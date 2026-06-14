Premium|Marathi Cinema Struggles : सेन्सॉरच्या लढाईत अडकलेला सिनेमा आणि दिग्दर्शकाचा संघर्षमय प्रवास

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com आक्षेप घेणारे काय-काय करू शकतात याचा अंदाज बांधत आम्ही कसंबसं जेवलो. मात्र जेवताना आमचं सतत आजूबाजूला लक्ष. कुणी आपल्यावर पाळत तर ठेवत नाही ना हीच मनात ओढाताण... रात्री निर्मात्यांनी मला माझ्या हॉटेलवरून गुपचूप हलवलं आणि त्यांच्या एका जवळच्या नातेवाइकाच्या बंद घरात नेऊन ठेवलं. ‘‘नाहीच ना रीलिज झाला...?’’‘‘कधी करता रीलिज पिक्चर...?’’‘‘आता डब्यात का...? काढा बाहेर... कळू द्या आम्हाला, तुम्ही काय केलंय ते...’’‘नाच तुझंच लगीन हाय’ हा सिनेमा सेन्सॉरसोबत लढत होता, पडत होता, पुन्हा उभं राहत होता. त्या सगळ्या दरम्यान काही हितचिंतकांकडून अशी त्याची हेटाळणी करण्यात येत होती. त्यात आस्था असेलही; पण आम्हाला ती कधी जाणवली नाही...अभिनय क्षेत्रात काहीतरी करायचंय म्हणून आलेला... त्याला त्याचा सिनेमा दिग्दर्शित करायला मिळाला; पण त्या सिनेमाने आजपावेतो पडदा पाहिला नाही... आपण दिग्दर्शित केलेला सिनेमा सिनेमागृहात दिसत नाही तोवर त्यास पूर्णत्व नाही. असंच घडलं. ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ थिएटरमध्ये लागलाच नाही. दिग्दर्शक म्हणून किती मोठा पराभव... मराठी सिनेमाचा दिग्दर्शक ही एक वेगळी गंमत आहे. त्याला दिग्दर्शन करायला फार वेळ मिळतच नाही. कारण आपल्याकडे तोच प्रॉडक्शन मॅनेजर, तोच लाइन प्रोड्युसर... तोच कलाकारांशी पैशाचं बोलणार, त्यानंच सगळं ठरवायचं... काही ठिकाणी तर निर्मात्यासाठी पडेल तो शब्द झेलायची पण तयारी ठेवावी लागते असे ऐकले आहे... या सगळ्या ‘एक्स्ट्रॉ करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी’मुळे त्याच्या दिग्दर्शन या मूळ पेशालाच हरताळ फासला जातो. दिग्दर्शनापासून तो लांबच लांब राहतो. बाकी ठिकाणी संपूर्ण आकृतिबंध तयार करून तो आपल्या सहाय्यकांना समजावून सांगून, ते बरहुकूम करून घेणे आणि फक्त ॲक्शन आणि कट यामधल्या सृजन तुकड्यावरच त्याचं लक्ष केंद्रित असतं. त्यामुळे ते उत्तम-उत्तम तुकडे जुळवून एक उत्तम सिनेमा आपल्यापुढे ठेवतात. मराठी सिनेमाही पोहाचतो आहे इथपर्यंत... नसेल तर तो एक दिवस पोहोचेल....Marathi Theatre BTS stories : चारशे तीस सव्वीस ऐंशी.‘नाच तुझंच लगीन हाय’ प्रदर्शित होण्याची काही चिन्हे दिसेनात. हताशा वाढत होती. निर्मात्यांनी एक दिवस -- केलं आणि आपण करू प्रदर्शित. जे होईल ते होईल. त्यांनी त्या दृष्टीनं हालचाली सुरू केल्या. दादर, सायन, लालबाग अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी सिनेमाचे होर्डिंग चढले. एखाद्या इतक्या मोठ्या होर्डिंगवर स्वतःला पाहणं आणि त्याच होर्डिंगवर दिग्दर्शक म्हणून आपलं नाव ठळक आणि वेगळ्या रंगात उठून दिसणारं... मी ते होर्डिंग पाहायला वारंवार जात असे. होर्डिंग चढले. रीलिजची बाकीची तयारी पूर्ण झाली. थिएटरला पोस्टर पोहोचले. वृत्तपत्रांत पहिलं पान पूर्ण आपल्या सिनेमाची जाहिरात यावी अशी निर्मात्यांची मनोमन इच्छा. त्यामुळे खामकरांनी पीआर कंपनीशी तशी बोलणी सुरू केली.तोच अनुदान पहिल्या सिनेमाला की दुसऱ्या सिनेमाला या शासनाच्या जी.आर.बद्दलच्या चर्चेनं उचल घेतली. आधी पहिल्या सिनेमाला (म्हणजे निर्मात्याच्या) सरकार अनुदान देत असे. पण ते आता पहिल्या सिनेमाला मिळणार नसून दुसऱ्या सिनेमाला मिळणार अशी चर्चा सुरू झाली. संभ्रम निर्माण झाला. काय करावे कळेना. शासनाचं अनुदान म्हणजे निर्मात्याला भलीमोठी मदत; पण आता त्या असण्या-नसण्याविषयी दुविधा निर्माण झाली आणि प्रसिद्धी थांबली. विचार करून, निर्णय घेऊ इथे येऊन चर्चा थंडावली. जरा वाट पाहू, अंदाज घेऊ मगच रीलिज करू असं ठरलं; पण किती वाट पाहायची याचा कालावधी ठरला नाही. तो अनिश्चित काळासाठी असणार असं भासत होतं. तसंच झालं. शासनाचा जी.आर. काही येईना. वर्ष होतं २०११-२०१२. त्यानंतर सरकार बदलेपर्यंत अनुदान पहिल्या सिनेमाला की दुसऱ्या सिनेमाला काहीच समजले नाही. चित्रपट थंड बस्त्यात जाण्याची चिन्हे दिसू लागली. तोवर निर्माते परदेशात त्यांच्या व्यवसायानिमित्त निघून गेले. आशाच मावळली. आठ दिवसांनी मुंबईभर चढवलेले होर्डिंग्ज उतरले. मन कडू झालं. होर्डिंग्जचे रंग उतरले. मन आणखीच कडवटलं. मोठा यज्ञ थांबल्यासारखं वाटलं. आता यापुढे वाट काय आहे?‘‘चला मग फेस्टिव्हलला पाठवू.’’तेव्हा सिनेमा फेस्टिव्हलला पाठवणं इतकं सोपं नव्हतं. करायचं कसं? त्या चित्रपट महोत्सवापर्यंत पोहोचायचं कसं याचा शोध सुरू झाला.‘‘फॉर्म तर भरायचाय. आपणच करू’’ असाही एक विचार समोर आला. आमच्यातल्या दोघा-तिघांनी प्रयत्न सुरू केले. बऱ्याच वेळा फॉर्म अर्धा भरला जाई. मग कनेक्टिव्हिटी इश्यू निर्माण होत. पुन्हा पहिल्यापासून सगळे तपशील भरावे लागत. कधी अगदी ‘सबमिट’ म्हणायच्या वेळी संपर्क खंडित होत असे. हाती काही लागेना... अनेक प्रयत्न केले; पण सिनेमा महोत्सवासाठी काही रजिस्टर होईना. पेच वाढला. सिनेमा रिलीज होता-होता राहिला. आता फिल्म फेस्टिव्हलला पाठवावा तर तेही हाती लागेना.निर्मात्यांना त्यांचा एक जुना मित्र भेटला. तो आता चित्रपट महोत्सवात नेण्याचं काम करतो असं समजलं. त्याच्यासोबत मीटिंग झाली. तेव्हा ‘क्युरेटर’ हा शब्द अजून रूढ व्हायचा होता. तर हा योगेश नावाचा एक अभिकर्ता आता सगळ्या सिनेमाविषयक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी होता... त्यानं जेव्हा पाहिलं, की आम्ही एकदम त्याला ‘सरेंडर’ झालो आहोत आणि तूच आता आमचा मार्गदर्शक, वाटाड्या... त्यानं ते बरोबर जोखलं आणि मोठ्या रुबाबात सूचना, दुरुस्त्या करायला सुरुवात केली. निर्माते आणि मी एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहत असू आणि ‘ठीक आहे. तुम्ही म्हणाल तसं,’ अशा माना डोलावत असू. त्याच्या काही सूचना :.Premium|Marathi lifestyle feature : डाएट, चीट डे आणि वाफाळता चहा; ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं सुख कोणतं?.‘सिनेमाचं नाव बदला.’‘सिनेमा री-एडिट करा.’आम्ही होकारार्थी माना डोलावल्या. सगळा पैसा निर्मात्याचा. आम्ही सिनेमा केला. पण नंदीबैलासारखं त्या व्यक्तीसमोर होकार भरण्याशिवाय आमच्याकडं काहीच पर्याय नव्हता...या सगळ्याचे त्याने अडीच लाख रुपये मागितले. आम्ही नंदीबैल ‘हो’ म्हणालो. आम्हाला वाटच नव्हती. त्याला ते दिलेपण लगेच. मग त्यानं कामाला सुरुवात केली असं समजलं. आता आपल्या या सिनेमाचं काहीतरी होईल असं वाटू लागलं. आम्ही सगळे त्या व्यक्तीची त्याच्याकडून येणाऱ्या अपडेटची वाट पाहू लागलो. दरवेळेस तो येई. लॅपटॉपवर काहीतरी रंगीत रकाने दाखवी आणि लोकार्नो, रॉटरडॅम, बर्लिन, व्हेनिस, टोरांटो इथल्या महोत्सवाबद्दल आम्हाला सांगत असे. त्या रंगीत रकान्यात आम्ही रंगून जात असू. इकडे पाठवलाय, तिकडे पाठवलाय, चान्सेस आहेत, वेट... पॅनिक होऊ नका यात बरेच महिने गेले. त्याचं तेच पालुपद ‘वेट.. या वेळी चान्सेस आहेत.’मी एक दिवस न राहवून त्या अभिकर्त्याला म्हणालो,‘‘आपण ज्या फिल्म फेस्टिव्हलला आपली फिल्म पाठवली आहे, ती त्यांनी स्वीकारली की नाही याबद्दल काही उत्तरादाखल आलेला एखादातरी ईमेल आहे का?’’तो चिडलाच एकदम.‘‘म्हणजे माझ्यावर विश्वास नाही का? मी खोटं बोलतोय असं वाटतं का?’’निर्माते माझ्याकडे पाहत होते. त्यांच्या स्वभावानुसार ते मला ‘शांत व्हा’ म्हणत होते; पण मला काहीतरी उत्तर त्या अभिकर्त्याकडून पाहिजे होतं. मी पुढं म्हणालो. बोलणं पुढे रेटलं. ‘‘जर तुम्ही खोटं बोलत नाही तर एखादा तरी मेल दाखवा. तुम्ही पाठवल्याचा आणि उत्तरादाखल पलीकडून एखादा मेल आल्याचा.’’त्यानं त्रागा केला. जराशी तडकातडकी झाली. त्याने लॅपटॉप गुंडाळला. पोबाराच केला जणू. आठवडाभरात समजले हा जो सांगे मी आता जर्मनीला निघालोय... कान्सला निघालोय... तो कुठेही जात नव्हता... तो अलिबागला मुक्कामी असे. निर्मात्याच्या मित्राच्या फार्महाऊसवर आपल्या जिवलग मित्रांच्या संगतीत आनंद फर्मावत होता...आर्थिक पाठबळ अर्थातच तेच अडीच लाख... असा अभिकर्ता आणि असे त्याचे प्रताप... या सगळ्या व्यापात चित्रपट मार्केटमध्ये जुना होत होता. वर्षे सरत होतं.अभिकर्त्यानं आमचा विश्वास तोडला. आम्ही पुन्हा मोडलो. तरी कर्णोपकर्णी बातमी वाहत होती. सिनेमाविषयी, त्याच्या विषयाविषयी चर्चा होत होती... खासकरून सिनेमा-नाट्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिवर्गात. अनेकांनी सिनेमा पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. दाखवता आला नाही...त्यातच कोल्हापूरच्या ‘थर्ड आय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये सिनेमा सिलेक्ट झाल्याची बातमी आली. आम्ही आनंदलो. महोत्सवात चित्रपटाचे दोन खेळ (शो) होणार होते. संयोजकांनी आमची येण्या-जाण्याची व्यवस्था केली होती. निवास व्यवस्थाही केली होती.‘शो’ संपला. थिएटरभर शांतता होती. सेन्सॉर बोर्डाच्या ‘शो’चा आम्हाला जरा अनुभव असल्यानं ‘हो रे आणि नाही रे’ दोन्ही वर्ग आहेत असं आम्हाला जाणवलं. तेच झालं. बऱ्याच लोकांना आवडला. काहींना नाही आवडला. सिनेमागृहातून आम्ही बाहेर आलो. दोन तरुण मुलांनी मला घेरलं आणि दमदाटी करू लागले. सिनेमाच्या विषयाबद्दल त्यांना आक्षेप होता. नोंदवताना ‘तुम्हाला बघून घेतो’ असा दम दिला. ‘‘तुम्ही कुठे राहता माहीत आहे आम्हाला. उद्यापण शो आहे ना... बघू...’’ते निघून गेले. मी घाबरून गेलो.बघून घेतो म्हणजे काय?काय करतील?काय-काय करू शकतात याचा अंदाज बांधत आम्ही कसंबसं जेवलो. ते जेवताना सतत आजूबाजूला लक्ष. कुणी आपल्यावर पाळत तर ठेवत नाही ना हीच मनात ओढाताण...रात्री निर्मात्यांनी मला माझ्या हॉटेलवरून गुपचूप हलवलं आणि त्यांच्या एका जवळच्या नातेवाइकाच्या बंद घरात नेऊन ठेवलं. उद्या काय होईल या चिंतेनं व्याकूळ, रात्र सरत होती. पापण्या कशा विसावल्या ते समजलं नाही. बहुतेक ‘जे होईल ते होईल’ यावर पापण्यांनी तडजोड केली असेल. पापण्या आणि ग्लानी स्थिरावल्या. विसावल्या....दुसऱ्या दिवशी दुपारी आम्ही थिएटरला लांबूनच पाहत होतो. काय होतंय... निदर्शनं की आणखी काही? दुसरा ‘शो’ पार पडला. काही अनुचित घडले नाही. जोडून पत्रकार परिषद होती. ‘अरे बापरे!’ आता? तिथं काही गोंधळ झाला तर! आम्ही सगळेच अंदाज घेत जरा उशिरानंच चित्रपटगृहाच्या वरच्या हॉलमध्ये दबकतच पोहोचलो. कालचे दोन चेहरे शोधले सगळ्या गर्दीमध्ये. पत्रकार परिषद गच्च भरली होती. सुरुवातीला ‘ते चेहरे’ शोधत आम्ही उत्तरं दिली. नंतर सैलावलो. परिषदेनं एकमुखानं सिनेमाचा गौरव केला. थोडं बळ आलं. आत हसलो. नुसतीच हवा. ताण होताच. परिसर सोडला. परतीच्या प्रवासात...राजेश पिंजानी या दिग्दर्शकाचा फोन आला.‘बाबू बँड बाजा’ नामकी फिल्म बना रहा हूँ. जरा रिसेंट फोटो भेजिए.’‘गुगल करो...’ ‘गुगल पे जाव...’मी उत्तरलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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