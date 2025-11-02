स्वागत नव्या पुस्तकांचे

सप्तरंग

या बातमीत प्रशांत पोळ लिखित 'खजिन्याची शोधयात्रा' आणि डॉ. शरद जोशी लिखित 'परमप्रेममूर्ती' या दोन पुस्तकांचा परिचय दिला असून, त्यापैकी पहिले भारताची संस्कृती व वास्तुकला, तर दुसरे सत्यसाईबाबांच्या कार्याचे वर्णन करते.
खजिन्याची शोधयात्रा

आपल्या देशाची परंपरा, सांस्कृतिक अधिष्ठान याबद्दलची अनोखी माहिती प्रशांत पोळ यांनी ‘खजिन्याची शोधयात्रा’ या पुस्तकातून मांडली आहे. अनेक मंदिरे, राजवाडे, प्रासाद या सर्व गोष्टींची माहिती पुस्तकाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडली आहे.

  • प्रकाशन : स्नेहल प्रकाशन, पुणे

  • पृष्ठे : २२२ मूल्य : ३२५ रु.

