काळाचा आभास निर्माण करणारं सातत्य टिकून राहिलं आहे. ध्रुपद लघुपटात दिग्दर्शकाची सखोल सांगीतिक जाणीव आणि भारतीय दृश्यकला, वास्तुवैभव, सांगीतिक ठेवा यावरचं प्रेम दिसतं..मणी कौल यांची भूमिका आणि चित्रभाषा याचा परिचय त्यांनी या लघुपटाच्या खूप आधी दिग्दर्शित केलेल्या ‘उसकी रोटी’ आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या ‘दुविधा’ या चित्रपटांतून जाणकारांना झाला होता. त्यांची कथनशैली नैसर्गिकतेकडे झुकणारी आणि अकृत्रिम आहे. ती निष्कर्ष काढत नाही तर विचार प्रवण करते.कमी एकाग्रता आणि अत्यंत कमी अवधान क्षमता बाळगणाऱ्या आजच्या प्रेक्षकवर्गाला हा लघुपट कदाचित अति संथ वाटू शकतो; परंतु या गायन-वादन शाखेतील सखोलता, विशुद्धता आणि सूक्ष्मता यात ज्यांना गम्य आहे, त्यांच्याकरिता मणी कौल दिग्दर्शित 'ध्रुपद' हा एक अद्वितीय लघुपट आहे.लघुपट : ध्रुपददिग्दर्शक : मणी कौलअवधी : एक तास दहा मिनिटेनिर्माता : फिल्म्स डिव्हिजन(लेखिका आकाशवाणीच्या माजी निर्मात्या आणि संगीत अभ्यासक आहेत.) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.