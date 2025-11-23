स्वागत नव्या पुस्तकांचे

द सीक्रेट मिशन‘द सीक्रेट मिशन’ ही राधिका कुलकर्णी यांनी लिहिलेली रहस्यमय कादंबरी आहे. एका छोट्या गावात एक तरुण इन्पेक्टर कामावर रुजू होतो. तो तिथे बेपत्ता व्यक्तींच्या ‘पेंडिंग फाइल्स’चा अभ्यास करतो. गावाचा फेरफटका मारताना त्याला एक शिवमंदिर दिसते. त्याच्याविषयीच्या काही आख्यायिका समजतात, गूढ उकलते. दरम्यानच्या काळात गावातल्या काही व्यक्ती बेपत्ता होतात, काहींचे अपहरण होते. या सर्व प्रकरणाचा तपास तो इन्स्पेक्टर कसा लावतो? याचे उत्कंठावर्धक वर्णन या कादंबरीत करण्यात आले आहे. १९ प्रकरणांमध्ये कादंबरीचा पट उलगडण्यात आला आहे. वैशिष्ट्ये : रहस्य सन्मान कादंबरी स्पर्धेतील विजेती संहिता. रवींद्र गुर्जर यांची प्रस्तावना. प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १७२ मूल्य : २६० रु..तरुणांनो जागे व्हा!युवाशक्तीला विविध विषयांचे भान देऊन त्यांना सद्यस्थितीची जाणीव करून देणारे लेखन ‘तरुणांनो जागे व्हा!’ या छोटेखानी पुस्तकाच्या माध्यमातून संदीप पाटील-कऱ्हाळे यांनी केले आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली, तरी अनेक प्रश्न मुळातून सुटलेले नाहीत. बेरोजगारीपासून गुन्हेगारीपर्यंत आणि जातिभेदापासून दंगलींपर्यंतच्या अनेक गोष्टी अद्याप टिकून आहे. जोवर ही स्थिती बदलत नाही, तोवर भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही, स्वराज्य मिळवलेल्या आपल्या देशात सुराज्य नांदू शकणार नाही हेच कऱ्हाळे यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून सांगितले आहे.प्रकाशक : संगत प्रकाशन, नांदेडपृष्ठे : ४८ मूल्य : ९० रु..फ्रँडीमराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या वेगळेपणामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेल्या ‘फ्रँडी’ या चित्रपटाचा विविधांगी मागोवा घेण्याचा प्रयत्न हनुमंत अजिनाथ लोखंडे यांनी ‘फ्रँडी - भारतीय चित्रपटातील मैलाचा दगड’ या पुस्तकाद्वारे केला आहे. पुस्तकाची विभागणी चार भागांत करण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या भागात लेखकाचे मनोगत आणि दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांचा प्रवास मांडण्यात आला आहे. दुसऱ्या भागात, भारतीय चित्रपटातील जातिचित्रण आणि ‘अंकुर’ व ‘फ्रँडी’ : साम्य आणि भेद या दोन घटकांचा आढावा घेण्यात आला आहे. तिसऱ्या भागात, ‘फ्रँडी : स्पृश्यास्पृश्यता आणि जातिव्यवस्थेची रूपके’ हा परिसंवाद असून, चौथ्या भागात नागराज मंजुळे यांची दीर्घ मुलाखत आहे. चित्रपटाचा विचार केवळ मनोरंजनाचे साधन म्हणून न करता समाजप्रबोधनाचे माध्यम म्हणून करण्याचा प्रयत्न कसा केला गेला? हे या पुस्तकाद्वारे मांडण्यात आले आहे.वैशिष्ट्ये : कवी ‘सौमित्र’ यांची प्रस्तावना, तर मुखपृष्ठ संतोष घोंगडे यांचे.प्रकाशक : न्यू ईरा पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : १५२ मूल्य : ३०० रु..अवयवदान, देहदान चळवळ आणि थॅलेसेमिया जागृतीअवयवदान, देहदान आणि थॅलेसेमिया हे तिन्ही घटक सध्याच्या काळातील ऐरणीवरचे मुद्दे असून, बहुतांश सामान्य नागरिक त्यापासून अनभिज्ञ असल्याचे जाणवते. नागरिकांमध्ये याप्रति जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने ‘अवयवदान, देहदान चळवळ आणि थॅलेसेमिया जागृती’ हे पुस्तक डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी लिहिले आहे. अवयदान व देहदानाची गरज इथपासून ते ती संपूर्ण प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते इथपर्यंतचा सर्व प्रवास लेखकाने थोडक्यात उलगडून सांगितला आहे. त्याचप्रमाणे थॅलेसेमियाचे प्रकार, त्याची लक्षणे व कारणे, उपचारप्रणाली, संबंधित संस्था आदी घटकांची माहिती देण्यात आली आहे. देहदान, अवयवदान अर्जाचा नमुनादेखील परिशिष्ठात देण्यात आला आहे.वैशिष्ट्ये : डॉ. तात्याराव लहाने यांची प्रस्तावना.प्रकाशक : स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १४० मूल्य : २५० रु..पुणे-दिल्ली-पुणेमाजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या सुविद्य पत्नी आणि संशोधक, प्रोफेसर, लेखिका, उद्योजिका अशा विविध भूमिका एकाच वेळी समर्थपणे निभावणाऱ्या डॉ. प्राची जावडेकर यांनी केलेले अनुभवपर लेखन म्हणजे ‘पुणे-दिल्ली-पुणे’ हे पुस्तक होय. घर, संसार, नोकरी, व्यवसाय आणि राजकीय वातावरण सांभाळत जगताना आलेले विविध अनुभव त्यांनी दिलखुलासपणाने या पुस्तकात मांडले आहेत. अ.भा.वि.प. मध्ये प्राची व प्रकाश जावडेकर यांनी एकत्रित केलेलं काम, आणीबाणीच्या काळात झालेला कारावास, विवाहाचा निर्णय, पुण्याहून दिल्लीला प्रयाण, वाढत्या राजकीय जबाबदाऱ्या, संसाराची घडी, मुलांचे संगोपन, समाजकारण आणि हे सर्व करत असताना स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणं... हा एवढा मोठा पट डॉ. प्राची जावडेकर यांच्या लेखनातून उलगडला गेला आहे.वैशिष्ट्ये : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे शुभेच्छापर लेख.प्रकाशक : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २१० मूल्य : ३०० रु..शाल्मली‘शाल्मली’ हे लेखिका रोहिणी दीक्षित यांचे आत्मकथन आहे. आयुष्याचा प्रवास, त्यातील चढ-उतार, येणारे बरे-वाईट अनुभव, संघर्ष, मदतीला आलेले हात अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत त्यांनी आपली जीवनयात्रा शब्दबद्ध केली आहे. पतीच्या निधनांतर कोसळलेल्या दुःखाच्या डोंगराखाली दबून न जाता त्यातून वाट काढत त्यांनी पुन्हा आपलं नवं विश्व कसं निर्माण केलं? हे त्यांनी ओघवत्या शैलीत मांडलं असून, त्यांची संघर्षगाथा प्रेरणादायी आहे.प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ८६ मूल्य : १८० रु..चाणक्याची भारतीय अर्थनीतीसंजय कप्तान यांनी महान अर्थतज्ज्ञ आर्य चाणक्याच्या अर्थनीतीचे विस्तृत विवेचन ‘चाणक्याची भारतीय अर्थनीती’ या पुस्तकात केले आहे. तब्बल १४ प्रकरणांमध्ये कप्तान यांनी त्यांची मांडणी केली आहे. त्यामध्ये आर्य चाणक्याचे भारतीय संदर्भात महत्त्व ते भारतीय अर्थशास्त्राची समकालीन आव्हाने असा विशाल परीघ सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात चाणक्याचे कालसंगत औचित्य, विचारांची पार्श्वभूमी, चाणक्याच्या अर्थशास्त्राचा परिचय, नीतिमत्ता व धर्म, चाणक्याचे आधुनिक अर्थशास्त्रातील स्थान अशा अनेक महत्त्वाच्या घटकांवर कप्तान यांनी प्रकाश टाकला आहे.वैशिष्ट्ये : उपयुक्त संदर्भ ग्रंथसूची. मुखपृष्ठ चैताली नाचणेकर यांचे.प्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २३६ मूल्य : ३५० रु..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.आदिवासी संस्कृती‘नागी’ नावाच्या आदिवासी स्त्रीच्या जीवनावर आधारित ही कादंबरी अर्चना देव यांनी लिहिली आहे. तिच्या जीवनातले चढ-उतार, खाच-खळगे यांचे यथार्थ वर्णन त्यांनी आपल्या लेखनातून केले आहे. नागी ही एक पाडावरची सोशीक स्त्री आहे, ती सर्वांना मदत करते. सर्व नात्यांना सांभाळून घेते. तिने दोन वेळा वैधव्याचे चटके अनुभवले आहेत. ती निसर्गातल्या देवतांची पूजा करणारी आहे. आदिवासी जीवनसंस्कृतीचे पालन करणारी ती स्त्री आहे. अनेक सुख-दुःख तिने भोगली आहेत. ही कादंबरी वाचकाला आदिवासी समाजाच्या विश्वात समरस करते. हे चित्रण केवळ वरवरचे नाही, तर वास्तवाला निर्भीडपणे मांडणारे आहे. आदिवासी समाजाचे वेगळेपण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीचा वेध देव यांनी आपल्या लेखनातून घेतला आहे.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १९६ मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 