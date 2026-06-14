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Premium|Marathi Cinema Struggles : सेन्सॉरच्या लढाईत अडकलेला सिनेमा आणि दिग्दर्शकाचा संघर्षमय प्रवास

Film Censorship Issues : सेन्सॉरच्या अडचणी, विरोधकांचा दबाव आणि प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही प्रदर्शित न झालेल्या चित्रपटाच्या अनुभवातून मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शकांच्या संघर्षमय वास्तवाचे चित्र समोर येते.
Marathi Cinema Struggles

Marathi Cinema Struggles

esakal

सप्तरंग टीम
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डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com

आक्षेप घेणारे काय-काय करू शकतात याचा अंदाज बांधत आम्ही कसंबसं जेवलो. मात्र जेवताना आमचं सतत आजूबाजूला लक्ष. कुणी आपल्यावर पाळत तर ठेवत नाही ना हीच मनात ओढाताण... रात्री निर्मात्यांनी मला माझ्या हॉटेलवरून गुपचूप हलवलं आणि त्यांच्या एका जवळच्या नातेवाइकाच्या बंद घरात नेऊन ठेवलं.

‘‘नाहीच ना रीलिज झाला...?’’

‘‘कधी करता रीलिज पिक्चर...?’’

‘‘आता डब्यात का...? काढा बाहेर... कळू द्या आम्हाला, तुम्ही काय केलंय ते...’’

‘नाच तुझंच लगीन हाय’ हा सिनेमा सेन्सॉरसोबत लढत होता, पडत होता, पुन्हा उभं राहत होता. त्या सगळ्या दरम्यान काही हितचिंतकांकडून अशी त्याची हेटाळणी करण्यात येत होती. त्यात आस्था असेलही; पण आम्हाला ती कधी जाणवली नाही...

अभिनय क्षेत्रात काहीतरी करायचंय म्हणून आलेला... त्याला त्याचा सिनेमा दिग्दर्शित करायला मिळाला; पण त्या सिनेमाने आजपावेतो पडदा पाहिला नाही... आपण दिग्दर्शित केलेला सिनेमा सिनेमागृहात दिसत नाही तोवर त्यास पूर्णत्व नाही. असंच घडलं. ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ थिएटरमध्ये लागलाच नाही. दिग्दर्शक म्हणून किती मोठा पराभव... मराठी सिनेमाचा दिग्दर्शक ही एक वेगळी गंमत आहे. त्याला दिग्दर्शन करायला फार वेळ मिळतच नाही. कारण आपल्याकडे तोच प्रॉडक्शन मॅनेजर, तोच लाइन प्रोड्युसर... तोच कलाकारांशी पैशाचं बोलणार, त्यानंच सगळं ठरवायचं... काही ठिकाणी तर निर्मात्यासाठी पडेल तो शब्द झेलायची पण तयारी ठेवावी लागते असे ऐकले आहे... या सगळ्या ‘एक्स्ट्रॉ करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी’मुळे त्याच्या दिग्दर्शन या मूळ पेशालाच हरताळ फासला जातो. दिग्दर्शनापासून तो लांबच लांब राहतो. बाकी ठिकाणी संपूर्ण आकृतिबंध तयार करून तो आपल्या सहाय्यकांना समजावून सांगून, ते बरहुकूम करून घेणे आणि फक्त ॲक्शन आणि कट यामधल्या सृजन तुकड्यावरच त्याचं लक्ष केंद्रित असतं. त्यामुळे ते उत्तम-उत्तम तुकडे जुळवून एक उत्तम सिनेमा आपल्यापुढे ठेवतात. मराठी सिनेमाही पोहाचतो आहे इथपर्यंत... नसेल तर तो एक दिवस पोहोचेल...

Marathi Cinema Struggles
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