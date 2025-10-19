मराठीची अवीट गोडी

ऋचा थत्तेrucha19feb@gmail.comमराठीतील शाब्दिक खेळ, कोट्या वाचताना वाटून जातं, की खरंच किती श्रीमंत आहे आपली मायमराठी! भाषेची श्रीमंती असल्यामुळे हे शक्य होतं. आपल्या सर्व थोर साहित्यिकांच्या संस्कारांमुळेच मलाही शब्दांशी खेळायचा नाद लागला आणि अशा खेळातून काही छान गवसतं.आम्ही मनालीमध्ये जेवत असताना कानावर मराठी बोलणं पडलं आणि स्वाभाविकच चमकून पाहिलं. ते कुटुंबदेखील मनापासून हसलं, मग थोडा संवाद झाला. असा हा अनुभव सर्वांनाच येत असेल. कसं होणार मराठीचं? असं वाटण्याचं कारण नाही, कारण आजही तिची श्रीमंती पदोपदी जाणवते. अगदी समाजमाध्यमांवरही. स्क्रोल करता करता एका फोटोत दिसलेलं हे वाक्य- ‘जेवणात आणि जीवनात ठेचा खाल्ल्याशिवाय मजा नाही.’ वाचलं आणि मनात अक्षरशः घर करून राहिलं. शब्दशः ठेचा खातात तो जेवणात आणि अडचणीरूपी ठेचा अनुभवास येतात त्या जीवनात! यातही जेवण आणि जीवन या शब्दातील साधर्म्य नेमकेपणानं टिपलं होतं. असे शाब्दिक खेळ, कोट्या वाचताना रंजन तर होतंच; पण प्रत्येक वेळी वाटून जातं, की खरंच किती श्रीमंत आहे आपली मायमराठी! .लेखकाची, कवीची प्रतिभा असतेच, त्याचा सततचा नकळत होणारा रियाजही असतोच, पण मुळात भाषेची श्रीमंती असल्यामुळे हे शक्य होतं. आपल्या सर्व थोर साहित्यिकांच्या संस्कारांमुळेच मलाही शब्दांशी खेळायचा नाद लागला आणि अशा खेळातून काही छान गवसतं, तेव्हा तो आनंद शब्दात मांडता येत नाही. जसं, ‘वाट’ हा शब्द किती प्रकारे वापरला जातो! पण त्याची यादी देण्यापेक्षा या शब्दाचा वापर करून लिहिलेला हा प्रसंगच पहा- एकदा मी बसची वाट बघत उभी होते. वाट बघून बघून पार वाट लागली होती. एकदाची बस आली आणि गर्दीतून वाट काढत काढत जाऊ लागली. शेवटी वाहतूक पोलिसांनीच बसला वाट करून दिली. एकाजागी बसून कंटाळा आल्यामुळे इकडे तिकडे पाहिलं, तर एका काकूंनी घरी फोन लावला होता. आपल्या सुनेला त्या सांगत होत्या. ‘‘मला गर्दीतून यायला वेळ होईल गं, मी येईपर्यंत तेवढी चटणी जरा वाट.’’ आणि दुसरे एक आजोबा छोट्या नातवाला सांगत होते. ‘‘बरं का साहिल, देवळातून आणलेला प्रसाद घरी गेल्यावर सगळ्यांना नीट वाट.’’ एकदाची बस माझ्या स्टाॅपवर थांबली, तशी मी उतरले आणि घराची वाट धरली. हा प्रसंग लिहिताना वाट या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ सापडत गेले तशी मजा येत होती! आता हे जरा ठरवून लिहिलं असलं, तरी अशा गमतीजमती बोलता बोलताही होऊन जातात. म्हणजे माझी आईच एकदा बोलून गेली, ‘‘आज प्रसादाची वाटली डाळ जरा जाडसर वाटली, पण सगळ्यांना वाटली, तेव्हा चवीला त्यांना बरी वाटली.’’ हे वाक्य ऐकून मलाही भारी गंमत वाटली..‘एक शब्द आणि अनेक अर्थ’ असा अनुभव जसा वारंवार घेता येतो, तसेच एका गोष्टीसाठी अनेक शब्द वापरले जातात. म्हणजे समानार्थी शब्द तर ते आहेतच, पण अर्थानुसार कुठे कुठला शब्द वापरायचा हे ठरलेलं असतं. त्या शब्दांची छटा वेगवेगळी असते. जसं, काळं करतात ते तोंड, बघतात तो चेहरा आणि फारच सुंदर असतो तो मुखडा!आता असे शब्दांचे खेळ निवेदनातही गंमत आणतात. अर्थात अतिरेक नको वाटतो, पण थोडक्यात नक्कीच गंमत येते. जसं, एक लाजरान साजरा मुखडा... हे गाण्याच्या मुखड्यात मुखडा असलेलं गाणं! असंच एकदा ‘पाणी’ हा शब्द विविध प्रकारे वापरात येतो हे एका चर्चेतून जाणवलं आणि ही लहानशी कथाच सुचली..पाणी भरून आणताना रंजना संजनाला सांगत होती, ‘‘तरी मला वाटलंच होतं कुठेतरी पाणी मुरतंय. इतकं पाणी पुलाखालून वाहून गेलं, पण आजही सगळे मलाच पाण्यात पाहतात. इथे राबराब राबायचं मी, पण लक्ष्मी पाणी भरतेय सुधाच्या-माझ्या जावेच्या घरी!’’ डोळ्यातलं पाणी पदराने पुसणाऱ्या तिला मग संजना म्हणाली, ‘‘तुला असं रडताना पाहिलं ना, की माझ्या काळजाचं पाणी पाणी होतं बघ; पण खरं सांगू का, ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असं असतं एखाद्याचं नशीब! तसंच आहे त्या सुधाचं, कशाला त्रागा करतेस उगाच? आणि कशाला गुंतून रहायचं? परवा त्या बुवांनी प्रवचनात नाही का सांगितलं, की प्रपंच म्हणजे अळवावरचं पाणी! आणि हो असंही म्हणाले, की प्रपंचात गुंतून नका, पण अन्याय झाला, की शत्रूला पाणी पाजायलाही मागे-पुढे पाहू नका.’’ आता तेच प्रवचन पुन्हा ऐकण्याची इच्छा नसलेली रंजना म्हणाली, ‘‘अगं, ते सगळं ठीक आहे गं, मी सुद्धा बारा गावचं पाणी प्यायलेय म्हटलं. पण पाणी डोक्यावरून जाऊ लागलं की काय करायचं माणसानं?’’ हे बोलत असतानाच रंजनाला पाणीपुरीची गाडी दिसली आणि तिच्या तोंडाला पाणी सुटलं आणि त्या दिशेनं ती गेलीसुद्धा! शेवटी कपाळावर हात मारून घेत संजना म्हणाली, ‘‘हिला समजावताना आम्ही रक्ताचं पाणी करायचं आणि इथे पालथ्या घड्यावर पाणी!’’.क्रियापदांच्या बाबतीत तर कितीतरी लिहिण्यासारखं आहे. म्हणजे काही क्रियापदांचा वापर आपण खूपच वेगवेगळ्या कृतींसाठी करत असतो. जसं ‘लावणे’ हे क्रियापद. त्यासाठी दिनचर्येचा हा थोडासाच भाग पहा -पार्किंगमध्ये गाडी लावून मी वर आले. दारातील चप्पल स्टॅन्डकडे पहात म्हटलं, ‘‘चपला नीट लावायला काय झालं!’’ मग घरात येऊन दिवा लावला, पंखा लावला आणि दारसुद्धा लावलं आणि घड्याळाकडे पहात म्हटलं, ‘‘चला, आता कुकर लावायलाच हवा.’’ मग काय एकीकडे आवडीची गाणी लावून कुकर लावला आणि बाल्कनीतून सहज खाली पाहिलं तर काय, आमच्याकडे काम करणारी सखू खालच्या बाल्कनीत भांडी लावत होती. अच्छा, यांनीही हिला कामाला लावली तर! पण मलाही नंतर कपाट लावायचं होतं, कुंडीत रोप लावायचं होतं आणि फोनही लावायचा होता म्हणून मी आत आले. असो. तर अधिक वेळ न लावता आता जाऊया पुढच्या क्रियापदाकडे -‘घालणे’ हेसुद्धा असंच क्रियापद. जशी मटकी भिजत घालतात, तसं कोडंही घालतात, अंगात शर्ट घालतात आणि झाडाला पाणीही घालतात! असाच एक विनोद तुम्ही वाचलाही असेल, पण ओघात आठवला म्हणून सांगते. एक सून सासूला विचारते, ‘‘आई, हळदी-कुंकवाच्या दिवशी मी तुमचे दागिने घालू?’’ यावर सासूबाई रागावून म्हणतात, ‘‘अगं माझे दागिने तू घातलेस, तर मी काय घालू?’’ यावर सुनेचं खट्याळ उत्तर- ‘‘तुम्ही सूर्यनमस्कार घाला.’’ पहा बरं ! दागिनेही घालायचे आणि सूर्यनमस्कारही घालायचेच, त्यावरून झालेला हा शाब्दिक विनोद! .असे एक शब्द अनेक अर्थाने किंवा एक क्रियापद अनेक कृतींसाठी आपण वापरतो. पण कधीकधी काही शब्द सारखे दिसतात, पण तसे ते नसतात. उदाहरणार्थ, आव्हान आणि आवाहन. वापरताना या शब्दांची उलटापालट झाली, तर अर्थच बदलतो. म्हणून लक्षात ठेवण्यासाठी सुचलं ते हे वाक्य- आवाहन आणि आव्हान या शब्दांमधील नेमका फरक समजून घेणं हे काहीजणांना ‘आव्हान’ वाटत असलं, तरी प्रयत्नपूर्वक तो समजून घ्यावा असे मी ‘आवाहन’ करीत आहे.मला नेहमी वाटतं, की मराठी शिकवणं किंवा मराठी साहित्याचं भाषांतर करणं हे इतकं सोपं नाही. म्हणजे भाषांतर होईल, पण ती सर नाही येणार. याचं एक ठळक कारण शब्दशः अर्थ न घेणं हे वैशिष्ट्य! अगदी ‘शहाणाच आहेस’ किंवा ‘आली मोठी हुशार’ इथून ती सुरुवात होते आणि मला तर एक व्हिडिओ आठवला, ज्यामध्ये एक छोटी मुलगी भावाला ओवाळतेय आणि आई गाणं म्हणतेय, ‘वेड्या बहिणीची रे वेडी माया’ त्यावर ती चिमुकली म्हणते ‘‘मला वेडी म्हणतेस?’’ तिच्या निरागस वयानुसार तिने घेतलेला अर्थ आणि त्यातून झालेली निखळ करमणूक!.Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही? असंच जेवण्यापूर्वी आवडीबाबत कुणी विचारलं, की जेवायला अमूक 'चालेल' का? की आपण म्हणतो- चालेल कशाला पळेल पळेल! म्हणजे होकाराला पळण्याचा वेग दिला, की 'अगदी चालेल' किंवा 'आवडेलच' अशा अर्थाने गमती गमतीत 'पळेल' हा शब्द आपण वापरतो आणि समोरच्यालाही तो कळतो. मराठी भाषा ही अशी आहे. त्यातील भाव नेमकेपणानं समजतो तो मराठी मनाला.मराठीबद्दलचा हाच आपुलकीचा भाव जपत शेवटी मनापासून म्हणावंसं वाटतं, की कविवर्य सुरेश भटांच्या कवितेतील हे चित्र घराघरात नेहमीच पाहता यावं, अनुभवता यावं -आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठीआमुच्या लहानग्यात रांगते मराठीआमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठीआमुच्या घराघरात वाढते मराठीखरंच, आपल्या अभिजात मायमराठीला जिवापाड जपूया आणि आपल्या परीने योगदान देऊन वाढवूया.(लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.) 