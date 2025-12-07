New Marathi Book : गावगाड्याच्या वर्तमानाची यथार्थ मांडणी

रवींद्र गुरव -editor@esakal.comगावकुसाची आठवण करून देणारी ‘मांजरखिंड’ ही मारुती ज्ञानू मांगोरे यांची कादंबरी गाव, वाडी-वस्ती, शिवार, राजकारण, शिक्षण, बेकारी, भ्रष्टाचार अशा विविध अंगांनी वाचकाला भिडत जाते. कोल्हापुरी भाषेचा बाज जसाच्या तसा ठेवून मांगोरे यांनी आपला लेखनपट उलगडला आहे. ग्रामीण बोलीतले संवाद, निवेदनशैली ही वाचकाच्या काळजाचा ठाव घेते. ही कादंबरी म्हणजे सुखदुःखांशी समरस झालेलं गाव न्हानगं आणि मानेवाडीची कथा आहे. खस्ता खात शिक्षक झालेल्या जोतीरामवर ह्या गावाची धुरा आहे. विंचू दंशावर औषध देणारा दाजीबा त्या औषधाचा थांगपत्ता कुणाला न सांगता मेला हा प्रसंग वाचकाला अंतर्मुख करतो. दुसरीकडे, त्याच्या माघारी त्यांनं दिलेलं औषध चोरून बघणारा मानेवाडीतला सिद्धाप्पा विंचू उतरवत असतो, पण त्याच्याकडे गावातलं कुणी जात नाही. कारण, त्यांची सावली पडली की जखम चिघळती अशी लोकांची अंधश्रद्धा असते, यातून जातिभेद, वर्गसंघर्ष प्रामुख्याने दिसतो. .खऱ्याची बाजू घेणारा, समाजव्यवस्थेची चीड असणारा, वावगं खपवून न घेणाऱ्या, ताड की फाड जे असेल ते तोंडावर मांडणाऱ्या तोंडाळ आकारामच्या पाठोपाठ जोतीबाला नायक करत कादंबरी अनेक जणांना सहनायक म्हणून सामावून घेते.बंधूप्रेमाखातर भावाला मदत करून झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठेवणारा जोतीबा वाचकांना भेटतो. त्याचं यथार्थ वर्णन कादंबरीत आहे. त्याच्या माध्यमातून शिक्षकांचे प्रश्न, त्यांची आजच्या काळातील पंचाईत मांडली आहे. इंग्रजी शाळांचे आलेले ‘फॅड’, नवीन शिक्षकाला पेन्शन नाही, ते इथून पुढे शिक्षकाची नोकरी कोणी करेल असं वाटत नाही असा सूर मुख्याध्यापकांच्या वतीने ही कादंबरी धरते व समाजाला नवे प्रश्न विचारते. ढोलकीच्या तोड्यापायी घोंगडं ठेवून तमाशा बघायला जाणाऱ्या दादूने गावची अब्रू खुंटीवर टांगली म्हणून न्हानगं आणि मानेवाडी गाव एक होतं, तो प्रसंग मुळातून वाचून त्यामागची भूमिका समजून घ्यायला हवी..Malegaon Crime : ‘मालेगावप्रकरणी खटला ‘फास्ट ट्रॅक’मध्ये चालवा’.इदरणी, जालीम, खिन्न, दोरखंड सांगड, आस्तीआस्ती, शिवाशिव, खतीर, खडावणं, आईच्यान, चक्रम, रतीब, वार्गीतली, पोटात चावाय, पोटगी, बदमाली असे कित्येक अस्सल बोलीतले शब्द व शिव्या लेखकाने कथानकात वापरल्या आहेत. थिरथिरं, कैन्या, तिरपा, बातरं, कानफाट्या अशा ग्रामीण बोलीत माणसांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपाध्यांमुळे प्रत्येक पात्र अधिक सजीव होतं. राजा हालं परज्या डुलं, बडा घर पोकुळ वासा.. अशा म्हणीही आढळतात. पायतानं खाणे, नाबर असणे, गोष्टीकडनं मार खाणे, नावाजणे, बार भरणे, बार उडवून देणे, बैलावाणी उट्या, आतडं करकांडणे, डोस्कं डोंगराला लावणे, मागं सर म्हणणे, मळबाला हात लावणे, पिरतुमी जितून येणे, रंग हवाला बघणे, मिट्टी पडणे अशा वाक्प्रचारांची जंत्रीही मांगोरे यांच्या लेखनात आहे.गावच्या सरपंच निवडणुकीतील पैसेवाटप, भ्रष्टाचार, आयुष्यातून उठवणारी कट-कारस्थाने कशी होतात आणि त्याच्या विरोधात रंगा मस्कराचा नववीतला गोदू काय बोलतो? यातून इथल्या समाजाची खरी मानसिकता कळते. लाखोंची कमाई करणारा देशमुख गावच्या निवडणुकीत पराभूत होतो आणि खोट्या जातिवाचक केसचा कारभार सुरू करतो. ‘खोटं-नाटं करू नका माझ्या बाबासाहेबांनी असं नाही सांगाय...’ असं म्हणत ‘कायदा माणसाकिंदी मोठा हाय व्हय गा?’ असा सवाल चंद्राप्पा करतो. .‘ग्वाडवाणी’ बोलणारं गाव खोट्या केसने तुटतं. परत कोणी जवळ करील ही आशा संपलेली. पोरांनी माणसं तोडली याचं चंद्राप्पाला वाईट वाटतं; पण तो काहीच करू शकत नाही. म्हातारपण भाकरीला महाग असतं या जाणिवेने तो गप्प बसतो. एकीकड गाव तुटेल आणि दुसरीकड पोरं तुटतील म्हणून तो शांत राहतो. मात्र, मधल्या मध्ये त्याचं मरण होतं. पोरांच्या विरोधात जाऊन कसं जगायचं? हाच प्रश्न त्याचाही आहे. राजकारण करण्यासाठी या पोरांना पाठीसोबत हिंडवणारे राजकारणी आणि जीवघेणं राजकारण घरं मोडतं हे तो त्याच्या डोळ्यांनी पाहत असतो.गावगाड्यातले आतडी पिळवटून टाकणारे असे कित्येक प्रसंग ‘मांजरखिंडी’त आहेत. खऱ्याचं राजकारण नाही. कोण कधी खिंडीत कसं गाठील हे सांगता येत नाही, हेच ही ‘मांजरखिंड’ पुन्हा पुन्हा ठासून सांगते. कित्येक पिढ्यांपासून सुरू असलेला जित-जेत्यांचा संघर्ष मांडणारी ही कादंबरी वाचकांना वास्तवाचं भान देईल असा विश्वास वाटतो.पुस्तकाचे नाव : मांजरखिंडलेखकाचे नाव : मारुती ज्ञानू मांगोरेप्रकाशक : दर्या प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २०० मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.